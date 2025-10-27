Интервью

Гимнастка Ангелина Мельникова: мне кажется, из меня не выйдет хороший тренер

Трехкратная чемпионка мира — о победах на турнире в Джакарте и желании попасть на Олимпиаду-2028

Альберт Стародубцев/ТАСС

Ангелина Мельникова © Альберт Стародубцев/ ТАСС

Обладательница двух золотых и одной серебряной медали ЧМ-2025 Ангелина Мельникова, выступавшая в Джакарте в нейтральном статусе, в интервью ТАСС рассказала, что получила предложение выступить за немецкий гимнастический клуб, что рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, и о том, почему не видит себя в роли тренера.

— Как спалось двукратной чемпионке мира 2025 года на следующий день после того, как для нее этот турнир завершился?

- Это единственный день, когда я спала хорошо. Я все отпустила, у меня ушли все эмоции. Я хорошо поспала.

— Что-то снилось тебе? Может быть, прокручивалось в голове какое-то упражнение, или сразу уснула?

— Нет, я сразу отключилась. Обычно такое бывает, что мне снится гимнастика. Вот это вот, когда ты ложишься и начинаешь сниться гимнастика, ты начинаешь дергаться, потому что тебе снится, что ты там падаешь, промахиваешься мимо жерди, мимо моста, там еще что-то такое. В этот раз все было прекрасно.

— Если вернуться к выступлению на чемпионате мира, то понятно, что оно у тебя было блестящим. Но каждый человек всегда чем-то недоволен. Что у тебя не получилось, а в чем-то ты считаешь, что прыгнула выше головы?

— У меня до сих пор разрывается сердце по поводу отсутствия в финале на вольных упражнениях. Потому что, как я уже говорила, есть у меня мечта стать чемпионкой мира в вольных упражнениях. И я, на самом деле, хорошо была очень готова к этим соревнованиям. Мне очень жаль, что я допустила ошибку на последней диагонали, которая действительно стоила мне финала.

Наверное, это единственное, из-за чего я расстроена. А все остальное…

— А бревно? Падение на бревне — это лотерея такая?

— У меня на бревне есть техническая ошибка. Мы с тренером уже обсудили, что комбинацию надо менять. Я думаю, что все будет нормально в будущем.

— Тренер Валентина Александровна Родионенко сказала, что в квалификации вольных упражнений судьи пожадничали тебе с оценками. Согласна ли ты с ней?

— Нет, я так не думаю, что судьи жадничали, потому что, мне кажется, судили всех довольно строго и действительно сильно наказывали за приземление и за выходы. И, конечно, когда ты делаешь плохое приземление, причем выход за ковер, это плюс общее впечатление, там идет большая сбавка, поэтому, конечно, этого допускать нельзя. Поэтому, нет, я так не считаю. Я считаю то, что сделано, то сделано, а что заслуженно, то заслуженно.

— Даниел Маринов в интервью СМИ попенял судьям, что те дают ему более низкие оценки, чем олимпийскому чемпиону Дайки Хашимото, хотя делали они все одинаково. И связал это с тем, что сам он еще не успел завоевать себе имя в гимнастике. Приходилось ли тебе раньше сталкиваться с таким отношением к себе?

— Мне кажется, каждый спортсмен, который начинает свой путь на международной арене, должен пройти через это. Одно дело, когда ты выходишь, ты именитый титулованный спортсмен, и видно твой класс гимнастики. Другое дело, когда ты выходишь новичком, и, конечно, тебе нужно наработать и опыт, чтобы и судьи, и зрители тебя узнали, чтобы они с тобой познакомились.

Поэтому я считаю, что это вполне нормально, и я такое проходила на протяжении нескольких лет.

— Сезон у тебя закончился, международных стартов не осталось. Есть ли у тебя в планах Кубок Воронина?

Кубок Воронина, наверное, нет, но меня пригласили выступить в Германии в бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре.

— Когда это будет?

— 15 ноября и 29 ноября.

— Наверняка тебе будут поступать предложения выступить на клубном чемпионате Италии. Где работает бывший российский тренер Антон Столяр, где выступала Вика Листунова. Что скажешь? Открыта ли ты для таких предложений?

— Очень открытая. Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. А все равно соревнования это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции.

— Понятно. Будешь ли ты менять свои программы на следующий сезон?

— Я планирую поменять вольные упражнения, потому что не чувствую я себя в них, наверное, очень хорошо. В общем, хочется поменять все-таки. Я привыкла менять вольные упражнения часто, и я эти вольные упражнения делаю уже год. Поэтому 100% буду менять вольную программу и бревно.

— Была новость, что футбольный «Спартак» тебя поздравил с победой на чемпионате мира. Планируешь ли ты поддержать эту команду в очередное сложное для нее время и посетить какой-нибудь футбольный матч?

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

— Мне очень приятно. Я постараюсь посетить ближайший футбольный матч «Спартака».

— Может быть, в футбольном «Спартаке» есть игрок, который тебе больше импонирует?

