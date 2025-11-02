Интервью

Продюсер "Бумера" Сергей Члиянц: в 90-е все воровали, а я — нет

Сергей Члиянц, больше известный как продюсер фильмов "Бумер", "Настройщик" и "Даун Хаус", вернулся в кинематограф спустя 15 лет и заявил о себе как режиссер: 6 ноября в прокат выходит его картина "Ветер". О работе над фильмом, сложностях проката авторского кино, финансировании современного кинематографа и о том, откуда продюсеры брали деньги на съемки фильмов в 90-е годы, Сергей Члиянц рассказал в интервью ТАСС

Анастасия Кирсанова, Вадим Шокумов

Сергей Члиянц © Пресс-служба фестиваля "Короче"

— "Ветер" стал твоей первой режиссерской работой за многие годы. Почему ты решил вернуться в кино именно как режиссер?

— Пожалуй, по методу исключения. Если уж возвращаться к кинематографу, от которого я когда-то отошел, то в той роли, которую действительно понимаю. В кино я умею делать всего две вещи: организовывать производство, то, что сегодня называют модным словом "продюсер", — и снимать как режиссер. Но слово "продюсер" мне никогда не нравилось, поэтому выбор оказался очевиден.

— Поэтому ты всегда был продюсером?

— Не совсем. Это, если честно, довольно философский разговор. Но давай откровенно — я стал продюсером от нищеты. После своей первой режиссерской картины, которая, кстати, имела успех, коллеги воспринимали меня как восходящую надежду русского кино. Тогда вообще было время "восходящих надежд". Многие из нас подавали большие ожидания, но далеко не все смогли реализоваться.

А жить тогда было совершенно не на что. Не было ни рынка, ни стабильных зарплат, ни гонораров. Продюсерство хоть как-то позволяло выживать: ты имел дело с деньгами — мог распоряжаться ими, экономить, иногда платить самому себе. Это давало хоть какое-то ощущение контроля над ситуацией.

— Почему ты решил вернуться в кино именно как режиссер, а не, например, как продюсер?

— Возвращаться продюсером — невозможно. И, если честно, совершенно не хочется. Сегодня продюсерская профессия требует капитала, серьезных ресурсов и постоянного присутствия в индустрии. В наше время все были бедными энтузиастами, а сейчас продюсеры — люди вполне обеспеченные. Конкурировать на этом поле просто нереально.

Читайте также

Никита Кологривый: нужно уметь держать удар и находить в этом позитив

Кроме того, все сильные режиссеры и авторы уже давно связаны контрактами — у них расписано все на годы вперед. А метаться по просторам индустрии в поисках случайных проектов и работать с графоманами — удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Поэтому единственный честный способ вернуться в кино для меня — это снова стать режиссером.

— Как проходила работа над "Ветром", сколько ты его снимал?

— Съемочный процесс занял три календарных месяца — с перерывами. Начали мы в конце 2022 года, но из-за начала СВО график полностью рухнул. Закрылись аэропорты на юге страны, нарушилось транспортное сообщение — пришлось срочно перестраивать все производство. Меняли локации прямо на ходу, адаптировали сценарные решения, и в итоге часть съемок перенеслась уже на весну 2023 года.

Кроме того, проект неожиданно стал значительно дороже, чем планировалось. Мы собирали средства, чтобы завершить фильм, искали возможности буквально по ходу работы. Из-за всех обстоятельств пришлось полностью обновить съемочную группу, сменить актеров, найти новые площадки. Логистика разрушилась — все, что было тщательно спланировано, пришлось перестраивать с нуля. Поэтому производство сильно растянулось во времени.

— Ты упомянул, что актерский состав картины менялся. Кто изначально должен был сыграть в фильме?

— Изначально главные роли должны были исполнять Иван Янковский, Алексей Филимонов и Алена Михайлова. Они были утверждены первыми. Прекрасные пробы сделали Женя Ткачук и Саша Паль. Саша, правда, на тот момент уже находился под запретом, а с Женей у нас по каким-то причинам не сложилось.

Менялись и актрисы — женские роли тоже были другими. Все это во многом зависело от финансов. Когда бюджет позволяет, процесс идет быстро и с удовольствием. А когда средств не хватает, все усложняется. Мы изначально запросили у Министерства культуры меньшую сумму, чем требовалось, — продюсеры тогда решили быть скромнее.

В министерстве нам даже говорили: "Вы слишком мало запросили". Но мы надеялись, что справимся. Однако буквально за неделю до выезда в экспедицию из проекта вышли два крупных продюсера. Просто исчезли. Не договорились, не смогли, может быть, просто потеряли веру в проект. Так или иначе, в один момент мы лишились половины бюджета — и все пришлось перестраивать заново.

