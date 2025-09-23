Актер Тимофей Кочнев: думаю, вампиры существовали и существуют, просто в другом понимании

Восходящая звезда российского кино — о съемках "Вампиров средней полосы", замене Глеба Калюжного, сказках в кинотеатрах и том, каких фильмов сегодня не хватает

Актеру Тимофею Кочневу 18 лет, а не его счету уже более 30 ролей в кино. Он снимается в новых "Папиных дочках", играл в сериалах "Слово пацана", "Пищеблок" и "Плакса", в блокбастере "Соловей против Муромца". В августе завершились съемки третьего сезона "Вампиров средней полосы": Тимофей заменил в нем ушедшего в армию Глеба Калюжного и сыграл юного безбашенного вампира Женька. В ожидании премьеры Тимофей Кочнев пообщался с ТАСС.

— Тимофей, вы смотрели "Вампиров средней полосы" еще до того, как узнали, что будете играть Женька?

— Да, я смотрел два сезона. Моя мама фанатеет по этому сериалу, и она еще давно хотела, чтобы я в нем поработал. Режиссером одного из сезонов "Папиных дочек" был Дмитрий Грибанов, который до этого снял второй сезон "Вампиров средней полосы". И, уже зная это, мама сказала: "Ну, держим кулачки. Надеюсь, если Грибанов останется в кресле режиссера, то какой-нибудь следующий сезон "Вампиров" снимут с тобой". Я отнесся к этому просто, подумал: "Ну да, ну да… было бы классно". А через какое-то время и правда объявили кастинг на "Вампиров средней полосы".

На пробах у меня было странное ощущение — я был спокоен, расслаблен. И в то же время думал: "Вряд ли я, почему я?" Буквально через несколько дней узнал, что меня утвердили.

— С Глебом Калюжным удалось обсудить образ Женька?

— С Глебом не получилось никак пересечься. Мне пришлось работать с тем персонажем, которого он создал и оставил. Я принял пост, скажем так. Пересмотрел первые два сезона, интервью с актерами, освежил все в памяти.

— Как в сериале обыгрывается замена?

— По сюжету Женек в розыске. Дед Слава и Жан понимают, что лицом светить ему не нужно — и хорошо бы в целом ему измениться внешне. Они решают сделать ему пластическую операцию по замене лица.

— А в целом образ Женька остается таким же, как был, или вы придумали что-то новое?

— Конечно, образ остается. Это тот же Женек — и я, и режиссер хотели оставить его таким, каким он был. Но органика Глеба — это органика Глеба, а у меня своя. Я не пародист, я актер, поэтому продолжил играть Женька со своей органикой.

— Насколько сложно было приходить в уже сыгранный коллектив на замену Глебу? Ощущалась ли дополнительная ответственность перед зрителями?

— Очень сложно было приступать. Когда меня утвердили, я был очень рад, но потом, ближе к съемкам, стало приходить осознание: "Получается, я буду новым Женьком, а зритель привык к тому".

У меня возникло сравнение: вот смотришь очень крутой сериал, свой любимый, а потом в одном из сезонов — раз, и озвучка меняется. И ты думаешь: "Верните оригинальную озвучку!" Я понял, что я та самая озвучка Тимофей Кочнев

У меня начались переживания: "Еще и команда слаженная, отработавшая целых два сезона, — семья, можно сказать". Все это на меня свалилось накануне съемок. Ответственность громадная. Я понял, что надо срочно включиться.

— Каково быть вампиром? Много пришлось на съемках выпить крови? Или это был вишневый сок?

— У меня не так много было сцен, где я пью кровь. А она к третьему сезону была максимально доработанной: не приторная, не кислая, как вкусный кисель или какой-то морс. Пьешь, и тебе нормально — ничего в этом экстраординарного не было.

Труднее было со склерами — это такие линзы на весь глаз. Их тяжело надевать — в первый раз это заняло у меня минут 30–40. Еще и больно — начинают течь слезы, хочется закрыть глаза. Потом, через страдания, я научился надевать их гораздо быстрее, но все равно запомнилась каждая смена с этими склерами.

— Как вы думаете, могли бы вампиры существовать в реальности — в прошлом или в настоящем?

— Я бы хотел верить в это. Я в целом в чудеса продолжаю верить. Это добавляет краски в жизнь, волшебство. Про вампиров я смотрел много фильмов — "Реальные упыри", "Сумерки", "Морбиус" и другие, меня привлекают эти мистические существа и то, что они везде показаны разными. Это же собирательный образ — комариный укус, летучие мыши, какие-то странные люди, и из этого появилось некое существо, которое обыгрывают в кино. Кто-то показывает вампиров, которые не могут ходить под палящим солнцем. Я смотрел давно какую-то программу — и вправду есть люди, которым нельзя на солнце находиться, у них особое заболевание — сразу же появляются ожоги. Это объясняется научно, но в народе их называют вампирами. Это не что-то мистическое, но, думаю, вампиры существовали и существуют, просто чуть в другом понимании.

