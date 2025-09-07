Историк Елена Малышева: ВСУ планировали культурный геноцид в Курской области

Руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты Елена Малышева в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала о планах культурного геноцида со стороны Вооруженных сил Украины, напомнила о том, как на Дальнем Востоке заканчивалась Вторая мировая война и прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о "состоянии конфликта" с Россией

— Мы с вами находимся на Дальнем Востоке, именно здесь заканчивалась Вторая мировая война. Расскажите, пожалуйста, о чем нужно помнить в связи с этим и как сегодня сохраняется память о победе над японскими нацистами?

— Стартовый день на экономическом форуме прошел под эгидой именно торжества завершения Второй мировой войны. И эта тема была объединяющей абсолютно для всех площадок. О чем бы ни говорили, в любом случае речь шла о завершении Второй мировой войны и о тех уроках, которые мы должны помнить. Такой подход на экономическом форуме свидетельствует, что историческая память лежит в основе нашего мировоззрения и всех абсолютно сфер жизни. Она не является уделом только историков, а действительно служит той объединяющей материей разных профессиональных сообществ и понимания сегодняшнего дня в совершенно разных его аспектах.

И поэтому, когда мы обращаемся ко Второй мировой войне, то, к сожалению, долгое время доминировал очень упрощенный подход к Дальневосточной операции. Как правило, он заключался в том, что Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам после победы над нацистской Германией перебросил войска на Дальний Восток, и началась Дальневосточная военная операция. Очень упрощенный подход, и самое опасное в нем, что он не раскрывает полностью приоритеты исторической памяти об этом очень важном для понимания дня сегодняшнего события. И когда мы обращаемся сегодня к Дальневосточной военной операции и к победе на Дальнем Востоке, то мы, конечно, должны прежде всего акцентировать внимание на смыслах. Мне бы хотелось обратить внимание на несколько позиций.

Прежде всего то, что проблемы, которые со всей очевидностью проявились в канун Второй мировой войны и стали предпосылкой к военной операции, уходят корнями в начало XX века. Русско-японская война, объективно сложившаяся ситуация и аннексия Курил, Сахалина со стороны Японии, и оккупация Японией Дальневосточного региона уже в ходе Гражданской войны. Вот такие претензии территориальные были. Более того, они начали актуализироваться и усиливаться в преддверии Второй мировой войны. И та политика, которую вела милитаристская Япония, конечно, подталкивала к военным действиям.

Обращаясь ко Второй мировой войне именно в ее дальневосточном срезе, понимание того, что война на два фронта — это то, к чему мы тогда могли бы прийти, объясняет политику советского руководства в предвоенный период и заключение пакта Риббентропа-Молотова. Это еще такая очень важная ключевая точка, которую надо обязательно иметь в виду для понимания хода исторических событий. Что заключение пакта Риббентропа-Молотова было непосредственно связано с дальневосточной возможной агрессией со стороны Японии. И дальновидность советского руководства заключалась как раз в том, что этим пактом удалось избежать войны на два фронта.

Мы должны отдавать себе отчет, что Япония готовилась к войне и был разработан план военных действий против Советского Союза, и нельзя это сбрасывать со счетов. В противном случае не будут понятны причины нашей Дальневосточной военной операции. Необходимо также говорить и об очень сходном по своим целям и по своим способам реализации плана всепроцветания, который был разработан милитаристской Японией, и нацистского плана "Ост", связанного с колонизацией территорий и с геноцидом мирного населения. То, что запланировали нацисты на территории западных регионов, — то же самое планировали милитаристы со стороны уже восточных регионов Советского Союза, и не только Советского Союза.

Жертвой агрессии стал Китай, который потерял также миллионы людей. И в этой связи именно для нашего российского народа, для советского народа и китайского народа понятие геноцид — это не абстракция, это то, что испытали наши народы со стороны агрессора. Вот понимание такого сплетения как раз и говорит о сути Дальневосточной операции.

Вы знаете, некоторое время назад мне довелось встретиться с участником Дальневосточной операции, нашим уважаемым ветераном. И я ему задала вопрос: "А что для вас был Дальневосточный поход?" А он был уже того последнего призыва, который участвовал только в Дальневосточной операции. И вы знаете, он, ни минуты не сомневаясь, сказал: "Это было завершением Великой Отечественной войны. Я шел защищать свою семью, потому что была реальная угроза и со стороны Востока".

Наши ветераны, которые участвовали в этой операции, понимают суть, смысл нашей дальневосточной Победы. Так почему же мы теряем здесь свою идентичность, свою мировоззренческую позицию в понимании места Советского Союза в завершении Великой Отечественной и Второй мировой войны, сводя это только к союзническим обязательствам?

Мне кажется, в 80-летие Победы мы должны смело обозначить себе и всему миру эти исторические приоритеты. Тогда очень многое открывается и становится ясно в дне сегодняшнем. И конечно то, что стремительная операция в Маньчжурии уберегла весь мир от бактериологической войны и вообще то, что Советский Союз инициировал созыв Хабаровского процесса над японскими милитаристами, разработчиками бактериологической войны.

