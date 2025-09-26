Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в специальном интервью ТАСС рассказала об атмосфере недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ответила на вопросы о тактике президента США Дональда Трампа и истерике Европы, а также обозначила, что означал жест главы МИД РФ Сергея Лаврова с поднятым вверх пальцем

— Мария Владимировна, как вы можете охарактеризовать атмосферу нынешней недели высокого уровня и можно ли говорить о том, что это встреча "разъединенных наций"?

— Я хочу сказать, что вообще-то организация создавалась 80 лет назад, вот уж когда были нации и разъединенные, и поверженные, и победившие, и, в принципе, мало понимающие, как им выстраивать отношения на будущее. Но это действительно факт: разгромленная Европа, которая зиговала нацизму и фашизму, поверженные страны, в которых эта беда расплодилась, страны-победительницы, страны истощенные, разрушенные войной, и несмотря на это — создана Организация Объединенных Наций, была возможность создать объединительную повестку.

Я не устаю упоминать — это было и в цитатах различных уже ставших легендарными политических деятелей, это было и в выступлениях, и в статьях — вот эту самую форму, что Организация Объединенных Наций не должна была и не брала на себя ответственность создать рай на Земле. Ее основная задача была не допустить третьей мировой войны. Конфликтов было много, открытых, закрытых, тлеющих и так далее, но так или иначе, несмотря даже на Карибский кризис, несмотря на манипулирование международным правом, все-таки так или иначе с этой задачей десятилетиями организация справлялась. То, что кризис налицо, очевидно всем, только нужно, наверное, как в случае и с другими проблемами, видеть и знать первопричины.

Когда я слушала выступление президента США Трампа, который обрушился с критикой Организации Объединенных Наций, честно говоря, не хотелось как-то даже смягчать какие-то действительно им заостренные вещи в плане того, в каком состоянии сейчас находится хотя бы даже секретариат штаб-квартиры. Но при этом мне лично в этом выступлении не хватило двух основных моментов. И сейчас мы возвращаемся к вашему вопросу относительно атмосферы. Упоминание того, что это юбилейная сессия и что в этом году отмечается 80 лет окончания Второй мировой войны, 80 лет победы и в Европе, и победы над нацизмом, фашизмом, японским милитаризмом, и 80 лет становления Организации Объединенных Наций.

Потому что забвение именно этой мировой даты и, собственно говоря, приводит, и привело к нынешним проблемам внутри ООН. Забывают, сколько жертв унесла Вторая мировая война.

Забывают, что в основе этого ооновского здания все-таки жизни миллионов людей, которые отдали их в надежде на то, что мир никогда не повторит те ошибки, к которым привела Западная Европа человечество в 1930–1940-е годы

Забвение тех времен привело к тому, что гиперболизировались и гипертрофировались несущественные проблемы, а существенные проблемы сдвигались на второй план. Началась манипуляция политологическими тезисами, терминами, подменой понятий и так далее. Ровно потому, что забывалось, для многих и забылось, а ООН во многом и не напоминала, несмотря на свой мандат, что эта организация появилась не просто так, а по итогам Второй мировой войны.

А второе, чего мне не хватило, — это как раз роли Соединенных Штатов Америки, да, пусть при предыдущих администрациях, но все же США, особенно, конечно, в период правления либеральных демократов, ультралибералов под руководством Обамы и без руководства Байдена. Но именно эта разрушительная роль Соединенных Штатов Америки и в целом западников привела ООН и ее секретариат к такому бедственному положению. Именно они манипулировали здесь кадровой политикой, назначая своих выдвиженцев. Посмотрите, ключевые посты ООН кто занимает, кто же эти люди? Это ставленники западных стран.

Они же манипулировали повесткой, они же навязывали вот эту гендерную проблематику. Посмотрите все последние десятилетия: 10, 15, 20 лет назад, тему гендеров так называемых, смены пола, некой гендерной идентичности навязывали и подкидывали буквально во всю работу различных органов ООН, в том числе и тех, которые к этой повестке никогда не должны были иметь никакого отношения.

Последние годы произошла просто украинизация повестки международных организаций, тоже под давлением западников, поэтому вот, собственно говоря, это и есть, наверное, атмосфера. Для меня атмосфера, конечно, если говорить о том, что я ожидала здесь увидеть и услышать, привязки к все-таки исторической дате. Это не просто праздник, это праздник со слезами на глазах, это дата, которая, так сказать, предтеча, это дата, которая сейчас рефреном прошла по торжественным церемониям и в Москве, и в Пекине в ходе парадов, это ознаменование завершения войны в Европе, Великой Отечественной войны, так и войны на Дальнем Востоке.

И она, конечно, должна была прозвучать особой нотой на этой Генеральной Ассамблее. Да, конечно, в октябре предстоит отметить День ООН, поэтому будет много речей и так далее, но не начать юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи с каких-то особых слов, с особого, может быть, даже расписания или с особой повестки — это надо было умудриться. Но что вы хотите, в кресле председателя сидит, как усмешка всем нам, внучка нациста, которая гордится, как она сама говорила, подвигами, в кавычки берем это, своего деда.

