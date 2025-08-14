"У МОК много противоречивых решений". Мальцев о будущем синхронного плавания

Семикратный чемпион мира — о жизни и спорте

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре показал, что синхронное плавание прежним уже не будет: наложенные новыми правилами ограничения практически лишают одну из стран возможности доминировать над остальными. Для российских интересов это плохо, но для развития вида спорта в мире — скорее положительный шаг. На эту тему ТАСС поговорил с семикратным чемпионом мира Александром Мальцевым, который в Сингапуре подтвердил статус лучшего синхрониста планеты.

— Александр, такое впечатление, что ваши победы на предыдущих чемпионатах мира не вызывали такого ажиотажа? Есть такое ощущение?

— Действительно, этот чемпионат мира не сравнится ни с одним из предыдущих. Во-первых, мы вернулись после долгого отсутствия на международной арене — это был первый чемпионат мира за последние шесть лет. Их за это время прошло три. Для нас этот чемпионат был важным и ответственным. Мы понимали ответственность старта, выступая в нейтральном статусе. Также он очень важен, поскольку впервые я выступал в соло — до этого на чемпионатах мира и Европы у меня были только смешанные дуэты. Поэтому очень хотелось выиграть золотые медали в соло, что в итоге удалось — я стал абсолютным чемпионом. С этой точки зрения чемпионат будет очень памятным.

Также важно отметить, что чемпионат проходил по новым правилам, он кардинально отличался от всех наших предыдущих соревнований. Можно сказать, что мы победили в новом виде спорта, что тоже для нас было важно. Когда мы готовились, то было волнительно, потому что до конца не понимали, как будут судить соревнования, что будет оценено больше, что будет важнее и как выстроить программы, чтобы они были максимально сбалансированными с точки зрения техники и артистизма. Этот старт для нас был как с нуля.

— Ваша фан-база сильно возросла после чемпионата мира?

— Да, ощутилась поддержка именно на этом чемпионате. Как только я выступил с техническим соло — завоевал первую золотую медаль, — почувствовал большую поддержку болельщиков, которые стали подписываться и писать в разных социальных сетях. Кто-то впервые увидел мое выступление в соло. Было здорово, приятно, потому что зрительской поддержки за эти пять лет нам не хватало. Внутри страны показывали не так много соревнований, не так много отзывов мы получали. А сейчас это обрушилось, и это было здорово, приятно. Как только я выступил в техническом соло, сразу ощутил поддержку, стало намного проще выступать — появилась уверенность.

— Возможно, среди факторов такого внимания — то обстоятельство, что ваши прошлые победы оставались в тени успеха дуэтов и групп? А сейчас именно вы стали лидером команды.

— Действительно, на этот чемпионат я уже ехал лидером, капитаном команды, потому что в сборной я сейчас самый титулованный и опытный с точки зрения количества соревнований. Да и в силу возраста тоже. Поэтому Татьяна Николаевна [Покровская] расценивала меня как лидера команды, и, как только я принес первое золото, девочкам в какой-то степени стало чуть проще, потому что не все у них получалось. Состав у них новый, на международных соревнованиях они не выступали, и для них было важно, как выступлю я, какие покажу результаты. Здорово, что судьи меня очень хорошо приняли. Они говорили, что ждали, что рады моему возвращению.

— Татьяна Николаевна говорила, что ее не удивило отсутствие побед у девушек. А вас?

— В целом мы настраивались на разный исход. Понимали, что может быть как первое место, так и место вне пьедестала. Наш вид спорта отличается от того, что было раньше. Как я уже говорил раньше, в какой-то степени он напоминает лотерею: медаль могут не получить даже сильнейшие спортсмены, в то время как более слабые подняться выше. У нас в этом плане не было иллюзий, мы все работали и настраивались на максимальные результаты, но в то же время волновались и боялись, что исход может быть разным. В нынешних реалиях серебро — тоже очень хороший, высокий результат.

Я понимаю, что все привыкли к тому, что в синхронном плавании может быть только золото, но и правила были сделаны таким образом, чтобы не было одного лидера, не было гегемонии одной страны. Думаю, что в том же направлении и будет продолжать развиваться наш вид спорта.

— Об этом как раз сказала главный тренер сборной Китая. А это хорошо?

