В 2016 году американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство — он подписал документы на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Мало кто знает, что за их дружбой стоит американский продюсер Боб Ван Ронкель — президент компании "Двери в Голливуд", организовавшей более 120 визитов звезд в Россию и СНГ. В интервью ТАСС он рассказал о перспективах российских актеров в мировом кинематографе, сотрудничестве двух стран в сфере культуры, Юре Борисове и лучших ресторанах Москвы

— Боб, для начала, поскольку мы с вами встречаемся в Москве, хочется спросить: "Что вы больше всего любите в России?"

— Обожаю Россию в целом, как я могу ее не любить? В 2002 году я переехал из Беверли-Хиллз в Москву и прожил здесь 15 лет — лучшие годы своей жизни. Каждое воспоминание вызывает улыбку. Я был связан со многими людьми в США, но в России завел невероятные связи, познакомился с удивительными людьми, привозил сюда звезд — и каждый раз, глядя на старые фотографии, переживаю те моменты заново.

Город, люди, культура, еда, история — все здесь невероятно интересно и захватывающе. Когда я был ребенком в США, родители смотрели новости, где показывали танки на Красной площади, и говорили: "Вот наши враги, их нужно бояться". Мне бы и в голову не пришло, что через несколько лет я смогу переехать сюда и провести здесь 15 лет, заключив за это время более 100 сделок, даже не говоря на русском языке. Я не мог водить машину — боялся, что в случае ДТП ни полицейский, ни прохожие не говорят по-английски и мне придется ждать, пока подоспеет мой помощник. Поэтому у меня был один и тот же водитель — 13 из 15 лет он был со мной.

Вернувшись в США девять лет назад, я пытался снова привыкнуть, адаптироваться к стране. Но всегда, возвращаясь из поездки в Москву, я осознаю, как сильно по ней скучаю, сколько энергии у меня появляется, когда нахожусь здесь. У меня всегда прекрасные воспоминания об этом времени

— Наша встреча проходит во время Московской международной недели кино, поэтому обратимся к кинематографу. Считаете ли вы, что у российских актеров есть шансы попасть в Голливуд?

— У них определенно есть шансы. Хотя в Голливуде и не так много возможностей, особенно сейчас, когда снимается все меньше фильмов. Однако среди тех проектов, которые производятся, особенно в телесериалах, все чаще появляются роли, связанные с русскими, потому что они — часть этих историй. Обычно российские актеры изображаются как антагонисты, играют плохих парней, но это также открывает больше дверей для них.

Голливуд постепенно начинает понимать, что лучше нанимать настоящих россиян на роли русских персонажей, а не американцев, которые изображают русских. Раньше почти всегда использовали американцев или сербов, потому что у большинства жителей США были проблемы с пониманием сильного русского акцента. Но сегодняшние молодые россияне говорят на английском гораздо лучше и четче, что позволяет работать с ними в голливудских фильмах — все понимают их речь и не дублируют после съемок. Это делает российских актеров гораздо более востребованными.

— Знаете ли вы Юру Борисова, который был номинирован на "Оскар"? Хотели бы с ним работать?

— В фильме он был потрясающим — я думаю, он отлично справился с ролью телохранителя девушки. Его английский язык был фантастическим — довольно четким, понятным для американской аудитории. Я был очень впечатлен его работой. Если у меня будет подходящий проект, я бы с радостью с ним сотрудничал. Главное для меня и для большинства моих партнеров — чтобы актеры владели английским языком. У Борисова и других российских актеров в этом фильме уровень английского оказался достаточно хорошим для участия в голливудских проектах.

— Вы получаете запросы на приглашение американских знаменитостей в Россию? Кого из звезд планируете привезти в ближайшее время?

— За последние 25 лет я привез в Россию по меньшей мере 100 актеров, музыкальных групп, моделей, спортсменов и спикеров. Любой желающий может поискать информацию обо мне, чтобы увидеть всех — Арнольда Шварценеггера, Ричарда Гира, Анджелины Джоли, Джека Николсона, Шона Пенна, Ирину Шейк, Памелу Андерсон, Миллу Йовович и других. Приглашать их сюда не составляло труда, пока не было санкций и негативной реакции в США, из-за которой артисты начинали беспокоиться.

Сегодня российские друзья и клиенты продолжают обращаться ко мне с запросами — хотят пригласить в Россию группу, актера, спикера, кого угодно. Я всегда готов помочь связаться с нужными людьми и постараться убедить их приехать. Конечно, я сам не могу каждый месяц совершать 32-часовую поездку в Москву, хотя запросы я получаю ежемесячно.

Но если поступает просьба — я делаю все возможное. Это для друзей, для России

— Кого чаще всего просят привезти в Россию?

— Знаете, многое изменилось. Я работаю в России с 1998 года, когда привез руководителей киностудии Warner Bros. Pictures Гарри и Альберта Уорнеров, чтобы они встретились с мэром Москвы Юрием Лужковым для обсуждения строительства мультиплексных кинотеатров в России. В 2000 году я привез Шерри Лэнсинг — она была президентом Paramount Studios — это было здорово… Так много разных людей, о которых я бы рассказал, если у нас было бы больше времени.

За последние полгода, например, двое заказчиков из России просили привезти Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера, Брэда Питта. Также часто запрашивают Анджелину Джоли. Есть интерес к таким группам, как Nickelback, The Cure. Еще часто звучит имя Джареда Лето и его группы Thirty Seconds to Mars. Джаред — мой близкий друг. Я привозил его сюда впервые, когда он выступал с группой на телеканале "Муз-ТВ". Сложно сказать, кого именно удастся привезти следующим, — пока действуют санкции, многие артисты боятся приезжать. Те, кого удастся пригласить, будут из числа тех, кто не боится.