Что касается нашей делегации, то атмосфера рабочая, характерным жестом Сергей Викторович Лавров ее обозначил. Так что каждый день более десяти встреч двусторонних, многосторонних, включая выступления, комментарии для СМИ, подписание документов. Все это не только в штаб-квартире, есть мероприятия на выезде, в постпредстве других стран, на нейтральных площадках. Так что работа кипит, идет, и я думаю, что вы это тоже чувствуете.

— В каком настроении прошла встреча с американской стороной и есть ли настрой продолжать работу?

— Я думаю, что оценками поделится обязательно Сергей Викторович Лавров, все-таки он глава делегации, который определяет, как проходят встречи. Обязательно оценками он поделится в ходе пресс-конференции в субботу по итогам выступления на Генассамблее. Это было в наших комментариях, размещенных на сайте МИД. Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая, действительно обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией, опять же, в развитие тех пониманий, которые имелись на Аляске, поиска путей мирного урегулирования. И, конечно, работа, как говорила американская сторона, над первопричинами кризиса и их устранением. Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что, да, была конструктивная рабочая атмосфера.

Еще хочу сказать, что были же встречи до этого и с госсекретарем [США Марко] Рубио у российской делегации на полях разных мероприятий. И встречи были, и саммиты были. Но мне кажется, это все-таки первая встреча не в усеченном формате, а в формате стандартных двусторонних переговоров. Потому что все, что было до этого — на Ближнем Востоке или в Азии, — это все-таки были точечные контакты, встречи. А сейчас это уже полноценные, полноформатные, как по классике полагается, переговоры.

— Коллеги-журналисты из стран мирового большинства делятся с нами оценками, наблюдениями, в частности, выступления и действий Зеленского здесь, в Нью-Йорке. И если говорить по-русски, то их оценка сводится к тому, что он слетел с катушек. Где предел?

— Мне кажется, они смягчают. Реальность такова, что Зеленский сидит на каких-то препаратах, об этом говорит и его внешний вид, и физиономистика, и поведение. Есть какие-то, наверное, его личностные настройки и особенности. Но то, что там прием препаратов идет полным ходом, — еще раз говорю, правда, не знаю [какие именно], — знаю, что говорили о нем его коллеги по КВН: тогда были одни препараты. Что сейчас за препараты — сказать не могу. Просто не знаю. Но очевидно, что, к сожалению, все это прогрессирует. Поэтому здесь вопрос не такой, извините, художественной оценки, а констатация факта. Это тяжело зависимый, очевидно нездоровый и в физическом плане, и теперь уже в душевном человек.

— Несколько часов назад агентство Bloomberg опубликовало, что якобы на встрече в Москве европейцы предупредили российскую сторону о том, что готовы сбивать российские самолеты. Была ли такая встреча в МИД РФ и как вы можете в целом это прокомментировать?

— Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии. А так это комментировать просто невозможно. Мне кажется, что это делается намеренно и специально в целях придания большей звучности заявлениям представителей стран Европейского союза, которые нагнетают вот эту агрессивную риторику и, соответственно, атмосферу вокруг России и вообще будущего Европейского континента.

Когда бесконечно говорят о необходимости милитаризации, о необходимости расправиться с нашей страной разными методами. Обвинения опять там в беспилотниках, в кибератаках и так далее. Так что эта "новость" была состряпана для того, чтобы развить тему этой абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев.

— Здесь, на Генассамблее, чувствуется антироссийский настрой европейцев?

— По высказываниям — безусловно. Только что на "двадцатке" выступала [глава евродипломатии Кая] Каллас с каким-то очередным антироссийским заявлением. Что-то опять чирикнул [генсек НАТО Марк] Рютте. Такие вот обрывочные заявления мы слышим. Представитель Британии тоже на "двадцатке", так сказать, обрушилась на нас с очередными ложными обвинениями. Они эту тему развивают и распевают на все лады.

— А как реагирует российская делегация?

— Российская делегация, как, собственно говоря, вся российская дипломатия, реагирует на подобные заявления следующим образом. Если там содержится прямая ложь, мы дезавуируем это в нашей рубрике "Антифейк" или в соответствующих материалах, публикуемых на сайте, в наших интервью, наших заявлениях. А как на это можно еще реагировать? Я считаю, что именно так. На какие-то болезненные вещи, болезненные с точки зрения действительно уже нездоровой логики, когда они в большей степени отражают состояние говорящего — ментальное, психологическое, — нежели факты, на это, наверное, вообще не надо реагировать, что и делаем, потому что такие тоже клиенты имеются.

— У многих возник вопрос, зачем Трамп буквально подыграл антироссийским настроениям перед прилетом нашей делегации. Что вы можете сказать на этот счет?

— В Москве это уже было прокомментировано. Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование.

— Для чего?

— Для ведения переговоров.