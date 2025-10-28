Интервью

Глава AmCham Роберт Эйджи: бизнес нельзя вовлекать в политику

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи в интервью ТАСС поделился своим взглядом на то, как будет развиваться взаимодействие американского и российского бизнесов, а также стоит ли ждать скорого возвращения в Россию компаний из США

— Вы прожили в Москве более 30 лет и возглавляли палату в разные непростые периоды. В 2022 году вы заявляли, что инвестиции и торговля — это "путь к миру". Считаете ли вы, что эта стратегия оправдалась? Как ваш личный опыт влияет на подход к защите интересов американского бизнеса в сегодняшних реалиях?

— Да, в 2022 году, когда компании начали в срочном порядке покидать российский рынок, многие головные офисы компаний связывались с нами и интересовались нашим мнением по поводу ухода с рынка. Мы говорили о том, что уходить или не уходить — это ваше решение, но основной риск в том, что вы потеряете долю рынка и в дальнейшем, учитывая высокую конкуренцию со стороны китайских компаний, будет крайне сложно завоевать ее обратно. Истории известны такие случаи, когда после санкций многие компании уходили из тех стран, против которых были введены санкции, и прежние позиции на рынке они никогда не смогли больше занять.

— В начале 2025 года вы допускали, что при определенных условиях в Россию могут вернуться четыре-пять американских компаний, в первую очередь из сектора товаров повседневного спроса. Изменилась ли эта оценка? С какими основными вопросами к вам сегодня обращаются компании, рассматривающие возможность возвращения или продолжения работы в России?

— Да, мы предполагаем, что какие-то компании вернутся после того, как будет достигнуто мирное соглашение и сняты санкции. А далее, вероятно, ситуация будет развиваться следующим образом: легче всего будет вернуться тем компаниям, деятельность и отрасль которых не попали под санкции, и это действительно сектор FMCG (товары повседневного спроса — прим. ТАСС). Другое дело, что не так много компаний данного сектора ушли с российского рынка, именно потому, что не попадают под санкции. Но если говорить о тех компаниях, которые, попав под санкции США, не могли продолжать свою деятельность, то они смогут вернуться только после того, как будут сняты санкции именно с их сектора, и мы надеемся, что это будут такие сектора, как hi-tech, сектор энергетического оборудования, авиация, luxury goods.

Что касается основных вопросов, с которыми обращаются компании сейчас, — это, конечно, условия возвращения с российской стороны, так как не только должны быть сняты американские санкции, но и также должны быть понятны условия, которые выдвинет Россия.

— В 2023 году ТПП РФ и AmCham подтвердили продолжение рабочего взаимодействия. На решение каких стратегических задач в отношениях между бизнесом двух стран нацелено это взаимодействие сегодня?

— Нам кажется, что сейчас очень важно создавать проекты, где может быть осуществлено взаимодействие между российским и американским бизнесом. Вероятнее всего, прежние бизнес-модели работать уже не будут, и необходимо продумывать новые модели взаимодействия — это могут быть платежи за технологии, совместные предприятия, контрактное производство. Поэтому сейчас наша задача совместно с ТПП РФ, возглавляемой Сергеем Катыриным, разработать такие модели и найти те проекты, которые могут быть интересны, например, российскому бизнесу, который ищет американских партнеров, и американскому бизнесу, который хотел бы выйти на российский рынок.

— Какую роль, по вашему мнению, деловые объединения могут играть в налаживании диалога в нынешней сложной международной обстановке? Какие сигналы от бизнеса вы считаете наиболее важными для донесения до политиков?

— Мне кажется, что основной сигнал, который необходимо донести, заключается в том, что бизнес нельзя вовлекать в политику. Мы проводили наше ежегодное исследование Pulse Survey среди американских компаний, продолжающих работать в России. Выяснилось, что больше всего американским компаниям мешают американские санкции (8 баллов), на втором месте — российские ответные меры (5 баллов), третье место делят нехватка кадров и ключевая ставка. Соответственно, получается, что ничто так не вредит бизнесу, как меры политического воздействия. При этом мы видим, что российская экономика адаптировалась и она достаточно устойчива, а от санкций страдает бизнес, причем иностранный бизнес, который остался в России и который соблюдает законодательство своих стран и, следовательно, не нарушает санкции.