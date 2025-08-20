XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. О программе, участниках фестиваля, а также роли музыки в укреплении связей между странами в интервью ТАСС рассказал начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин

​​​​​​— Тимофей Константинович, за годы проведения "Спасской башни" фестиваль стал настоящим феноменом культуры. В чем заключается его уникальность?

— Фестиваль "Спасская башня" — это уникальный культурный форум, который дает музыкантам из разных стран возможность общаться и обмениваться своими музыкальными и культурными традициями, а российскому зрителю — знакомиться с культурой других стран. Поэтому наш фестиваль "Спасская башня" — это самый замечательный дипломат: ведь здесь на языке музыки происходит общение между людьми из разных стран. Кроме того, "Спасская башня" — это мероприятие, которое дало толчок развитию всего фестивального движения в нашей стране. И это прекрасно. В этом году в разных регионах страны пройдет более 17 подобных фестивалей, однако "Спасская башня" остается самым главным в России, и все это признают.

— Чего ожидают от фестиваля зрители и участники в этом году? Привнесли ли вы что-то новое в программу?

— Сам формат проведения фестиваля остается прежним: каждое вечернее представление будет начинаться с пролога, после этого будут следовать индивидуальные выступления коллективов. И после этого пройдет финальное выступление сводного оркестра. Тем не менее каждый фестиваль — это что-то новое, потому что выступают новые участники.

В этом году будет очень много иностранных коллективов, которые впервые принимают участие в "Спасской башне". Те, кто будет участвовать не в первый раз, выступят со своими новыми программами, которые они готовили специально для этого фестиваля. В этом году фестиваль посвящен знаменательной для нашей страны дате: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Какие коллективы и в каком количестве будут выступать с индивидуальной сольной программой от РФ и от других стран?

— Из российских коллективов будет Президентский оркестр и рота специального караула Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ, который в этом году будет выступать совместно с воспитанниками студии "Юные Александровцы". Оркестр суворовцев Московского ВМУ выступает традиционно с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц МО. Выступят 21-й военный оркестр штаба МВО, сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ РФ совместно с расчетом почетного караула курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Центральный пограничный ансамбль ФСБ России и образцово-показательный оркестр войск нацгвардии РФ.

Это те российские коллективы, которые будут выступать со своими индивидуальными программами. Помимо этого, три российских коллектива примут участие в выступлении сводного оркестра в финале фестиваля. Это военный образцовый оркестр Почетного караула, сводный оркестр отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и сводный оркестр МЧС России.

— Понятно, что российские участники представлены широко, а что можно сказать про гостей?

— Приедут наши ближайшие соседи: это образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь и Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра ВС Республики Казахстан. Коллектив из Белоруссии уже принимал участие в предыдущих фестивалях "Спасская башня". Коллектив из Казахстана выступает на площадке фестиваля впервые.

Кроме этого, в фестивалях 2011 и 2014 годов участвовал ансамбль исторических флагоносцев города Кори из Италии, он приедет и в этом году. Остальные иностранные коллективы принимают участие в нынешнем фестивале впервые. Это оркестр Полицейской академии Шарджи (ОАЭ), оркестр Национальных сил обороны Эфиопии, оркестр полиции МВД Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), оркестр ВС Зимбабве, Президентский оркестр Буркина-Фасо и Академический ансамбль песни и пляски ВС Монголии. Получается, с индивидуальными выступлениями будет 17 коллективов: 9 иностранных и 8 российских.

— Когда вы как главный военный дирижер получаете сверстанный список иностранных участников, бывает, что вам хочется посмотреть какой-то конкретный коллектив, или вам интересны все?

— Конечно, интересуют конкретные коллективы, каждый год мы их предварительно просматриваем, Дирекция фестиваля связывается с ними. Я назвал только девять зарубежных участников этого года, а на самом деле заявок было очень много. Мы стараемся по возможности рассмотреть все коллективы. Честно говоря, я не знаю полные программы иностранных участников, потому что на тот момент, когда они присылали свои видеоматериалы, программы находились еще в работе.

Но мы точно знаем, что все они будут интересны и востребованы, они будут удивлять нашего зрителя подчас даже выбором исполняемых произведений. Программы российских коллективов тоже обещают быть очень интересными. В отличие от иностранных участников, программы выступления российских коллективов я уже видел полностью. Фестиваль предстоит очень интересный.

— Вы сказали, что в этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы и защитникам Отечества. Будет ли эта тема раскрываться в программе, в открытии или финале мероприятия? Поддержат ли ее творческие коллективы в своих выступлениях?

— Действительно, программа нынешнего фестиваля посвящена очень важной для нашей страны и всего нашего народа дате: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы изначально просили каждого участника при работе над программой отразить эту тему. В финальном же попурри, сводном выступлении всех участников фестиваля, эта тема станет центральной. Мы очень долго работали над отбором музыкального материала для финального попурри.

— Тимофей Константинович, вы упомянули, что в финальном попурри прозвучат песни Великой Победы. Как происходили отбор песен и работа над попурри?

