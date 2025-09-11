Политолог Карасев: Луганск и Донецк производили около 27% всего ВВП Украины

В преддверии третьей годовщины воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с РФ политолог, эксперт в области международных отношений, советник постпреда Херсонской области в Москве Владимир Карасев рассказал ТАСС о предпосылках произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота, преображении шахтерских городов и ожиданиях жителей Херсона

— На прошедшем в сентябре саммите ШОС президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинский конфликт начался в 2014 году, когда в результате госпереворота к власти в Киеве пришли неонацисты, которые ратовали за вхождение страны в НАТО. Но после этого у Украины было 10 лет, чтобы устранить кризис, восстановить доверие восточных регионов страны к западным. Почему не получилось это сделать?

— Я бы начал рассматривать первопричины конфликта на Украине не с 2014 года, а с 2004-го — с "оранжевой революции", когда Виктор Ющенко пришел к власти. Именно тогда наметился раскол по линии Днепра. Левый берег Днепра — это исторические русские регионы — не поддерживали проевропейский курс, взятый Ющенко, и требовали наладить отношения с Россией. Они не поддерживали госпереворот, были против НАТО, против вхождения Украины в Евросоюз.

Виктор Янукович, следующий президент Украины, пришедший к власти в 2010 году, родом с территории Донецкой Народной Республики, отчасти поэтому принято считать его пророссийским президентом. Но это заблуждение. Могу привести в пример статистику с экономических порталов Украины за 2013 год: Луганская и Донецкая области производили около 27% всего ВВП страны, в составе которой находилось 23 региона.

Когда шло перераспределение бюджетных средств, то Донбассу из Киева шли копейки, а на развитие мало что дававших экономике Украины западных регионов — Ивано-Франковска, Львова, Тернополя — выделялись значительные средства

Я работал политтехнологом на внутренних выборах на Украине в те годы и могу сказать, что именно при Януковиче была заведена в Верховную раду запрещенная в России националистическая партия "Свобода". Она должна была оттянуть голоса у партии Юлии Тимошенко "Батьковщина". Но в итоге именно "Свобода" — сторонники этой националистической партии при помощи западных спецслужб и свергли Януковича.

— Вы принимали непосредственное участие в событиях Русской весны в 2014 году. Можно ли выделить основные причины, побудившие жителей восточных регионов Украины бороться за свою независимость от Киева?

— Когда в апреле 2014 года начались [эти события], я приезжал в Луганск и могу сказать, что если луганчане поначалу надеялись на то, что можно договориться с Киевом, то после первых бомбежек и смертей кардинально изменили свое мнение. Специальная военная операция за эти три года спасла тысячи людей на востоке Украины от геноцида.

Может быть, не было бы таких протестов на территории исторических русских регионов, но власти Украины намеренно шли на конфликт: унижения, оскорбление русских жителей Восточной Украины, ущемление прав русского языка, давление на Русскую православную церковь. На фоне этого Крым и Севастополь дали надежду всем остальным регионам, что они воссоединятся с Российской Федерацией.

— Эти надежды оправдались в полной мере? Как люди, которые голосовали три года назад за воссоединение с Россией, оценивают происходящие в Новороссии изменения?

— На референдуме о вхождении в состав Российской Федерации, например, вся моя семья впервые за долгие годы проголосовала в полном составе. На Украине ходить на выборы не было смысла.

Жители освобожденных регионов благодарны руководству России, благодарны субъектам-шефам. Моя мама живет в ЛНР, она говорила, что дороги в шахтерских городах никто не ремонтировал с перестройки. Сейчас в ее город Красный Луч зашел шеф-регион Республика Башкортостан, и город расцвел: идеальные дороги, посажены деревья, строятся больницы, социальная инфраструктура. Люди благодарны.

Что касается Херсонской области, то я вижу, как работает запущенная губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо программа социально-экономического развития региона до 2035 года. Вижу, что делается упор на создание рабочих мест, запуск производств, формирование бренда "Сделано в Херсонской области". В ноябре прошлого года в Геническе прошел первый в Новороссии Таврический инвестиционно-экономический форум, в нем приняли участие представители 21 региона России. После этого мероприятия ряд предприятий, страховых компаний, финансовых структур начали работать в Херсонской области.

— Что еще необходимо, на ваш взгляд, сделать в уже освобожденной части региона?

— Нужно и дальше развивать бизнес. Я убежден, что, как только линия фронта будет сдвигаться все дальше на запад, по мере освобождения наших земель силами российской армии, люди, в том числе производственники и предприниматели, большим потоком поедут в Херсонскую область. Сейчас еще есть опасность того, что предприниматель поставит какое-нибудь производство, а в него прилетит снаряд.

Важно, чтобы молодежь, которая оканчивает высшее образовательное учреждение в Херсонской области, в республиках Донбасса, Запорожской области, не уезжали сразу в крупные российские города. Надо сохранять кадры и давать им возможность применять знания в родных регионах, при этом получать достойные зарплаты

— Жители правобережья ​​​​​​Херсона ​​​​еще ждут прихода российской власти?

— Конечно, они ждут освобождения. Они находятся в тяжелейших гуманитарных условиях, а еще в условиях слежки, в условиях террора со стороны украинских спецслужб. Там вслух нельзя сказать ни слова в поддержку России, вообще опасно говорить по-русски вслух. Херсон ждет, и Одесса, и другие русские города.