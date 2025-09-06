Роман Карманов: креативные проекты поднимают уровень социального самочувствия

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов в интервью ТАСС на площадке X Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о планах открытия новых проектных офисов фонда в наступающем году. Он также поделился планами относительно XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и поразмышлял о перспективах искусственного интеллекта в сфере культуры

© ТАСС

— Роман Владимирович, в каких сессиях, проводимых вместе с Фондом "Инносоциум", вы принимали участие в рамках ВЭФ, каких договоренностей удалось достигнуть?

— Мы с "Инносоциум" дружим уже очень давно и на каждом Восточном экономическом форуме организуем секцию, которая посвящена наиболее ярким культурным проектам. У нас такие секции были и в Владивостоке, и в Санкт-Петербурге, и на Сахалине, в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур они также пройдут. Мы всегда используем возможность на полях креативного форума пригласить людей, которые реализовали за последнее время самые яркие творческие проекты. Поскольку мы таких проектов поддерживаем много и ежегодно — за четыре года их больше 10 тысяч — нам есть что показать и есть из чего выбрать. Эти секции всегда сопровождаются большим количеством видеоматериалов, так как касаются каких-либо событий, поэтому проходят ярко и даже, я бы сказал, местами весело, потому что креативные проекты вызывают у людей энтузиазм, радость, позитив. Это то, что поднимает уровень социального самочувствия.

— Поделитесь, пожалуйста, планами ПФКИ на следующий год — сколько будет проведено конкурсов, изменятся ли критерии отбора проектов, на что эксперты будут особенно обращать внимание?

— Их будет два. Сейчас мы проводим по два конкурса в год, каждый — по 5 млрд рублей. Критерии не меняются, у нас их десять. Почему они не меняются? Потому что они направлены на то, чтобы человек смог донести до эксперта все обстоятельства своего проекта, своего замысла, своей команды, рассказать, кто будет поддерживать, как он будет распределять средства. А уже потом эксперт оценивает эту информацию. У нас за последнее время изменился только один критерий, который связан с тематическими направлениями — количество тематических направлений выросло с 9 до 12. И, конечно, с 14 конкурса сами эти направления изменились — все они основаны на нарративах, связанных с указом президента о традиционных духовно-нравственных ценностях. Так, в форме заявки появились 17 ценностей, которые нужно отметить человеку, когда он заполняет заявку.

Самый популярный критерий — историческая память и преемственность поколений. В каждую волну подается около 10-11 тыс. заявок. Это количество практически не меняется, мы его не регулируем. Но то, что заявки поступают именно в таком объеме ежегодно, как мне кажется, говорит о том, что люди доверяют фонду

При этом мы поддерживаем каждый десятый заявленный проект. И есть проекты, которые побеждают с 12, 13, 14 попытки. То есть люди доверяют фонду и понимают, что к победе ведет качество. Благодаря этому, к счастью, мы поддерживаем самые сильные проекты.

— Какой критерий вы назвали бы самым сложным?

— Один из самых сложных критериев — это уникальность, потому что 40% ошибок из-за неумений доказать уникальность проекта, рассказать о нем, донести информацию до эксперта или из-за отсутствия уникальности, такое тоже бывает. Нам нужны идеи, замыслы, которых еще не было. Фонд в принципе создан для запуска именно таких проектов. Поэтому на этот критерий надо обращать большее внимание.

— В этом году впервые были проведены отборы на создание музыкального контента для детей и молодежи. Расскажите, пожалуйста, об этой форме поддержки, для чего она необходима?

— Это еще один конкурс — отбор музыкального контента для детей и юношества. Мы его проводим совместно с Росмолодежью. Выделяем где-то 1-2 млрд рублей в год. Он рассчитан, примерно, до 2030 года. В этом году мы проводили его в первый раз. Поддерживается порядка 140 проектов — около тысячи единиц контента. У нас есть соответствующий Telegram-канал "Музотбор", на него можно подписаться и увидеть, что каждый день в нем выходят песни и клипы. До конца этого года мы должны поддержать примерно 600 новых композиций и 400 клипов. Это очень много с учетом того, что мы поддерживаем те проекты, которые нигде не смогли бы найти средства на реализацию. И самое главное, как и в грантовом конкурсе, на первом месте у нас стоят ценности и смыслы: если это музыка о любви, то это счастливая любовь, то есть люди поют не о себе любимых, не про деньги, не про то, как круто выглядеть, добиваться успеха через все самое худшее, а про общечеловеческие ценности. У нас есть редакторы, которые работают с исполнителями, с продюсерскими центрами, с авторами. Также функционирует продюсерский комитет, который занимается отбором и оценкой этих проектов. Все проекты побеждают в результате очного питчинга — участникам нужно защитить свой проект перед членами продюсерского комитета, куда входят представители радиостанций, музыкальных платформ, продюсеры и так далее. Таким образом, они не только оценивают проект, но и имеют возможность помочь в продвижении, поскольку обладают ресурсами.

У нас есть несколько композиций, уже вышедших, которые собрали более миллиона просмотров и прослушиваний. Выходит, это вполне себе серьезная поддержка для музыкального рынка в части трансляции наших ценностей и того, что в итоге должно стать противовесом рынку, который складывается коммерческим образом и который ориентируется несколько на другие смыслы. Мы надеемся, что в какой-то момент этот объем начнет перевешивать.

— Вы ранее сообщали об открытии в этом году проектного офиса фонда в Биробиджане. Когда конкретно это произойдет, почему именно там и чем будут заниматься его сотрудники?

