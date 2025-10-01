Интервью

Иван Никифорчин: дирижер ответственен за все, что происходит на сцене и за ее пределами

2025 год стал знаковым для молодого дирижера Ивана Никифорчина: он был удостоен премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. В интервью ТАСС маэстро рассказал о ключевых событиях нового сезона, работе с молодыми музыкантами, влиянии великих наставников, а также о том, как классика остается актуальной для нового поколения слушателей

Элина Шторц

Иван Никифорчин © Сергей Карпухин/ ТАСС

— Иван, у вас выдалось очень насыщенное лето, какие события для вас стали ключевыми и какие прошедшие концерты вы бы выделили?

— Неправильно было бы выделить что-то одно, поскольку каждый концерт был действительно уникальным. Конечно, центральным событием не только для России, но и, на мой взгляд, для всего мира стал II Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, который прошел в июне в Москве. Мне посчастливилось выступать в качестве дирижера финалов с пианистами вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Светланова. Для меня это символично: я ведь сам участвовал в первом конкурсе в 2022 году.

Этим летом я смог подвести небольшие промежуточные итоги своего первого сезона в качестве художественного руководителя Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО). Сезон получился, на мой взгляд, по-настоящему ярким — мы активно расширили наш репертуар, записали и выпустили первый совместный диск и провели ряд знаковых концертов.

Хотел бы отметить Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале — уникальное событие по масштабу и концентрации выдающихся музыкантов на одной сцене. Я был рад участвовать в концерте-закрытии и стать частью этого грандиозного фестиваля.

Назначение на должность главного приглашенного дирижера Нижегородской филармонии — еще одна важная веха моей карьеры. С этим коллективом мы активно сотрудничали на протяжении прошлого сезона, и теперь наши творческие пути официально объединены. Нам предстоит интереснейший сезон.

— Видела в ваших соцсетях, что вы вместе с "Академией Русской Музыки" (АРМ) работали на студии звукозаписи. Расскажите об этом поподробнее.

— Да, летом мы с моим родным оркестром — "Академией Русской Музыки" совместно с легендарной фирмой "Мелодия" записали два альбома, которые выйдут уже в ноябре. Для меня "Академия" — это больше, чем любовь, это настоящее детище, с которым мы росли и вместе учились у музыки.

— Вы часто работаете как приглашенный дирижер в разных коллективах — в Большом театре, с Национальным филармоническим оркестром России, Российским национальным оркестром, теперь и в Нижегородской филармонии. Как вам удается находить общий язык с разными музыкантами и аудиториями?

— Независимо от того, с каким коллективом я работаю — народные артисты или молодые музыканты, — важно быть честным перед самим собой, объединяя музыкантов вокруг самой музыки. У каждого коллектива есть свои традиции, свой юмор — я его очень люблю, свой почерк и богатейшая история, к которой нужно относиться с уважением. Музыканты мгновенно чувствуют фальшь, поэтому нужно отдавать себя полностью делу, которым занимаешься, как мне когда-то говорили мои наставники. И, знаете, музыка отвечает взаимностью.

— Молодое поколение зачастую воспринимается как отстраненное от классической музыки, а какое ваше мнение по этому поводу?

— Я, наоборот, вижу положительную динамику — средний возраст зрителей становится моложе. Московская филармония активно развивает детские абонементы и образовательные программы — туда приходят малыши с трех лет. Формат вроде бы игровой, развлекательный, но на самом деле он очень тонко и фундаментально воспитывает в детях восприятие прекрасного. Конечно, старшее поколение никуда не исчезло. Для них походы в концертный зал — это настоящая семейная традиция, ритуал. Многие десятилетиями приобретают абонементы на любимые места, ходят к "своему" оркестру, с которым прожили жизнь. В этом есть удивительная эстетика и связь поколений.

Я ведь и сам преподаю, в Московской консерватории, и вижу, что ребята все время ищут новые пути: создают коллективы, находят редко исполняемую музыку, чтобы играть ее, открывать слушателям, дирижировать. Мне кажется, что все сейчас движется в правильном направлении.

— Вы уже упоминали слова своих наставников в Московской государственной консерватории — Валерия Полянского и Юрия Абдокова. Какие уроки, полученные от них, вы стараетесь передавать своим ученикам?

— Это люди, которые по-настоящему воспитали меня, и я безмерно благодарен им за то, что они искренне и честно в меня вложили. Я часто вспоминаю слова Юрия Борисовича Абдокова: "Музыкант и дирижер — это не только набор, а прежде всего выбор". Эта фраза до сих пор живет во мне. Дирижер несет ответственность за все, что происходит на сцене и за ее пределами. И выбор часто непрост, но именно в нем проявляется истинная ответственность.

Своим ученикам я стараюсь передать те же мысли: не щадить себя, "болеть" музыкой, погружаться в нее глубоко, а не поверхностно, делать осознанный выбор и понимать, что у них нет права на ошибку. За последний год я стал гораздо более требовательным в своем дирижерском классе. Но это важно: когда к пульту выходит молодой дирижер, взгляды опытных музыкантов устремлены на него особенно пристально. Здесь помогает завет учителей — исключительная требовательность к себе. Только она приносит результат.

— Как вы полагаете, чтобы молодежь чаще посещала симфонические концерты, нужно осовременивать классику или включать современные произведения в академический репертуар? Или в этом нет необходимости?

— Современной остается та музыка, которая воздействует на слушателя сегодня и будет воздействовать всегда. То, что она была написана три века назад, не делает ее неинтересной или лишенной современной энергии. Мой подход заключается в том, чтобы показывать молодому поколению, людям, которые впервые приходят в концертный зал, что музыка Бетховена, Моцарта, Баха — это по-настоящему великое искусство, ее хочется переслушивать, включать в свой плейлист, слушать в метро. Если сказать совсем простым языком — эта музыка реально "качает". Мне совсем не стыдно так говорить, потому что молодому поколению важно, чтобы музыка выполняла такие функции. Она интеллектуально увлекательна и помогает человеку развиваться, даже если он сам этого не осознает. Музыке, которая прошла через века, не нужно доказывать свою значимость.

