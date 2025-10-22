Интервью

Ирина Лебедева из Т2: "Безлимитные тарифы — как Терминатор: иногда они возвращаются"

О вызовах для телеком-отрасли, о том, оправдались ли белые списки российских сервисов при ограничениях интернета, о конкуренции на рынке MVNO и возвращении безлимитных тарифов рассказала ТАСС Ирина Лебедева, заместитель генерального директора оператора Т2 по коммерческой деятельности и вице-президент "Ростелекома" по продуктам массового рынка

Ирина Лебедева © Пресс-служба Т2

— Исторически Т2, как хост-оператор, играет заметную роль на рынке виртуальных операторов связи (MVNO), однако на этом поле стали заметны и другие операторы. Как вы будете, с одной стороны, защищать MVNO-бизнес, а с другой — клиентскую базу?

— Оборонительная логика не очень мне близка. Т2 думает прежде всего о развитии бизнеса для партнеров, многие с нами уже не первый год. Мы оцениваем их удовлетворенность отношениями с Т2, амбициозность и устойчивость стратегии. Анализируем, какая конкретная практическая польза и роль MVNO лежат в основе интересов партнера и что мы вместе можем сделать для развития бизнеса.

Какие бы планы и амбиции ни были у других хост-операторов, именно этот партнерский открытый подход дает результат. Наша доля рынка MVNO превысила 60%. Самый широко представленный сегмент на рынке — это банковские виртуальные операторы, и на нем Т2 занимает 87%. Все основные банки уже определили свою стратегию в отношении MVNO.

В ближайшие годы число продуктовых вертикалей и сервисов для MVNO-партнеров существенно расширится. Т2 уже предлагает не только мобильные решения, но и сервисы кибербезопасности, коробочные решения по программам лояльности, технологические продукты для домохозяйств в партнерстве с "Ростелекомом".

Может случиться так, что за банковскими MVNO интерес к запуску своего оператора придет к e-commerce и ретейл. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы открыты и дальше индивидуально разрабатывать лучшее решение для каждого заинтересованного партнера. Да, у нас есть масштаб и опыт, но фабрика MVNO от Т2 по-прежнему только про индивидуальные решения.

На текущий момент каждый пятый клиент на нашей сети — это клиент наших MVNO-партнеров. Вот такие масштабы бизнеса мы уже поддерживаем.

Что касается угрозы со стороны MVNO-операторов для нашей базы, зрелые партнеры понимают опасность связи за ноль для игры вдолгую и стремятся создать прежде всего дополнительную ценность для клиента. При этом логично и то, что если хост-операторы начинают ценовые войны на массовом рынке, то и MVNO-операторы не остаются в стороне, ведь им также надо сохранять привлекательность для клиентов.

— А что, если действительно все "пойдут в MVNO"?

— Что является мотиватором для запуска MVNO? Универсального ответа нет. Оптимизация расходов на бизнес-сообщения; поиск новых высокочастотных сервисов для поддержания регулярности отношений с клиентами основного бизнеса; решение задач по обогащению данных. Последнее позволяет делать, например, более точный кредитный скоринг и оптимизировать расходы на привлечение клиентов в банк.

Для выхода на этот рынок нужна долгосрочная устойчивая модель. После аудита целей и проработки бизнес-модели не каждой компании рекомендуем именно MVNO-решение, в продуктовом портфеле Т2 много опций. Телеком — технологичная, высококонкурентная, зрелая и все более регулируемая индустрия. Это требует наличия актуальных компетенций и на стороне самой компании.

— MVNO — это стратегическое направление развития Т2. А какие есть еще, если рассуждать о перспективе ближайших лет?

— Мы идем в финансы: в этом году запустили финансовый маркетплейс по партнерской модели — ставим на свои витрины эксклюзивные и выгодные депозиты от банков-партнеров. Кроме того, выходим на платежный рынок — демократичный с точки зрения привычек и поведения клиентов. Свою миссию видим в том, чтобы финансовые инструменты для повседневной жизни были всегда под рукой у клиента за счет интеграции в операторские приложения (Т2 и "Ростелекома").

Еще одно направление — это рекламные технологии, оно логично дополняет набор инструментов, которые мы предлагаем бизнес-аудитории. В одном окне оператора можно приобрести не только телеком-сервисы, но и под ключ решить задачи, например, привлечения новых клиентов или сотрудников под потребности бизнеса в широком перечне каналов коммуникации. И что ценно услышать любому маркетинг-менеджеру — выход Т2 на этот рынок создает новый рекламный инвентарь, который ранее не предлагался.

Наконец, подписочные продукты. Цель Т2 — гармонизировать и упростить портфель и кошелек клиентов в сервисах. Тогда они могли бы не использовать энное количество подписок, покупать один подписочный "агрегатор".

— Кстати, о подписочных моделях. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах на развитие флагманской подписки MiXX. Интересно, будет ли она продвигаться как независимый бренд?

