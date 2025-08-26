Оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) впервые принимает участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади (22–31 августа). Руководитель коллектива Елена Атлагич в интервью ТАСС призналась в любви к России и к русской музыке, а также поделилась деталями программы, специально подготовленной оркестрантами к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

— Оркестр полиции Министерства внутренних дел Республики Сербской впервые участвует в фестивале "Спасская башня". Что вы испытали, когда получили приглашение выступить в России?

— Мы очень рады, что приехали в прекрасную Москву. Это первый визит в столицу России для участников Оркестра полиции МВД Республики Сербской. Невозможно описать словами эмоции, которые мы испытали, получив приглашение от организаторов мероприятия. "Спасская башня" — очень престижный фестиваль, в котором в различные годы принимали участие ведущие мировые оркестры. Нам уже доводилось выступать за рубежом, но этот фестиваль — один из самых сложных и масштабных. Участвовать в нем — большая честь для нашего оркестра. Надеемся, что нам удастся представить свою страну в хорошем свете.

— Наши страны объединяют многолетняя дружба и взаимное уважение. Подтверждает ли визит коллектива в Москву готовность к укреплению связей, расширению сотрудничества между Республикой Сербской и Россией?

— Представители нашей страны относятся к России и россиянам не просто как к друзьям, а как к своим родственникам. Мы считаем, что добрые и уважительные взаимоотношения между Россией и Республикой Сербской — большая привилегия.

Русские люди для нас — это братья и сестры, между нашими странами ощущается глубинная связь. Более того, когда мы только прилетели в Россию, то еще с трапа самолета чувствовали себя так, будто бы находимся дома. Надеемся, что этот визит поможет нашим странам упрочить дружеские отношения и расширить культурные связи.

— Ваш коллектив довольно молод: оркестр был создан в конце 2017 года. Что можно о нем рассказать?

— Действительно, коллектив был сформирован относительно недавно — первое выступление состоялось 9 января 2018 года. Однако, безусловно, в оркестре играют профессионалы, виртуозы своего дела.

Мы счастливы получить возможность выступить на знаменитой Красной площади. Гордимся тем, что нам выпал такой шанс и прекрасная возможность принять участие в одном из известнейших военно-музыкальных фестивалей в мире, традиции которого насчитывают уже почти два десятилетия

Также участие в "Спасской башне" для нас — прекрасная возможность обменяться опытом с другими коллективами, имеющими давнюю историю и богатые традиции.

— Репертуар оркестра довольно разнообразен — это как марши, так и колядки, аранжировки современной музыки, а также музыка из фильмов. Какие творческие задачи стоят перед коллективом?

— Наш оркестр — церемониальный оркестр Министерства внутренних дел Республики Сербской. Наши музыканты выступают в рамках всех ведомственных и правительственных мероприятий. В репертуар коллектива входит как сербская маршевая музыка, так и патриотические песни и многие другие. Играем музыку, которую любит наш народ.

— Сколько времени заняла подготовка к "Спасской башне" и какую программу вы подготовили? Какие композиции прозвучат в вашем исполнении?

— Безусловно, мы начали подготовку к фестивалю сразу же, как только получили приглашение. В общей сложности процесс занял приблизительно месяц. Выступлению оркестра из Республики Сербской отведено шесть минут. Для программы мы отобрали известный сербский военный марш — "Марш на Дрину", написанный композитором Станиславом Бинички в 1915 году и посвященный победам сербской армии над австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне. Также в дань уважения родным краям и делу борьбы с фашизмом мы сыграем "Марш козарских партизан".

— Заглавные темы фестиваля в 2025 году — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и защитники Отечества. Каким образом эти темы отражены в вашей программе для "Спасской башни"?

— Безусловно, мы не могли обойти вниманием эти важные темы в своей программе. Именно поэтому мы исполним в Москве "Марш козарских партизан" — битва на горе Козара стала одним из самых кровопролитных партизанских сражений Народно-освободительной войны в Югославии. Множество людей погибло в июне-июле 1942 года в ходе сражений 2-го Краинского партизанского отряда против превосходящих сил немецких и усташско-домобранских войск. Козара является символом сопротивления, отваги и страданий, это одно из знаменитых сражений в годы борьбы с фашизмом.

— Приготовили ли вы музыкальные сюрпризы для зрителей "Спасской башни"?

— В рамках "Спасской башни" мы исполним вашу знаменитую песню "Катюша". Эту легендарную песню знают и любят как в Республике Сербской, так и во всем мире. И когда мы выступаем на различных фестивалях — не важно, дома ли или в других странах, — то часто включаем в свои программы именно "Катюшу", потому что композиция является легко узнаваемой и тепло встречается слушателями во всех странах. Повторюсь, в Республике Сербской действительно любят русскую культуру, ваши традиции и нацию. Когда наши зрители слышат русскую музыку, то всегда очень тепло реагируют на нее.

У России богатейшая музыкальная культура, ваши композиторы знамениты на весь мир, без них невозможно представить мировую классическую музыку

На самом деле месяц — это достаточно небольшой срок для подготовки к такому значимому событию, как фестиваль "Спасская башня". Такие мероприятия — всегда большая ответственность. Поэтому мы собрали лучшие произведения в своем репертуаре и постарались отобразить музыкальную культуру Республики Сербской.

— Красная площадь — сердце нашей страны, главная площадь Москвы и России. Мечтает ли коллектив выступить на ее брусчатке?

— Мы счастливы, что нам представилась возможность выступать и представлять свою страну именно здесь, на такой площадке, как Красная площадь. Республика Сербская — очень маленькая страна, и мы смотрим на Россию, как на мать нашей страны. Члены наших семей и друзья испытывали радость и гордость за нас, когда узнали о предстоящей поездке оркестра в Россию.

Да, наши народы живут не в одной стране, но мы чувствуем близость России. Поэтому, безусловно, возможность выступить в сердце России — это честь и повод для заслуженной гордости. Наши отцы вместе сражались в войне против фашистской Германии, и именно поэтому мы все с вами сейчас находимся здесь.

— Каждое вечернее представление "Спасской башни" завершается необычным образом — финальным попурри. Для сводного выступления на брусчатку Красной площади выходят около 1 500 музыкантов. Считаете ли вы эту творческую находку организаторов фестиваля необычным и красивым решением?

— Оркестр полиции МВД Республики Сербской никогда ранее не принимал участия в столь масштабном действе. Как и остальные участники "Спасской башни", мы заранее получили от организаторов запись финального попурри с подготовленными нотами. И когда начали репетировать, то к нам пришло осознание, что этот музыкальный материал — то, с чем бы нам хотелось выступать не только в рамках фестиваля в Москве, но и в дальнейшем.

— Какие достопримечательности Москвы планируют посетить участники оркестра?

— В рамках "Спасской башни" у нас расписана буквально каждая минута: программа очень плотная. Помимо вечерних представлений фестиваля, мы задействованы в ряде мероприятий, в числе которых церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Поэтому если представится возможность, мы постараемся посетить знаковые места Москвы. Но очень хотели бы вернуться в Россию вновь, чтобы в полной мере познакомиться с вашей страной, ее традициями и людьми.