Интервью

Посол России: мирный атом может стать флагманом партнерства с Эфиопией

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин в интервью ТАСС назвал детали проходящего в эти дни визита главы МИД африканской страны в Москву, рассказал об атомном сотрудничестве стран и о возможности появления российских автомобилей на дорогах Эфиопии, а также ответил на вопрос, может ли в Аддис-Абебе состояться третий саммит Россия — Африка

Вера Ерофеенкова

Евгений Терехин © Донат Сорокин/ ТАСС

— Как бы вы прокомментировали визит главы МИД Эфиопии в Москву? Есть ли понимание, с кем он будет встречаться и какие темы собирается обсудить с российскими коллегами?

— Визит министра иностранных дел Эфиопии господина Гедиона Тимотевоса в Москву проходит 20–21 октября и является прямым продолжением и развитием диалога, состоявшегося на высшем уровне между лидерами наших стран 25 сентября. Это очередной элемент в плотной ткани нашего многопланового и последовательного взаимодействия, которое в текущем году обрело особую динамику.

Программой пребывания эфиопской делегации предусмотрена "сверка часов" по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, включая практическую кооперацию в различных отраслях, подготовку будущих контактов на высоком уровне и проблематику координации работы на международных площадках, прежде всего в ООН и БРИКС. Помимо центрального элемента визита — переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым — планируются важные встречи в профильных экономических министерствах и ведомствах. Рассчитываем на то, что визит поможет подтянуть наше сотрудничество в торговле, инвестициях и технологиях к высокому уровню политического взаимодействия, придаст дополнительный импульс практической реализации договоренностей, достигнутых нашими лидерами, наметит новые векторы взаимовыгодного партнерства, отвечающего коренным интересам народов России и Эфиопии.

— Ранее посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру сказал, что страна ожидает встречи между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в этом году и что она может пройти в Эфиопии. Ведется ли подготовка к визиту? Когда он может состояться?

— Личный доверительный диалог между лидерами наших государств является локомотивом всего комплекса российско-эфиопских отношений. Регулярные встречи на высшем уровне, в том числе на полях саммитов форума Россия — Африка и БРИКС, позволяют не только определять стратегические направления сотрудничества, но и оперативно решать возникающие вопросы. Каждый такой контакт придает мощный импульс межведомственному и деловому взаимодействию.

В ходе переговоров в Москве 25 сентября премьер-министр Абий Ахмед возобновил приглашение президенту Владимиру Путину посетить Эфиопию с визитом, который, по словам эфиопского лидера, станет историческим событием. Данное приглашение было с благодарностью принято российской стороной к рассмотрению.

Вопросы подготовки визитов на высшем уровне относятся к категории особо чувствительных и требуют тщательной проработки по дипломатическим каналам. Их конкретные сроки согласовываются с учетом рабочих графиков глав государств. Неизменным остается главное — обоюдная приверженность сторон поддержанию регулярных и содержательных контактов на высшем политическом уровне.

— Как продвигается работа Москвы и Аддис-Абебы над проектом строительства АЭС в Эфиопии? Когда можно ожидать начала первых работ?

— Сотрудничество в области мирного атома может стать флагманским направлением нашего экономического и технологического партнерства. Эта работа ведется системно и поэтапно. Фундаментальное значение имеет межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии от 2019 года, разработка дорожной карты по сооружению АЭС и Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ), а также подписание в конце 2024 года контракта на составление технико-экономического обоснования (ТЭО) ЦЯНТ.

Новым практическим шагом на пути к реализации проекта стало подписание 25 сентября 2025 года в Москве плана действий между госкорпорацией "Росатом" и Электроэнергетической корпорацией Эфиопии. Документ, скрепленный подписями генерального директора Росатома Алексея Лихачева и его эфиопского коллеги Ашебира Балчи, определяет четкую последовательность шагов: создание совместной рабочей группы, подготовку детальной дорожной карты, разработку ТЭО проекта АЭС и последующее заключение межправсоглашения. Речь идет о строительстве станции на базе современной и безопасной технологии ВВЭР-1200.

Важно понимать, что данный план действий — это не международный договор, а гибкий рамочный рабочий документ для структурированного взаимодействия. Он закладывает основу для масштабной работы, которая включает не только проектирование, но и по сути создание ядерной отрасли Эфиопии и подготовку национальных кадров в строгом соответствии с нормами МАГАТЭ и международными стандартами безопасности. Говорить о конкретных сроках начала строительных работ можно будет по мере прохождения этого подготовительного этапа.

— Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия готова модернизировать тепловые и гидроэлектростанции Эфиопии, построенные во времена СССР. Как продвигается работа в этом направлении?

— Российские компании обладают уникальными компетенциями и проверенными технологиями по модернизации и продлению срока службы энергетических объектов, построенных по советским проектам. С учетом значительного вклада СССР в создание энергетической инфраструктуры Эфиопии, в частности ГЭС "Мелка Вакана", построенной советскими специалистами в 1988 году, мы предложили нашим партнерам комплексные гибкие решения по обновлению этих мощностей и компенсации работ российских подрядчиков.

