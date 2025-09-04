Главной темой юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке стали вопросы сотрудничества во имя мира и процветания. Глава крупнейшего российского региона рассказал ТАСС о вкладе ВЭФ, реализации крупных проектов в Якутии, вызовах и задачах в сфере энергетики, которые стоят перед республикой

— Айсен Сергеевич, мы с вами встречаемся на X Восточном экономическом форуме. Что дало Якутии участие в этом форуме за 10 лет? Какие проекты были реализованы? Какие соглашения будут подписаны на этом форуме?

— Вы знаете, Восточный экономический форум — это главный экономический форум для Якутии, как и для любых субъектов Дальнего Востока. Он для нас, безусловно, крайне важен и крайне нужен. За 10 форумов здесь подписано большое количество соглашений, которые позволили нам привлечь более 1 трлн рублей в экономику Якутии. Это то, что реально привлечено, то, благодаря чему уже созданы десятки тысяч рабочих мест, построены большие производственные объекты, построена энергетическая, транспортная инфраструктура. Конечно же, значение ВЭФ как площадки, на которой зарождались эти проекты, обсуждались эти проекты, финализировалось их окончательное юридическое оформление, трудно переоценить. Я рад, что благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина и энергии вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева такой форум у нас есть.

Конечно же, и на этом форуме мы сейчас готовим ряд соглашений, некоторые уже начали подписывать. Всего, мы считаем, будет привлечено по их итогам более 100 млрд рублей. Уже сегодня, в первый день форума, подписали соглашение, которое позволит привлечь свыше 8,5 млрд рублей в строительство современного логистического хаба для Ozon, который реально обеспечит большое количество и рабочих мест, и, конечно, повышение качества обслуживания для всей нашей огромной территории.

— Ранее сообщалось, что компания "Алроса" приступит к изучению месторождения полиметаллических руд. Есть ли уже какое-то понимание, когда это может начаться? Есть ли партнеры по этому проекту?

— "Алроса" — одна из крупнейших российских горнорудных компаний, которая имеет прекрасные компетенции по всему спектру своей деятельности. Начиная от геологоразведки, заканчивая уже маркетингом и продажей ювелирных изделий с бриллиантами. В сегодняшних условиях, когда волатильность алмазного рынка достаточно велика, когда есть понимание, что в целом в мире идет истощение алмазосодержащих месторождений, мы, как и многие другие компании, думаем о диверсификации. "Алроса" уже несколько лет назад этим начала заниматься. Сегодня есть уже проекты, которые начинают реализовываться по золотодобывающей промышленности, в том числе и за пределами республики — в Магаданской области.

Что касается полиметаллических руд, то в области лицензионных площадок, которые имеет "Алроса" и по которым ведется сегодня геологоразведка на содержание алмазов, есть, на наш взгляд, перспективы, в том числе наличия полиметаллических руд. Поэтому без дополнительных каких-то затрат по получению тех или иных площадок "Алроса" в рамках своей профессиональной деятельности по поиску алмазов также будет заниматься изучением на этих площадках наличия полиметаллических руд, золота, редкоземельных металлов. В случае их наличия мы можем сами, как компания "Алроса", или уже с привлечением, если в том будет необходимость, других компаний заниматься их добычей.

— Не могу не упомянуть первые военно-тактические соревнования "Путь воина", которые готовятся к проведению в республике. Известно ли уже, сколько планируется привлечь людей к их организации? Как сейчас проходит подготовка к этому мероприятию?

— В этом году впервые в истории будет проводиться турнир "Путь воина" среди центров "Воин", их у нас в стране 21. Благодаря инициативе Юрия Петровича Трутнева, который поддержал, [первого заместителя руководителя администрации президента РФ] Сергея Владиленовича Кириенко впервые будет проходить такой турнир. Финал будет проходить у нас в Республике Саха (Якутия). Буквально на днях прошел отборочный турнир в Волгоградской области. Отобраны четыре команды-финалиста: это Тюменская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) и Волгоградская область.

В Якутске с 15 сентября будут проводить уже финальный раунд соревнований. Соревнования там достаточно серьезные и будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Сегодня нами предпринимается весь полный комплекс мероприятий, начиная с обеспечения безопасности участников, заканчивая культурной программой, чтобы гостям нашим все у нас понравилось. Сколько человек конкретно будет, я сейчас не могу сказать, но весь комплекс мероприятий, который должен быть проведен для того, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, поверьте, мы обязательно обеспечим.

— Следующий вопрос касается мер поддержки, в частности "Дальневосточной надбавки". Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал о том, что удалось сэкономить 300 млрд рублей в регионах Дальнего Востока. Какова эта цифра в Якутии и насколько ощутим эффект для бизнеса от этой меры?

— Я скажу, что это была замечательная, правильная идея о том, чтобы все-таки для более сбалансированного развития Дальнего Востока, в первую очередь его энергоизолированных регионов, появилась такая надбавка. Она дала колоссальный результат.

Алексей Олегович Чекунков озвучивал цифру свыше 300 млрд рублей, от которой в целом экономика Дальнего Востока получила выигрыш. По Якутии эта цифра — 100–120 млрд рублей, по разным подсчетам. Конечно же, она сыграла огромную роль в более активном развитии в целом экономики и, что самое главное, для жителей республики. Потому что благодаря этому малый и средний бизнес смог развиваться, тарифы, в том числе и для бюджетной сферы, были достаточно низкими. К сожалению, сейчас, уже после изменений федерального закона в 2021 году, идет поэтапное снижение "Дальневосточной надбавки". У нас уже дополнительные расходы бюджета республики по итогам трех лет составили свыше 20 млрд рублей. Это прямая дотация для населения и дотация на бюджетную сферу. При этом мы видим, что у бизнеса, который не подпадает под действие этой надбавки, уже сегодня достаточно серьезные расходы идут. Расходы идут и у федеральных бюджетных учреждений.