— У нас отношение к MiXX как к некоему "пакету с пакетами", мы стараемся держать его наполненным. Т2 постоянно предпринимает попытки собрать в MiXX максимальное количество сервисов. При этом мы проводим ротацию позиций в подписке, чистим длинный "хвост", когда пользователь видит слишком большой каталог и им не пользуется. Нужна постоянная эволюционная система, при которой наверх поднимается самое актуальное.

В результате наши партнеры постоянно обновляют свои предложения, поскольку они хотят, чтобы те были востребованы. Создается правильный, естественный стимул и для клиентов, и для владельцев предложений в MiXX.

Решили не называть подписку по ассоциации с брендом — она доступна клиентам любых операторов и не только операторов. Из логики отсутствия барьеров к использованию мы и развиваем этот сервис. Он будет наполняться, расширяться географически, дифференцироваться по разным возрастным и другим типам категорий. Будем делать и уже делаем white label — решения для компаний, которые не могут себе позволить собственные подписочные сервисы.

— Интригующая тема — тарифные планы с безлимитами. Операторы снова начали запускать их, хотя, казалось бы, такие предложения стали уходить в прошлое. Какие у этой гонки тарифов перспективы? Надолго ли она, чем закончится?

— Я считаю, что безлимиты как Терминатор — иногда они возвращаются. Операторский рынок высококонкурентен, и все оперативно выставляют своих "героев" в зависимости от реалий рынка и желания отличиться.

Они снова вернулись, и мы считаем бессмысленным сопротивляться этому как временному и необходимому для балансировки рынка явлению. Но важно то, что отличает текущую ситуацию от предыдущей "волны" безлимитов. Если мы говорим про безлимиты на передачу данных, нельзя забывать о проблеме с доступностью мобильного интернета в силу ограничений.

Сейчас более актуально предоставлять не только безлимиты на сервис передачи данных, но и на SMS как временную и наиболее работоспособную альтернативу недоступному интернету или же безлимит на голосовой трафик.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем видении белых списков сервисов, доступных во время блокировок. Можно ли сказать, что проект оправдал себя? Что можно еще сделать в регионах ограничений?

— Положительная ли эта инициатива? Однозначно. Мы видим, что количество обращений в службу поддержки от людей, которые не понимали причин недоступности мобильного интернета, стало понемногу снижаться.

При этом надеюсь, что дальнейшее движение навстречу потребностям абонентов и бизнеса к привычному качеству мобильного интернета также возможно. Одним из потенциальных вариантов мог бы стать сервис мобильной капчи. Он позволил бы аудитории, которая верифицирована, пользоваться интернетом полноценно.

В последние годы регулятор и участники телеком-рынка провели большую работу по верификации данных пользователей на базе "Госуслуг". Возможность доступа в условиях ограничений могла бы стать отличным стимулом завершить валидацию баз.

Параллельно с этим важно, чтобы белые списки окончательно сформировались по количеству адресов, типов сервисов. Мы ждем момента, когда банковские приложения и сервисы будут доступны в регионах ограничений в рамках концепции белых списков. Ведь банковский "репертуар" гораздо шире, чем репертуар "мобильный".

Кстати, были положительные примеры действий органов власти в субъектах РФ на фоне введения ограничений. Допустим, Республика Мордовия или Республика Татарстан — там власти заняли ответственную и прозрачную позицию по отношению к населению, разъясняя, что недоступность интернета обусловлена мерами безопасности и как можно подготовиться к ограничениям. В таких городах, как Казань, Саранск, Пермь и Иркутск, применялись альтернативные сценарии. Например, варианты ограничения скорости соединения, чтобы хотя бы некоторые сервисы, такие как доставка, логистика и эквайринг, работали даже в периоды блокировок.

— Перейдем на другую тему — маркировку звонков с бизнес-номеров, которая работает с 1 сентября, для которой организация должна заключить платный договор с оператором связи. Есть ли тут какие-либо проблемы с реализацией?

— Объемы спама, навязчивых звонков, сообщений, мошенничества достигли небывалых размеров. Сейчас можно говорить о цифре в 100% — примерно каждый житель, имеющий аккаунт в соцсетях или номер мобильного телефона, сталкивается со всевозможными активными предложениями.

Из-за этого деградирует как имидж индустрии, так и имидж тех компаний, которые посредством таких технологий предлагают свои услуги населению. И маркировка, в частности, призвана решить несколько проблем: отделить звонки мошенников от звонков реального бизнеса, а также заставить бизнес относиться к контактной политике в отношении конкретного гражданина более ответственно.

Понятно, что тема трансформации этого явления в конкретную услугу и появления тарифов на нее для компаний-инициаторов таких звонков может восприниматься негативно. Но бизнесу в этом можно найти и определенный стимул — дифференцировать маркировку, настроить ее под определенные бизнес-задачи и относиться к бизнес-звонкам более осознанно, а не как к "морю, из которого можно бесконечно черпать ведрами воду". Компании будут звонить пользователям, потенциально готовым к контакту с поставщиками услуг.

