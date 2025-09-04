Анатолий Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% к концу года

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал в преддверии Восточного экономического форума о возможностях по смягчению ДКП, масштабных планах по борьбе с мошенниками, внедрении информационной системы "Антифрод" и дифференцированной ипотечной ставке в регионах

— Анатолий Геннадьевич, вы по-прежнему ожидаете снижения ключевой ставки к концу 2025 года до 15%? Есть ли предпосылки для более существенного снижения?

— Да, я считаю этот прогноз актуальным при сохранении текущих макроэкономических тенденций. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем в базовом прогнозе ЦБ, ставка также может опуститься сильнее. Решение будет зависеть от фактической динамики роста цен и инфляционных ожиданий, устойчивости курса рубля, состояния внутреннего спроса и внешнеэкономических рисков. Банк России в любом случае продолжит придерживаться взвешенного подхода и будет внимательно следить за потенциальными рисками, чтобы не допустить повторного инфляционного всплеска.

— Банк России выявил около 2,3 тыс. финансовых пирамид за первое полугодие 2025 года. Какие инициативы Госдумы направлены на усиление борьбы с мошенничеством и пирамидными схемами?

— Мы совместно с регулятором и правительством постоянно работаем над новыми мерами борьбы с разными видами финансового мошенничества. Фокусируемся не только на противодействии телефонным и интернет-злоумышленникам, но и на защите граждан от вовлечения в незаконные инвестиционные схемы и мошеннические проекты.

Банк России получил полномочия по блокировке сайтов финансовых пирамид и других сомнительных финансовых организаций. Были увеличены штрафы за создание финансовых пирамид. Регулятор, банки и правоохранительные органы тесно сотрудничают для оперативного выявления псевдоинвестиционных проектов. В планах — широкое внедрение цифровых инструментов, включая искусственный интеллект для мониторинга рынка и предупреждения граждан о рисках.

Наши последние антимошеннические законодательные инициативы предусматривают ускорение информационного обмена между всеми участниками финансового рынка — банками, МФО, бюро кредитных историй, правоохранительными органами, Банком России, операторами связи. Оперативность — ключевой момент в борьбе с мошенниками, поскольку они как раз стремятся провернуть свои манипуляции быстро, не дав человеку опомниться.

Будет создана государственная информационная система "Антифрод", в рамках которой телекоммуникационные компании, банки и госорганы объединят усилия для пресечения кибермошенничества

Дополнительно идет работа над повышением финансовой грамотности населения, чтобы граждане сразу распознавали психологические манипуляции и обман и не попадали в ловушки аферистов.

— Сейчас рассматривается введение дифференцированной ипотечной ставки в регионах. Когда эта инициатива может начать работать? Насколько сильно могут различаться ставки? Могут ли повысить ставки по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга?

— Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке обсуждается, но о финальном решении и каких-либо конкретных цифрах говорить рано. Параметры ставок еще предстоит определить. Различия могут быть существенными. Суть в том, чтобы устанавливать ставки с учетом региональных особенностей, прежде всего уровня доходов населения. Ставки по льготной ипотеке в крупнейших городах могут быть выше, а в небольших — ниже, чтобы справедливо распределять господдержку и не создавать перекосов на рынке жилья. Потому что сейчас спрос сосредоточен прежде всего в столичной агломерации — Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

— Подскажите, планируется ли введение налоговых льгот по ИИС или другим инвестиционным инструментам, помимо уже озвученной инициативы освобождения от НДФЛ при инвестировании более чем на три года?

— Считаю, что достаточно эффективной мерой привлечения инвесторов могло бы стать сокращение минимального срока владения ИИС-3 (индивидуального инвестиционного счета третьего типа — прим. ТАСС). Сейчас предусмотрено его повышение для сохранения права на налоговые льготы с нынешних 5 до 10 лет к 2031 году. Многими розничными инвесторами даже пятилетний срок воспринимается как избыточный. На мой взгляд, стоит подумать о возврате к трехлетнему периоду, который действовал для инвестсчетов первого и второго типов. Но, конечно, нужно оценить сначала, как это повлияет на бюджет.

Также я предложил освободить от НДФЛ дивиденды, остающиеся на ИИС. Все это повысило бы привлекательность ИИС и постепенно стимулировало именно долгосрочные инвестиции в противовес краткосрочным биржевым спекуляциям.

Есть стратегическая задача формирования "длинных" денег для инвестиций в приоритетные проекты экономики, поэтому мы продолжаем совершенствовать ИИС и другие финансовые продукты

Это отвечает и постепенно растущему запросу на инструменты долгосрочных накоплений со стороны граждан.