— Для развития вида спорта это, может быть, и хорошо, потому что если даже взять развитие мужского и смешанного синхронного плавания, то, наверное, как бы хорошо мы ни выступали, если все время будем побеждать только мы, то это может затормозить развитие дисциплины в других странах. Мы видим, что количество смешанных дуэтов на чемпионате мира могло быть намного больше, потому что мужское синхронное плавание развивается во всех странах, где есть синхронное плавание. Но не все мужчины доезжают до чемпионата мира, потому что их национальные федерации не финансируют по причине того, что это не олимпийская дисциплина и что у них нет шанса занять призовое место. Это тормозит развитие вида спорта.

А минус в том, что не всегда мы видим объективную картину: как специалисты мы можем сказать, что выступление того или иного спортсмена или команды недостаточно хорошее, но это все равно им может позволять подниматься высоко. Пример был на одном из чемпионатов мира, который мы пропустили: чемпионкой мира стала канадская синхронистка, хотя любой специалист, посмотрев ее выступление, мягко говоря, удивился бы такому решению судей. Такими были реалии, когда новые правила только вступили в силу. Сейчас картина немного изменилась — стало больше объективности. Надеемся, что дальше правила будут модернизироваться и объективности будет больше. Сейчас больше промежуточный вариант — все присматриваются, правила только устаканиваются.

— Еще слышал о том, что новые правила ограничивают синхронистов. Действительно ли так?

— Безусловно, это одна из проблем, наших болевых точек. В старом синхронном плавании мы привыкли находить баланс между спортом и искусством, делать из наших программ мини-спектакли. Наш тренер, Гана Максимова, — великий постановщик, и наши программы всегда отличались этим. Когда ввели новые правила, то все очень стандартизировалось, мы были лишены возможности использовать огромное количества элементов, которые уже заложены в синхронное плавание. К сожалению, сейчас они просто отброшены, потому что ничего не стоят.

Мы вынуждены использовать узконаправленные элементы, которые имеют коэффициент сложности. Конечно, это обеднило наш вид спорта. Это нас очень расстраивает, потому что мы не можем показать всю красоту, в том числе сложность. Потенциал безграничный, а мы этого не можем использовать.

— Правила были изменены по требованию Международного олимпийского комитета? Чтобы синхронное плавание сохранилось в олимпийской программе?

— МОК выдвигал много различных инициатив, но то, что происходит сейчас, — скорее решение технического комитета World Aquatics. Развитие пошло по направлению фигурного катания: оттуда брали очень много и получили то, что имеем.

— МОК же вас и без Олимпиады в Париже оставил, и микс-дуэты в олимпийскую программу не включил. Что думаете об этой организации?

— Многие решения, на мой взгляд, противоречивые. С одной стороны, МОК многие годы борется за гендерное равенство, равноправие, чтобы все виды спорта, которые присутствуют в олимпийской программе, были универсальными и подходили для мужчин и для женщин, включали женщин в мужские виды спорта. И если на сегодня синхронное плавание на международном уровне является смешанным видом спорта, то на олимпийском турнире мы долгое время видели только женские дисциплины. Олимпийская программа — 2024 стала смешанной за счет включения мужчин в группы, но опять-таки это было решение World Aquatics, которая пыталась включить микст-дуэты в программу не одних Игр, но МОК, к сожалению, ограничивает наш вид спорта двумя комплектами медалей, поэтому World Aquatics нашли компромиссный вариант — допустили мужчин в уже существующую дисциплину — в группы, чтобы соблюсти принцип гендерного равенства.

Но, к сожалению, в Париже не было ни одного мужчины, поскольку, чтобы включить их в состав группы, должно пройти определенное время — выстроить подготовку соответствующим образом, потому что работа в группе кардинально отличается от работы в дуэте и соло.

— Вы могли бы выступить, если бы допустили.

— Чисто теоретически да, потому что на протяжении трех олимпийских циклов я, помимо дуэта и соло, тренировался также с группой, знал все программы. Я тренировался вплоть до самых Олимпийских игр, поэтому чисто теоретически такой вариант был возможен.

— Пропуск Олимпиады для вас стал личной трагедией? Вы говорили, что считаете Олимпийские игры переоцененными.

— Очень жалко, если бы была такая возможность, то хотелось бы использовать этот шанс. А так, я действительно говорил про переоценку. Имел в виду то, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира. В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция. На Олимпийских играх есть принцип отбора по континентам, и на чемпионате мира больше соревновательных дней, так что для спортсмена он сложнее.

Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен.

— То есть для вас олимпийская медаль была бы эквивалентной медали чемпионата мира?

— Думаю, что да, потому что на чемпионате мира намного больше ты тратишь физических и эмоциональных сил. Единственное, в обществе это воспринимается несколько иначе, хотелось бы, чтобы было иначе.

— В следующем году пройдет так называемая Олимпиада на стероидах. Как вам кажется, сможет ли эта история со временем пересобрать спортивную индустрию? Смести привычные устои в виде МОК и Всемирного антидопингового агентства. Либо эта идея умрет?

— Если честно, я первый раз о таком слышу, не знаю, о чем идет речь, надо поподробнее узнать. Чтобы дать оценку, я привык сначала изучить вопрос. Есть люди, которые выступают против мужского синхронного плавания, но сами ничего не видели, ничего не узнавали. Я не отношусь к таким людям.

— В следующем году эти Игры будут в США. Кстати, о США. Американец Билл Мэй был рад твоему возвращению. В Сингапуре вообще все положительно реагировали на наших спортсменов. Хоть одна негативная история была? Или все прошло максимально дружелюбно?

— Нет, не было никаких конфликтных ситуаций, никакого негатива не было. Все прошло очень ровно, доброжелательно. Все, не знаю, насколько искренне, но пытались показать, что они действительно соскучились, что ждали нас. Тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес в открытую подошла и сказала, что в первые два года мы очень радовались, что вас отстранили. У меня как раз к ней был вопрос, почему она поддержала наше отстранение, хотя всегда она, на мой взгляд, была, человеком думающим, выступала против дискриминации. А тут она поддержала наше отстранение, на что она сказала: "Да, действительно, мы два года радовались, что вас нет, потому что мы получили возможность подняться на пьедестал, завоевать свои медали, в том числе на Олимпийских играх. Но прошло два года, и мы поняли, что без сборной команды России нам не очень нравится выступать, нам нужен референс, нам нужна команда, на которую можно равняться, чтобы мы понимали. В общем, мы наигрались, нам двух лет хватило, мы завоевали свои награды, теперь хотим с вами соревноваться". Вот она, в принципе, в открытую так высказалась.

— Вместе с тем та же Фуэнтес перед чемпионатом мира сделала довольно резкое заявление о том, что на турнире хочет съесть русских с картошкой и соусом.

— Этот вопрос я с ней не обсуждал. Знаю, как, бывает, неточно воспроизводят цитаты или высказывания людей. Не могу на 100% сказать, что она так говорила. Может, она высказалась более мягко, а выставили в таком свете.

— Продолжая кулинарную тему, хотел узнать, правда ли, что на чемпионате мира в отеле нашей команды подавали Russian salad — русский салат?

— Мы не застали, он появился уже после заезда пловцов — они заехали сразу после окончания синхронного плавания. Они вот застали, да.

— В шутку не думали, что это была провокация? Стали бы там есть оливье?

— В принципе, я люблю оливье, поэтому с удовольствием бы съел.

— Не увидели бы в этом связь с Россией?

— Да нет, я думаю, не до такой степени все.

— И в конце важный вопрос. Вы постоянно проводите время в женском коллективе? Могли бы дать совет мужчинам? Чего хотят женщины?

— В первую очередь они хотят поддержки, это я могу сказать на 100%. В работе очень часто сталкиваешься с ситуациями, которые напрямую зависят от настроения партнерши. Надо сохранять такое настроение, чтобы они всегда были довольными. Если их что-то расстроило, то надо поддержать. На соревнованиях все очень волновались, особенно перед дуэтами. Для Олеси (Олеся Платонова — партнерша Мальцева, с котрой спортсмен выиграл серебро в произвольной программе микст-дуэтов, прим. ТАСС) это вообще был первый чемпионат мира, поэтому нужно было найти слова поддержки. У меня это получилось, хотя я тоже волновался, но уже меньше, потому что прошло соло.

— Вы сейчас берете паузу в карьере. Будет кому их успокаивать, если вы решите не возвращаться? Смена есть?

— Смена растет, главное, чтобы внутри страны не тормозили это развитие, в этом плане у нас есть проблемы. На сегодня мужское соло остается неофициальной дисциплиной внутри страны, это уже тормозит развитие — детей могло быть намного больше. Думаю, что смена будет очень достойной.