Данная инициатива нацелена на повышение эффективности и надежности эфиопской энергосистемы, которая испытывает растущие нагрузки в связи с индустриализацией и ростом населения. Модернизация существующих станций является экономически целесообразным и быстрым способом увеличения выработки электроэнергии, что способно дополнить усилия Аддис-Абебы по повышению энергетического суверенитета.

Предложения российской стороны изучаются профильными ведомствами Эфиопии. Ожидаем, что этот вопрос станет одним из центральных пунктов повестки дня предстоящего в ноябре заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле, где могут быть сформированы совместные экспертные группы для детальной технической и экономической оценки проектов.

— Представители Эфиопии говорили о планах существенно нарастить поставки в РФ цветов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции. Как продвигается эта работа, какие результаты и планы?

— Активизация торгово-экономического взаимодействия — безусловный приоритет наших отношений. По итогам первого полугодия текущего года товарооборот вырос более чем в два раза, достигнув $191,2 млн, что свидетельствует о высоком взаимном интересе бизнеса. Эфиопия известна в мире как родина и производитель уникального по качеству кофе, а также поставщик цветов, масличных и бобовых культур. Видим большой потенциал для увеличения поставок этой продукции на российский рынок.

Для этого ведется системная работа по устранению искусственных барьеров. Ключевые вопросы — упрощение логистики и создание независимых от недружественных стран финансовых механизмов расчетов — находятся в центре внимания уже упомянутой двусторонней межправительственной комиссии (МПК), а также прорабатываются на площадке БРИКС.

Важным шагом при подготовке к предстоящему заседанию МПК стало проведение на днях по инициативе Российского экспортного центра и Минэкономразвития России видеоконференции с участием 20 российских и 15 эфиопских компаний, включая такие крупные структуры, как Эфиопский инвестиционный холдинг. Прямые контакты между производителями и импортерами, минуя посредников, — наиболее эффективный путь к наращиванию торговых потоков. Мы со своей стороны оказываем этому процессу всемерное содействие.

— В последнее время мы следим за тем, как российские автопроизводители постепенно выходят на эфиопский рынок. Среди заинтересованных компаний назывались УАЗ и "АвтоВАЗ". Планируют ли они открывать свои сборочные производства или заводы в стране? Кто еще ведет переговоры по расширению своего присутствия в Эфиопии?

— Промышленная кооперация, в частности в автомобилестроении, является одним из наиболее перспективных треков нашего экономического сотрудничества. Емкий эфиопский рынок с населением почти 130 млн человек представляет стратегический интерес для российских производителей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: осуществлена поставка пробной партии тракторов Петербургского тракторного завода, а компания Lada Export наладила партнерские отношения с местным промышленным объединением Ethio Engineering Group.

Переход от прямых продаж к локализации производства — логичный этап развития сотрудничества, который требует тщательной проработки. Вопросы создания сборочных производств находятся в стадии обсуждения, однако сейчас требуется, с учетом активной линии Аддис-Абебы на обеспечение минимального карбонового следа для экологии, провести гармонизацию требований и предложений. Российские компании, включая УАЗ и "АвтоВАЗ", изучают условия ведения бизнеса, законодательство, инвестиционный климат и возможности местного рынка.

Этот процесс предполагает проведение глубоких маркетинговых и технических исследований для обеспечения экономической целесообразности проектов. Переговоры ведутся, и мы рассчитываем, что по их итогам будут приняты решения, которые позволят российским автомобилям занять достойное место на дорогах Эфиопии.

— Идет ли речь об отмене виз для граждан РФ при въезде в Эфиопию? Работают ли страны над увеличением потока туристов из России в Эфиопию и наоборот? Что, по вашему мнению, могло бы привлечь в этой африканской стране российских туристов?

— Облегчение режима взаимных поездок граждан является катализатором деловых, гуманитарных и туристических связей. Этот вопрос регулярно затрагивается в ходе двусторонних консульских консультаций. Стоит отметить, что уже сейчас граждане России могут получить эфиопскую визу по прилете в аэропорт Аддис-Абебы. Мы исходим из того, что создание более комфортных условий для путешествий отвечает общим интересам и способствует укреплению человеческого капитала наших отношений. Эфиопия — страна с колоссальным туристическим потенциалом. Это колыбель человечества, страна древнейших христианских святынь, не имеющих аналогов в мире: скальные храмы Лалибэлы, стелы Аксума, замки Гондэра. Для российских граждан, в том числе паломников, Эфиопия представляет особый интерес как хранительница непрерывной тысячелетней православной традиции. Уникальная природа, самобытная культура и знаменитое эфиопское гостеприимство также являются мощными факторами притяжения.

Действует прямое авиасообщение — сейчас уже шесть рейсов еженедельно осуществляются между Москвой и Аддис-Абебой, с декабря предполагается добавить еще один.

С нашей точки зрения, важно стимулировать последовательный интерес у населения наших стран, привлекать к организации групповых туров крупные туркомпании, которые, в частности, смогут обеспечить комфорт и безопасность путешествий на эфиопском направлении.

