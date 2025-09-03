Х Восточный экономический форум (ВЭФ) станет площадкой для подведения итогов развития Дальнего Востока и презентации новых идей. О предложении создать "супер-ТОР" на территории всего макрорегиона, перспективах реализации международных проектов и строительстве жилья в Арктике рассказал ТАСС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

— Х Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке. С какими предложениями по развитию экономики макрорегиона намерено выходить министерство?

— Этот 10-й, юбилейный форум — определенная реперная точка как для подведения предварительных итогов ускоренного развития Дальнего Востока, так и для обновления существующих механизмов. Действующие процедуры реализации проектов зачастую упираются в круги административных согласований. Поэтому мы предлагаем весь Дальний Восток сделать одной генеральной территорией опережающего развития, где каждому инвестору автоматически будет присваиваться статус резидента. Внутри такой "супер-ТОР", в зависимости от государственных приоритетов, отрасли, уровня ее рентабельности, может быть настроено инвестиционное меню преференций. Такое предложение представим на ВЭФ.

— Как будет выстраиваться "преференциальный конструктор"?

— Модель "супер-ТОР" предполагает концентрацию ресурсов на прорывных направлениях с адаптацией механизмов поддержки под приоритетные категории проектов. Предлагаем создать, например, единое цифровое окно доступа к льготам, позволяющее инвесторам выбирать не формат префрежима, а набор конкретных льгот в цифровом интерфейсе по принципу инвестиционного меню.

— Алексей Олегович, при этом в макрорегионе продолжается работа над новыми префрежимами. Летом принят закон о режиме международной территории опережающего развития (МТОР). Сколько площадок МТОР планируется создать? Какие именно страны уже выразили интерес?

— Первые площадки МТОР планируется создать на территориях Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. Новый инструмент направлен прежде всего на привлечение иностранных инвестиций в технологические и инновационные проекты, развитие международной промышленной кооперации в перспективных отраслях, поэтому в портфеле перспективных проектов преимущественно высокотехнологичные производства. В частности, предприятия по выпуску лазерной аппаратуры, роботов, композитных материалов, "умных" лифтов, станков для металлообработки.

Наиболее активны инвесторы из Китая, однако уверен, что по итогам переговоров на Восточном экономическом форуме география резидентов будущей МТОР существенно расширится.

— С учетом ускоренного развития Дальнего Востока острым остается вопрос дефицита энергомощностей. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручал проработать вопрос о предоставлении льгот генерирующим компаниям в рамках преференциальных режимов. Что предполагается под этими льготами на практике?

— Дефицит мощности в ДФО к 2030 году оценивается от 3,3 до 5 ГВт. Мы подготовили и направили в правительство предложения по применению действующих на Дальнем Востоке преференциальных режимов к проектам в энергетическом секторе, включенным в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Речь идет как о производстве электроэнергии, так и о строительстве и модернизации энергомощностей.

Применение льгот позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов, снизить конечную стоимость электроэнергии для потребителей и сократить сроки реализации таких проектов. Стоимость строительства генерации на Дальнем Востоке в среднем в полтора-два раза выше, чем в европейской части России. Использование льгот при реализации проектов строительства новой генерации даст экономию до 30–40% от стоимости проектов на десятилетнем горизонте.

— Сквозной темой ВЭФ станет использование технологий, искусственного интеллекта и беспилотников. Как вы оцениваете текущую эффективность работы венчурного фонда "Восход"?

— Фонд стал важным звеном в системе поддержки стартапов и венчурных инвестиций. В числе основных направлений, в которые вкладывается фонд, — биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, космос, микроэлектроника, ИТ. Уже профинансированы более 40 проектов. Среди поддержанных разработок — ракета-носитель сверхлегкого класса, искусственная кожа для быстрого заживления ран, ожогов и других повреждений, ИИ для автопилотирования сельхозтехники и транспорта.

— Сейчас идет активная реализация мастер-планов развития городов Дальнего Востока. На ВЭФ планируется представить рейтинг эффективности регионов по их исполнению. Можете уточнить, какие именно показатели лягут в его основу: это будут только экономические индикаторы или, например, социальные и инфраструктурные тоже?

— Мастер-планами 25 городов предусмотрены 875 проектов объемом 4,4 трлн рублей. Для управления таким массивом проектов создана специальная информационная система, к которой подключены все регионы Дальнего Востока. Такая платформа позволяет в режиме реального времени не только осуществлять мониторинг всех строек, но и ранжировать регионы в зависимости от достигнутого прогресса.

