Илан Шор: главная цель — снести режим Санду

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума рассказал о непрекращающихся попытках властей ослабить оппозицию перед парламентскими выборами, тотальном подавлении инакомыслия и точке кипения народного гнева

— Здравствуйте, Илан Миронович. Рада приветствовать сегодня в нашей студии, спасибо, что нашли время для интервью.

— Спасибо большое за приглашение!

— Хотела бы начать наш разговор с предстоящих выборов в парламент Молдавии. Как вы считаете, есть ли шанс на то, что они пройдут честно или все же будут фальсификации, в каком виде это может быть?

— К сожалению, очевидно, что они будут нечестные. Они уже идут нечестно, потому что к выборам не был допущен главный оппозиционный блок страны — блок "Победа". К выборам не был допущен ряд партий, которые тоже являются теми, кого выбирают люди. В последние два года у нас закрыто 16 оппозиционных телеканалов. Последний год проводятся десятки, сотни обысков, арестов оппозиционных лидеров. Был вынесен незаконный приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии. Все это власть делает для того, чтобы попробовать сохранить хоть как-то свой результат.

Они считают, что они запугают этим политиков, оппозицию, ну и, соответственно, уже и народ. Мы четко понимаем, что на международных участках будут вбросы, но, несмотря на все, что я сказал, я считаю, что ситуация сегодня такова, что народ очень устал. Потому что народ живет очень бедно. Социально-экономический кризис, разруха. Прозападный молдавский режим в лице [президента Майи] Санду довел ситуацию практически до нищеты. То есть народ сегодня просто находится на самом низком уровне с момента обретения независимости Республикой Молдова. Поэтому, несмотря на все сказанное, я думаю, что у оппозиции есть большой шанс на победу.

— Что в сложившейся ситуации оппозиция может противопоставить властям?

— Максимальный контроль на участках, фиксация нарушений, мобилизация населения.

Потому что сегодня население Молдовы в целом понимает, что после этого Рубикона хода назад уже не будет. Поэтому сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы мобилизовать всех, выйти на выборы, сказать свое мнение

Потому что есть какой-то процент достаточно равнодушных людей, которые говорят: "Да, мне не нравится, но я буду сидеть дома". Нет. Сегодня все должны выйти и проголосовать против этого режима и снести его, потому что по-другому мы не сможем восстановить свою страну.

— Как известно, партии блока "Победа" не допущены к выборам. Какие политические силы вы будете поддерживать, с какими сотрудничать во время избирательной кампании?

— Во-первых, мы в целом будем поддерживать всю оппозицию, мы об этом заявили изначально. Мы изначально понимали, что власть боится блока "Победа", власть будет делать все, чтобы блок "Победа" не был зарегистрирован. Поэтому мы заявляли, что сегодня наша главная миссия — это снос режима Санду. Кого конкретно и как именно, мы еще дискутируем с коллегами, обсуждаем, как правильно поступить. Но главная цель сегодня — снести режим Санду. Да, мы потом разберемся с нашими политическими целями и задачами — досрочные выборы и так далее — у нас есть свои планы. Но сегодня наша задача — снести режим Санду и мы должны этому помочь.

— Будете ли вы оспаривать действия Санду в международных инстанциях?

— Будем, но, к сожалению, в последние годы мы можем наблюдать за абсолютной необъективностью международных инстанций. То есть международные инстанции, которые когда-то для многих были действительно точкой опоры, точкой юстиции, точкой справедливости, сегодня таковыми не являются. В последние годы мы видим, что действия западных инстанций продиктованы решениями западных политиков.

— Ранее вы призвали граждан выходить на главную площадь Кишинева, протестовать, но власти запретили подобные акции. Какие инструменты остались у оппозиции?

— Что бы власти ни запретили, у оппозиции всегда будет право на протест. Народ выходит и сегодня на протесты. Да, не получается сделать массовыми, потому что полиция тотально блокирует любые попытки людей собраться в одном месте. Просто по беспределу блокируют, арестовывают.

Но точка кипения, она где-то близко. Когда точка кипения настанет, никто им не поможет. Ни полиция, ни армия. Потому что народ устал. Народ устал от западного режима, народ устал от профашистского отношения к своим гражданам. И сегодня мы где-то близки к тому, чтобы действительно народ смог сказать свое "нет" действующим, скажем так, властям.

— В этом году также запланированы выборы в Народное собрание Гагаузии. Однако власти запретили, ликвидировали вообще суд, который утверждает выборы по процедуре. Можно ли сказать, что сейчас вообще под угрозой функционирование местного парламента?

— Сегодня действительно надо говорить в целом о ситуации в Гагаузии, потому что Гагаузия — это пророссийский регион, это регион, который говорит на русском языке, регион, в котором руководителя незаконно посадили в тюрьму, регион, у которого отобрали полномочия. Это регион, чьи права не соблюдаются уже достаточно давно и на сегодняшний день мы четко понимаем и видим, что власти хотели ликвидации Гагаузской автономии.

Какие действия они предпримут, сегодня сложно сказать. Есть много разных юридических путей и моментов, которые можно сделать. Но необходимо сделать все, чтобы мы сохранили ту гагаузскую идентичность, которая была. И мы это сделаем. То есть сегодня выборы в парламент являются тоже очень важной точкой, потому что от этих выборов зависит очень многое.

— Главу Гагаузии Евгению Гуцул сейчас фактически отстранили от власти. Как долго ее заместители могут выполнять функции?

— Юридическую казуистику в Молдове очень сложно комментировать, потому что сегодня власти меняют законы, ровно как они хотят. Исходя из вышеизложенного, я понимаю четко, что нам все равно надо дождаться парламентских выборов. Осталось меньше месяца. Надо победить, пройти их и потом другие решения принимать.

— Молдавия сейчас находится также в преддверии отопительного сезона, который, как правило, сопровождается повышением цен и дефицитом энергоресурсов. Как вы считаете, готова ли республика к зиме?

— Конечно, нет. Последние годы цены выросли в 5-6-7 раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день. Но опять же, все будет зависеть от выборов. Если выборы пройдут позитивно, то, наверное, еще будет время эту ситуацию подправить. Если, не дай Бог, Санду выиграет эти выборы, то народ опять будет нищий, бедный и без возможности платить за потребление энергоресурсов.