— Что вы думаете о ситуации вокруг Вуди Аллена и его участия в Московской неделе кино?

— Считаю, что это ужасно. Наши страны могли бы быть очень близки, если бы не политика. Откровенно говоря, многое из происходящего — вина Америки. США годами давили на Россию, рассматривая ее как врага, хотя Россия могла бы стать нашим лучшим другом. Люди у нас очень близки — очень много россиян живут в США, многие из них — мои друзья. Прискорбно, что из-за политики это происходит.

Вуди Аллен приносит большую культурную пользу для страны, уделяя внимание зрителям по всему миру. И в данном случае — зрителям в России, которые следят за ним, смотрят фильмы и любят его режиссуру. Он не жалеет времени, отдает свое сердце, чтобы поговорить с фанатами. А потом политики и СМИ встают на пути, пытаясь придать этому политическую окраску, будто он поддерживает какие-то стороны. Они пытаются создать впечатление, что Аллен делает что-то политически позитивное для России, в то время как все, что он делает, — это приносит культурную пользу для фанатов по всему миру.

— Должна ли политика оставаться в стороне от искусства?

— Я считаю, что политика не должна играть никакой роли в искусстве и культуре. Конечно, бывают культурные проекты с политическим подтекстом, но я к ним не имею отношения. Я не занимаюсь политикой. Меня никто не может нанять для продвижения политических кандидатов или помощи в избирательных кампаниях. Я привожу артистов для развлечения — на фестивали, концерты, специальные мероприятия. Это чисто культурная деятельность.

— Что вы планируете продюсировать в ближайшем будущем?

— Меня попросили пригласить нескольких актеров в фильм, но пока я не могу о нем говорить — сейчас жду уточнения бюджета, после чего я выступлю исполнительным продюсером и помогу с подбором актеров.

Также со мной связались коллеги из Белоруссии — они готовят фильм и хотят, чтобы в одной из ролей, отца девушки, приехавшей в Беларусь, сыграл Маколей Калкин. Если я помогу с этим, то стану исполнительным продюсером. Кроме того, в Нью-Йоркской киноакадемии планируют снимать новый фильм и просят меня помочь с актерами.

Я не заинтересован в том, чтобы быть основным продюсером, это требует два-три года на один фильм. За это время я могу организовать поездки по миру для 30 актеров, и поверьте мне, это окупится намного лучше, чем тот фильм, за продюсирование которого мне заплатят. Исполнительное продюсирование — это помощь в заключении сделок, финализации проектов. Только затем уже продюсер участвует в съемке фильма.

Но я не работаю на площадке, для меня это слишком скучно. В Голливуде режиссер может снимать одну сцену десять раз, чтобы добиться нужного эффекта. У меня не хватает терпения. Я — "человек сделок": встречаюсь, общаюсь, заключаю контракты

— В заключение, вы работаете с очень успешными людьми, с некоторыми из них вы дружите. В чем, по вашему мнению, секрет их успеха?

— Если вы посмотрите на моих клиентов, в частности давайте поговорим о русских, большинству из них сейчас, вероятно, за 50. Я начал работать с ними, когда им было за 30. Я наблюдал за их ростом на протяжении лет — они были и остаются очень проницательными, умными, целеустремленными. Многие просили меня говорить только по-английски — чтобы попрактиковаться, выучить язык, стать лучше. Мои российские друзья проводили совещания с советами директоров в 11 часов вечера в офисах, и знаете, там было много людей. Это неслыханное дело в Америке — большинство стабильно покидает место работы в пять-шесть часов вечера. Это совершенно другое поколение людей, и оно сильно отличалось от того, к которому я привык в Штатах.

Тех, кто пришел ко мне, чтобы инвестировать в кино, я пытался отговорить: "Какие бы деньги вы ни вложили, если вы получите обратно 50%, то вам, должно быть, везет. Не так много людей, которым вы дадите деньги, действительно снимут фильм, оформят его и продадут. Не все знают, как вернуть ваши инвестиции". Многие из вложивших свои деньги в кино, как я видел, проиграли. Теперь они уже не в этом бизнесе — вернулись к тому, что приносит им деньги. Это разумный путь в жизни — станьте лучшими в чем-то одном и продолжайте в том же духе. Но все они меня впечатляли благодаря тому, как усердно работали, насколько были умны. Я испытываю огромное уважение к российским бизнесменам во всем мире.

— С таким же уважением вы относитесь к российскому кинематографу? Вам нравятся русские фильмы?

— Я смотрел не так много русских фильмов, потому что не отношусь к тем людям, которые любят субтитры. Я ненавижу их читать, потому что пропускаю весь фильм целиком. Я понимаю все слова, но я ничего не вижу на экране. Да и дубляж по большей части очень плохой — довольно трудно наблюдать, как шевелятся губы женщины и звучит мужской голос из-за плохого озвучивания. Но была одна картина, которую я все-таки посмотрел, — "Брат", где снимался Сергей Бодров — младший. У меня была возможность познакомиться с ним. Мы пообедали после того, как я посмотрел этот фильм. Он повел меня в кафе "Актер", куда ходили, как ни странно, все актеры. Он рассказал мне, что у него есть театр, где он преподает, и многое другое. Мне очень понравился фильм, я не мог понять ни слова из того, что они говорили. Я просто все почувствовал. Это напомнило мне меня самого, когда я был молодым.