— Еще один важный аспект — обмен сведениями между банками, операторами связи и правоохранителями. Что бы вы могли сказать о текущей стадии его развития?

— Главный принцип, который действует сейчас и который должен остаться, чтобы аналитика развивалась, была все более продуктивной, — это сохранение ее коммерческой основы. Данные в мире продуцируются все большими темпами, выбор ценных из них под цель, дата-анализ требует экспертизы, которая не может быть бесплатной. Поэтому мы сторонники коммерческого подхода, будь то взаимодействие "телеком — банки", "телеком — ретейл" и пр.

— Раз уж мы продолжаем вести беседу о телекоме, назовите, пожалуйста, главные вызовы в этой индустрии — в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

— Мне кажется, что главный вызов телекома — это сам телеком. Как говорилось в одном советском фильме, миру, в данному случае телеком-миру, немного не хватает стабильности. Частая смена менеджмента или векторов в краткосрочных KPI зачастую приводит к неоправданным действиям и цепной реакции.

Еще один вызов — объем регуляторной базы, который был единовременно принят. "Детство" и "отрочество" в индустрии, если смотреть на прошедшие 30 лет, были счастливыми. Первые 20 лет вообще были волшебными. Но то количество изменений, что появилось за последний год, — с таким вызовом еще не сталкивались никогда. Мы понимаем их обоснованность, но отрасли важно иметь горизонт планирования инвестиций на доработки под меняющуюся регуляторику. Поэтому нам просто необходимо видеть некую дорожную карту изменений на год-полтора.

— Так как мы уже коснулись банковской темы, что именно Т2 может предложить банкам?

— В первую очередь набор решений на базе big data. Это комплексный антифрод, который защищает клиентов банка от атак в разных каналах коммуникаций и помогает превентивно выявлять аудиторию, склонную к воздействию мошенников. Модели выявления кейсов преднамеренного банкротства — крайне актуальная тема для финрынка на фоне роста потребительского экстремизма. Люди разные, и ведут они себя по-разному — мы хотим помочь банкам и страховым компании найти хороших клиентов и идентифицировать недобросовестных, тем самым защитить компании от потерь. Территория лидерства для нас — это проекты MVNO, при этом мы предлагаем банкам разные сценарии запуска: от full до medium и light MVNO, рассчитанные на разный объем инвестиций.

Важный аспект — биометрия. Через "боль", всего за год, мы достигли большого прогресса на этом рынке и сократили время идентификации иностранцев по биометрии в наших салонах до шести минут. О некоторых других продуктах говорила выше.

В целом мы предлагаем разные решения в зависимости от того, какие задачи хочет решить организация. Будь то биржа, банк, платежная система или страховая компания — для любой найдется свое продуктовое предложение и аудитория.

— Тогда давайте про то, за что выбирают именно вас, про фактор выбора себе клиентом оператора. Что является ключевым, изменилось ли это за последний год?

— Буквально год назад произошел ребрендинг Tele2 в T2. И главное, что среди факторов выбора оператора фундаментальных и устоявшихся причин — качество связи, стоимость услуг — появилась новая: "Нравится бренд оператора". Это заставляет меня верить, что мы не как все, что мы однозначно не commodity. Т2 как компания и телеком как индустрия предоставляют по-настоящему интересные продукты, сервисы и возможности.

— Еще хотелось бы провести аналогию с "Мегафоном", говоря о его проекте Yota. Когда и в каком виде у вас будет предложение с максимально низкой стоимостью услуг и с новыми подключениями?

— В октябре мы запустили "вторую руку" — продукт "Первый мобильный" от "Ростелекома", лидера в сегменте фиксированного интернета, — это и есть наша аналогия. Он предлагает довольно внушительный пакет по очень доступной цене. Выводить еще один бренд, тем более неизвестный, — пока мы не видим в этом целесообразности. У нас и так есть сильные бренды в портфеле.

— Нельзя не спросить про текущую абонентскую базу Т2. Насколько этот показатель важен для вашей компании и почему некоторые участники рынка его закрывают в отчетности?

— Мы традиционно раскрываем его в рамках отчетности "Ростелекома": по итогам 2024 года мобильный бизнес группы компаний насчитывал 48,9 млн клиентов, включая абонентов MVNO "Ростелекома". В целом показатель абонентской базы традиционно переоценен в индустрии. Мы в первую очередь мыслим терминами здоровья бизнеса, и количество сим-карт вторично. Поэтому мы довольно твердо и оперативно провели мероприятия по реидентификации как россиян, так и иностранных граждан. Это позволяет быть уверенными, что за каждой сим-картой в нашей клиентской базе есть реальный корректный пользователь.

Иван Орехов