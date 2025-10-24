Интервью

Дмитрий Миронов: сейчас в Америке "Русскую пятерку" мало вспоминают

Бывший хоккеист "Детройта" — о победе в Кубке Стэнли, жизни в США и знаменитых российских одноклубниках

Рустам Шарафутдинов

Дмитрий Миронов, 1998 год © Elsa Hasch/ Getty Images

27 октября исполнится 30 лет, как впервые в матче НХЛ в составе "Детройта" на лед вышли пятеро российских хоккеистов (защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Вячеслав Козлов). В июне 1997 года после выигрыша Кубка Стэнли Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию, и лишь в марте 1998 года "Русская пятерка" снова заставила о себе заговорить, когда в ней Константинова заменил Дмитрий Миронов. В интервью ТАСС олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Миронов рассказал, почему не так много времени он отыграл в "Детройте" и что делал с трофеем летом 1998 года.

— В марте 1998 года вас обменяли из "Анахайма" в "Детройт" за полтора часа до закрытия трансферного окна, отдав за вас защитника Джейми Пушора и четвертый раунд драфта. Обычно обмены в НХЛ для игроков бывают как снег на голову, с вами было так же?

— Нет. Уже были разговоры, "Анахайм" в плей-офф не попадал, и я думаю, что Скотти Боумэн (главный тренер "Детройта" — прим. ТАСС) захотел опять воссоздать "Русскую пятерку". Обмен случился относительно быстро — еще за два дня мне сказали: приготовься, ты можешь уехать из "Анахайма".

— Насколько быстро вы адаптировались в новой команде?

— Приняли меня нормально, мне помогли наши старшие товарищи. Спасибо Ларионову, Фетисову. Я многих знал, с Козловым и Федоровым по молодости играли в ЦСКА. В регулярном сезоне мы получали удовольствие, играя впятером. Только в плей-офф что-то произошло не так, как хотелось бы. Получилось так, что в плей-офф я провел только семь матчей (Миронов не принимал участие в полуфинале и финале — прим. ТАСС). А дальше я сменил команду.

— Насколько отличались требования к вам Боумэна от того, что хотел от вас главный тренер "Анахайма" Пьер Паже?

— Я получал удовольствие от игры в "Анахайме", выходил всегда в первой паре и в большинстве с такими игроками, как Теему Селянне, Пол Кария. Мы понимали друг друга с полуслова, Селянне — европейский игрок, Кария — смышленый малый с броском, хорошо видел площадку. Самые лучшие сезоны в "Анахайме" у меня были с главным тренером Роном Уилсоном. Он разрешал мне делать на льду все, что можно, как и в свое время Игорь Дмитриев в "Крыльях Советов". Давал мне свободу действий, и все шло как по маслу. Команда выигрывала, и все остальные были рады.

Паже был немного другим тренером. Он больше требовал обороняться, у него было другое видение игры. Конечно, каждая метла по-новому метет. До плей-офф я ощущал себя не в той тарелке. Паже пришел с лета 1997 года, относился ко мне предвзято. Говорил, что я много играю впереди, хотя я успевал и в обороне, и в атаке. Боумэн же совсем другой — старой тарасовской закалки. Он разрешал мне импровизировать, но и спрашивал с меня. Если ты выполнял все его указания, то все шло хорошо. Сравнивать обоих тренеров нельзя, учитывая, что один из них выиграл Кубок Стэнли девять раз.

— Разделяли ли в "Детройте" ваше активное стремление подключаться к атакам?

— Это разрешалось, но нужно было делать с умом. Если есть возможность, то почему нет. Но ты же не крайний нападающий, а защитник, и твое дело защищаться. В "Детройте" мне об этом говорили, чтобы я играл в атаке с умом, не с шашкой наголо.

— Что в первую очередь вам советовали российские игроки в "Детройте" для быстрейшей адаптации к игре с ними в пятерке? Как строилась ваша игра в паре с Фетисовым?

— С Фетисовым мы играли отлично. Были и наставления, подсказки. Ну я и сам уже был в этой лиге взрослым человеком, не новичком, все понимал. Мы собирались вместе, ужинали, разбирали, как можем сыграть еще лучше. Со Славой на выездах вместе жили в одном номере. Перед игрой можно было перекинуться словами минут 10, как действуем, смотря с какой командой играли. Обычно понимали, что если один из нас шел вперед, другой страхует. Если шли в атаку двое, Ларионов оставался сзади. Особенно Федоров катался как паровоз, успевал и нас подстраховать. В бытовом плане ребята подсказывали, где лучше снять квартиру в таунхаусе, в каком районе. Подсказывали больше даже не по хоккею, как быстрее доехать до арены.

— Как часто вы тогда слышали о вашем сравнении с Константиновым?