Так вот, именно через Хабаровский процесс тема бактериологической войны получила мировой резонанс. И то, что потом были приняты международные акты, которые не допускают бактериологическую угрозу, которые, к сожалению, сегодня отчасти уже нарушаются, — это тоже очень важный итог Второй мировой войны и нашей дальневосточной победы. Поэтому это очень многогранное событие, очень важное, которое в нашей исторической памяти занимает фундаментальное место.

— В этом году впервые за последние несколько лет власти Нагасаки позвали нашего посла на памятные мероприятия в связи с ядерной бомбардировкой, которую осуществляли США. Как вы считаете, это все-таки позитивный знак, что и в Японии готовы помнить о тех событиях, о правде?

— Безусловно, это знак позитивный, и вы знаете, я бы хотела [говорить] именно вот о таких проявлениях, которые сегодня мы все же фиксируем в мире в условиях информационных войн, в условиях фальсификации событий, в условиях попыток умаления роли Советского Союза в Великой Отечественной и Второй мировой войне. На самом деле, такие позитивные сигналы начинают сейчас пульсировать.

И мне кажется, что это связано прежде всего с той очень твердой позицией, которую заняло российское общество в отстаивании исторической правды. Вы посмотрите, насколько сегодня наше общество консолидировалось. Причем в разных профессиональных группах, в разных социальных группах, начиная от детей и подростков и заканчивая профессиональными учеными, историками, экспертами. Вот такая консолидация общества в отстаивании исторической памяти и правды не может быть не замечена, эта твердая позиция. И я хочу сказать, что такая консолидация видна и здесь, на экономическом форуме. И более того, ведь мероприятия не только на площадках форума проходят.

В кинозалах Владивостока так же, как и в других городах Российской Федерации, будет показан фильм, связанный с дальневосточной победой и победой над бактериологической угрозой "12 портретов зла". Этот фильм находится на медиаплатформе Национального центра исторической памяти. Это созданная совсем недавно открытая площадка, на которой размещается видеоконтент, который имеет важнейшее значение для формирования вот таких вот приоритетов исторической памяти. И этой площадкой могут воспользоваться абсолютно все, начиная от учителей и заканчивая профессиональными медиакомпаниями. И совершенно безвозмездно скачать размещенные фильмы.

Основная задача этой медиаплатформы — создать доступную среду, дать возможность использования контента, важнейшего контента. И вот как раз тематические блоки, которые сформированы на этой медиаплощадке, в том числе посвящены дальневосточной Победе, именно с медиаплатформы Национального центра исторической памяти сегодня (интервью проходило 4 сентября — прим. ТАСС) будут осуществлены первые показы, которые синхронизированы в разных городах, в том числе во Владивостоке.

Я очень признательна авторам и создателям видеоконтента, которые, понимая социальную значимость своих произведений, а это действительно высокохудожественные произведения, любезно предоставили эти материалы, разрешив такое распространение. Для нас, конечно, это тоже свидетельство консолидации на почве отстаивания исторической памяти. Поэтому то, что вы спросили по поводу приглашения представителей России в Японии, — это, конечно, закономерная реакция на вот такую консолидацию российского общества.

— Хотелось бы обсудить с вами еще одну тему. В августе был ровно год с момента вторжения украинских войск на территорию Курской области. Сегодня Курская область освобождена, и вот сейчас, по следам тех событий, можно ли говорить, что среди целей ВСУ был также культурный геноцид на территории, на которой они находятся?

— Вы знаете, можно говорить именно так, потому что в основе любого геноцида, помимо физического уничтожения, лежит уничтожение национальной идентичности. И это два взаимосвязанных явления. И поэтому уничтожение того, что является основой для национального самосознания, — это целенаправленная политика, которую можно обозначить как культурный геноцид. И в Курске буквально через несколько дней, 9 сентября, состоится мероприятие Национального центра исторической памяти, которое проводится совместно с правительством Курской области и с Обществом охраны памятников.

Проводится оно в рамках исполнения поручения президента по формированию реестра утраченных либо поврежденных объектов культурного наследия. И вот вы знаете, когда мы обратились к этой теме, то стало понятно, что это не простой перечень, то есть это не просто фиксация в столбик утраченных и поврежденных объектов, а что каждый объект раскрывает именно суть культурного геноцида — на что он направлен и в чем именно заключается наша национальная идентификация через объекты культурного наследия. Проанализировав на сегодняшний день выявленные памятники, которые были повреждены или уничтожены, складывается очень интересный пазл.

По чему бьют? Первое — бьют по тем историческим личностям, которые вызывают гордость и консолидацию нашего общества. То есть уничтожают памятники, которые посвящены историческим личностям. Второе — уничтожают так называемую ближнюю память. Это то, что связано с советским наследием, советским наследством и советскими государственными деятелями, какими-то событиями, фактами. Пытаются отрезать связь поколений.

Третье — под угрозой оказываются учреждения образования. Это тоже очень символично. Уничтожаются школы, университеты, институты, которые как раз и олицетворяют национальный код, именно образовательный код. Отдельно уничтожаются учреждения культуры, клубы. Под угрозой оказывается то, что является нашей гордостью в архитектурном плане. Это усадьбы, это те постройки, те строения великих зодчих, которые представляют тоже предмет гордости нашей страны и нашего общества.

