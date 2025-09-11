11 сентября открывается деловая программа XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов стоит во главе секции "Театр" уже третий год. ТАСС нашел мастера на площадке форума и побеседовал с ним об отмене русской культуры, практическом значении "Театра" и важности системной работы с иностранными партнерами

— Евгений Витальевич, как эволюционировала секция "Театр" за годы вашего над ней шефства?

— Мне нравится, что сам форум превращается в эффективную платформу: это наведение мостов, более глубокое изучение культуры разных стран — взаимообогащение. И было бы жалко, если бы мероприятия нацеливались исключительно на теоретические знания, дискуссии. От таких встреч всегда хочется получить некую практическую пользу. Так вот, мне очень приятно, что работа нашей секции уже третий год дает эти самые практические результаты: режиссеры, которых мы привлекаем к форуму, впоследствии сотрудничают с российскими театрами.

— О ком именно идет речь?

— Предположим, Дин Итэн — молодой китайский режиссер, один из наиболее популярных у себя в стране. В Театре наций он поставил спектакль "Я не убивала своего мужа". И сейчас готовит премьеру для сцены Александринского театра (постановка по роману Мо Яня "Устал рождаться и умирать" — прим. ТАСС). Еще один замечательный режиссер — Джеймс Нобо из Южной Африки. В июле он поставил в Театре наций пьесу Августа Стриндберга "Фрекен Жюли". А сейчас Нобо уже направляют приглашения из других российских театров. Получается, мы нарабатываем контакты, которые выходят далеко за рамки форума.

— Наверняка международное сотрудничество развивается не только на уровне режиссеров?

— Конечно. Сегодня активно работают продюсеры, которых мы однажды пригласили на форум. В частности, продюсеры из Китая. Отсюда многочисленные гастроли российских театров в Поднебесной. И они собирают аншлаги, что нас очень радует.

— Евгений Витальевич, а будет ли какая-то изюминка у третьего "сезона" работы секции?

— Начну чуть издалека. По сути, в рамках секции мы развиваем два направления. Первое (круглый стол "Диалог театров России, Азии, Африки, Южной Америки, стран Арабского мира: инвестирование в культурный обмен" — прим. ТАСС) — про то, что мешает нам сотрудничать с иностранными коллегами более тесно: какие есть бюрократические, логистические и другие преграды. Интересно, что поднятые проблемы могут решаться в том числе с помощью бизнеса — его представители впервые примут участие в секции.

В этом году мы пошли дальше и выступили с предложением, которое поддержали организаторы форума. Из него выросло второе направление — круглый стол "Современная драматургия Азии, Африки, Южной Америки, стран Арабского мира, России и молодая режиссура". Оно нацелено на знакомство с молодой режиссурой, с драматургами разных стран: Бахрейна, Бразилии, Турции и многих других. Ведь о драматургии этих государств мы знаем гораздо меньше, чем о драматургии Европы или Америки. Так уж повелось.

Сейчас настал абсолютно новый период времени, когда мы можем познакомиться с потрясающими местными авторами, и, поверьте, они там есть

В Китае, например, много лауреатов Нобелевской премии, вспомним хотя бы Мо Яня. Прекрасный писатель есть и в Иране — Асгар Фархади. Мы предложили переводить по пять-шесть пьес современных драматургов из этих стран и устраивать читки. Все это — на площадке Александринского театра, который любезно согласился нам помочь.

Особенно важно, что читки можно посмотреть и в онлайн-формате. То есть возможность подключиться и послушать будет у любого театра нашей страны, решение в конечном счете остается за ними. В общем, тут важен сам факт: мы обеспечиваем знакомство нашей публики с зарубежной культурой. И все это дело было переведено из области теории в область практики, что, конечно, стало прецедентом.

— Чего ожидаете от форума лично вы?

— У меня предметный интерес. Есть режиссеры, например, из Турции и Китая, с которыми я, как художественный руководитель Театра наций, давно хотел познакомиться. Это с одной стороны. С другой — необходимо, чтобы все подобные встречи были подкреплены какими-то делами. Для того чтобы это осуществить, нужно осознать проблему: все наши мосты существуют, но они очень хаотичны. Понимаете? Вот представлены на секции 11 стран, где развивается культура вообще и театр в частности, — хотелось бы понять, чем мы можем быть друг другу полезны. Важно, чтобы работа не ограничилась этими тремя сентябрьскими днями. Иначе я не привык, все должно быть системно.

— А как добиться этой самой системности?

— Мне кажется, в рамках форума должен быть создан экспертный совет, который будет заниматься анализом перспективных направлений, налаживанием контактов с режиссерами, драматургами, зарубежными театрами и так далее, чтобы к следующему форуму у нас уже были планы совместной работы, новые предложения. Я уже как-то говорил о том, что следовало бы учредить такой совет. Но хочется, конечно, чтобы это было не просто витриной — тут нужны время и тщательная работа.

Кстати, недавно коллеги из Китая приезжали в Театр наций, смотрели репертуар, спектакли своих соотечественников. Впечатлились. Они выразили желание поучаствовать в наших образовательных программах. Тут, повторюсь, должна быть системная история, меня не устраивают одноразовые акции. Да, в таком случае придется много работать. Но мы готовы. Этим сейчас и займемся.

— Евгений Витальевич, недавно Минпросвещения утвердило список фильмов для просмотра в школах. Возможно, вы его уже видели. Как считаете, какими лентами можно этот список пополнить?

— Нет, не видел. Ну что я буду предлагать фильмы, которые нравятся лично мне? Что ж, например, не так давно вместе с сыном я смотрел "Иваново детство" Андрея Тарковского. На пятой минуте он мне сказал: "Пап, давай лучше "Шрек-2". Я говорю: "Нет, сын, нет". В итоге досмотрели до конца, у Пети (сын Евгения Миронова — прим. ТАСС) появились вопросы — довольно занимательные, и мне было очень интересно их с ним обсудить.

— То есть фильмы Андрея Тарковского подходят для школьной программы?

— Да. Я бы абсолютно точно их включил в этот перечень, конечно же. А вообще, думаю, чтобы давать такие рекомендации, надо быть специалистом: понимаете, это дети, неосторожным выбором фильма их можно травмировать на всю жизнь так, что появится отторжение от кинематографа в целом. Я специалистом не являюсь, а образование — вещь очень тонкая.

— Ну и в заключение: совсем недавно Татьяна Голикова рассказала нам в интервью о том, что, по ее мнению, голоса отмены русской культуры сегодня поутихли. А что об этом думаете вы?

— Ох, в эту тему я тоже не очень погружен. Знаю, что сейчас спектакли по мотивам пушкинского "Евгения Онегина" ставятся по всему миру. Значит, никакая отмена культуры не состоялась, верно? А если мы говорим про отмену каких-то сегодняшних наших фамилий… Ну, здесь их дело, они живут по своим законам. Конечно, с другой стороны, это очень вредно. Я всегда говорю, что культура — это последний мост. Если его сжечь, тогда финал, финита ля комедия, понимаете?

И, к сожалению, сегодня не хватает умных, мудрых людей. Не хватает понимания того, что культура — единственный спасательный круг для всего человечества. Сейчас просто такое время. Оно пройдет — и все наладится. Безусловно.