— Какими форматами, по вашему опыту, можно сделать вечную музыку ближе к новому поколению?

— Open-air-концерты и музыкальные фестивали — прекрасный пример. Когда театры и филармонии уходят на летние каникулы, музыкальная жизнь не останавливается, у людей появляется возможность в летнее время прикоснуться к музыке в иной обстановке. Мы выступали на ВДНХ с моим оркестром АРМ, и публика, гуляющая по парку, постепенно подходила к сцене, слушала классику и проявляла живой интерес к оркестру. Это прямое доказательство силы музыки. Я всегда говорю: классическая музыка — это современно. Послушайте, например, Симфонию №9 ре минор Бетховена — вы почувствуете сумасшедший поток энергии, от которого невозможно отстраниться.

— Когда я была на фестивале Дениса Мацуева в Суздале, меня поразила ваша экспрессия на сцене — ваши движения были наполнены энергией, которая передавалась оркестру и залу.

— На одной сцене с Денисом Мацуевым отдавать энергию естественно. Когда я учился в музыкальной школе и слушал записи Дениса Леонидовича, я не мог даже мечтать, что спустя 10–15 лет мы будем выступать вместе. Когда начинается музыка, возникает настоящая магия: энергия исходит от дирижера и оркестра в зал, а затем возвращается обратно. Возникает синтез, ради которого люди и приходят — чтобы на несколько часов оказаться в другом измерении.

— 25 марта вы получили награду из рук президента. Поздравляю вас с этим! Что вы испытали в этот момент и как это событие повлияло на вас как на музыканта и человека?

— Для меня это было абсолютной неожиданностью. Мне позвонили и сообщили, что Совет по культуре поддержал мою кандидатуру, и, конечно, эмоции были непередаваемыми. С одной стороны — детская радость, с другой — огромное чувство ответственности. Кстати, в день встречи с Владимиром Владимировичем Путиным и награждения в Кремле в зале была моя семья: родители и супруга, находившаяся на восьмом месяце беременности, а уже через месяц на свет появился наш сын, Василий Иванович. В своей речи я поблагодарил людей, без которых мой творческий путь был бы невозможен. А сама награда открывает огромные возможности для реализации новых идей и творческих планов. Особенно приятно для меня было увидеть, насколько глубоко наш президент погружен в тему искусства. После награждения мы в неформальной обстановке говорили об оркестрах и о моем дебютном сезоне у руля МГАСО. Для меня это стало еще одним подтверждением, которое я стараюсь транслировать молодым музыкантам: если есть рвение и готовность трудиться 24/7, то в нашей стране возможно все.

— Давайте поговорим о творческом потенциале, как он будет реализован в новом сезоне оркестров, которыми вы руководите?

— Начну с МГАСО — запланировано большое количество знаковых концертов и целый ряд гастролей. Уже в октябре состоится поездка по Кавказу: мы выступим во Владикавказе, Грозном, Махачкале. Это будут наши первые крупные совместные гастроли. На весну 2026 года запланирован тур по Сибири: Новосибирск, Красноярск. Отдельно отмечу концерт 27 ноября в именном абонементе Дениса Мацуева в Концертном зале П.И. Чайковского Московской филармонии. Для оркестра это огромная честь и удача!

Для нас с "Академией Русской Музыки" приоритетной является запись новых дисков, мы продолжим работу над этим. В декабре в Московской филармонии пройдут два концерта в рамках Фестиваля русской музыки, где АРМ выступит с такими выдающимися солистами, как Павел Милюков и Константин Емельянов.

Отдельно отмечу Нижний Новгород: у нас уже запланировано около пяти совместных концертов в местной филармонии с разными программами. Основной акцент снова делаем на русскую музыку XX века, которую я очень люблю.

— Есть ли у вас личные фавориты в концертных программах? Можете назвать три любимых произведения?

— Выделить одно произведение крайне сложно. Если вы просите выбрать три сочинения, то для меня особое значение имеют "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова, которые мы совсем недавно впервые исполнили с АРМ.

Второе — опера Петра Чайковского "Пиковая дама", это эталон по композиции, форме и драматургии.

И третье — сочинение Бориса Чайковского "Подросток" для симфонического оркестра по Федору Достоевскому. Это произведение не так часто звучит в концертных залах, но я очень советую его послушать: это сочинение способно полностью изменить внутренний духовный мир человека.

— Вы сами начали дирижировать достаточно рано. Считаете ли вы, что музыкой можно заниматься и в более зрелом возрасте, или начинать нужно обязательно с детства?

— Наше профессиональное образование — длинный путь: девять лет школы, четыре года училища, пять лет консерватории и два года аспирантуры — около двадцати лет. Даже после этого настоящая работа только начинается, поэтому решение должно быть осознанным. Бывают случаи, когда человек открывает в себе стремление к музыке во взрослом возрасте, но, например, чтобы научиться играть на скрипке, нужны годы только для того, чтобы правильно держать инструмент и извлекать звук. А дирижер — это не только человек за пультом, но и личность с огромным объемом знаний и опытом. У меня, например, нет абсолютного слуха, именно поэтому мой мозг работает в режиме постоянного анализа. Я считаю, что это даже более продуктивный и интересный путь. Конечно, он тернист и непрост, но, если человек решает связать свою жизнь с музыкой — честно, беззаветно, искренне, — перед ним открывается особый мир. И тогда он становится самым счастливым человеком на свете.