Глава Кубани: развитие дорог и благоустройство – необходимый минимум для комфортной жизни

Вениамин Кондратьев рассказал в интервью ТАСС, почему развитие муниципальной дорожной сети является гарантом обеспечения необходимого минимума для комфортной жизни в регионе и как строительство обходов крупных городов позволяет бороться с пробками и повышать транспортную доступность

Краснодарский край одновременно является одним из самых густонаселенных регионов страны с ежегодно растущей долей миграции населения, южными экспортными воротами страны и основной курортной здравницей России. Причем треть от общего числа отдыхающих на Азово-Черноморском побережье региона – автотуристы. Дорожная отрасль региона с точки зрения обеспечения логистики является едва ли не системообразующей практически для всех сфер экономики и социального развития края. О том, почему развитие муниципальной дорожной сети является гарантом обеспечения необходимого минимума для комфортной жизни на Кубани и как строительство обходов крупных городов позволяет бороться с пробками и повышать транспортную доступность региона рассказал в интервью ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Вениамин Иванович, очевидно, что имидж и перспективы любого региона характеризуются развитием дорожной инфраструктуры. Какое влияние дорожная отрасль оказывает на различные сферы социально-экономического развития Краснодарского края?

— От того, как развивается дорожная сеть края, включая федеральные магистрали и трассы регионального значения, мосты и путепроводы, поселенческие дороги, - зависят и экономика, и соцсфера, и туризм. Создание и улучшение дорог открывают новые возможности для бизнеса, увеличивают мобильность населения и в дальнейшем способствуют улучшению качества жизни. Для Краснодарского края с его статусом аграрного и промышленного региона, российской здравницы и перспективами экспортно-импортного хаба невозможно представить без системы автодорог. От их наличия и состояния зависит транспортировка товаров, материалов и ресурсов, а это и торговля, и строительство, и производство, и работа предприятий. Посмотрите, с 2015 года только в промышленности объемы отгрузки кубанской продукции увеличились в 2,5 раза. Также мы аграрный лидер страны по объему валовой продукции сельского хозяйства А это значит, что необходима четкая транспортная логистика для бесперебойной доставки. И она обеспечивается качественными и удобными транспортными артериями. Опираясь на созданную дорожную инфраструктуру и продолжая ее развивать, мы смогли открыть девять индустриальных парков и два промтехнопарка, и эту работу тоже продолжаем.

Качество дорог связано и с возможностью людей добираться до работы, учебных заведений, больниц и других объектов инфраструктуры. Что для нашей преимущественно сельской Кубани особенно важно. Для курортной отрасли автомобильные пути основной источник доступа к туристическим объектам. У нас сотни достопримечательностей и мест показа во всех районах, и для путешественников не составляет труда до них добраться. Итог – 20 млн отдыхающих ежегодно сосредоточены у нас не только на морском побережье, но и освоили новые направления отдыха – гастро- и энотуризм, аграрный, экологический и даже промышленный. Это если совсем коротко сказать о прямой взаимозависимости дорожной и других отраслей у нас в крае.

— Транспортной инфраструктуре в Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе уделяется большое внимание на федеральном уровне. Каков практический эффект от масштабных проектов, которые уже реализованы? Коррелируются ли с ними в крае работа по развитию региональной транспортной сети?

— Однозначно, без федеральной поддержки была бы невозможна реализация крупных инфраструктурных проектов. За 10 лет их реализовано немало. Например, у нас появился новый Яблоновский мост через реку Кубань в Краснодаре. Он имеет межрегиональное значение, соединяя краевой центр и поселок Яблоновский Республики Адыгея, стимулирует развитие агломерации и строительство жилья. Сейчас мост соответствует всем современным требованиям по нагрузкам, его пропускная способность более 50 тыс. автомобилей в сутки.

Еще один новый участок автомагистрали – Дальний Западный обход Краснодара, который позволяет транзитному транспорту напрямую идти в сторону Крымского моста, минуя город. Обход соединяет северную развязку М-4 «Дон» с новой скоростной автодорогой А-289. Для водителей это сокращает время в пути из Краснодара до Крыма в разы, для мегаполиса – существенно разгружает городские дороги. Разгрузил город, ускорил движение на турмаршрутах курортной территории и новый участок трассы М-4 «Дон» в Геленджике.

Масштабные федеральные дорожные инициативы помогают развитию дорог в нашем регионе. В рамках проектов ремонтируем трассы в агломерациях, строим новые дороги и мосты. Например, в 2024 году привели к нормативному состоянию участки региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 210 км. Комплекс из национальных проектов и краевых программ создает базу для финансирования мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности дорожного движения.

—​​​​​​​ Краснодарский край стал одним из лидеров завершившегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в стране. Каковы его итоги и что это дало региону?