— Это совсем разные вещи. У меня один стиль игры, у Владимира был другой — более жесткий. Он ничего не боялся, играл больше в обороне, был надежней, я бы так сказал. Он помогал вратарям, подчищал на пятачке, был своего рода гладиатором, Терминатором (у Константинова в НХЛ было прозвище Владиатор — прим. ТАСС). О своем сравнении с ним я не так часто слышал.

— Как думаете, Фетисов существенно бы помог нашей сборной на Олимпиаде в Нагано, где играли и вы?

— В плане опыта, конечно, помог бы. У нас и так все ребята были достойны поездки туда, и мы играли на Олимпиаде на высоком уровне. Конечно, такой ветеран, как он, не помешал своими советами, наставлениями, особенно более молодым. Команда была сплоченной, играли отлично. Остается сожалеть только о том нелепом голе (россияне в финале Олимпиады проиграли чехам 0:1 — прим. ТАСС). Но это хоккей.

— Насколько сильно Детройт отличался от Анахайма в плане проживания?

— Анахайм более разбросанный город, от дома до дворца было 40 минут езды. В Детройте же было четкое разделение на то, какие районы хорошие, а какие плохие. Ребята жили на севере и рекомендовали мне там снимать квартиру. В основном вся команда и жила в 25–30 минутах от даунтауна на север.

— "Русской пятерки" в 1998 году могло и не быть, если бы "Детройт" не нашел денег на контракт Федорову ("Детройт" был вынужден перед закрытием трансферного окна повторить предложение "Каролины" Федорову в виде шестилетнего контракта на $38 млн, включая $14 млн бонусов и за подписание соглашения и $12 млн за выход в финал конференции — прим. ТАСС). Как после всего этого одноклубники, включая россиян, относились к Федорову?

Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Владимир Константинов и Вячеслав Козлов празднуют победу в Кубке Стэнли, 1998 год © Elsa Hasch/ Getty Images

— Было все нормально. Он был немножко, как бы сказать, особнячком. Но не думаю, чтобы кто-то был им недоволен (Федоров до подписания нового контракта в 1998 году объявлял забастовку — прим. ТАСС). Все желали, чтобы он остался в команде, что и получилось. Я не вникал в ту ситуацию, но повторюсь, в коллективе были довольны, что он остался. Он был игроком мирового класса, и Стив Айзерман (капитан "Детройта"), как я слышал, после выигрыша второго Кубка Стэнли второй год подряд говорил, что если бы не Сергей, нам было бы тяжелее.

— За "Детройт" вы сыграли не так много матчей (всего 18). В 1998 году вы говорили, что не убедили Боумэна ставить вас в основу, при этом конкретного объяснения, почему так произошло, вы не дождались. Можно ли говорить, что в Америке россияне сталкиваются с таким моментом, когда четких претензий им не высказывают, но в состав они не попадают?

— Тогда вместо меня ставили защитника более оборонительного плана. Видимо, это был тактический ход Боумэна. Да, на это я много ответов не получил. Но я сам в этом был виноват — во втором раунде с "Финиксом" я пару раз ошибся, когда Джереми Реник забивал, а я тогда выходил в большинстве во второй паре. Видимо, я подошел к плей-офф не таким готовым, и тренер посчитал, что лучше заменить меня таким защитником, который поможет меньше пропускать и выигрывать матчи.

Насчет молодежи я скажу, что НХЛ — это такая лига, где хозяева клубов зарабатывают деньги, им нужны победы любой ценой, чтобы зрители постоянно ходили на игры. Тут я не говорю про "Торонто" — как бы команда ни играла (Миронов играл за "Торонто" в 1992–1995 годах — прим. ТАСС), всегда был полный дворец. Ты, как иностранец, должен быть на две-три головы выше, чем тот же парень, играющий в чекинг-лайн (третье-четвертое звено). Тренеры не станут ждать, когда ты заиграешь и заблистаешь. Если бывает шанс, то можешь пробиться. Сейчас хоккей стал намного быстрее по сравнению с тем, когда мы играли.

"Был расстроен, что водителю лимузина после ДТП с Константиновым дали так мало тюремного срока"

— В 1997 году "Анахайм" вместе с вами проиграл "Детройту" в 1/4 финала. В двух из четырех матчах той серии выстрелил Вячеслав Козлов, который во второй игре забивал в овертайме, а в следующей оформил дубль. Кто из той "Русской пятерки" был самым опасным?

— Там все были опасными, выделять кого-то не хотел бы. У моих партнеров голова от них вертелась. Я-то знал ребят из "Детройта" по ЦСКА, когда они крутили-вертели. Главное, не надо было впадать в панику, не надо было за ними бегать. Я пытался это объяснить одноклубникам в "Анахайме", что нужно было действовать по игроку, мол, что вы носитесь. А у тех выстрелить мог любой: сегодня Козлов две забивал, дальше Федя (Федоров) убежал и забивал. Все было непредсказуемо: Ларик (Ларионов) скрытый пас отдаст не поймешь откуда. Было тяжело, мы ту серию проиграли 0-4. У нас тогда молодая команда была, только два звена поопытней, а в остальных двух бегала молодежь.