— Как или, точнее, на что удалось все-таки довести фильм до конца?

— В какой-то момент ситуация стала предельно простой: либо мы все бросаем и фильм погибает, либо собираемся, доверяем друг другу и продолжаем работать без денег. Мы выбрали второе. Конечно, работа без финансирования — это мучение. Все становится и дороже, и дольше. Без денег любой процесс растягивается, тогда как с нормальным бюджетом все идет быстро и организованно.

— Знаю, что были сложности с выходом картины в прокат. Авторскому кино сейчас в целом сложно?

— Конечно, главная проблема сегодня — сам прокат. У всех свои трудности, но суть одна: особенности современного национального проката делают его крайне сложным для независимого кино. Эта проблема касается всех — и больших проектов вроде "Холопа", и массовых семейных фильмов вроде "Чебурашки" или "Богатырей", и авторских картин, как наша.

Формально прокатные возможности есть, но фактически — нет. Денег на продвижение все равно не хватает, зрителя стало труднее достичь. Кто-то говорит, что часть аудитории уехала, кто-то — что зритель просто перестал ходить в кино, утратил интерес. Есть и мнение, что зритель остался, но не знает, где искать достоверную информацию о фильмах. И, к сожалению, здесь вина всей индустрии: мы сами запутали зрителя, перестали быть честными с ним, и теперь вернуть его доверие — самое трудное.

У нас, по сути, отсутствует киномаркетинг как система. Его просто нет. Никто не занимается выстраиванием долгосрочной коммуникации со зрителем, формированием ожиданий, доверием. Мы делаем фильмы, но не умеем их правильно представлять и продвигать. А без этого никакая индустрия существовать не может

— Ты довольно подробно говоришь о системных проблемах киноиндустрии. В чем кроется их суть?

— Прежде всего — в отсутствии достоверной информации. У зрителя просто нет надежного источника, где он мог бы понять, что смотреть, чему доверять. Даже популярные платформы с рейтингами вроде "Кинопоиска" на самом деле не дают объективной картины — их можно искусственно накрутить.

Когда формировался российский кинопрокат, он целиком опирался на Голливуд. Американские студии пришли в Россию с готовыми брендами, промоматериалами, трейлерами, постерами, слоганами. Нашим прокатчикам оставалось только размещать готовые пакеты. Придумывать ничего не нужно было — поэтому профессиональная школа маркетинга в кино у нас так и не сложилась. Люди просто не выросли в этой профессии.

Главная причина — отсутствие нормальной финансовой структуры. Казалось бы, киноотрасль выглядит обеспеченной, в ней крутятся большие деньги. Но это не рыночные деньги, не средства зрителя. Это государственные потоки — из Министерства культуры, Фонда кино, Института развития интернета, Президентского фонда культурных инициатив, телеканалов, платформ, частных фондов. То есть деньги в индустрии есть, но они не зарабатываются, а распределяются. А там, где нет прямой связи между зрителем и результатом, не может быть ни честного маркетинга, ни честной конкуренции.

— Ты упомянул неэффективность экономики отечественного кино. В чем она проявляется?

— Приведу простой пример. Сегодня кино стало крайне затратным именно из-за огромного числа посредников. В отрасли появилось целое поколение агентов — у каждого артиста, у каждого специалиста теперь есть свой представитель. И эти люди, по сути, паразитируют на теле кинематографа. Если раньше можно было пригласить актера, сценариста, режиссера или оператора по творческому интересу, по дружбе, по взаимному доверию, то теперь это невозможно. Сначала к тебе приходит агент — и разговор начинается только с денег. Из-за этого мы практически утратили возможность снимать малобюджетное профессиональное кино. Оно осталось лишь на уровне частных, "домашних" проектов — своего рода хоум-видео. Это, к сожалению, видно даже по некоторым фильмам, представленным на фестивалях.

— Но ведь государство продолжает финансировать кинопроизводство. Почему тогда остаются "недофинансированные" фильмы?

— Потому что структура распределения средств неэффективна. Да, государство действительно обеспечивает львиную долю финансирования, но, как и в любой сложной системе, они не всегда доходят до тех, кто реально делает кино. В итоге появляются картины, которые напоминают людей с неполным диагнозом: вроде бы живы, но недообследованы. Так и эти фильмы — недофинансированы, недореализованы, недоделаны.

— Какой оптимальный бюджет для картины, которая сегодня актуальна зрителю?

