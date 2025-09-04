Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в сентябре 2025 года отметит пятилетие. Руководитель организации Дарья Борисова в интервью ТАСС подвела итоги деятельности центра, рассказала о новой образовательной программе по беспилотным летательным аппаратам и поделилась планами

— Дарья Олеговна, расскажите об итогах пятилетней работы?

— Центр "Авангарда" был создан при участии двух правительств — Москвы и Московской области, на паритетных началах ( 50 на 50) при активной поддержке Министерства обороны

Первый заезд воспитанников состоялся 18 сентября 2020 года: тогда 600 мальчишек из Подмосковья приехали к нам на смену. Почти сразу после этого работу пришлось приостановить из-за пандемии, но мы не остановились — именно тогда появилась первая в мире образовательная онлайн-платформа по начальной военной подготовке К концу 2020 года на ней прошли обучение порядка 21 тысячи молодых людей. Сегодня платформа продолжает работать и равиваться: мы регулярно дополняем ее новыми материалами и используем наряду с очным обучением.

В 2021 году работа центра вернулась в полноценный режим. Уже в следующем году, по решению губернатора Московской области, к нам стали приезжать и девочки. Они сами активно выражали желание учиться у нас, и эксперимент оправдал себя — нередко девчонки оказываются быстрее, выше и сильнее, чем юноши.

В 2022 году в стране началась частичная мобилизация. "Авангард" не остался в стороне: мы принимали мобилизованных из Москвы, Подмосковья и соседних регионов. Всего за полтора дня усилиями правительства Москвы центр был перестроен так, чтобы вместо привычных 900 человекпринимать 4500. В 2023 году особое внимание было сосредоточено на подготовке граждан, направляющихся в зону СВО от Московского региона. Решение об этом принял мэр, и центр выполняет эту задачу по сей день, разделив территорию на блоки: в одном тренируются взрослые, в другом проживают дети. В конце 2024 года курсанты снова вернулись в "Авангард".

А 2025-й — юбилейный. Центру исполяется пять лет. За это время мы выстроили систему, которая работает и онлайн, и оффлайн. Кроме того, мы расширили горизонты: если раньше выездные смены проводились только в "Орленке", то теперь к нему добавлись "Артек" и "Алые Паруса".

— Какое количество воспитанников прошло через центр за годы работы? Получаете ли обратную связь? Существуют ли привилегии, если после обучения в "Авангарде" подросток выбирает военную карьеру?

— Число детей, прошедших подготовку в центре, уже приблизилось к 200 тысячам. Мы выстроили системную работу с военкоматами и регулярно передаем сведения о выпускниках. Для на важна обратная связь от коллег: что оказалось наиболее полезным в рамках начальной военной подготовки, а что требует доработки.

Сертификат об окончании сборов в "Авангарде" дает дополнительное преимущество для поступления в военные вузы — плюс пять баллов к результатам. С самого открытия центра Министерство обороны РФ поддерживает нас, оно предоставило эти привилегии.

— Удалось ли "Авангарду" наладить сотрудничество со всеми субъектами Российской Федерации?

— Мы — региональный центр Москвы и Московской области, аналогичный другим "Авангардам", которые планировалось создать в каждом субъекте РФ и в городах с населением свыше 100 тысяч человек. По нашим данным, на сегодня в стране действует около 147 таких учреждений.

Мы поддерживаем постоянно взаимодействие с коллегами из регионов: они часто обращаются к нам за консультацией, — с рядом субъектов подписаны соглашения о сотрудничестве, предусматривающие методическую помощь.

Подмосковный "Авангард" отличается современной материально-технической базой и сильной командой специалистов, и это наше преимущество. В то же время региональные центры находят собственные эффективные решения. Нам важно сохранить уникальность и развивать сеть, ведь такие плошадки нужны в каждом регионе. В случае необходимости они способны быстро стать инфраструктурой для мобилизационной подготовки и обучения граждан.

— Этим летом в центре прошли обучение ребята из приграничья Белгородской области. Как проводят время дети и чему обучаются?

— Ребята из Белгородской области у нас не учатся в привычном формате, а в первую очередь отдыхают. Для нас важно, чтобы им было в "Авангарде" комфортно. Я всегда исхожу из того, что все дети равны — никогда не разделяю их по региональному принципу. Просто белгородские ребята приезжают на более длительный срок, у них иная программа и другой подход. Первая смена уже завершилась, и она прошла очень хорошо.

Особое внимание мы уделяли балансу. Во время стандартных пятидневных смен дети полностью загружены: плотный график дисциплинирует, не оставляет времени на расхлябанность, и это работает. С белгородскими ребятами ситуация иная: родители сразу реагируют — если нагрузка слишком высокая, просят ее снизить; если снизишь, начинают беспокоиться, что дети ничем не заняты.