Сегодня экономически обоснованный тариф по якутской Арктике уже составляет 70 рублей. Соответственно, бюджетные учреждения сегодня платят по 50 рублей за киловатт в среднем. Для Арктической зоны это, конечно, огромные цены.

К сожалению, если эта ситуация не будет каким-то образом решена и все пойдет дальше под обнуление "Дальневосточной надбавки", то в конечном итоге, я считаю, о развитии малого, особенно среднего, бизнеса в Арктике можно будет забыть. Бюджеты именно арктических субъектов, у которых есть энергоизолированные районы, будут нести колоссальные расходы именно по субсидированию энерготарифов даже для населения. Наши дополнительные затраты до 2035 года мы оцениваем в 135 млрд рублей. Это колоссальная цифра даже для такого большого региона, как Республика Саха (Якутия).

Мы предлагаем, чтобы "Дальневосточная надбавка" сохранилась. На период по крайней мере до 2035 года — это раз. Во-вторых, мы предлагаем, чтобы бюджетные учреждения и учреждения ЖКХ обратно включили в число учреждений, которые получают "Дальневосточную надбавку". Это, на мой взгляд, крайне важно. В-третьих, мы предлагаем, чтобы 50% средств "Дальневосточной надбавки" акцентированно направлялось как раз на модернизацию объектов в первую очередь изолированной генерации. Для того, чтобы в конечном итоге снизить этот очень быстрый рост энерготарифов, экономически обоснованных тарифов в изолированных энергорайонах.

— Какие меры сейчас предпринимаются в республике для борьбы с растущим энергодефицитом?

— Энергодефицит у нас, как и на всем Дальнем Востоке, постепенно начинает возникать, и об этом мы уже давно говорили. Даже когда скептики говорили, что развития никакого экономического Дальнего Востока не будет, мы сейчас видим, что идет здесь быстрый рост. Соответственно, быстро растет энергопотребление. У нас в Якутии энергопотребление растет даже быстрее, чем на Дальнем Востоке.

Благодаря решению президента сейчас у нас строится ряд энергообъектов. Это Новоленская ТЭС, вторая очередь Нерюнгринской ГРЭС, вторая очередь Якутской ГРЭС, Южно-Якутская ТЭС и первая в мире наземная атомная станция малой мощности. Это все примерно общей мощностью под 2 ГВт всего должно быть создано энергообъектов на территории Якутии в ближайшие годы.

Как раз на энергоизолированных территориях себя хорошо показала комбинированная выработка электроэнергии, когда и современные дизельные генераторы, и солнечные батареи в первую очередь позволяют до 30% снизить объем потребления дизельного топлива, которое в условиях Арктики, конечно, крайне дорого стоит.

Поэтому по всем этим направлениям активно работы идут. Несмотря на все сложности, связанные в том числе и с высокой ключевой ставкой, объекты реализуются. Я считаю, что они приведут к тому, что энергодефицит по Республике Саха (Якутия) не должен возникнуть.

— Ранее вы озвучили предложение обсудить применение малых мобильных атомных реакторов в труднодоступных населенных пунктах. Как вы видите внедрение таких технологий в поселениях, в том числе арктических? Предполагается ли внедрение каких-то новых механизмов по внедрению атомных реакторов или нужны новые?

— Атомная станция малой мощности — это на самом деле достаточно серьезный энергообъект. У нас в Якутии он строится на 110 МВт, два реактора по 55 МВт. Это, безусловно, пусть не очень большая, малая, но это серьезная большая генерация, которая достаточна для реализации крупных инвестиционных проектов.

Что касается малых мобильных атомных объектов на базе реакторов, которые у нас разрабатываются с советских времен еще Курчатовским институтом, то их электрическая мощность гораздо меньше — это от 2 до 10 МВт. Они, в принципе, очень хорошо подходят для реализации небольших инвестиционных проектов на отдаленных месторождениях или для энергопитания небольших, абсолютно изолированных поселков, территорий.

Конечно, для Якутии это имеет очень большой интерес, как и для других северных территорий, где единую энергосистему мы все равно не создадим и очень большие затраты на северный завоз. Появление таких энергообъектов, которые могут в течение нескольких десятилетий практически в безлюдном режиме работать, обеспечивая тот или иной, например, поселок или промышленный объект и электрической энергией, и теплом, — это, конечно, очень, я бы сказал, крутое решение.

Другой вопрос — это, конечно, стоимость такого проекта. Понятно, что ни один субъект сам по себе, ни одна компания такой проект не вытащит. Здесь нужна реальная господдержка, поддержка в том числе институтов развития, субсидирование, капитальные гранты для того, чтобы такие объекты начали появляться не в единичном экземпляре, а уже более-менее их запустить в серию. Если пойдет серия, то, конечно, стоимость этих проектов будет уже уменьшаться. Пока мы их делаем в единичном экземпляре, конечно, стоимость их будет уже много за 10 млрд рублей. Это, еще раз говорю, абсолютно для субъектов страны, для даже крупных компаний будут неподъемные средства.

— Можете ли вы назвать населенные пункты в Якутии, для которых это было бы актуально?

— Их много. Их если не сотни, то десятки точно. Они есть в любом у нас северном, вообще дальневосточном субъекте. Мы, кстати говоря, сейчас с Чукоткой будем обсуждать такой проект — рассмотреть в наших и чукотских населенных пунктах возможность как раз создания таких энергоцентров для того, чтобы на самом деле провести большой эксперимент и посмотреть его и экономические, и экологические, и социальные эффекты. Я уверен, что они будут только положительные.

