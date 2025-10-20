Интервью

Глава комитета ветеринарии Москвы: система ВетАС — это фактический аналог ЕМИАС

Председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин рассказал в интервью ТАСС о цифровизации в сфере оказания помощи животным в ветклиниках столицы, импортозамещении ветеринарных препаратов и вакцин, профилактике бешенства, а также о работе врачей с экзотическими животными

— Алексей Викторович, наблюдается ли в Москве тенденция к тому, что горожане чаще заводят домашних животных? И какие имена предпочитают владельцы питомцев?

— Количество животных в городе постоянно растет. Жителям Москвы необходимо общение, теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям, поэтому в городе постоянно растет количество собак, кошек и других питомцев.

Что касается имен для питомцев, если говорить на примере кошек и собак, то у кошек традиционно лидируют такие наши старые-добрые имена, как Муся, Пушок, Барсик. А у собак почему-то более распространены иностранные имена: Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие. Вот такое интересное соотношение: владельцы кошек предпочитают русские имена, а собак — "импортные".

— Какой самый необычный и сложный случай лечения домашнего животного вы вспомните?

— Государственные ветеринарные клиники оказывают большой спектр ветеринарных услуг. Если брать в общем количестве, то у нас оказывается более 180 различных услуг, начиная от простых, например стрижка когтей, до достаточно сложных — это и компьютерная томография, и плазмаферез. И однозначно сказать о самом интересном, тяжелом случае в силу такого разнообразия достаточно сложно. Все случаи индивидуальные, интересные. Например, у нас есть центр травматологии, куда иногда приводят больших животных, в том числе тигров, львов.

Из недавнего вспомнился такой случай: привезли животное, у которого было достаточно много камней в почках, закрыты были мочеточники, животному было тяжело, оно страдало, и ветеринарные врачи провели успешную операцию и оказали ветеринарную помощь питомцу.

— Как комитет оказывает помощь экзотическим животным? Часто ли в практике ветклиник встречаются такие случаи?

— Если брать статистику оказания ветеринарной помощи, то у нас самый большой процент — это, конечно, собаки. Это 53–54% в общей массе оказания ветеринарных услуг. Где-то около 45% — это кошки, и 3–5% — это экзотические животные. Это птицы, еноты, всевозможные рептилии, пресмыкающиеся. У нас были и тигры, и леопарды.

У нас есть специалисты по различным направлениям, есть ветеринарные клиники, где оказывают помощь именно экзотическим животным. Мы проводим вакцинацию таких крупных животных — как в цирках, так и в зоопарках. Не всегда ветеринарную помощь можно оказать в стационаре, в клинике. Иногда требуется выезд ветеринарного врача именно на место, потому что большое животное не всегда возможно привести в условия стационара.

— Какие инновации вы бы могли отметить в сфере оказания помощи домашним животным?

— Мы, как и любая государственная структура, постоянно развиваемся и модернизируемся. Закупается высокотехнологическое оборудование, проводится обучение ветеринарных специалистов. У нас более 20 специализаций ветеринарных врачей. Начиная от стандартных — терапевты, хирурги — и заканчивая какими-то интересными, уникальными. Например, орнитологи и ратологи.

Для оказания ветеринарной помощи в современном мегаполисе требуется высокий уровень подготовки ветеринарных специалистов. У нас создан на базе одного из подразделений учебный центр, где ветеринарные специалисты постоянно проходят повышение квалификации. Также ветеринарные специалисты принимают участие в конференциях, читают лекции.

Мы пытаемся изменить подходы к оказанию ветеринарной помощи. Разрабатываем стандарты оказания ветеринарной помощи, модернизируем зоны ожидания. Потому что, когда человек приходит с питомцем для получения той или иной ветеринарной помощи, ему хочется получить эту помощь в комфортных условиях. Поэтому в некоторых подразделениях мы делаем уголки для питомцев, где есть вода, еда, какие-то простые игрушки.

В этих зонах ожидания размещены телевизоры, и пока животное оперируют, можно в комфортных условиях ждать своего питомца. Есть детские уголки — если посетители приходят с детьми, они могут немножко отвлечься от суеты, от переживаний за питомца.

— Наблюдается ли в Москве дефицит ветеринарных препаратов и лечебных кормов после ухода иностранных компаний? Удалось ли их импортозаместить?

— Если брать в целом Государственную ветеринарную службу города Москвы, для проведения противоэпизоотических и диагностических мероприятий мы полностью обеспечены всем необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иммуноглобулинами, препаратами. Есть российские биофабрики, которые полностью обеспечивают нас и вакцинами, и диагностическими средствами. Это касается и сельхозживотных, потому что у нас в городе есть не только собаки, кошки. У нас есть и достаточно большое поголовье сельскохозяйственных животных, которым также требуется проведение противоэпизоотических и диагностических мероприятий.

Если брать кошек и собак, то для проведения мероприятий по вакцинации против особо опасных и заразных болезней животных мы также полностью всем обеспечены. Есть достаточно много компаний, которые сейчас наращивают объемы производства, они производят как комплексные вакцины, так и моновакцины и для собак, и для кошек. И сказать, что с уходом иностранных компаний у нас есть какой-то дефицит, однозначно нельзя. Мы полностью всем обеспечены, и наши вакцины во многом превосходят импортные.

И хотелось бы сразу предостеречь. Многие пытаются закупать импортные вакцины по серым схемам, у частных продавцов. Мы не рекомендуем это делать, потому что никто не знает, как эта вакцина хранилась, в каких условиях ее доставали, привозили, а потом многие вакцины не зарегистрированы на территории Российской Федерации. И при перемещении животных, когда человек захочет взять свое животное в путешествие, у него могут возникнуть определенные проблемы.

