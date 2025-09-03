Денис Мантуров: видим определенное потепление настроения бизнеса в России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии ВЭФ-2025 рассказал об эффекте снижения ключевой ставки для промышленности и потеплении настроения бизнеса в связи с этим, перспективах сотрудничества с США, новом мощном авиадвигателе, а также о поддержке автопрома и судьбе опциона Mazda. Кроме того, Мантуров рассказал о производстве безэкипажных катеров и перспективах лазерных систем по противодействию беспилотникам

— Есть мнение, что жесткая монетарная политика Центробанка, направленная на охлаждение экономики, так ее охладила, что многие отрасли сильно замедлились. При этом есть поручение обеспечить объем продукции приоритетных направлений обрабатывающей промышленности как минимум на уровне прошлого года. У вас были прогнозы по росту в 2,5–3%, сохраняются ли они?

— Невзирая на то, что за первые полгода мы видим результаты по обрабатывающей промышленности в 4,2%, мы все-таки пока сохраним консервативный прогноз по концу года, хотя положительная динамика по ряду отраслей сохраняется. Времени до конца года еще достаточно, поэтому я бы остался сдержанным оптимистом.

— А драйверы сектора какие?

— Транспортное машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника и, конечно, оборонно-промышленный комплекс.

— ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта. Как себя чувствует промышленность, даст ли это оживление?

— Во-первых, в этом году это уже минус 3 процентных пункта от 21% ключевой ставки. Это дает оптимизацию расходов для бюджета в первую очередь. Один процентный пункт — это примерно 200 млрд рублей субсидиарной поддержки. За счет снижения ключевой ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка, и я очень надеюсь, что в этом году тенденция должна сохраниться. Мы приоритизируем меры поддержки, чтобы поддерживать в первую очередь те отрасли экономики, которые лежат в основе нацпроектов технологического лидерства, по которым приняты решения президентом и даны соответствующие поручения председателем правительства.

Я рассчитываю, что, если положительная тенденция будет сохраняться, это постепенно будет восстанавливать инвестиционные проекты в промышленности, которые по ряду отраслей были приостановлены в силу высокой ставки.

Сейчас мы видим, что с точки зрения настроений бизнеса происходит определенное потепление. По мере того как процентная ставка будет снижаться, будут размораживаться и инвестпроекты

Сегодня основной вклад вносят проекты, стартовавшие несколько лет назад: естественно, их нельзя было тормозить на полпути — где-то бизнес их завершает, а где-то государство подставило плечо с точки зрения компенсации процентных ставок.

— Многие в бизнесе мечтают, чтобы сразу минус 10 процентных пунктов. Вы считаете, что нельзя так резко?

— Я думаю, что это малореалистичный сценарий. У экономистов и экспертов разные позиции, но мне кажется, что резкое снижение так же, как и резкое повышение, всегда имеет две разные стороны медали. Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно.

— Денис Валентинович, давайте поговорим об Аляске. Хоть экономика там и не была приоритетным вопросом, но какие области экономики вы считаете потенциально готовыми для возобновления сотрудничества с американцами с точки зрения того, что и нам, и им может быть выгодно?

— На самом деле палитра этих отраслей достаточно широкая, начиная от высокотехнологичного сектора, где у нас традиционно функционирует международная космическая станция. При разных стечениях обстоятельств и санкциях этот сектор взаимодействия сохраняется в прежнем виде. Как вы знаете, у нас в планах как минимум до 2028 года продолжать использовать МКС. Да, параллельно мы ведем собственные работы по проекту Российской орбитальной станции, но это не исключает продолжения сотрудничества в космосе с американскими партнерами.

Буквально недавно мой коллега (глава Роскосмоса Дмитрий Баканов — прим. ТАСС) во главе российской делегации посещал США в рамках пилотируемой программы запуска очередного космического корабля с нашим космонавтом. Состоялись переговоры, и достаточно продуктивные. Поэтому все направления, связанные с космосом, сохраняются на повестке. Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах — об этом пока говорить еще рано.

— Мы ведь титан так и не прекращали экспортировать в США?

— На каком-то этапе у нас была приостановка закупок. Мы никаких ограничений в этой части не вводили, поэтому коллеги могут продолжать закупать. Плюс мы рассчитываем на возобновление работы совместного предприятия "ВСМПО-Ависма" с Boeing, которое находится в Титановой долине в Свердловской области. Это совместные инвестиции, это взаимовыгодный интересный проект, который обеспечивал в том числе и оптимизацию расходов в производстве и логистике с точки зрения поставок готовых компонентов.