— Как вы узнали об ужасном ДТП, которое произошло с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым? Связывались ли вы потом с кем-то из российских ребят в "Детройте"?

— Я узнал об этом в СМИ, по телевизору показывали в тот же день. На следующий день никому нельзя было дозвониться, я с Козловым потом общался, спрашивал, что произошло.

— Удивились ли вы тому, что водителю лимузина, в котором ехали Фетисов, Константинов и Мнацаканов, вынесли мягкий приговор (девять месяцев заключения — прим. ТАСС), учитывая лишение его прав за употребление алкоголя и наркотиков?

— Не мне об этом говорить, но наказание, конечно, должно было быть строже. По идее, в тюрьму сажают за любой проезд в пьяном виде, с этим строго и в России, и в Америке. Я был тогда расстроен, что дали ему так мало.

— Видели ли вы Константинова, когда ему в 1998 году во время награждения "Детройта" дали Кубок Стэнли и он вместе с командой сделал круг почета? Как это тогда ощущалось эмоционально и виделись ли вы с ним потом?

— Так было задумано, что он должен был быть на льду вместе с нами. Он прилетел в Вашингтон ("Детройт" выиграл в финале у столичной команды в четырех матчах в июне 1998 года — прим. ТАСС). Его привозили еще на наши домашние матчи во время сезона на трибуну.

— Какие тогда были у него эмоции?

— Я думаю, в тот момент он еще не осознавал, что происходит. Он радовался, улыбался, но ему было тяжело.

— Как давно вы общались с Константиновым, его родными?

— Я общался с его женой, переписывались, но это было лет 10 назад, а потом связь пропала. Мы навещали и его, и Сергея года три-четыре назад, поехали с Николаем Борщевским семьями к Мнацаканову (он скончался в августе 2024 года от онкологического заболевания — прим. ТАСС). Повидались, поговорили, поужинали.

— Читали ли вы о том, что у тех, кто поддерживал Константинова, были проблемы с выплатой страховки, необходимой для его лечения?

— Я не вдавался в подробности. Знал, что в "Детройте" есть фонд, откуда делаются необходимые отчисления в помощь Владимиру и ранее Сергею.

"Хвастаться об игре в "Русской пятерке" не хочу"

— Вспоминают ли в Северной Америке сейчас о "Русской пятерке", учитывая предстоящий юбилей ее первого появления в матчах НХЛ?

— Я такого не видел и не слышал. Видимо, сейчас это никому не нужно, особенно после февраля 2022 года. Русских не очень жалуют. Только когда в прошлом году трое наших играли в одном звене в НХЛ, это было что-то похожее на "Русскую пятерку" (в сезоне-2023/24 Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков играли в одной тройке в "Коламбусе" — прим. ТАСС) и об этом говорили.

— Федоров собирается прилететь в Детройт в январе, чтобы его номер вывели из обращения на церемонии перед одним из матчей команды. Не запланировали ли повидаться на это время?

— Нет, я не знаю, что будет в январе. Я не любитель загадывать заранее. Как получится, так и получится.

— О "Русской пятерке" был снят не один документальный фильм. Есть ощущение, что про вас в этих картинах не сказано ни слова, и это вряд ли справедливо. Не обидно ли вам, вы же тоже были частью этой истории?

— Ну а что обижаться? Так посчитали нужным. Что, нужно звонить и писать с просьбой: пожалуйста, упомяните меня? Так сложилось, те ребята начинали вместе и играли дольше меня, я не буду этим хвастаться. Ничего страшного, главное, что вы об этом помните.

— Поддерживаете ли вы с кем-то связь из пятерки?

— Нет. Все заняты, у всех работа. С Козловым я общался год назад, когда он приезжал в Детройт проведать Константинова, он фото присылал.

— Было ли у вас желание привезти Кубок Стэнли в 1998 году на родину?

— Нет, тогда сезон длился очень долго, был одним из самых затяжных. Мы закончили в конце июня, времени у меня не оставалось. Кубок мне привезли в Торонто на два дня по горячим следам после победы. А график у этого трофея расписан, потом ему кому-то из команды везли, кто жил под Торонто.

— В последние годы из кубка любят есть пельмени, макароны, икру. Как у вас проходил день с трофеем?

— Я до пельменей не доходил, мы просто выпили из него шампанское. Это Ларионов сажал своего сына в чашу. Кубок стоял у меня дома, ко мне в течение дня приезжали люди со всего Торонто, все знакомые, с кем я дружил и играл, — это около 50 человек. В связи с этим произошла одна история. Когда это случилось, приехал полицейский, который стал выписывать штрафы за парковку у меня перед домом, так как там парковаться было нельзя. Моя жена стала говорить ему, мол, вы не можете это делать, все же люди приехали на кубок посмотреть. Он зашел к нам в дом, увидел, удивился этому и порвал все квитанции.