— В последнее время все чаще стали встречаться случаи выхода диких животных на улицы города. Грозит ли это чем-то питомцам? Возросло ли количество случаев бешенства среди домашних животных?

— Проблема бешенства достаточно актуальная для города. Мы делаем основной акцент на профилактику распространения этого заболевания. Ежегодно в городе вакцинируется около 490 тыс. животных против бешенства. Как домашние животные, так и сельскохозяйственные. Это делается и в условиях ветеринарных клиник, и на выездных прививочных пунктах, которые организуются в шаговой доступности от потребителя. Мы организуем около 2 тыс. таких прививочных пунктов. Они делаются, как правило, либо в вечернее время, либо в выходные дни для удобства населения. Также есть выездные прививочные пункты на выгульных площадках для животных. С графиком можно ознакомиться на портале mos.ru, где размещены время, дата, режим работы того или иного прививочного пункта, а контактная информация о клиниках размещена еще и на портале открытых данных правительства Москвы.

Также для диких животных мы делаем три раза в год раскладку оральной вакцины на особо охраняемых природных и зеленых территориях Москвы. Это делается совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Выбираются норные участки — там, где обитают дикие животные, как правило, лисицы. Потом делается контроль съеденной вакцины. Плюс у нас есть на территории города уникальное учреждение — Мосветстанция, единственное в своем роде, где проводится карантинирование животных с подозрением на заболевание бешенством.

В комплексе если брать все проведенные мероприятия, то нам удалось практически ликвидировать заболевание бешенством среди домашних животных, проживающих на территории города Москвы. Если брать 2015–2016 годы, тогда было до 20 случаев бешенства животных. Если брать 2024–2025 годы, то у нас было по одному случаю заболевания бешенством животных, и то все эти случаи были завозные.

— У хозяев не всегда есть возможность приехать в ветклинику. Может ли в таких случаях оказываться помощь на дому?

— Ветеринарная помощь на дому — достаточно востребованная услуга. И даже есть отдельное подразделение, которое выезжает на дом к жителям. У нас есть 11 специально оборудованных автомобилей. Они оснащены всем необходимым — аппараты УЗИ, анализаторы крови, электрокардиографы, для оказания и экстренной ветеринарной помощи на дому, и плановой.

Ежегодно осуществляется более 3 тыс. выездов ветеринарных специалистов на дом. Как правило, их вызывают либо для оказания экстренной помощи, либо для проведения каких-то экстренных манипуляций с доставкой животного в стационар для более полного оказания помощи. Иногда вызывают для проведения плановых мероприятий. Это, как правило, вакцинация, чипирование. Иногда — для осмотра животного и оформления ветеринарных документов на выезд.

— Вернемся к сфере инноваций. Сейчас проводится повсеместная цифровизация. Что бы вы могли рассказать о "цифре" в сфере ветпомощи?

— Цифровизация ветеринарии — это одно из приоритетных направлений Государственной ветеринарной службы. В Москве создана ветеринарная автоматизированная система ВетАС — это фактический аналог системы для людей ЕМИАС. Через ВетАС можно записаться к ветеринарному врачу на прием, выбрать удобное время, чтобы не стоять в очереди, выбрать подразделение, в котором вы хотите получить помощь. Это подразумевает ведение электронной истории болезни. Мы уходим от бумажной бюрократии и полностью переходим на "цифру". Теперь в любом подразделении Государственной ветеринарной службы, где вам будет оказана помощь, информация загружается в автоматизированную систему. Если вы посещаете другое ветеринарное учреждение, врач в режиме реального времени может посмотреть все диагностические мероприятия, которые были проведены вашему животному, все лабораторные исследования и посмотреть в динамике, как развивается заболевание. И либо скорректировать лечение, либо быстрее понять, что не так с животным. Также у вас будет возможность, если вы посещаете другие ветеринарные клиники, допустим коммерческие, загрузить результаты диагностических, лабораторных исследований в единую ветеринарную карту животного.

В 2023 году был запущен суперсервис "Мой питомец". Это не имеющий аналогов в России суперсервис, в котором аккумулированы все ветеринарные услуги. Если вы захотели взять животное, там есть раздел полезной информации, который ведут ветеринарные врачи, специалисты, которым можно доверять. Размещается только проверенная информация. Я думаю, раздел будет полезен как для тех, кто только собирается завести питомца, так и для тех, у кого животные содержатся уже долгое время.

Создан сервис поиска пропавших и найденных животных. Это такая своеобразная интерактивная доска объявлений. Вам не нужно бегать по городу, расклеивать объявления — в случае если вы нашли или, к сожалению, потеряли питомца. Вы размещаете там информацию, и в режиме реального времени все пользователи видят ваше объявление, и тем самым вы быстрее получите помощь в поиске либо пристройстве животного. Это достаточно популярная услуга, пользователи разместили уже около 4 тыс. объявлений.

— Как в Москве осуществляется диспансеризация домашних животных?

— Современный мегаполис вносит коррективы не только для людей, но и для животных. Поэтому я бы рекомендовал проводить диспансеризацию животных хотя бы раз в год, потому что иногда мы не видим каких-либо изменений. И только врач при проведении исследований либо при осмотре может выявить то или иное заболевание и начать его лечить на ранних стадиях развития. Это тоже достаточно популярная услуга — проведение чекапа животного. Туда входят анализы крови, обязательно ЭКГ, достаточно популярна сейчас офтальмология. Востребована стоматология, потому что меняются немножко типы питания. Вы, наверное, обратили внимание, что некоторые животные у нас страдают ожирением. Поэтому только своевременное проведение диспансеризации и оказание ветеринарной помощи может предотвратить развитие болезней на ранних стадиях.