— Я так давно не была на матчах и очень давно не следила активно, поэтому я не могу сказать. Сейчас вернусь и буду присматриваться.

— Как самочувствие? Все-таки нагрузки были адовые…

Мне кажется, у профессионального спортсмена это нормально, когда болит то одно, то другое, то третье. Сегодня болит, там завтра не болит. И мы постоянно не то, чтобы в травмах, но так… немного чувствуем боль в разных частях тела. Чувствую я себя хорошо. Немного эмоционально я, конечно, выдохлась, потому что три старта подряд это все-таки очень большая эмоциональная нагрузка на человека, учитывая то, что ты выдаешь просто все, что у тебя есть, на этом помосте. И хочется сейчас восстановиться, хочется отключиться от гимнастики.

Я, мне кажется, за последние три года настолько сильно не была углублена в гимнастику, как за последний полтора месяца, потому что трое соревнований. Я постоянно думала о гимнастике, и она уже сниться начала даже.

— Но к врачам, наверное, как бы все равно нужно сходить?

— Сто процентов пойду к врачу, конечно. Когда приеду, колено там надо подлечить и другие какие-то проблемы. Нужно восстановиться. Поэтому, конечно, лечение мы продолжаем, как оно было до соревнований, так оно будет продолжаться после.

Если бы у тебя не было четырехлетнего пропуска международных стартов, зрители увидели бы тебя в качестве спортсменки в Джакарте? Или бы ты, наверное, завершила карьеру после Парижа 2024?

— Вообще, я планировала для себя Париж и потом точно завершать карьеру, потому что после Токио у меня уже и здоровье было не очень хорошим. И в целом я, наверное, эмоционально тоже устала от таких нагрузок. Но я так четко не думала, что если бы поехала на Игры в Париж, то тогда точно закончила бы. Опять, смотря, как бы прошел Париж тоже.

— Скажи, пожалуйста, что изменилось в гимнастике Мельниковой образца 2025 года по сравнению с той Гелей, которая пришла в сборную в 2016-м?

— Когда мне было 16, я была совсем ребенком и, конечно, я слушала только тренера. Тренер выстраивал мой тренировочный план, он меня настраивал на соревнования.

Сейчас мне 25, я уже делаю и настраиваю себе сама. Через годы я нашла свой подход к самой себе, так можно сказать. Но не могу не сказать, насколько я безумно благодарна тренерам за ту колоссальную поддержку, которую они мне оказывают. Для меня это очень важно. И я считаю, что каждому спортсмену нужен вот тренер, вот это вот твердое плечо, которое будет просто хотя бы стоять рядом у тебя, поддерживать как человека. Вот, поэтому для меня, наверное, сейчас так.

То есть, я полностью сформированная личность, которая знает, что я хочу и что мне для этого нужно сделать.

— Опытный гимнаст должен не только быть великолепным гимнастом, но и прекрасным математиком. Ты видишь, как выступила перед тобой конкурентка, и понимаешь, что нужно сделать, чтобы минимально рисковать, но обойти ее, то есть как бы считаешь элементы. Действительно ли высокопрофессиональный гимнаст должен уметь вот это все высчитывать?

— Конечно, я так делаю постоянно практически. То есть я во время своих программ примерно знаю, как нужно сделать, чтобы мне поставили ту или иную оценку, какую мне нужно сделать сложность. Во время выполнения программы я чувствую, сделала я этот элемент, или не сделала. Если мне нужно что-то добавить, я что-то туда добавляю. Ориентация в своей программе, мне кажется это очень важно, и, наверное, спортсменам все-таки нужно этому обучать, чтобы они были мобильны, и чтобы они могли справиться и выйти из любой ситуации.

— Но ты сразу этому научилась или нет?

— Нет, конечно, я когда была помоложе, иногда в комбинации во время выступления забывала, что делать. Это с опытом приходит. Когда у тебя стрессовое состояние уже стабилизируется на соревнованиях, ты в принципе делаешь не на автомате свои программы, а ты пропускаешь их через голову, то есть ты осознаешь, что ты делаешь. Когда ты выходишь из-за того, что тебе очень страшно, то ты делаешь просто на автомате программу. То, как тебе тренер поставил, вот ты выходишь и вот с такими глазами делаешь. Вот сейчас, конечно, ты уже полностью понимаешь, что происходит, чувствуешь каждый момент.

— Так получилось, что из женской команды выиграла только ты медали, а девочки были вне пьедестала. Как ты сама оцениваешь их выступление? Ты говоришь, что там молоденькие девочки, они волнуются, все такое. Как ты оцениваешь выступление на этом дебютном для них чемпионате мира молодых Людмилы Рощиной, Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой?

— Мне кажется, это замечательный опыт для них. Было довольно стрессово для них здесь выступать. Я помню первый свой чемпионат мира в Канаде, в Монреале, где я отвратительно выступила. И мне кажется, что им сейчас точно не стоит расстраиваться. Просто они посмотрели обстановку, они прощупали, что это такое. Я думаю, им на 100% понятно, на каком уровне нужно выполнять программы, с каким качеством нужно выполнять программы.