— Открытие состоится 7 сентября. В нем примет участие глава региона. Мы открываем проектные офисы только там, где есть инициатива региона, когда сам регион понимает, что ему нужна структура, которая плотно работает с представителями креативного сообщества в плане развития проектов. Наши проектные офисы не занимаются помощью в заполнении заявок [на участие в конкурсах фонда], но они помогают найти ошибки в проекте, направить человека и, самое главное, они являются "точкой сборки" для креативных людей, которые часто в одном и том же регионе делают разные части одного большого проекта и не всегда знают об этом.

Еще один проектный офис у нас есть на Сахалине, только что мы оттуда приехали. Открыли мы его в ноябре, но уже сейчас там действуют пять очень крупных и важных проектов, которые получили гранты через этот проектный офис. Cоответственно, сейчас они находятся в процессе реализации. К примеру, недавно была юбилейная дата завершающей операции Второй Мировой войны, которая прошла на Сахалинском острове Шумшу. К ней на острове была развернута большая туристическая тропа, чтобы молодежь Сахалина и гости региона больше узнавали об этом важном для истории и мира подвиге советских солдат. Долгое время об этом острове за пределами Дальнего Востока мало, кто знал. Теперь, в год 80-летия Победы и от Москвы была подана заявка на проведение выставки о сахалинском десанте в Музее Победы. Уверен, что часть людей, увидев ее, заинтересуются и захотят узнать больше, для этого на Сахалине теперь все есть, на острове созданы все условия для знакомства с историей.

Все это очень серьезные проекты, которые вообще влияют на многие вещи, на смысл жизни людей, на оценку территории, где они проживают, что она наполнена событиями и смыслами, которыми мы гордимся

На Дальнем Востоке у нас есть филиал, в Хабаровске, он занимается образовательными проектами, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы на Дальнем Востоке было больше качественных проектов. Мы уже поддержали 10 тыс. проектов, для чего мы рассмотрели 105 тыс. проектов, Дальний Восток из них подал — 5 тыс. Нам бы хотелось, чтобы Дальний Восток подавал больше проектов, чтобы у нас была возможность реализовать их в больше количестве чем сейчас — порядка 470 проектов за четыре года.

— Преимущественно какой направленности эти проекты?

— Много исторических, много касающихся тем народно-художественных промыслов, ремесленничества, фестивалей. На самом деле, чувствуется, что есть дефицит в этой теме, все-таки есть тема оторванности Дальнего Востока. А приезд артистов, организация фестивалей смогли бы показать, что никакой оторванности нет. Чувствуется, что этого сильно не хватает.

— Планируется ли открытие новых проектных офисов до конца 2026 года?

— Я уверен, что да. Как я уже говорил, в этом вопросе мы отталкиваемся от инициативы регионов. У нас буквально стоит очередь. Недавно мы открыли проектные офисы в Ингушетии, в Оренбурге, в скором времени — в Биробиджане. Запрос очень высокий, в Биробиджане откроется тридцатый проектный офис, и, я уверен, что в следующем году откроем еще как минимум 20.

— Совсем скоро нас ждет Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Какие вопросы о развитии межкультурного сотрудничества, на ваш взгляд, стоит поднять на площадке в первую очередь? Что ПФКИ в этом году делает на Культурном форуме, какие сессии с вашим участием планируются?

— У нас есть своя тема на Культурном форуме, мы уже третий год отвечаем за направление, связанное с новыми технологиями, с искусственным интеллектом. Эта тема очень серьезная, она также будет подниматься на Культурном форуме в этом году. Она вообще видоизменяется каждый год. Мы еще на позапрошлом форуме, когда впервые об этом разговаривали, ощутили непонимание со стороны некоторых участников важности этой темы и того, как искусственный интеллект будет влиять на культуру и искусство. Были люди, которые считали, что их это не коснется. Сейчас уже нет такого благодушия по этому поводу. Очень быстро развиваются события.

Понятно, что в каких-то случаях искусственный интеллект уже начал заменять творческие профессии. И это, действительно, риски, как для творческих людей, так и для нас, аудитории, потому что нам не хочется обманываться, все хотят иметь дело с живым человеком и понимать, когда искусственный интеллект сделал за него работу

Это многослойная тема. На форуме у нас пройдет секция и по этическим проблемам, связанным с искусственным интеллектом. И уже в этом году, к счастью, одна из частей нашей секции — это репрезентация новых технологий, которыми пользуются, например, ВГИК. Если мы в позапрошлом году только обсуждали, как это все должно применяться в вузах, то сейчас уже будем показывать. Поэтому тем будет очень много: порядка одиннадцати секций, и одна из них наша, и культура будет обсуждаться со всех позиций. Культурный форум — одно из самых мощных международных мероприятий, и с каждым годом количество стран, принимающих в нем участие, возрастает.

— Как вы полагаете, нужно ли создание в России отдельного закона, регулирующего разработку и применение искусственного интеллекта, в том числе в сфере культуры?

— Я думаю, что мы к этому придем. Два года назад, когда касались этой темы, доминировала позиция, что не нужно его как-то законодательно ограничивать и вообще вмешиваться, чтобы ИИ развивался. Но сейчас мы уже понимаем, и на прошлом форуме зафиксировали, что нужен суверенный искусственный интеллект, то есть наполненный смыслами и содержанием, основанными на наших традициях и культуре. Пользуясь искусственным интеллектом, который предоставлен другими странами, мы находимся в зоне риска, потому что смыслы и ценности, которые он транслирует, основаны совершенно на других нарративах. Я уверен, что мы придем к тому, что будет регулироваться тема искусственного интеллекта. Как и с оружием массового поражения опасность заключается в том, что в урегулирование должны включаться все страны, а не какая-то одна. То есть отрегулировать искусственный интеллект на территории только одной страны невозможно, так как теряется конкурентное преимущество. Ведь мы обладатели своего искусственного интеллекта, но есть страны, где его нет, и таких стран много. Нужно, чтобы они пользовались нашим.