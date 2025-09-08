Вице-премьер Виталий Савельев в рамках Восточного экономического форума рассказал в интервью ТАСС о развитии транспортной доступности в ДФО, расширении Восточного полигона и проекте высокоскоростных магистралей

— Так как мы находимся на Дальнем Востоке, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с транспортной доступностью ДФО? И, собственно, как вы оцениваете авиаподвижность населения?

— Безусловно, транспортная доступность — это один из приоритетов для развития любого региона, а тем более такого огромного, как Дальний Восток. Я хочу напомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, что развитие Дальнего Востока без всякого преувеличения является для нас приоритетом на весь XXI век. Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы развитие Дальневосточного региона происходило динамично. Могу вам привести цифры. За 10 лет — этот форум у нас 10-й с 2015 года — с помощью мер господдержки на Дальнем Востоке были разработаны 3 700 инвестиционных проектов, которые позволили привлечь около 11 трлн рублей. Это дало возможность создать более 164 тыс. дополнительных рабочих мест и 1 074 предприятий.

Такое развитие невозможно без обеспечения транспортной связанности и развития транспортной инфраструктуры. Прежде всего, рассматриваем железнодорожный транспорт. Восточный полигон железных дорог стабильно развивается. В прошлом году мы достигли провозной способности 180 млн т. Сейчас приступаем к реализации третьего этапа расширения Восточного полигона, включающего строительство вторых Северомуйского, Кодарского, Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур. Все это позволит к 2030 году перевозить уже 210 млн т. Безусловно, потребуется значительное финансирование, в том числе и из инвестпрограммы РЖД. Пока все это у нас в планах, и решение по строительству вторых тоннелей было принято.

— Можете ли вы выделить приоритетные направления развития авиационной инфраструктуры на Дальнем Востоке?

— У нас в Дальневосточном федеральном округе 80 аэродромов и 463 посадочные площадки. Здесь работает авиакомпания "Аврора", которая в прошлом году перевезла 2 млн 600 тыс. пассажиров и продолжает наращивать объемы. В перспективе они собираются их удвоить. Предусмотрена модернизация 29 аэродромов, на это запланировано порядка 158 млрд рублей. Кроме того, всегда идет господдержка по субсидированию перевозок на Дальнем Востоке.

У нас есть три программы, которые обеспечивают льготные перевозки на Дальнем Востоке. В целом в этом году выделено более 16 млрд рублей субсидий, которые позволят перевезти 1 млн 600 тыс. пассажиров. Для людей это будет дешевле и доступнее

Не надо забывать о компании "Аэрофлот", которая уже 10-й год использует плоские тарифы. Когда в свое время я начинал этот проект, мы думали, что он на два года, а дальше посмотрим. Но населению это понравилось, и мы продолжили эту историю. Это 10 млрд рублей инвестиций в год, а если учесть, что "Аэрофлот" за 10 лет перевез более 11 млн пассажиров по плоским тарифам, то это более 100 млрд рублей.

С мая "Аэрофлот" летает уже дополнительно в девять городов Дальневосточного федерального округа туда и обратно. То есть мы расширили эту программу. Такие меры позволяют населению Дальнего Востока чувствовать себя довольно уверенно, авиация является практически единственным видом транспорта, который может доставить в любую точку жителей региона. По другим видам транспорта есть определенные ограничения.

— Давайте немного вернемся назад. Вы уже упомянули о развитии Восточного полигона железных дорог. Во-первых, можно ли вас поздравить с переназначением на пост председателя совета директоров РЖД?

— Второй раз меня переизбрали, да. Пока меня не назначили, но такая директива выходит.

— Можете подробнее остановиться на развитии Восточного полигона и рассказать, как сейчас обстоят дела с его развитием, а также о его будущем?

— Упомянутые ранее мною решения позволят обеспечить развитие Восточного полигона на будущее до 210 млн и далее до 270 млн т в случае необходимости. Сейчас наблюдается определенное падение грузоперевозок по объективным причинам, но это вопрос временный. Мы все-таки прогнозируем рост, поэтому строим дальше.

— Давайте коснемся крупного проекта по строительству высокоскоростных железных дорог в России и поговорим про первый этап, про магистраль Москва — Санкт-Петербург. Можете рассказать, на каком этапе сейчас он находится, а также про поезд для магистрали?

