Бернар Вербер — французский писатель и философ, автор свыше 20 книг. Сегодня многие его романы стали мировыми бестселлерами. Российской аудитории Вербер полюбился давно — в Москве писатель успел побывать больше 10 раз. В конце августа "Эксмо" выпустит его новую книгу: в СМИ роман "Вальс душ" уже окрестили самой ожидаемой новинкой издательства. В интервью ТАСС автор рассказал о новом произведении и поделился мыслями о жизни после смерти

— Бернар, ваши книги издаются на русском языке уже больше 20 лет. Как зародилось сотрудничество с российскими издательствами?

— Все началось, когда однажды роман "Империя ангелов" перевел на русский язык сотрудник посольства Франции в Москве. В то время он боролся с раком — книга помогла ему справиться с болезнью. Когда он выздоровел, подготовил перевод и выложил его в интернет. Роман быстро обрел популярность. Затем его выпустило одно российское издательство, и успех стал еще более очевидным: было продано свыше 2 млн экземпляров книги. Думаю, что тема "Империи ангелов" близка российской молодежи: ребята находятся в вечном поиске духовного, в поиске ориентиров и новых горизонтов.

— Как бы вы охарактеризовали художественный мир ваших книг?

— Мое творчество находится на стыке двух литературных жанров: научной фантастики и философии, насколько последний можно отнести к литературе. Человечество спасут не новые технологии, а новое мышление — вот одна из главных мыслей. Как писал Франсуа Рабле, наука без совести — лишь погибель души (роман "Гаргантюа и Пантагрюэль" — прим. ТАСС): любое изобретение можно обратить во зло, сделать инструментом подчинения людей власть предержащим. Именно поэтому главное — менять образ мышления. В своих книгах я часто обращаюсь к вечным темам, например, к теме жизни и смерти — к идее реинкарнации. Предполагается, что до жизни, которую мы проживаем сейчас, у нас уже было несколько других. И, скорее всего, будут и новые. Значит, речь идет не о жизненном пути конкретного человека, а о пути души, которая находит воплощение в разных телах.

— И вы верите, что после смерти нас ждет другая жизнь?

— Тема жизни после смерти интересует меня по одной простой причине: однажды я умру. И мне страшно любопытно, что будет дальше. Думаю, любой мыслящий человек хотя бы раз задавался вопросом, есть ли что-то после смерти. Сегодня больше половины людей на Земле верят в то, что здесь можно дать положительный ответ. И оно понятно: думать о небытии страшно, а мысль о "продолжении" успокаивает. Впервые к теме жизни после смерти я обратился еще в романе "Танатонавты" (издан в 1994 году — прим. ТАСС).

Надо сказать, что сам я придерживаюсь такой позиции: ни те, кто уверен в существовании загробной жизни, ни те, кто категорически ее отрицает, на самом деле ничего не знают. А узнать можно, лишь столкнувшись с этим лицом к лицу, а значит, только в момент смерти. Все остальное — гипотезы. Именно поэтому жизнь после смерти остается для меня темой художественного произведения, а не религии или политики. И слово "роман" на обложке книг — способ предупредить: сейчас я расскажу вам историю, которая заставит задаться вопросами, однако ответы на них вы будете давать самостоятельно, исходя из собственных ощущений. У каждого эти ощущения будут разными. И все они достойны уважения.

— Бернар, если мы говорим о ваших коллегах по цеху, других писателях-фантастах, каких авторов вы для себя выделяете?

— Мне откликнулись "Дюна" Фрэнка Герберта, "Убик" Филипа Дика, "Основание" Айзека Азимова. Среди славянской литературы выделяю "Солярис" Станислава Лема, потому что роман допускает существование сознаний, превосходящих сознание человека.

— А что насчет русскоязычных авторов?

— Меня особенно впечатлил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также произведения Бориса Пастернака и Льва Толстого, но тут речь не столько о фантастике, конечно.

— Совсем скоро в России выходит ваш новый роман "Вальс душ" — расскажите, как пришла его идея?