И конечно же, все, что связано с верой. Все, что связано с самым святым для российского общества — это храмы. Вот когда такой пазл складывается, то становится по сути понятно, из чего складывается наш культурный код, что является местами памяти, формирующими нашу историческую идентичность и обеспечивающим исторический суверенитет. Вот именно по этим объектам целенаправленно и бьют. И вот все это, конечно, культурный геноцид, это безусловно.

— А у кого научились? Не напоминают эти действия, например, о действии нацистов более 80 лет назад?

— Вы знаете, к сожалению, понятие геноцид универсальное. И к какому бы периоду ни относилось, эти преступления, действительно, схожи. Они схожи и в визуальном формате, и схожи в смысловом направлении. И в рамках мероприятия 9 сентября в Курске откроется выставка. Это тоже первая выставка, которая на уровне аналитического подхода показывает уничтоженные и оскверненные памятники, связанные с нашей культурной идентификацией, с нашим мировоззрением. И выставка сделана именно в рамках концепции сравнительного анализа. И когда Национальный центр, наши эксперты эти материалы обобщили, то сходство стопроцентное. Это видно. Это видно визуально. По итогам выставки обязательно будет издан каталог.

Все материалы опубликованы на сайте Национального центра исторической памяти. Более того, работая в концепции доступного контента, Национальный центр исторической памяти эти материалы размещая на сайте, дает возможность их использовать абсолютно всем и совершенно безвозмездно. То есть, такие выставки могут пройти по всем регионам. Такие выставки должны привлекать внимание обязательно и прежде всего молодого поколения. Кстати, в рамках предстоящего мероприятия уже есть общественные инициативы, связанные с созданием научно-практических центров, в которых приграничье, не только уже Курская область, а все приграничье и молодежь приграничья включилась бы в эту работу.

В работу по выявлению и составлению реестра, работу по формированию документальной базы этих объектов культурного наследия, которая затем станет основанием для реставрации, и, конечно же, в работу по просветительской деятельности, по информированию об этих злодеяниях. И именно через личное участие — это, конечно, самый верный и уже сложившийся в традиции нашего российского общества подход к сохранению исторической памяти. Поэтому события одного региона — Курской области — на самом деле, уверена, имеют всероссийский масштаб и не ограничивается только приграничьем. Такие темы не могут быть локальными, это темы всего российского общества.

— Хотелось бы еще попросить вас прокомментировать два актуальных международных сюжета, тем не менее связанных с историей. Не так давно президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в 1944 году его страна якобы "победила" в конфликте с СССР.

— Я считаю, что такие заявления компрометируют тех, кто их делает. Потому что, уверена, у всего цивилизованного сообщества, на какой бы даже позиции оно ни стояло, на позиции исторической правды или позиции собственных каких-то геополитических целей, фальсифицируя историю, — такие заявления все равно уже несостоятельны. И они вызывают не просто недоумение, а отторжение. Почему? Потому что 1944 год для всех абсолютно — это время, когда судьба нацистской Германии, уже безусловно, решена, но до победы еще было очень далеко.

И заявление, что уже в 1944 году Финляндия победила Советский Союз, закономерно вызывает вопрос: а что же было дальше? Это прежде всего политическое заявление, но очень неграмотно выстроенное. Поэтому его даже комментировать не хочется.

— И еще слова европейского лидера, которые "зацепили". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его страна сегодня находится в состоянии конфликта с Россией. Лично у меня это рождает очень прямые ассоциации. Слышали ли вы это заявление, и если да, что о нем думаете?

— Конечно, слышала. Высказывание, которое сегодня заставляет задуматься, потому что ассоциативный ряд, безусловно, есть. И более того, оно находится в таком поступательном ряду, к сожалению, и такая фраза, такое заявление сегодня со стороны Германии очень настораживает. Не хочется, чтобы это было кульминацией того, что все эти годы происходит с точки зрения накаливания ситуации.

Хочется, чтобы это было просто популистским — не политическим, а именно популистским заявлением, не имеющим под собой никакого четко выработанного плана. Хотелось бы одновременно обратить внимание и на то, что в опыте взаимодействия и взаимоотношений России и Германии были другие периоды, причем очень продуктивные с точки зрения именно совместного видения и совместной работы.

Хотелось бы, чтобы сегодня доминировали эти акценты, а не обращение к тому историческому периоду, который уже касался не только двух стран, а стал поводом для большой международной трагедии, в которую был втянут весь мир. Вот когда такие заявления делаются, прежде всего, конечно, хочется обратить внимание, что здесь историческая аналогия возникает не в отношении двух стран, а в отношении ответственности, которая должна быть у заявляющих, памятуя, что в эту войну, в этот конфликт втягиваются и другие государства. Такой конфликт не может быть локальным, не может быть в нашем глобальном мире противоречием только между двумя государствами. Настораживают, очень настораживают такие заявления, безусловно. При подобных заявлениях должна чувствоваться высочайшая степень ответственности за слова.