Кадр со съемок сериала "Вампиры средней полосы" © Онлайн-кинотеатр START

— Как вам кажется, у вас на съемках сложился тандем с Юрием Стояновым? Каково было с ним работать?

— Впервые с Юрием Николаевичем Стояновым я работал в сериале "Мамонты" (премьера состоялась в 2024 году — прим. ТАСС). Поэтому в "Вампирах" мы работали не с нуля — я уже плюс-минус знал, что это за артист. Насчет химии, тандема… К концу, когда мы уже досняли все, я понял и почувствовал, что тандем был, он получился — в нашем понимании, в нашем стиле. С Юрием Николаевичем у нас получились хорошие дедуля и внук.

— Один из вечных споров о том, нужно ли актеру получать специальное образование. Что вы думаете по этому поводу и планируете ли поступать в театральный институт?

— Я очень много мнений слышал по этому поводу — и от взрослых коллег, и от тех, кто помладше. Последние года три этот вопрос витает вокруг меня, и я сам о нем думаю постоянно — что делать, как поступить? Люди идут учиться, чтобы попасть на работу. А я, получается, наоборот, должен попытаться не работать, чтобы попасть на учебу. И логика немножко ломается. Сказать "нет" классным проектам, в которых я хотел бы поработать, и пойти на учебу? Это сложно. Я понимаю, что в институте могу и правда чему-то научиться, но именно со временем проблемы. Когда есть плюс-минус постоянная работа, пойти еще и учиться параллельно — очень тяжко. Не хочется вполсилы, хочется погрузиться полностью — что в работу, что в учебу. Я бы, наверное, хотел встретить такого мастера, который с пониманием отнесется, если я буду одновременно и учиться, и работать.

— Может, тебе запомнились какие-то советы от взрослых коллег на съемках?

— Юрий Николаевич Стоянов однажды на съемках сказал: "Дьявол кроется в деталях". Бывает, маленькие детали можно не подснять, не придумать, полениться сделать, но без них получится менее запоминающееся кино. Даже если это мелочи — отряхивание крошек с дивана, почесывание носа, — на этом можно сделать акцент, что-то вложить, и это сильно обогатит персонажа и действие. Многие артисты это недооценивают, операторы и режиссеры тоже могут забить. Но иногда кинокраски теряются без этих деталей. Дьявол и вправду кроется в мелочах.

— Были ли у вас кумиры в детстве и есть ли они сейчас?

— У меня не было кумиров среди людей и по сей день их нет. Бывает просто уважение к человеку и к тому, как он делает свою работу. В детстве был герой, которому я подражал иногда, когда играл со своими младшими братом и сестрой. Это был персонаж из мобильной игры Shadow Fight — Тень. Я видел в нем загадку. Он считается злодеем, при этом по первой части игры ты понимаешь, что он добрый, а вроде как бы и не так — в нем кроется и свет, и тьма. Мне это нравилось, и я в него перевоплощался. Это, можно сказать, был первый актерский этюд.

— Я слышала, вы хотели бы сыграть Пеннивайза (главный герой романа "Оно" Стивена Кинга и одноименных экранизаций — прим. ТАСС). Может, есть еще какие-то образы из литературы или поп-культуры, которые вас привлекают?

— Какого-то конкретного персонажа назвать не могу, но я точно понимаю, в каком стиле хотел бы это сделать. Это должен быть трикстер, перевертыш — персонаж, который сначала кажется злодеем, недоброжелателем главного героя, а потом оказывается на одной стороне с ним, и они сражаются против другого, более главного зла.

Мне было бы интересно сыграть и психопатов, и ненормальных, и существо какое-то вроде Пеннивайза — он же не человек, а монстр. Хотелось бы еще сыграть два человека в одном. Если писать мини-сценарий, то идея такая: две личности в одном теле не уживаются, они выступают против друг друга, и им надо научиться быть командой. Это было бы круто!

— С кем из режиссеров и актеров вам хотелось бы поработать — из российских и западных?

— Я бы хотел поработать с Иваном Сосниным, люблю этого режиссера. В последнее время он доброе, светлое кино снимает, поэтому импонирует. Еще с Андреем Звягинцевым — уже был момент, когда он меня звал на пробы, но тот проект заморозился. Значит, еще не время. С Андреем Мармонтовым я уже работал и хочу еще. Мне он очень нравится как режиссер, который умеет работать с детьми, а это бывает редко, я работал с ним на проекте "Смешарики. Сквозь вселенные" (премьера запланирована на 2026 год — прим. ТАСС). Из западных, если прямо разгуляться, было бы интересно поработать с Ноланом. Еще, наверное, Тимур Бекмамбетов.

— Ваш актерский агент — ваша мама. Как вам работается вместе? Разграничиваете ли вы семейные отношения и рабочие?

— Да нет, не разграничиваем. Нет никакой двуличности или маски: "Так, вот сейчас я твой агент, а вот сейчас — твоя мама". Это все равно один человек. И на самом деле это помогает: иногда мама лучше знает, на что я способен, что могу. Мы часто обсуждаем, в каких проектах хотелось поработать, где не хотелось бы. Много обмениваемся информацией, потому что мы коллеги и идем к одному. Иногда, ясное дело, бывают споры, недопонимания, но это рост: от обычного агента, чужого человека, ты можешь просто уйти, а с мамой так не получится — придется всегда договориваться. Это открыло во мне новые краски — договорщика, так сказать.