— Однажды я встретил медиума (посредник между загробным миром и живыми людьми — прим. ТАСС). Она предложила рассказать о моих прошлых жизнях. Сначала я отказался: медиумы часто "вспоминают" истории знаменитостей, а я уверен в том, что большинство людей в прошлом были крестьянами или, например, рабочими. Но в конечном счете женщина заявила, что из 111 моих жизней 100 были обычными, а 11 — исключительными, и подробно их описала. Тогда я счел это забавным. Сказал: "Не знаю, правда это или нет, но такая история — отличная основа для романа".

Героиня "Вальса душ" Эжени Толедано отправляется в свои прошлые жизни и первая из них протекает в доисторической эпохе, когда 120 тыс. лет назад ее предок догадался похоронить тело умершего. На мой взгляд, это зарождение духовности. Впервые на тело перестали смотреть как на кусок мяса — теперь его хоронят с определенными ритуалами. Еще один повод думать, что после смерти что-то есть.

— Кстати, ведь Эжени — личность исключительная: она умеет путешествовать по своим прошлым жизням, общается с величайшими мыслителями разных времен — ей на самом деле есть что противопоставить мракобесию, встречающемуся в книге. Как побороть зло простому человеку?

— На протяжении всей истории человечества находились те, кто стремился поработить людей, те, кто позволял этому порабощению случаться. Как быть? Важно жить так, чтобы оставаться свободным и помогать обрести свободу другим. Думать самостоятельно, не принимать навязанное безусловно.

— Несмотря на то что "Вальс душ" — фантастика, в произведении есть и действительно существовавшие политические деятели, знакомые читателю события, пусть и несколько видоизмененные. Почему посчитали необходимым отразить в романе реальность?

— Семь лет я работал журналистом и до сих пор внимательно слежу за политикой.

В основе романа лежит идея о том, что события далекого прошлого отзываются в настоящем: поняв, что случилось тогда, можно понять и то, что происходит сегодня, найти причины определенных явлений. А официальная история часто бывает искажена, ведь ее писали люди

К тому же она много рассказывает о монархах, политиках, но почти ничего — о жизни обычных людей: крестьян, ремесленников, рядовых солдат. "Вальс душ" призывает задуматься: "А как жили те, кто не был у власти?"

— Чтобы не делать спойлеров, скажем, что роман заканчивается клиффхэнгером (внезапным и открытым финалом — прим. ТАСС) — готовите продолжение?

— Да, как раз сейчас над ним работаю. И тут дополню предыдущий ответ: следующая часть предложит взглянуть на историю иначе, покажет, что реальность часто отличается от официальных версий. В учебниках нам рассказывают о больших сражениях, о жизни глав государств, их браках, но мы не думаем, как жили представители других сословий. Меня интересуют судьбы обычных людей — в разные эпохи, в разных странах. И все-таки мы знаем о прошлом так мало...

— Бернар, поговорим немного о других творческих областях? К чему еще лежит ваша душа?

— Помимо писательства, я занимаюсь театральным искусством. Мой спектакль ("Наши друзья человеки" — прим. ТАСС) пользуется все большим успехом: теперь его играют и за пределами Франции. В частности, в Бельгии, Швейцарии, Канаде. У меня также есть компьютерная игра (игра Empire of the Ants создана по мотивам романа Вербера "Муравьи" — прим. ТАСС), содержательная и довольно необычная. А вообще мне бы хотелось больше работать с аудиовизуальной составляющей — фильмами и сериалами.

— Уже есть конкретные планы в сфере кино?

— У меня много проектов, но мы еще не приступили к производству — информации о датах выхода лент нет, и вообще я предпочитаю не раскрывать подробности. По крайней мере пока. Но да, кое-какие планы есть…

— Тогда вернемся к литературе: над чем, кроме продолжения "Вальса душ", работаете сегодня?

— Совсем скоро увидит свет моя новая книга "Голос дерева". В ней рассказывается об общении людей с деревьями. Я говорю о необходимости спасать леса. Сейчас во Франции первичные леса заменяют сосновыми плантациями: это делается для развития лесной промышленности. Я хотел привлечь внимание читателей к тому, что уничтожать древние леса опасно: они способны уцелеть в пожаре, в то время как новые, сосновые, горят очень легко. Во Франции книга выйдет 1 октября.