С этого года была предоставлена возможность выводить дивиденды с ИИС на банковские счета. Со следующего года заработает страхование ИИС в пределах 1,4 млн рублей на случай банкротства брокера или управляющей компании.

В рамках подготовки инструментов семейных инвестиций планируется в два с половиной раза увеличить налоговые вычеты для ИИС и программы долгосрочных сбережений (ПДС) — до 1 млн рублей на семью, то есть на руки можно будет получить 130 тыс. рублей при стандартной ставке НДФЛ в 13%.

Кроме того, для повышения привлекательности ПДС необходимо ввести налоговую льготу для работодателей, софинансирующих взносы своих сотрудников в программу. Это мотивирует компании участвовать в формировании пенсионных накоплений работников и увеличить их финансовую подушку на будущее.

Также есть предложение позволить направлять средства материнского капитала в ПДС на счет, открытый на имя ребенка. Планируется введение и новых долгосрочных банковских продуктов — договоров жилищных сбережений или жилищных депозитов, которые позволяют гражданам на выгодных условиях копить деньги на приобретение недвижимости.

— А планируется ли развитие законодательства по цифровым финансовым активам и платформам блокчейна, учитывая необходимость трансграничных расчетов?

— Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА — прим. ТАСС) потенциально способен аккумулировать огромный инвестиционный ресурс для экономики. ЦФА также могут стать наряду с криптовалютой эффективным массовым инструментом международных расчетов, реальной альтернативой традиционным продуктам банков, которые уязвимы перед санкциями. Сейчас рынок ЦФА является низколиквидным, и причина здесь не только в том, что он молодой, но и в административных, формальных барьерах, которые мы постараемся свести к минимуму.

В первую очередь мы планируем выровнять налоговые условия для "долговых ЦФА" — а именно на них приходится львиная доля всего рынка цифровых активов — и облигаций, чтобы эмитенты могли учитывать расходы по ЦФА в общей базе по налогу на прибыль. Минфин поддержал это предложение. Это откроет бизнесу еще один канал привлечения финансирования, помимо традиционного банковского кредитования и выпуска облигаций.

— А каковы задачи комитета в отношении ЦФА?

— Наша задача — убрать искусственные границы, в которые сейчас зажат рынок ЦФА. Этому должен помочь закон о цифровых свидетельствах, которые позволят инвесторам торговать ЦФА на традиционных биржах через брокеров, как это происходит с традиционными акциями и облигациями.

Следующая важная задача — снять регуляторные препятствия для прихода на рынок ЦФА институциональных инвесторов — управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и страховщиков.

Если ЦФА будут доступны для массового розничного инвестора и институционалов ровно так же, как и привычные активы фондового рынка, это обеспечит приток в российскую экономику новых инвестиций. В свою очередь, инвесторы получат ликвидный инструмент для заработка

Есть и другие предложения, среди которых — запуск секьюритизации через ЦФА, отмена необходимости заново подтверждать статус квалифицированного инвестора для каждой отдельной платформы по выпуску ЦФА, снятие лимита на сумму сделок для неквалифицированных инвесторов при сделках с ЦФА.

ЦФА способны решать стоящие перед компаниями задачи не только на внутреннем, но и на международном рынке, в том числе в сфере международных расчетов. Есть законодательная база, Банк России устанавливает требования к операциям с ЦФА — такой официальный и регулируемый правовой механизм делает работу с этими активами привлекательной и для иностранных компаний.

Уже прошли тестовые трансграничные сделки с использованием ЦФА, обеспеченных золотом. Международные расчеты в таких "золотых" стейблкоинах будут расти. В перспективе в рамках эксперимента по партнерскому финансированию Россия сможет привлекать через ЦФА инвестиции из исламского мира.

— Вы предложили разделить ответственность за мошенничество между банками и операторами связи. Какие законодательные изменения планируются в этом направлении?

— Одной из главных задач в нашей законотворческой деятельности является повышение общей эффективности противодействия мошенничеству для защиты граждан и бизнеса. А поскольку одним из основных каналов мошенничества являются телефонные звонки, очевидно, что операторы связи должны разделить ответственность за нарушение антифрод-процедур с кредитными организациями. Банковское сообщество полагает, что если оператор не предупредил о подозрительном номере, то он должен нести материальную ответственность за похищенные у клиента деньги. Сейчас ответственность несет только банк, важно в готовящихся антифрод-мерах применять более широкий, комплексный подход, который позволил бы повысить эффективность борьбы с мошенниками в финансовой сфере.