— Действительно регион стал одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в России. Если мы говорим непосредственно о нем, то с 2019 по 2024 годы средства, которые на реализацию выделили из краевого и федерального бюджетов – а это 61,8 млрд рублей – позволили привести в нормативное состояние 983 объекта общей протяженностью почти 1,5 тыс. километров. Это региональные дороги, а также дороги и улицы местного значения в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской городских агломерациях.

Но подведя эти итоги, мы сразу же двинулись дальше, потому что для людей важны не отчет, а результаты. И люди должны видеть их там, где живут. Необходимо продолжать повышать качество дорог, для этого решили, что в текущем году 48% средств дорожного фонда пойдут на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог, 23% – на строительство и реконструкцию и более 22% – на субсидии муниципалитетам. Всего в 2025 году города и районы края получили 11,6 млрд рублей на ремонт и строительство дорог.

— Каковы ключевые приоритеты Кубани в реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни»? На какие участки дорожной сети будет сделан основной акцент и почему? Какой объем финансирования выделяется региону в 2025 году на строительство и ремонт дорог, и насколько эти средства покрывают реальную потребность края в обновлении дорожной инфраструктуры?

— Вы правы, начиная с этого года, дорожные мероприятия осуществляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Плановый объем затрат в его рамках составляет 13,4 млрд рублей, из них 6,9 млрд федеральных средств. Ведем работы на 32 участках региональных дорог общей протяженностью свыше 208 км, включая 4 мостовые сооружения. Ряд показателей нового нацпроекта уже сейчас мы перевыполнили. Среди наиболее значимых реализованных объектов – мост через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Он связывает станицу Ладожскую с хутором Братским и другими населенными пунктами, всего их там 16. Представляете, все жители там зависят от новой переправы. Благодаря пониманию дорожных строителей, сдали этот важный объект с опережением сроков, называем работы капитальным ремонтом, но по сути это было строительство нового моста. Теперь водителям не приходится делать «крюк» около 60 км. Привожу этот пример еще и для того, чтобы подчеркнуть взаимосвязь и преемственность нацпроектов – начали работы по нацпроекту «БКД», завершили уже по «Инфраструктуре для жизни».

Также завершили ремонт участка дороги Новоджерелиевская – Батуринская в Брюховецком районе. Вопрос реконструкции этой транспортной артерии жители подняли, когда я приезжал в муниципалитет для встречи с активом. К слову, регулярно провожу их в каждом районе, чтобы понимать, как цифры статистики и отчетов соотносятся с реальным положением дел на местах.

Я не просто так привел два разных по масштабу проекта. Они равноценно значимы для людей, которые живут в тех хуторах и станицах, чьи дети идут и едут в школу по теперь безопасным для них участкам. Не зря новый нацпроект назван «Инфраструктура для жизни», по нему все и делаем именно для качественной жизни кубанцев и удобства гостей региона. За 10 лет дорожный фонд Краснодарского края вырос практически в 4,5 раза – с 13,7 млрд до 60,5 млрд рублей. Мы отремонтировали 5,5 тыс. км региональных и межмуниципальных трасс из 43 тыс. км кубанских дорог. Работы много, но ведем ее планомерно и системно, поэтому есть уверенность, что все получится. Чтобы не было срывов сроков, рекомендую коллегам разбивать крупные проекты на этапы – так и средства освоить легче, и избежать сдвига по времени реализации.

В настоящее время реализуем более 50 объектов строительства и реконструкции общей остаточной стоимостью более 140 млрд рублей. В их числе крупные проекты строительства обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, Восточного подъезда к Краснодару. В Динском районе ведем реконструкцию автодороги Краснодар – Ейск, в районе хутора Ленина уже завершена реконструкция участка дороги, в станице Воронежской с опережением графика выполняются работы по обновлению трассы Краснодар‒Кропоткин до границы Ставропольского края. А также ведем подготовительные работы по строительству подъезда к Афипскому поселку в Северском районе.

— Важную роль с точки зрения логистики при наличии проблемы пробок играет пропускная способность дорог. Планируются ли расширение, модернизация ключевых транспортных узлов, чтобы разгрузить поток, особенно в крупных городах? Какие масштабные проекты по строительству и благоустройству дорог ждут Краснодарский край в ближайшие годы?

