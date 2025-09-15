Правительство России отмечает высокий интерес россиян к Программе долгосрочных сбережений: продукт уже выбрали свыше 6 миллионов граждан. В чем ключевые преимущества программы и почему сотрудникам предприятий Госкорпорации Ростех стоит доверить свои накопления Негосударственному пенсионному фонду Ростеха, рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) Максим Розов.

— Расскажите, что такое Программа долгосрочных сбережений или кратко ПДС?

В 2024 году государство предложило новый инструмент накопления с уникальными условиями, который набирает популярность у сограждан. ПДС разработана Министерством финансов Российской Федерации и Банком России. Она направлена на стимулирование долгосрочных накоплений, чтобы люди могли жить комфортно на пенсии, накопить на большие цели, позаботиться о себе и близких.

ПДС реализуется в негосударственных пенсионных фондах, а государство гарантирует сохранность сбережений в сумме до 2,8 млн рублей.

Схема накоплений в ПДС проста: участник программы регулярно пополняет счет своего договора долгосрочных сбережений, а по итогам календарного года получает на внесенные средства софинансирование от государства и инвестиционный доход фонда.

— В чем преимущество ПДС от НПФ "Ростех"?

Холдинг АО "РТ-Финанс" запустил в 2025 году уникальный продукт в НПФ "Ростех" - "Объединенную программу" ПДС и корпоративное софинансирование пенсии. Для участника все очень просто: пополняя свой счет ПДС, работник получает взнос не только от государства, но и софинансирование от своего работодателя, присоединившегося к НПФ "Ростех".

Таким образом, программа долгосрочных сбережений от НПФ "Ростех" это не просто способ сформировать финансовую подушку на будущее. В условиях конкуренции за кадры это еще одна мера поддержки работников предприятий Ростеха, которая помогает привлекать квалифицированных сотрудников и мотивировать их на долгосрочное сотрудничество.

— Кто может стать участником программы?

— Принять участие в Программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России в возрасте от 18 лет. Верхняя возрастная граница не установлена, что подчеркивает доступность продукта.

— Из чего складываются сбережения участников программы?

Долгосрочные сбережения в НПФ "Ростех" формируются в комплексе. Участник программы уплачивает личные сберегательные взносы по своему договору долгосрочных сбережений. По итогам календарного года на счет его договора поступают стимулирующие взносы от государства (государственное софинансирование) в размере до 36 тыс. рублей. Отмечу, что в личную "копилку" участника программы государство готово добавить до 360 тыс. рублей за 10 лет участия в программе.

Также у участника программы есть возможность сделать единовременный взнос в программу – перевести в нее пенсионные накопления, которые были сформированы в обязательном пенсионном страховании. Стоит учитывать, что такой взнос не подлежит софинансированию со стороны государства.

А если участник присоединился к "Объединенной программе" НПФ "Ростех", то на его счет ежемесячно будет поступать софинансирование от работодателя, но не более 2,5% от зарплаты.

Еще одну часть сбережений составляет инвестиционный доход, который начисляется со стороны фонда на все средства, поступившие на счет участника.

И приятный бонус – ежегодная возможность получения налогового вычета с суммы уплаченных личных сберегательных взносов.

— Что такое инвестиционный доход?

Инвестиционный доход – это финансовая выгода, получаемая от инвестирования средств, направленных в ПДС. За него отвечает НПФ "Ростех".

Инвестиционный доход участнику начисляется ежегодно, по итогам прошедшего календарного года. Фонд выбирает наиболее эффективные и надежные инструменты инвестирования.

— Когда можно воспользоваться средствами?

Получить средства участники смогут через 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплаты могут быть единовременными, периодическими – в течение п лет, или пожизненными.

При необходимости дорогостоящего лечения, потере кормильца или в других сложных жизненных ситуациях сбережения можно получить и досрочно.

— Сколько сможет заработать участник программы?

Попробуем спроецировать некоторые цифры. В качестве примера возьмем мужчину 45 лет с ежемесячным доходом около 80 тыс. рублей. Допустим, в течение 15 лет его взнос в программу составит вполне комфортную сумму - 3 тыс. рублей в месяц. Итого за 15 лет размер личных взносов составит 540 тыс. рублей.

Государство добавит к ним 360 тыс. рублей (за первые 10 лет участия в программе).

При предполагаемой ставке доходности 10% годовых Фонд начислит на счет участника программы 1,2 млн рублей.

Таким образом, к своим 60 годам участник накопит как минимум 2,1 млн рублей. Он сможет получить всю сумму единовременно, выбрать ежемесячные выплаты в размере более 35 тыс. рублей в течение пяти лет или оформить пожизненные выплаты - 8 900 рублей ежемесячно.

Важно помнить, что чем выше размер личных сберегательных взносов, чем дольше период участия в программе, тем больший итоговый доход приносит ПДС.

А если участник и его работодатель присоединились к Объединенной программе, то его организация добавит на счет дополнительно до 360 тыс. рублей, а Фонд начислит на счет участника до 900 тыс. рублей инвестиционного дохода. То есть совокупные накопления могут увеличиться еще на 1,26 млн рублей.

— Каков минимальный порог для вступления в программу?

Для получения софинансирования от государства минимальный размер личных сберегательных взносов должен быть не менее 2 тыс. рублей в год.

— Чем Программа долгосрочных сбережений отличается от банковского вклада?

Оба инструмента позволяют сохранить и приумножить средства, но у них разные цели, условия и временные периоды. Если срок депозитов не превышает трех лет, то у долгосрочных сбережений он достигает 15 лет. Ни один банковский вклад не софинансируется государством, в отличие от ПДС. Сумма страхового покрытия вкладов составляет 1,4 млн рублей, а у программы долгосрочных сбережений она в два раза больше – 2,8 млн рублей. Наконец, вкладчики платят НДФЛ с процентного дохода сверх пороговой суммы, а участники ПДС, наоборот, получают налоговый вычет с уплаченных личных сберегательных взносов.

— Давайте дадим дорожную карту действий тем, кто решит вступить в ПДС от НПФ "Ростех"?

Достаточно сделать всего три шага. Во-первых, прийти в офис НОВИКОМа для заключения договора. Во-вторых, сделать первый взнос, необходимый для софинансирования государством. И, в-третьих, каждый месяц пополнять сбережения удобным способом - по QR-коду или реквизитам.

При этом дать исчерпывающую информацию и ответить на все возникающие вопросы клиентов о Программе долгосрочных сбережений и "Объединенной программе" НПФ "Ростех" всегда готовы специалисты в офисах НОВИКОМа по всей России или по номеру "горячей линии" фонда - 8 800 600 89 15.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг "РТ-Финанс". Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: "Эксперт РА" "ruАА", НРА "АА|ru|", АКРА "АА- (RU)" и "НКР" АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

АО "НПФ "Ростех" более 30 лет успешно работает на рынке пенсионных услуг. Является членом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, участником Системы гарантирования прав: участников по негосударственному пенсионному обеспечению и по программе долгосрочных сбережений, застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Фонд специализируется на предоставлении комплексных, современных корпоративных решениях, предоставляя своим клиентам эффективные инструменты мотивации и управления персоналом. АО "НПФ "Ростех" реализует корпоративные пенсионные программы в более 280 организациях Корпорации.

Холдинг "РТ-Финанс" консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру "РТ-Финанс" входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд "Ростех", страховой брокер "РТ-Страхование", общество взаимного страхования "РТ-Взаимное Страхование" и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, erid: 2SDnjd1UYJS