— Строительство высокоскоростной магистрали — это президентский проект. Владимир Владимирович Путин утвердил пять проектов высокоскоростных железных дорог. Первая — это Москва — Санкт-Петербург. Трасса Москва — Санкт-Петербург — 670 км, поделена на семь этапов. Для нас главное — шестой и седьмой этапы — расстояние от Москвы до Твери, примерно 129 км. Этот участок послужит полигоном для испытаний отечественного поезда. Мы должны этот поезд испытать, так как делаем его впервые на полностью отечественных компонентах. 2 сентября мы приступили к сварке кузова для первого высокоскоростного поезда. Мы эту дату для себя зафиксировали с большим удовольствием, потому что это технологический прорыв, который мы осуществляем.

Полотно и поезд должны работать как единое целое, поэтому нам важно на этом участке, на шестом и седьмом этапах, испытать поезд, чтобы посмотреть, как он работает. Важны аэродинамические характеристики поезда, а также вес поезда. Скорость поезда будет большая: крейсерская — 360 км/ч, а достигать он сможет до 400 км/ч.

Крупнейшая наша компания "Нацпроектстрой" уже ведет строительные работы. Она полностью сейчас развернула работы на участке седьмого этапа. В целом на магистрали сейчас задействовано почти 6 тыс. строителей и 2 тыс. единиц строительной техники. Все пока идет в плане и в графике: и строительство поезда, и развитие магистрали. Мы приобретаем опыт и новые компетенции, которые будем дальше использовать.

— Утверждено ли уже название поезда, а также экстерьер и интерьер? Наверное, это пассажиров интересует больше всего.

— У нас есть рабочее название поезда и два варианта интерьера. Над этим работает специально созданная фокус-группа специалистов-маркетологов, которая методом опроса отбирает и предлагает нам варианты. Давайте пока мы это решение оставим для них. Мы хотим, чтобы, во-первых, была ассоциация, что это именно российский поезд. И мы бы очень хотели, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей. Работаем над этим и посмотрим, что они выберут.

— Как вы упомянули, запланировано пять высокоскоростных магистралей, ведется ли уже проектирование следующих четырех ВСМ?

— Есть примерные оценочные работы, которые сейчас уже ведутся. И по поручению президента в марте следующего года я буду обязан доложить о параметрах следующих четырех проектов высокоскоростных магистралей. Мы над этим работаем. Многое нам сейчас уже понятно. В 2027 году мы получим два поезда для эксплуатации на магистрали. А в 2028 году мы уже получим 28 поездов. К 2030 году мы планируем, что будет поставлено 43 высокоскоростных поезда.

— Еще одной важной темой, особенно в последнее время, является развитие беспилотных авиационных систем в нашей стране. Как вы оцениваете работу в этом направлении, особенно в регионах Дальнего Востока?

— Развитие беспилотных авиационных систем — это серьезная перспектива. Совсем недавно мы определили новое воздушное пространство класса H, где беспилотные авиационные системы могут летать по упрощенной схеме на высоте до 150 м и на высоте до 3 050 м при озвучивании предварительного маршрута.

Минтранс провел большую работу по подготовке нормативно-правовых актов. И сегодня получить разрешение на полеты можно не за трое суток, как раньше было, хотя срок тоже небольшой, а за 24 часа. Мы идем к тому, чтобы это еще ускорить. У нас сегодня введен экспериментально-правовой режим в Самаре. Мы с компанией "Транспорт будущего" пытаемся протестировать работу беспилотных авиационных средств по оказанию в том числе услуг населению.

Люди должны привыкнуть к такой возможности. Дальше мы будем масштабировать этот проект, я уверен, что он будет востребован. На Дальнем Востоке губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко уделяет развитию беспилотных систем большое внимание. Впервые зарегистрирован аэродром Пушистый как дронопорт, это первый наш дронопорт в России. Мы проводили в прошлом году на Сахалине учебный интенсив "Архипелаг", где наши компании обменялись опытом по производству и использованию беспилотников. Многие решения, которые Сахалинская область применяет, достойны масштабирования, проводится очень большая работа.

— Говоря о беспилотниках, поделитесь, какими видите перспективы развития транспортировки грузов? И в целом беспилотная авиация, когда это станет для нас обыденностью?

— Все меняется в мире очень быстро — не только гражданская составляющая, но и военная — беспилотники сейчас широко применяются в ходе специальной военной операции. Мы видим, как Китай развивает беспилотные авиационные системы. Но я хочу сказать, что программа по беспилотникам у нас немного шире. Сегодня на трассе Санкт-Петербург — Москва работают порядка 90 грузовых автомобилей, которые также являются беспилотниками, и мы продолжим это развивать. У нас есть и электрички, и беспилотный флот. Мы будем продолжать наращивать работу в этих направлениях.

Воздушные беспилотники сейчас на виду. Но в целом, если говорить о развитии беспилотных технологий, — это мировые технологии XXI века. Мы должны принять это и возглавить процесс, чтобы не отставать потом на дистанции.