Мне кажется, что девочки выглядели довольно достойно, и очень многие отметили, что наша команда выглядела достойно, и все скучали по нашей гимнастике.

— Спрошу о взаимоотношениях с иностранными соперницами, изменилось ли у них отношение к гимнасткам из России после четырехлетнего перерыва?

— У нас всегда в гимнастике очень дружелюбная обстановка. Нет токсичного отношения никогда между друг другом. И то, что вы видите на пьедестале, то, что вы видите в камерах, это на самом деле так и есть в жизни. Все довольно дружелюбны. Когда мы тренируемся, мы иногда даже друг другу можем помочь. Или тренеры там тоже друг с другом могут поговорить, помочь. То есть очень дружелюбно все.

— На этот чемпионат мира мы могли попасть без отбора, без предварительного участия в чемпионате Европы. Следующий чемпионат мира будет квалификационный на Олимпийские игры, и для того, чтобы попасть на него, сначала нужно выступить на чемпионате Европы, на который нас пока не допускают. Есть ли у тебя опасения, что на следующий чемпионат мира пройдет без тебя?

- На самом деле, у меня очень хорошие ожидания. Мне кажется, в социальных сетях европейские федерации и разные европейские паблики стали отмечать нас, индивидуальных нейтральных атлетов, как европейских спортсменов. То есть, мне кажется, что это довольно большой шаг.

Чемпионат Европы в следующем году будет в августе. Поэтому есть еще время, и я очень надеюсь на то, что все-таки мы туда вернемся. И мне кажется, что сейчас этот чемпионат мира в Джакарте и даже те же самые медали, которые сейчас у нас есть, дадут очень большой толчок к возврату на чемпионат Европы.

— Поделись своими планами на этот олимпийский цикл. Если все будет хорошо, то Олимпиада-2028 будет последней в твоем карьере?

Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м. Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж, и я думала, что раз моя судьба такая, и я не поехала в Париж, значит все. В прошлом году, конечно, я уже думала заканчивать карьеру, потому что какой смысл губить свое здоровье?

Но потом я подумала, а что, если попробовать дотянуть до Лос-Анджелеса? В принципе, я чувствую себя хорошо, у меня довольно легкое тело для гимнастики, у меня нет проблем с набором веса, например. Вот, и я подумала, что мне кажется, что я могу. И этот чемпионат мира здесь — это один из шагов на пути к Олимпиаде.

— Есть ли понимание, чем ты будешь заниматься после завершения карьеры? Ты же наверняка об этом не раз думала.

— У меня нет четких планов по поводу завершения карьеры. Я думала завершить карьеру еще в 2024 году. Потом открылась такая возможность, и я за ней пошла, потому что у меня есть силы и желание. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Во-первых, я не знаю, когда это будет. Это первое. Во-вторых, гимнастику очень люблю, и от гимнастики далеко я отойду.

— Допускаешь вариант, что ты будешь тренером?

Не знаю, мне кажется, что из меня не получится хороший тренер.

— Почему?

Потому что я очень нетерпеливая, и тренер для меня — это такой герой с огромным стальным характером и выдержкой внутри. Я не такая. Всегда мне надо все быстро, мне не терпится, поэтому я не справлюсь, мне кажется.

— Ранее ты рассказала, что у тебя нет проблем с набором веса. На тебя стараются походить тысячи девчонок, которые делают только первые шаги в большом спорте. И для того, чтобы держать себя в идеальном весе, они неправильно питаются и сталкиваются с так называемым расстройством пищевого поведения (РПП). Действительно ли в спортивной гимнастике эта проблема так остра?

— С РПП сталкиваются очень многие. И мне кажется, что эту проблему как-то надо решать, потому что это, в первую очередь, просто человеческое здоровье. Это и психика, это и физическое здоровье ребенка. Поэтому мне кажется, что и тренеры, и специалисты, врачи в сборной и в регионах, они все-таки должны за этим следить. И родители также, потому что я знаю, что от этой проблемы очень сложно избавиться, и она сильно подкашивает здоровье ребенка на долгие годы.

Поэтому это опять же одно из качеств спортсмена-профессионала, который должен относиться серьезно не только к тому, как делать гимнастику, но еще и как правильно питаться, правильно вести образ жизни.

— Были такие спортсменки, которые упирались в эту проблему и из-за нее не могли дальше двигаться в спорте?

Мне кажется, таких примерно 70%. Да, из-за проблем пубертата, РПП, там все друг на друга накладывается, соответственно, если у тебя там пубертат, у тебя высокий вес, большой риск травмы, у тебя там обезвоживание организма, когда ты то ешь, то не ешь, то очень много ешь, то вообще ничего не ешь. Организм находится под такими нагрузками в зале, и он, конечно, не выдерживает и все оборачивается травмами.