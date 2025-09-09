Татьяна Голикова: тема Великой Победы станет центральной на Форуме объединенных культур

В преддверии XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказала о количестве стран-участниц и его основной теме. Она также поделилась культурной программой форума, которую смогут увидеть жители и гости города в этом году.

— Татьяна Алексеевна, спасибо вам огромное за возможность пообщаться в преддверии нашего прекрасного XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Не кажется ли вам, что в последнее время все эти спетые голоса с западной стороны об отмене русской культуры подзамолчали?

— Абсолютно согласна, попритихло, но, наверное, во многом это связано с позицией России, нашего президента и с тем, что мы делаем в реальности и то, как это оценивается. Наш Санкт-Петербургский форум объединенных культур тому подтверждение, он ведь корнями уходит в 2013-й. В прошлом году было 10 лет, <…> учитывая те вызовы и ту самую пропагандируемую отмену русской культуры, мы его перезагрузили, не только названием "объединенных культур", но и самим содержанием, потому что тогда нам показалось, что культурный взаимообмен, обсуждение суверенных культур и одновременно их объединение на основе традиционных ценностей — это то ключевое, что может дать свой результат. А что касается попыток "отменить" гастроли Валерия Абисаловича Гергиева, отмечу, что Международный конкурс имени П.И. Чайковского никто не "отменял", все равно все приехали, как и Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

И на самом деле это подтверждение тому, что "отменить" невозможно ничего, и прежде всего нашу культуру

— Что мы будем обсуждать в этот раз на Форуме объединенных культур? Какие появляются новые форматы взаимодействия с иностранными государствами?

— Мы каждый раз стараемся привнести что-то новое. В прошлом году мы проводили мероприятия, которые связаны со странами СНГ и с БРИКС. В этом году это будет формат, в том числе посвященный будущему 25-летию ШОС, которое пройдет в следующем году.

В этом году у нас будет круглый стол, посвященный театру. Он связан с нашими друзьями из Африки, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии. В то же время мы договорились, что на сцене Александринского театра пройдет читка произведений деятелей культуры стран БРИКС. Это уникальный формат. Мы не знаем пока, как он пройдет, но, во всяком случае, это заинтересовало всех, и нам кажется, что это будет не просто читка, это будет еще и познание нового, проникновение в культуру этих государств.

— Речь идет о странах БРИКС или БРИКС+? Как это будет реализовано на сцене?

— Это будет <…> новый формат читки лучших произведений. Надеюсь, что это заинтересует ценителей, наших зрителей и, конечно, гостей Санкт-Петербурга. Как вы знаете, в Петербурге много туристов и много тех, кто приезжает на форум.

У нас есть большой блок, связанный с будущим соглашением <…> по кинопроизводству со странами СНГ. И здесь речь идет и о совместном производстве и прокате фильмов. В прошлом году на Культурном форуме было анонсировано возрождение "Интервидения", сейчас оно будет проходить в новом формате, вот уже совсем скоро, практически сразу после Культурного форума.

— А вы им также занимаетесь? Как проходит подготовка?

— Им занимаются мои коллеги, но, насколько я знаю, подготовка идет очень активно, и с учетом того, что мы с вами уже видим на телевизионных экранах, все готовы.

— Сколько стран-участниц собираются на Форум объединенных культур в этом году, увеличилось ли их количество?

— Да, количество увеличилось. Пока мы фиксируем на конкретную дату — надеюсь, что уже на момент начала форума, то есть на 11 сентября, цифра поменяется, — но сейчас это 67 стран, 49 официальных делегаций. За счет такого числа официальных делегаций пройдет большое количество контактов и между министрами культуры разных стран, и между международными организациями. И это тоже свой вклад в развитие международных культурных отношений, а не только развитие каких-то отдельных направлений, которые мы будем обсуждать.

— Недружественные государства входят в число стран-участниц?

— Конечно. Не хотелось бы их называть, чтобы не вредить коллегам, которые собрались в Санкт-Петербург, но это привычные нам недружественные страны, которые традиционно посещали Санкт-Петербург и продолжают его посещать.

— Общее количество участников теперь увеличено до 2 тыс. человек, в том числе и потому, что увеличилась квота для регионов. Подскажите, наши новые, точнее сказать, исторические регионы — Донбасс, Новороссия — примут участие?

— У нас действительно увеличилось количество участников до 2 тыс., но сейчас уже зарегистрировалось 2,6 тыс., и они продолжают регистрироваться. Это свидетельствует об интересе к форуму, к тем темам, которые там обсуждаются, решениям, которые вырабатываются. В этом году мы запустили с Министерством культуры национальный конкурс управленцев, и это тоже стало причиной увеличения количества региональных представителей.

Очень важно, что мы обсуждаем не только международную повестку, но и свою внутреннюю. Вы знаете, что с 1 января 2025 года по поручению главы государства стартовали новые национальные проекты, старые завершились. Нацпроект "Культура" у нас был до 2024 года включительно, но отсутствие в перечне национальных проектов названия "Культура" отнюдь не означает, что его нет, — он есть, он интегрирован в большой национальный проект "Семья" с отдельным федеральным проектом "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Лучшие направления, которые были в прошлом национальном проекте, интегрированы в него. И мы в том числе можем делиться с нашими коллегами из-за рубежа тем, как мы выстраиваем эти приоритеты.