Если мы говорим о традиционных базовых отраслях промышленности — это поставка нашей продукции, в частности, в атомной энергетике, поставка урана для производства топливных элементов, для атомных станций США. Это и отрасль металлургии. Я думаю, что вы слышали в том числе и комментарии нашего президента относительно возможного сотрудничества в области взаимодействия по редким и редкоземельным металлам. У нас существенные запасы по редким и редкоземельным металлам, здесь есть поле для совместной деятельности. И другие направления могут появляться по ходу реализации обозначенных мной тематик.

— Наша новая реальность — беспилотники. Путин лично вам поручил контролировать создание нормативно-правовой базы для них, как идет эта работа?

— Все, что заложено в нацпроекте по беспилотным системам, все основные решения приняты на уровне правительства и ведомств. Одним из важных этапов стало решение правительства о введении нового класса воздушного пространства для беспилотной авиации — H. Это является завершающим этапом верхнего уровня нормативных актов, которые обеспечивают развитие беспилотных систем в воздушном пространстве.

Это одно из тех направлений, которое востребовано не только сегодня, но и в среднесрочной перспективе. В том числе и в доставке грузов в труднодоступные районы. Кстати, российское беспилотие сегодня — это уже не только летательные аппараты. Это и речные суда. Я был в Ленинградской области на одной из наших российских верфей, она занимается производством безэкипажных судов, которые сегодня демонстрируются компаниям онлайн-торговли, которые заинтересовались доставкой грузов речным транспортом. Проект находится в активной фазе расчетов. Я думаю, это тоже одно из направлений, которые можно будет осваивать.

— Против нашего флота сегодня пытаются применять морские безэкипажные катера. А у нас есть их производство или разработки?

— Да, конечно, есть, и по широкой линейке, которая производится серийно. Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту. И я регулярно знакомлюсь с результатами работы наших компаний, частных и государственных, которые находятся в активной фазе не только производства, но и поставки нашим вооруженным силам и другим силовым ведомствам, которые активно используют их для выполнения специальных задач.

— Если говорить об авиастроении, созданы авиадвигатели ПД-8 и ПД-14, а куда будет устанавливаться новый мощный двигатель ПД-35?

— Когда принималось решение о запуске проекта, мы взяли для основы тягу газогенератора в 35 т, чтобы разработать ряд технологий. Двигатель успешно прошел испытания на открытом стенде и многократно вышел на взлетный режим с достижением тяги 35 т. Полученные параметры и характеристики подтвердили правильность выбранных технических решений. Все это позволяет приступить уже к разработке перспективных отечественных двигателей большой тяги. При выполнении работ использовано более 20 технологий, и мы вышли на технические решения, которые будут обеспечивать задачи и военно-транспортной, и гражданской авиации.

Для задач Минобороны под перспективный транспортный самолет на 100 т наиболее целесообразно использовать двигатель тяги на 26 т, ПД-26. Он же может быть использован и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного самолета. Мы находились в тесной работе с Минобороны, чтобы это не был уникальный двигатель только для одного самолета, иначе он получится "золотым" и экономически неэффективным. Задача стояла и по более широкому использованию: помимо самолетов, это еще и наземные энергетические установки. В итоге за базу взяты сегодня 26 т.

— Сейчас авиакомпании продолжают использовать при региональных перевозках самолеты Ан-24, ресурс которых если еще не вышел, то уже подходит к концу. А что, если обязать авиакомпании заменять по мере выхода из строя Ан-24 такими самолетами, как Ил-114-300, "Ладога" или "Байкал"?

— Для этого нужно иметь достаточное количество производимых самолетов данной номенклатуры. Лучше всегда иметь мотивационные механизмы, они у государства имеются. Я имею в виду гражданский госзаказ, в составе которого есть и Ил-114, и "Байкал" в перспективе, "Ладога", "Освей". Через механизмы льготного лизинга авиакомпании уже формируют заказы. И по мере расширения производства и увеличения заказов самолеты российского производства будут поставляться региональным авиакомпаниям.

— Мы видим, что производство автомашин и спрос на них падают. Как вы думаете, как оживить этот рынок?

— В текущем году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тыс. автомобилей. Например, в мае мы вернули категорию "семейный автомобиль" — это тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям. Достаточно много было сделано по общественному транспорту.

Мы видим сейчас постепенное восстановление рынка — буду говорить так осторожно, потому что все будет зависеть от снижения ключевой ставки. Только бюджетными средствами поддерживать рынок очень сложно. Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок. Но такие тенденции мы уже видим. Будем мониторить и по возможности стараться поддерживать потребителей и оказывать содействие производителям. Одно только решение по отсрочке уплаты утильсбора российским производителям дает им возможность иметь льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию. Такими совокупными средствами поддержки стараемся поддержать рынок и автопроизводство.

Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет — сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов. Следим за четким выполнением всех обязательств в части социальных гарантий сотрудников, а Минтруд совместно с Минпромторгом и руководством предприятий ведут работу по подбору вариантов альтернативной занятости на "высвободившиеся" дни, чтобы нивелировать потери в доходах рабочих.

