Агата Муцениеце: классика существует для того, чтобы каждое поколение открывало ее заново

В сентябре в Москве завершился масштабный проект "Книга в городе", собравший множество поклонников литературы. В рамках проекта было организовано около 700 мероприятий, а его аудитория превысила 600 тыс. человек. Об интересе молодежи к чтению, экранизациях классики, работе над новыми проектами и личных впечатлениях от съемок рассказала ТАСС одна из участниц "Книги в городе", актриса театра и кино Агата Муцениеце

Элина Шторц, Вадим Шокумов

— Проект "Книга в городе" вызвал большой отклик у зрителей. Как, на ваш взгляд, такие инициативы влияют на молодежь?

— В проекте меня поразило то, что прямо в центре города стоят полки с книгами, которые можно бесплатно брать домой и читать. Это очень здорово, например, в моем детстве такого не было — мы охотились за книгами, брали их в библиотеке, забывали сдавать и платили штрафы. А здесь — огромное количество книг на любой вкус, ты можешь выбрать любую понравившуюся.

Конечно, это помогает чтению. Сейчас через блогеров и книжные клубы чтение становится даже модным. Это стильная, трендовая история, и такие проекты только усиливают интерес. У нас всегда была читающая нация, и я уверена, так и будет.

— Вы сами часто находите время для чтения?

— Читаю, но, признаюсь, не всегда так часто, как хотелось бы, потому что мне в профессии нужно читать много сценариев. Но книги для меня — это отдых для головы, особенно когда устаешь от потока информации из телефона или телевизора. Они расширяют кругозор, и я всегда читаю с большим удовольствием.

— В кино сегодня явно прослеживается "мода" на экранизацию книг. Некоторые критикуют попытки интерпретировать классику. Что думаете вы?

— Я не считаю это преступлением. Классика для того и существует, чтобы каждое поколение открывало ее заново. В театрах "Три сестры" идут всегда, и в этом ее ценность. Поэтому я за экранизации.

Кино помогает классике дойти до детей и подростков: иногда они смотрят фильм и после этого тянутся к книге, чтобы сравнить и понять, как все было написано

— Получается, это не вопрос нехватки свежих идей?

— Нет. Все идеи давно придуманы, все сюжеты уже существуют, а сценарии написаны. Поэтому сейчас есть только их вариации, интерпретации, в классических историях делают новые акценты... Каждый год мода меняется: один жанр уходит, другой возвращается. Истории, которые забываются, становятся трендовыми как раз из-за переосмысления.

— А над чем вы работаете сейчас?

— Я ушла в декретный отпуск, но я осталась дорабатывать отдельные проекты. Театр Crave для меня очень важен — там прошло тысячное шоу, где сыграла небольшую роль в спектакле Crave Airlines. А еще я мечтаю поработать с Анной Меликян. Я в восторге от ее фильмов и надеюсь когда-нибудь оказаться в ее проекте. Мне кажется, она смогла бы открыть во мне что-то новое, прочесть меня по-своему. Я с огромным энтузиазмом и счастьем поработала бы с ней.

— Недавно вы снялись в сериале СТС "Химкинские ведьмы". Когда зрителям ждать премьеру? И чем вам запомнилась работа над сериалом?

— Премьера состоится в конце ноября или начале декабря. Это удивительно интересная работа — легкая комедия про актуальные сегодня темы, связанные с высшими силами, которые будто присутствуют рядом с нами. Сценарий оказался настолько смешным и свежим, что я с первых страниц влюбилась в него. Не знаю, какими деталями я могу делиться, но уверена: зрителей ждет увлекательное и легкое путешествие.

Они точно полюбят этих героинь — настоящих, несовершенных, со множеством слабостей, которые делают их узнаваемыми и близкими каждому. Этот проект стал для меня особенным и пришелся как нельзя кстати. Я успела завершить съемки и уйти в декрет, словом, все сложилось идеально. А партнерши по площадке — удивительные девушки, к которым я испытываю огромную любовь.

— Вы также недавно снялись в фильме "Колотун". Насколько важным для вас стал этот опыт?

— "Колотун", наверное, самый длительный проект в моей жизни. Съемки шли очень сложно: постоянно что-то переносилось, отменялось, затапливало объекты, рушились планы. Потом все приходило в другую парадигму времени, и процесс растянулся на очень-очень долго. Но при этом сценарий оказался оригинальным и интересным, и я искренне надеюсь, что эта сказка получится. Мы вложили в нее все — сердце, душу, всю энергию.

На площадке мы даже шутили, что актер Дмитрий Калихов, исполняющий роль моего сына, за время съемок успел повзрослеть: у него изменился голос, появился кадык, начала расти борода, а мы все продолжали снимать "Колотун". Этот проект для меня очень важен. Он действительно масштабный: невероятные декорации, костюмы, локации, колоссальные усилия всей команды. Мы ждем его выхода с огромным нетерпением и верим, что зрителей ждет большое кинособытие.