Что касается наших новых регионов, они участвуют в форуме с 2023 года. Мы старались интегрировать их в ушедший нацпроект, восстанавливая объекты, лучшее, что есть на наших площадках там. Отмечу, что за прошедший период, с момента интеграции новых регионов в состав Российской Федерации, мы восстановили 421 объект.

Наши ведущие федеральные учреждения осуществляют кураторство, с удовольствием это делают, проводят различные мероприятия.

И у нас есть для молодых ребят из новых регионов своя программа "4 плюс 85", где им предоставляется возможность посетить лучшие объекты культуры старой части Российской Федерации, если можно так сказать, и это имеет свой значимый эффект. И конечно, мы надеемся, что и сейчас это будет очень полезно для них.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова © Валерия Калугина/ ТАСС

— Татьяна Алексеевна, весь текущий год проходит под знаком празднования Великой Победы, эта тема на Форуме объединенных культур каким-то образом отразится?

— Обязательно. Это, наверное, главная тема этого года, еще и Год защитников Отечества. Этой теме посвящены специальные панельные дискуссии, выставки, "Окна ТАСС" — замечательный мультимедийный проект, я думаю, что он будет пользоваться серьезным спросом.

Также пройдет очень интересная, я надеюсь, дискуссия, которую проведет Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации, она связана с культурным геноцидом, нацизмом и неонацизмом. Я думаю, что коллеги как раз представят на этой панельной дискуссии такие значимые вещи, важные не только для тех, кто здесь родился, вырос, но и для тех, кто является носителями истории, для мира в целом. [Это необходимо] для того, чтобы понять истоки нашей специальной военной операции, почему так [происходит] и почему мы за это боремся. Мне кажется, что для такой большой аудитории в 67 стран с миллиардным населением это крайне важно.

— Лишняя возможность донести до них правду. В Санкт-Петербурге в эти дни обычно очень красивая культурная программа, которая сопутствует Форуму объединенных культур. Что войдет в нее в этот раз, кто будет выступать?

— Во-первых, я хочу поблагодарить руководство города за то, что всегда в период Культурного форума коллеги готовят программу всех учреждений культуры для того, чтобы она соответствовала той аудитории, которая является главной в этот период в Санкт-Петербурге. Конечно, двери наших федеральных и региональных учреждений открываются для того, чтобы показать лучшее. И этот год не будет исключением.

У нас пройдет гала-концерт в Михайловском театре с нашими и зарубежными участниками. Будет очень много выставок, которые сопровождают сам Культурный форум. В главном здании Эрмитажа пройдет выставка Бахрейна. Коллеги к ней очень готовятся.

Еще одним событием, которое пройдет на новой сцене Мариинского театра, станет спектакль боевых искусств "Одиннадцать воинов" наших китайских друзей. Фестивальная часть открывается с Китаем — мероприятия в рамках проведения Годов культуры России и Китая. Я думаю, что это будет очень интересно всем, поскольку боевые искусства традиционны для Китая. Этот спектакль, наверное, так его можно назвать, готовился под руководством Джеки Чана, хорошо всем известного.

А на сцене Александринского театра состоится спектакль, который организуют наши эфиопские друзья. И так случилось, что 11 сентября по эфиопскому календарю наступает Новый год, поэтому своей постановкой они еще и отмечают у нас, на территории России, свой Новый год.

— К нам везут эфиопский "Голубой огонек".

— Видимо, да. В этот спектакль встроены различные мероприятия. И конечно, пройдет международное цирковое событие (Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" — прим. ТАСС). Оно очень хорошо себя зарекомендовало в прошлом году, и в этом году, надеюсь, также будет знаковым событием.

Открывается выставка Пьера Лакотте, известного хореографа и балетмейстера, которая будет тоже показана впервые. Программа настолько разнообразна, что ее очень трудно охватить каким-то перечнем, я бы так сказала. Но я думаю, что будет интересно.

— Татьяна Алексеевна, возможно, вы знаете эту шутку, но я повторю для тех, кто, может быть, не слышал. В России был проведен большой социологический опрос с одним вопросом: какой город вы считаете в России вторым по значимости? В Краснодаре ответили — Краснодар, в Екатеринбурге ответили — Екатеринбург, в Новосибирске — Новосибирск, и только в Санкт-Петербурге сказали, что второй город по значимости в России — Москва. Конечно, мы Санкт-Петербург, безусловно, считаем культурной столицей России, сомнений никаких нет. А каким является город — столица мировой культуры, как вы считаете?

— Я думаю, что не нужно выделять какую-то отдельную столицу. Мы по праву гордимся тем, что есть у нас, и нет ничего удивительного в том, что наши граждане называли столицы своих регионов лучшими: они там живут, там их корни, они ими гордятся, и это правильно, важно. Наверное, для нас не только петербуржцы называют Санкт-Петербург, но и многие, проживающие в Москве и других городах, все равно его назовут.

Но каждая страна, я думаю, стремится к тому, чтобы, называя столицу или город своей страны культурной столицей, привлечь внимание к одному — чтобы приехали, чтобы показать лучшее, что есть, чтобы еще раз подтвердить, как они гордятся своими ценностями, своей культурой и историей. Это, наверное, и есть самое главное. И мы гордимся точно так же, потому что нам есть что показать, нам есть чем гордиться и нам есть что предъявить мировому сообществу, чтобы доказать, что культуру России нельзя "отменить".