— Работа над финальным попурри началась очень давно.

Когда была определена тема нынешнего фестиваля, мы собрались творческим коллективом, подумали, какие бы произведения могли отразить эту тему, и выстроили тот музыкальный ряд, который прозвучит на фестивале. Я не буду называть произведения, должна оставаться интрига. Музыку надо слушать

Творческий же процесс аранжировки отобранных произведений был долгим. Мы апробировали каждый из вариантов на базе Центрального военного оркестра и конечную версию отправили всем участникам фестиваля.

— Среди зарубежных участников "Спасской башни" большой популярностью пользуются наши широко известные песни: "Калинка", "Очи черные", "Катюша". Готовят ли иностранные участники какие-то музыкальные сюрпризы, планируют ли включить в свои программы исполнение наших песен и композиций?

— На всех военно-музыкальных фестивалях есть такая традиция исполнения иностранными коллективами музыки той страны, в которой они выступают. Это ежегодно происходит и на "Спасской башне", и на других военно-музыкальных фестивалях. Поэтому я уверен, что пусть не все, но многие зарубежные коллективы готовят небольшой музыкальный сюрприз для наших слушателей.

— До 2022 года в программе всегда присутствовали европейские коллективы, сейчас состав зарубежных участников изменился. Удается ли при этом сохранить добрые отношения с европейскими коллегами, которые раньше были постоянными участниками "Спасской башни"?

— Несмотря ни на что, в этом году у нас будет два европейских коллектива: из Италии и из Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины). Да, сложности есть, но не с нашей стороны — это, скорее, проблемы политического руководства тех стран, которые не пускают сюда свои коллективы. Мы-то открыты для всех. Общаясь с дирекцией "Спасской башни", я знаю, что те зарубежные участники, которые по политическим причинам не могут приехать к нам, отслеживают все программы и с удовольствием просматривают ежегодные выступления на "Спасской башне". Так что добрые отношения поддерживаются.

— Музыка — это то, что объединяет людей, стирает границы. Какая роль, по вашему мнению, возложена на фестиваль "Спасская башня"?

— Я уже говорил о том, что музыка — это самый замечательный дипломат, для нее не существует никаких барьеров. И мне на каждом фестивале "Спасская башня" интересно наблюдать за тем, что происходит в палаточном городке перед выступлением каждого коллектива. Как происходит общение музыкантов между собой, как один музыкант подходит к другому, они вместе начинают что-то наигрывать. Там и радость, и смех, и... люди черпают друг у друга вот эту музыкальную энергию. Такое музыкальное общение и есть одна из важнейших задач любого фестиваля, в том числе и нашей замечательной "Спасской башни".

— Конечно, всегда хочется узнать, какие композиции будут в финальном попурри.

— Финальное попурри будет посвящено теме фестиваля, 80-летию Великой Победы. Музыкальный ряд подобран в соответствии с этой темой. Произведения прозвучат самые разные: это будет и инструментальное переложение песен времен Великой Отечественной войны, и переложение для духового оркестра фрагментов симфонических произведений, посвященных этому времени, и хоровое исполнение песенных произведений. Хотите узнать подробнее — приходите на фестиваль "Спасская башня", и я уверен, что вам понравится.

— Сколько репетиций до старта фестиваля есть у сводного оркестра, чтобы все такие разные коллективы могли сыграться?

— Для подготовки финального выступления у нас есть три репетиции по часу. К сожалению, не все иностранные коллективы имеют возможность посетить все три. Некоторые приезжают за день до начала фестиваля, некоторые в первый день, но тем не менее времени нам хватает, потому что всю музыку для совместного исполнения мы высылаем заранее.

Все дирижеры, все руководители коллективов, которые участвуют у нас в фестивале "Спасская башня", — это профессионалы высокого уровня, как и музыканты оркестров

Они имеют время на подготовку музыкального материала заранее, и нам остается только за несколько репетиций собрать все воедино и блестяще выступить на фестивале "Спасская башня".

— Тимофей Константинович, обычно фестиваль не ограничивается представлениями на Красной площади. Запланированы ли в этом году еще какие-то мероприятия в Москве или Московской области, которые будут проходить в рамках фестиваля с участием наших и иностранных артистов?

— Еще до открытия фестиваля дирекцией "Спасской башни" организованы выступления, которые называются "Военные оркестры в парках" и проходят уже не первый год. И если изначально эти выступления проходили только в Москве, то с прошлого года они переместились в Санкт-Петербург, а в этом году программа "Военные оркестры в парках" охватила и Псков.

Это мероприятие проходит в преддверии фестиваля "Спасская башня". Кроме того, до начала фестиваля традиционно прошел отборочный тур программы "Спасская башня детям". Было отобрано 12 детских коллективов, которые будут иметь возможность в рамках фестиваля днем выступить на Красной площади со своими программами в рамках фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который проходит при неизменной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Также у нас планируется традиционное шествие военных оркестров на ВДНХ, приходите. На официальном сайте фестиваля "Спасская башня" вся программа мероприятий нынешнего фестиваля изложена по дням и по часам.