Среди ключевых критериев рейтинга выполнения мастер-планов — обеспеченность проектов финансированием, наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплина планирования, качество взаимодействия между участниками процессов.

— Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 января распространить программу льготной аренды жилья на Дальнем Востоке на опорные населенные пункты в Арктике. Какой объем арендного жилья потребуется? На каких арктических территориях планируется старт программы в первую очередь?

— Мы проанализировали потребность в арендном жилье на территории Арктики. На начальном этапе она оценивается в 3,4 тыс. квартир. Новая программа планируется к реализации на территориях опорных населенных пунктов АЗРФ. В первую очередь это Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Что касается вопроса о возможности адаптации программы под вторичное жилье, то, учитывая высокую степень износа жилого фонда в арктических регионах, целесообразнее и эффективнее все же строить новое жилье.

— Еще одна проблема при осуществлении северного завоза — состояние флота. Какой процент судов нуждается в ремонте или замене? По какой модели предполагается обновление флота? Это будут закупки, лизинг, государственное софинансирование?

— Действительно, ключевым фактором обеспечения северного завоза является флот. Водный транспорт обеспечивает более 90% от совокупного объема доставки. На сегодняшний день для целей северного завоза успешно используются суда типа "река — море". Такие суда представляют самый массовый сегмент, выпускаемый отечественной судостроительной промышленностью.

В рамках реализации плана развития Северного морского пути совместно с Росатомом определена потребность в строительстве 10 универсальных сухогрузных судов ледового класса для обеспечения северного завоза. Эта потребность учтена Минпромторгом России в перспективном плане строительства гражданских судов на период до 2035 года. В настоящее время прорабатывается проект такого судна.

— Вы ранее сообщали, что из-за резкого роста стоимости дноуглубительных работ в Трансарктическом транспортном коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз. Какой объем дноуглубительных судов необходим? Как планируется решать проблему дноуглубления в акваториях Арктики?

— Госкорпорация Росатом планирует в 2026–2028 годах закупить 10 высокопроизводительных дноуглубительных судов для выполнения работ в морском порту Сабетта. Ежегодные объемы ремонтного дноуглубления в этом порту оцениваются в 3,9–5 млн куб. м в год. Рассматривается возможность применения механизмов господдержки для реализации проекта, это позволило бы установить экономически обоснованные и приемлемые для судовладельцев портовые сборы. Однако пока решений не принято.

— Насколько успешно продвигается работа по созданию новых речных терминалов для увеличения грузооборота по Северному морскому пути (СМП)?

— По поручению президента Росатомом разработана и направлена на рассмотрение правительства стратегия развития Северного морского пути до 2050 года. Расширение инфраструктуры речных перевозок для увеличения грузооборота по СМП — одна из стратегических задач. Для этого будут создаваться мультимодальные логистические узлы, совмещающие речной, морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. Конкретный перечень приоритетных проектов будет определен при участии регионов после утверждения стратегии.

— На ПМЭФ вы заявили, что на архипелаге Шпицберген планируется создать научно-исследовательскую базу для изучения условий жизни на Севере. Есть ли понимание, в какие сроки она будет создана и по каким направлениям будет работать?

— Российские ученые работают в рамках организованного 10 лет назад исследовательского консорциума "Российский научный центр на архипелаге Шпицберген" с основной базой в поселке Баренцбург. В консорциум входят 13 научно-исследовательских учреждений разной подчиненности и направленности.

Сейчас ведется работа над созданием нового международного научно-образовательного центра с участием ученых из всех заинтересованных стран, в первую очередь дружественных. Основные направления исследований находятся в плоскости геофизики, включая изучение атмосферы, гидросферы и криосферы, экологии, биологии, палеогеографии и полярной медицины. Предполагается организация образовательных модулей для студентов и аспирантов. Проекты будут реализовываться в рамках концепции международного научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген, утверждение которой планируется на ближайшем заседании правительственной комиссии.

По поручению правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген с июня началось регулярное морское грузопассажирское сообщение между портами Мурманск и Баренцбург. Задействуем для этого судно "Профессор Молчанов" Северного управления гидрометеослужбы. В этом году будет выполнено пять рейсов, в следующем — увеличим количество рейсов вдвое.