Операторы связи пока что только готовятся запустить полноценный информационный обмен с банками и госорганами в рамках государственной информационной системы "Антифрод", которая полностью заработает в 2026 году. Интеграция операторов связи в эту систему и стандартизация обмена информацией все еще в процессе. Это требует синхронизации технических и юридических аспектов, а также согласования вопросов конфиденциальности и ответственности. Важно не создавать технические или правовые лакуны, которые позволят мошенникам находить слабые места в системе защиты.

— Подскажите, рассматриваются ли усиленные меры против дропперов и мошенников — вплоть до уголовной ответственности?

— С учетом масштабов этого явления в июне Уголовный кодекс был дополнен положениями об уголовной ответственности именно для дропперов. За передачу доступа к своим картам и счетам из корыстных побуждений и участие в незаконных финансовых операциях по указке третьих лиц теперь грозит штраф до 300 тыс. рублей или ограничение свободы до трех лет. Если же человек передает посторонним не принадлежащие ему карту и счет, наказание ужесточается вплоть до 1 млн рублей и шести лет лишения свободы с возможностью дополнительного штрафа.

Рассчитываем, конечно, что уголовное наказание станет крайней мерой и большая часть потенциальных дропперов хорошо подумает и откажется от участия в преступной деятельности. Мы вводим множество механизмов для того, чтобы предотвратить мошеннические операции

Банки совершенствуют системы мониторинга, обмениваются информацией с правоохранительными органами и Банком России о подозрительных транзакциях и скомпрометированных счетах. С сентября банки будут ограничивать выдачу наличных в банкоматах в случае подозрений на мошенничество.

Сразу хочу оговориться, что мы постараемся минимизировать количество ложных срабатываний и неправомерных ограничений по счетам и картам добропорядочных граждан. С учетом того, что уже практически каждый россиянин сталкивался с попытками кибермошенников украсть личные сбережения, важно победить это социальное зло. Системы контроля и информационного обмена будут совершенствоваться. Это позволит обеспечить полную прозрачность переводов и сократит возможности мошенников заметать следы и по-тихому ускользать с деньгами.

Мы отдельно проработали вопрос о том, как помешать вовлечению в дропперство подростков, — открытие счетов для несовершеннолетних 14–18 лет потребует согласия родителей или опекунов, при этом банки будут обязаны отправлять им информацию обо всех операциях по счету, чтобы взрослые могли вовремя вмешаться и предотвратить участие подростка в мошеннических схемах.

— Ранее вы говорили о том, что в скором времени в Госдуму будет внесен законопроект об ограничении банковских карт на одного человека. Можете ли вы назвать примерную дату, когда будет внесен законопроект? Когда заработает сам закон?

— Идея понятна, идет согласование с ведомствами, и пока каких-то резких аргументов против не было. Конкретные лимиты будут еще обсуждаться, в том числе, возможно, и после внесения законопроекта. Более того, если закон будет принят, не исключены и дальнейшие корректировки — нужно будет проанализировать опыт применения ограничений для борьбы с дропперами.

— Расскажите, пожалуйста, над какими инициативами комитет по финансовому рынку будет работать в первую очередь в осеннюю сессию?

— В числе приоритетных — законопроект об увеличении штрафов для банков за нарушение прав потребителей: размер санкций будет привязан к собственному капиталу кредитной организации. Эта инициатива стала продолжением череды принятых нами мер по ужесточению надзора за добросовестной работой банков со своими клиентами.

Приступим к рассмотрению законопроекта о развитии краудфандинга. Поправки позволят финансировать проекты уже с момента сбора минимально необходимой суммы, одновременно с этим купируются риски инвестиций в недофинансированные проекты, вводятся дополнительные меры по защите интересов участников инвестиционной платформы.

Продолжим улучшать систему автострахования. Планируем рассмотреть законопроект о дополнительных выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобиля. А для водителей такси и другого общественного транспорта введем возможность оформления краткосрочных полисов ОСГОП.

Предстоит большая работа по дальнейшему регулированию микрофинансовых организаций и защите заемщиков от попадания в долговые спирали. Планируем снизить максимальный размер переплаты по микрокредитам сроком до года со 130% до 100% от суммы долга, включая проценты, штрафы и пени. Введем правило "один дорогой микрозаем в одни руки", запретив оформлять на человека более одного кредита с полной стоимостью свыше 100%. Также введем трехдневную паузу перед выдачей нового микрокредита после погашения предыдущего, чтобы разорвать "цепочки займов". Это помешает МФО переоформлять заем, включая в тело нового кредита непогашенную задолженность на еще менее выгодных для клиента условиях.