— Действительно, дороги – одна из основных тем обращений жителей. Добавлю к перечисленному вами, что люди просят обустроить дороги к детским садам, школам и больницам, провести освещение тротуаров. С начала года в мой адрес поступило более 900 таких вопросов, связанных с качеством дорог в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске. При этом подчеркну, что количество жалоб сократилось по сравнению с прошлым годом. Для решения проблемы в этом году из краевого бюджета направляем муниципалитетам 11,6 млрд рублей субсидий. А что касается модернизации ключевых транспортных узлов, то эта работа давно системно реализуется. Чтобы снижать нагрузку на внутримуниципальные дорожные сети, мы строим обходы городов, благодаря которым перенаправляем потоки транзитного транспорта. В зоне особого внимания, конечно же, тема заторов на краснодарских дорогах. В этом году разработали краевую масштабную программу комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара. Включили в нее 27 развязок, путепроводов и дорог. Первым объектом стал ремонт Тургеневского моста, с которого стартовали в апреле. На 2025 год также запланированы ремонты улиц Красных Партизан, им. Сергея Есенина, Западного Обхода, путепровода на Фадеева и начало строительства транспортной развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского. Вся программа рассчитана до 2035 года, на ее реализацию направим более 150 млрд рублей.

В ближайшие шесть лет, до 2030 года, планируем отремонтировать еще порядка 1,5 тыс. км автодорог, реконструировать и построить около 150 км. Это позволит достигнуть показателей, заданных Правительством РФ, увеличив долю соответствующих нормативам региональных дорог и дорог опорной сети. Наиболее крупные проекты, по которым уже ведутся строительно-монтажные работы, это строительство 1-го этапа Восточного подъезда к городу Краснодару, реконструкция участков автодороги Краснодар – Кропоткин от километра 30 до километра 39 между станицами Васюринской и Воронежской и другие, которые я ранее называл.

— Кроме самих дорог ведутся работы и по благоустройству прилегающих территорий — тротуаров, остановок, озеленения. Участвуют ли сами жители края в планировании благоустройства, выступают ли с инициативами по улучшению комфортной среды?

— Верное замечание – комфорт и качество жизни люди оценивают исходя из того, что их окружает. Парки, скверы, зеленые зоны и локации для отдыха – очень востребованные места, куда приходят отдохнуть и провести время семьи с детьми, молодежь и люди старшего поколения. Поэтому во всех городах и районах такие пространства должны быть удобными и красивыми. За последние шесть лет мы обновили и создали более 1,4 тыс. парков и скверов по всему краю, благодаря программе формирования комфортной городской среды, которая теперь вошла в нацпроект «Инфраструктура для жизни». А всего с 2019 года площадь всех обновленных зеленых зон в Краснодарском крае составила порядка 1 тыс. га. До конца этого года приводим в порядок еще более 100 территории, выделили на это 3,9 млрд рублей.

Особо подчеркну, что все проекты благоустройства необходимо разрабатывать вместе с людьми, учитывая их мнение и запросы. Инструменты для этого есть, они показали эффективность – это участие в всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. А также Всероссийский конкурс создания лучших проектов комфортной городской среды. Благодаря победе в нем, наши муниципалитеты дополнительно привлекают федеральные средства на реализацию проектов благоустройства. Победителями этого года стали Кореновск с проектом «Нить поколений», Тамань, где обновят сквер, Горячий Ключ – там преобразят парк культуры и отдыха, в Новокубанске благоустроят парк, в Армавире – центральный сквер.

— Какие проекты благоустройства территорий планирует реализовать регион в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»? Как они помогут повысить удобство и привлекательность районов для жителей и туристов?

— Так же, как в вопросах дорожного строительства, в теме благоустройства важно не снижать набранных темпов. В частности, обновлять и озеленять современные пространства для активного и спокойного отдыха. Надеюсь, что следующем году благоустроим еще больше парков и скверов по всему краю. Помощники у нас самые лучшие – сами жители, они болеют душой за свои любимые зоны отдыха и готовы контролировать качество работ. Такое неравнодушие важно, чтобы все работы велись взвешенно, не для галочки. К примеру, надо максимально сохранять уже растущие на территории крупные зеленые насаждения, а новые высаживать параллельно. При этом саженцы брать свои, от кубанских производителей, тем самым стимулируя развитие смежных отраслей.

Для повышения привлекательности районов у гостей и жителей необходимо, чтобы красивых локаций, мест для отдыха, тех же объектов придорожного сервиса, - у нас становилось больше. Всегда подчеркиваю, что резких границ между курортными и некурортными по специфике территориями быть не должно. Кубань – один большой курорт, и тем же автотуристам, которых, кстати, у нас треть от общего числа отдыхающих, должно быть удобно. Для них предлагаем качественный придорожный сервис по пути к Азово-Черноморскому побережью и на горные курорты. Работают больше 5,5 тыс. магазинов, отелей и гостиниц, ресторанов, торговых площадок, автозаправочных станций, создана сеть придорожных комплексов, где предоставляют широкий спектр услуг. Людям нравится приезжать к нам из года в год, для многих отдых в Краснодарском крае стал традицией. И дорожная инфраструктура, и благоустройство играют здесь не последнюю роль.