— Тимофей, что из премьер последних лет — российских и зарубежных — вам понравилось?

— "Оппенгеймер" я посмотрел в кинотеатре, а потом еще трижды дома: получается, я четыре раза посмотрел трехчасовой фильм. Мурашки ловил каждый раз. Мне в целом очень нравится актер Киллиан Мерфи. И в этом фильме необычное чувство ритма, будто все время он готовит к какому-то взрыву, как будто есть отсчет до этого момента. И когда этот взрыв происходит, ты ловишь эйфорию. Еще мне очень понравился фильм "Формула-1" с Брэдом Питтом, он сделан эпично.

Мне нравятся интересные сценарии, задумки. А вообще я смотрю разные фильмы — от боди-хорроров до мелодрам, иногда даже корейские дорамы. Чтобы разбавлять свою насмотренность, полезно смотреть и хорошее, и плохое кино.

Еще из последних просмотренных — "Все, что тебя касается", фильм Александра Войтинского. Я в нем снимался и смотрел его на премьере в кинотеатре: прямо круто сделано, тоже масштабно, с любовью — я получил бурю эмоций, хотя вообще не ожидал. Моя мама уже четыре раза пересмотрела "Соловей против Муромца", который снимал Карен Оганесян. Я в нем тоже играл и очень волновался: там есть графика, и идея не из простых — взять столько сказочных персонажей, обыграть их в стиле роботов, сделать все так, чтобы получилось эпично, вызывало переживания, смех, грусть.

Кадр со съемок сериала "Вампиры средней полосы" © Онлайн-кинотеатр START

— Как вы относитесь к тренду на сказки в российском кино?

— Сказки пытаются освежить в памяти, сделать это круто и красиво. Дети — новое поколение — погружаются. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы сказки не сильно искажали — не уходили в аниматорство, кривляние, жанровость. Чтобы это было похоже на оригинал.

Наверное, сейчас такое время — все почувствовали, решили пересмотреть, насколько у нас богатая культура, сколько сказок, книг, историй Тимофей Кочнев

Фантазия наша творит необычные вещи, и увидеть, как ту или иную сказку решил снять режиссер, всегда интересно. Поэтому мне нравится — не все, честно скажу, — но нравится.

— А как вам кажется, каких фильмов сегодня не хватает? Каких жанров или тем?

— По моим ощущениям, в том числе потому, что я хотел бы поработать в этом кино, нам не хватает фильма про "хорошего плохиша". С такой идеей, по сути, сделан сериал "Уэнсдей". Главная героиня там делает добрые дела, спасает кого-то, но иногда она ведет себя по-злому, как антагонист. "Дэдпул" тоже вписывается в эту категорию. Он антагонист, который идет в обратную сторону — в путь героя. Это очень интересно, и мне нравятся такие персонажи, такие линии. Я бы хотел такое кино увидеть у нас.

— Какие фильмы и сериалы с вашим участием вы особенно рекомендовали бы посмотреть?

— Сериал "Мамонты". Это очень добрая, наивная история, но поучающая, особенно в наши дни — с таким количеством мошенников и кибератак. Будет смешно, интересно и полезно посмотреть это кино. Еще фильм "Лето. Нулевые", моя первая главная роль в полнометражном кино — она принесла мне награду за лучшую мужскую роль на фестивале "Окно в Европу" в Выборге. Это летняя история про первую любовь, мы снимали фильм в Питере. "Все, что тебя касается", но я уже сказал про него.

Сериал "Что-то положительное"… Я правда его считаю максимально положительным — во всех планах. И "Вампиров средней полосы", конечно, надо посмотреть, когда выйдут.

Вообще я критично отношусь к своей работе — многие актеры меня поймут — тяжело смотреть фильмы с собой. Смотришь и думаешь: "Ох, Тимофей, тут, конечно, хорошо, но можно было и поинтереснее". И все время немножко прокрадываются сомнения. Я стараюсь от этого отодвигаться, смотреть просто как зритель — иногда нужно расслаблять мозг. Это, кстати, умение то еще для актера — просто смотреть, а не проводить постоянный анализ: "А что там по гриму вообще происходит? Почему свет такой странный?"

— Бывает ли у вас свободное время?

— Последнее время редко. Но когда появляется, я его ценю намного больше, чем раньше. Если я дома, люблю проводить время с гитарой — играю, песенки сочиняю, пишу стихи, под них мелодии наигрываю. Известные песни тоже играю — групп "Ария", "Наутилус Помпилиус" и других. Мне нравится все, где есть гитара.

Еще люблю на дачу сгонять, покупаться в озере, попариться в бане. Такая обычная вроде вещь, но и вправду помогает расслабиться и отдохнуть. Уехать желательно туда, где нет связи, где есть вода, трава, поле, песок, земля, деревья, лес, баня, домик… Вот такие картинки люблю.​​​