В итоге в ходе первой смены мы нашли ту самую "золотую середину" — оптимальный баланс между отдыхом и полезностью. Конечно, программа для белгородских ребят отличается от обычной пятидневки. Давать им стандартные 96 часов начальной военной подготовки в условиях непростой обстановки дома было бы излишним. Поэтому акцент сделан на воспитательные и спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи. Мы стараемся как можно больше времени проводить на свежем воздухе организуем конкурсы талантов, танцевальные мастер-классы — все как в обычном пионерлагере. Единственное, чего у нас нет, — это бассейна и моря. Но, кто знает, возможно, в будущем в "Парке Патриот" появится и бассейн.

— Планируется ли проводить смены для ребят из других приграничных и фронтовых регионов?

— Мы готовы всегда принимать детей. "Авангард" открыт как площадка для всей России, и у нас уже не раз бывали ребята из разных регионов. Мы рады каждому такому запрому и при возможностистараемся найти ресурс, чтобы принять детей.

При этом много зависит в не только от нас, но и от решений правительства РФ, самих регионов, а также от текущей загруженности центра. Важно помнить, что у "Авангарда" есть государственное задание от учредителей, мы обязаны выполнять установленную норму.

— Расскажите о новой программе подготовки операторов БПЛА. Ее проходят военнослужащие, которым предстоит выполнять задачи в зоне СВО? Инструкторов вы пригласили из числа участников СВО?

— Эта программа была разработана по запросу правительства Москвы для подготовки граждан, отправляющихся в зону СВО. В нее входят самые разные направления: сборка, программирование, пилотирование, противодействие БПЛА. Дополнительно вводится курс, где объясняется, как действовать при появлении беспилотника и как определить его тип.

Хочу подчеркнуть: речь не идет о боевой подготовке. Наша задача — дать человеку, уходящему в зону боевых действий, базовые знание, которые он сможет развивать уже дальше.

— На территории "Авангарда" проводится переподготовка бывших участников спецоперации на педагогов дополнительного образования. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Убеждена, что методические и профессиональные навыки команды центра "Авангард" — одни из лучших в России. Это наш профиль, и ту работу, которую мы можем выполнять в интересах государства, мы делаем качественно и ответственно.

Сейчас появилось множество частных курсов и предложений. С началом СВО я пересмотрела огромное количества материалов на эту тему и, откровенно говоря, впервые столкнулась с таким объемом информационного "мусора". Поэтому тем, кто хочет повысить квалификацию или получить новые знания, я не советую обращаться в сомнительные структуры. Заниматься этим должны только сертифицированные поставщики услуг — такие, как "Авангард".

Наши слушатели — это, в частности, преподаватели ОБЖ, которым нужно переквалифицироваться из-за появления в блоке дополнительного предмета по начальной военной подготовке. К нам приходят и люди с опытом участия в СВО, те, кто осознанно выбирает для себя новую сферу работы.

Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все специалисты, работаюшие с начальной военной подготовкой, проходили бы повышение квалификации именно в "Авангарде". Это было бы логично, учитывая наши возможности: материально-техническую базу , расположение в "Парке Патриот" и профессиональную команду. Конечно, это амбициозная цель, которая, требует больших организационных и административных усилий.

На сегодняшний день у нас действуют курсы различной продолжительности — от программ профессиональной переподготовки до курсов повышения квалификации. Уже обучено около 1200 педагогов Московской области, в том числе учителей ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины).

В 2024 году "Авангард" провел обучение коллег из Ханты-Мансийска. Их было порядка 120-130 человек — немного, но это сформировало крепкое профессиональное ядро. Уверена, что мы на этом не остановимся и продолжим готовить специалистов по всей стране.

— Можете ли рассказать о планах центра "Авангард"?

— Пока не хотелось бы раскрывать все сюрпризы, но мы уже вошли в период празднования пятилетия "Авангарда". Раньше мне казалось, что отсутствие фиксированной даты основания — это минус. Теперь понимаю, что это, наоборот, большое преимущество: мы решили отмечать юбилей с сентября и до Нового года. В программе — масштабные мероприятия, премьеры и сюрпризы, посвященные этой дате.

Стартуем 6 сентября с Дня открытых дверей — большого фестиваля на территории центра, куда мы приглашаем всех желающих. 24 ноября состоится ежегодный военно-патриотический диктант, приуроченный ко Дню призывника. Он традиционно проходит в Театре Российской Армии и в этом году будет посвящен пятилетию "Авангарда".

Кроме того, мы планируем представить авторские фильмы о жизни российской армии на отдаленных территориях в рамках проекта "Рубежи", а также выпустить методическое пособие по начальной военной подготовке. Оно особенно важно: коллегам действительно нужны рабочие материалы, по которым можно вести уроки.