— Площадка "Соллерса" во Владивостоке ранее была совместным предприятием с японской Mazda. Велись ли обсуждения по использованию опциона на их долю?

— Mazda не выходила с предложением (о реализации опциона на выкуп доли — ТАСС). Я думаю, что уже и не выйдет, опцион уже заканчивается. Отмечу, что мы не видим в этом необходимости, поскольку "Соллерс" еще в 2023 году успешно перезапустил предприятие во Владивостоке, где сегодня производит уникальный и востребованный на российском рынке продукт — туристические автобусы. Важно, что "Соллерс" также сохранил команду завода и в полной мере выполняет все социальные обязательства перед трудовым коллективом.

— Если говорить о гибридных автомобилях, какие автопроизводители у нас планируют наладить их выпуск?

— По задачам федпроекта к 2030 году в РФ планируется выпустить свыше 183 тыс. электромобилей и последовательных гибридных машин.

Помимо Evolute i-Space в Липецке налажена сборка нескольких гибридных моделей Voyah — они, кстати, подпадают под условия программ стимулирования спроса. Важно синхронизированно наращивать темпы производства и развития зарядной инфраструктуры. По мере расширения этого сегмента свою продукцию в нем будут готовы представить практически все отечественные автопроизводители.

— Мы являемся свидетелями взрывного роста онлайн-продаж — менее чем за год рост был на 40%. Сохранится ли такая тенденция?

— По официальной статистике, рост в первом полугодии составил чуть больше 30%. Это очень много. Онлайн-торговля занимает существенную долю — более 15% всей торговли, и я уверен, рост будет сохраняться в ближайшие годы, у компаний есть необходимый потенциал. Это подстегивает и представителей офлайн-торговли учитывать конкуренцию в собственной стратегии, создавая альтернативные формы доставки.

— А вы сами пользуетесь маркетплейсами?

— Если честно, я не активный пользователь, но члены семьи достаточно активно ими пользуются, насколько я знаю.

— Вообще онлайн- и офлайн-торговля могут сравняться по объемам в обозримом будущем?

— В какое-то время — да. Не скажу, что в ближайшем будущем, наверное, все же потребуется определенное время, чтобы они сравнялись по своей востребованности.

— А маркировка вообще помогает бороться с контрафактной продукцией?

— Конечно, да. В 2018–2023 годах объем нелегального оборота по разным категориям товаров, по официальной статистике, снизился с порядка 30 до 8,9%, и эта тенденция сохраняется. Маркируется 31 категория товаров, дополнительно проводится 16 экспериментов. Стала внедряться система запретов на проведение кассовых операций по определенным категориям товаров. Это существенным образом снизило продажу просроченной продукции — например, по молочке в 41 раз. С момента запуска механизма была заблокирована продажа более 2 млрд потенциально небезопасных товаров.

Проводится эксперимент по блокировке небезопасной продукции в социальных учреждениях, где нет касс. В нем участвуют более 1,5 тыс. школ, детских садов, больниц и т.д. в семи субъектах и 34 оператора питания

Пилот сосредоточен на чувствительных категориях продуктов — вода и молочка, но список планируется расширить. На данный момент даже в добровольном пилотном режиме уже удалось выявить более 500 т некачественной продукции.

То есть это действительно работает эффективно и защищает потребителей. Есть и фискальные результаты: в 2019–2024 годах благодаря обелению рынка бюджет получил порядка 1,2 трлн рублей. Видя эти результаты, мы продолжим работу по расширению номенклатуры маркируемых товаров. В первую очередь это в интересах потребителя, но и производитель получает выгоду в виде бесплатной информации от ЦРПТ и данных о продажах их продукции. Это дает возможность в том числе принятия управленческих решений.

— Началась реализация нацпроекта по космосу. А на какой стадии сейчас работа по новой федеральной космической программе?

— Все направления, которые планировались к реализации в рамках Федеральной космической программы на период до 2036 года, в настоящее время "погружены" в полном объеме в Национальный проект "Космос" и входящие в его состав федеральные проекты. Отдельной Федеральной космической программы не будет.

— Вы недавно присутствовали при испытаниях перспективных лазерных систем. Как бы они нам пригодились и при борьбе с беспилотниками, и, может быть, на СВО. Когда ждать и ждать ли их серийный выпуск?

— Говоря о нашей школе фотоники и лазерных систем, и в советское время, и сейчас мы активно ее развиваем и находимся в мировых лидерах по этому направлению. Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне и получили путевку в жизнь и перспективные заказы. Я уверен, что в ближайшем будущем по мере наращивания объемов производства эти решения будут активно применяться.

— А вы сами видели, она [установка] сбивает, работает?

— Да, реально работает. Она просто сжигает цель.