Кроме того, в текущем году произошла заметная интенсификация культурных обменов: состоялось масштабное и яркое выступление военного оркестра Эфиопии на фестивале "Спасская башня", гастроли многочисленной труппы эфиопских артистов с программой "Восходящая Эфиопия" в рамках форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, визит делегации Московского государственного института культуры в Аддис-Абебу.

Все это работает на рост взаимного интереса и создает благоприятный фон для увеличения туристических потоков.

— Нет ли планов организовать товарищеский футбольный матч между сборными наших стран по футболу?

— Спортивная дипломатия — важный инструмент укрепления дружбы и взаимопонимания между народами. Проведение товарищеского футбольного матча между национальными сборными России и Эфиопии, безусловно, достойная инициатива, которая, уверен, нашла бы живой отклик у миллионов болельщиков в обеих странах.

Такие мероприятия обладают большим символическим значением и полностью соответствуют духу наших отношений. Практическая реализация подобных проектов находится в компетенции национальных спортивных федераций. Посольство со своей стороны готово оказать все необходимое содействие в установлении контактов между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Эфиопии для предметной проработки этой привлекательной идеи.

— В Аддис-Абебе расположена штаб-квартира ведущей континентальной организации — Африканского союза. Как вы оцениваете российское взаимодействие с этим объединением?

— Сотрудничество нашей страны с Африканским союзом выстроено в логике стратегического и равноправного партнерства, основанного на совпадении или близости подходов к ключевым проблемам глобальной повестки. Основополагающие принципы нашего диалога, включая безусловное уважение суверенитета и цивилизационной самобытности, закреплены в решениях саммитов Россия — Африка и детально проработаны в плане действий Форума партнерства [Россия — Африка] на период до 2026 года. Данный механизм обеспечивает высокую интенсивность и системность контактов на всех уровнях. Мы рассматриваем Афросоюз как несущую конструкцию континентальной архитектуры безопасности и авторитетный коллективный голос Африки на мировой арене, отстаивающий идеалы более справедливого полицентричного мироустройства.

Практическое наполнение нашего взаимодействия охватывает широкий спектр направлений и отличается высокой динамикой: только в текущем году состоялось более 30 продуктивных контактов по ключевым вопросам. Приоритетное внимание уделяется содействию в наращивании собственного потенциала Африки, в том числе через подготовку кадров в областях миротворчества, наблюдения за выборами, цифровизации и сельского хозяйства. Важным инструментом углубления торгово-экономических связей стал прошедший в Москве в октябре этого года бизнес-форум "Россия — Африка Экспо 2025", нацеленный на переход от традиционных моделей помощи к формированию полноценных производственных и технологических альянсов.

Знаковым выражением признания весомого вклада Афросоюза в укрепление региональной и глобальной стабильности стало присуждение ему самой первой Международной премии мира имени Льва Толстого, официальное вручение которой состоялось в сентябре 2024 года на сцене Большого театра в Москве. В августе нынешнего года в Аддис-Абебе проведена передача символического чека на сумму $278 тыс., которые поступили в Фонд Африканского союза за мир. Это является нашим осязаемым вкладом в укрепление потенциала Комиссии АС и ее миротворческих усилий на континенте. Подобные шаги наглядно демонстрируют неизменную приверженность России делу мира и устойчивого развития в Африке. Значимым событием также стало проведение 16–18 октября 2025 года в Аддис-Абебе 19-й ежегодной консультативной встречи и 10-го неформального семинара между Советом Безопасности ООН и Советом мира и безопасности Афросоюза. Мероприятия прошли под сопредседательством России и Ботсваны при личном участии постоянного представителя России при ООН. Основной фокус внимания был сосредоточен на урегулировании острых конфликтов на континенте, включая конфликты в районе озера Чад, Сахаро-Сахельской зоне, Судане и Южном Судане, ДРК. Обсуждалось будущее Миссии Афросоюза по поддержке и стабилизации в Сомали.

— В 2026 году должен пройти третий саммит Россия — Африка. Рассматривает ли Эфиопия возможность стать местом его проведения?

— Формат саммитов Россия — Африка доказал свою востребованность в качестве ключевой площадки для выстраивания равноправного и взаимоуважительного диалога между нашей страной и государствами континента. Подготовка к третьему саммиту, намеченному на 2026 год, уже ведется в рамках механизмов форума данного партнерства.

Эфиопия, на территории которой расположена штаб-квартира Африканского союза, по праву считается политической столицей континента. Ее историческая роль в становлении панафриканизма и активная позиция на международной арене неоспоримы. Мы высоко ценим вклад Аддис-Абебы в развитие российско-африканского сотрудничества.

Решение о месте проведения столь масштабного мероприятия принимается в ходе консультаций со всеми африканскими партнерами. Не сомневаюсь, что в случае направления эфиопской стороной соответствующей заявки Аддис-Абеба, учитывая ее уникальный статус и развитую инфраструктуру, будет одним из лидеров среди кандидатов на проведение этого важнейшего мероприятия.