— Система финансирования в кино фактически раскололась на два полюса. С одной стороны — это малобюджетные фестивальные проекты. Их поддерживает департамент кинематографии Министерства культуры. Обычно это суммы от 25 до 70 млн рублей. Эти деньги не позволяют снять полноценное, масштабное кино. И поскольку такие проекты изначально не рассчитаны на рынок, привлечь внебюджетное финансирование тоже невозможно — инвестор просто не вернет вложения.

Читайте также

Пересильд, Бикович и Бурунов в мюзикле на стихи Высоцкого. О новой "Алисе в Стране чудес"

С другой стороны — противоположный полюс: крупные коммерческие картины вроде "Чебурашки", "Холопа", "Богатырей" и другие крупные развлекательные или патриотические проекты. Это фильмы с бюджетами под миллиард рублей. Между этими двумя крайностями — пустота. Фильмов со средним бюджетом, скажем около 200 млн [рублей], сегодня почти нет. А ведь именно такие картины и нужны: живые, профессиональные, рассчитанные на зрителя, но не зависимые от гигантских государственных или корпоративных вливаний. Сейчас же в нашей системе кино либо "маленькое, но никому не нужное", либо "огромное, но однотипное". Все остальное просто не получает шанса.

— Почему исчезли фильмы "среднего сегмента"?

— Потому что сама экономическая модель кино работает против их существования. С кассовых сборов продюсер получает меньше половины. Из выручки прокатчик забирает еще 9–15% комиссии. Потом идут расходы на маркетинг — а для крупных фильмов они могут превышать $2 млн, то есть 140–150 млн рублей. В итоге, чтобы окупить картину с бюджетом в миллиард, нужно собрать в прокате астрономические суммы. Это практически невозможно.

— То есть большинство картин не окупается?

— Да, по-честному, почти все фильмы остаются убыточными. А недостающую часть покрывает государство. Но возникает вопрос: зачем государство финансирует коммерческое кино? Ответ, увы, неприятный. Когда-то продюсеры убедили власть, что, если дать им больше денег, они смогут "победить" Голливуд и вытеснить американские фильмы с нашего рынка. Но это оказалось мифом. Чтобы действительно конкурировать, нужно было вкладывать не просто больше, а в десятки раз больше — прежде всего в маркетинг, в работу со зрителем. Этого не произошло. Поэтому разговоры о "кассовых успехах" и "рентабельности" — иллюзия.

— Получается, главная проблема не только в финансировании, но и в потере связи со зрителем?

— Абсолютно. Мы потеряли зрителя. Между нашей аудиторией и нашим кино больше нет любви. Мои собственные дети говорят: "Папа, вы снимаете ерунду, мы не смотрим ваше кино". И я слышу то же самое от друзей и молодых людей по всей стране. Люди ходят в кино как в баню — раз в неделю, ради самого процесса, а не ради эмоций. Им все равно, что смотреть.

Читайте также

На’ви стали злыми, любовь трещит, огонь мести летит. Чем удивит "Аватар: Пламя и пепел"

Кино должно быть про человека. Не обязательно великое, не обязательно дорогое — но живое и честное. Именно на таких фильмах держится европейский и американский кинематограф: на среднем сегменте, на историях про жизнь, чувства, отношения, веру, сомнение. У нас же этот слой просто исчез. А без него нет ни индустрии, ни любви между зрителем и кино.

— Можешь привести примеры таких "средних" фильмов, о которых ты говоришь, — не блокбастеров, но настоящего кино про людей?

— Конечно. Это "Бумер", "Брат", "Географ глобус пропил", "Живой", "Остров", "Аритмия", "Питер FM" — нормальные фильмы про нормальных людей, про свою страну, про жизнь. Таких картин раньше было много больше. Когда человек изначально ставит себе цель снять блокбастер, он сам загоняет себя в ловушку: "У меня должен быть масштаб, все должно летать, взрываться, крушиться". Но кино ведь не в этом.

Настоящее кино — в человеческих историях, в чувствах, в узнаваемости, в правде. Вот это и есть тот самый средний формат, которого нам сейчас так не хватает

— Что было в поздней советской системе кинопроизводства того, чего не хватает сейчас?

— Знаешь, никто ведь по-настоящему не анализировал, как и почему тогда все работало. А ведь в советском и раннем постсоветском кино были периоды устойчивого роста и настоящего развития. Это происходило при двух, может быть, двух с половиной руководителях — Сергее Лазаруке, Армене Николаевиче Медведеве и Александре Алексеевиче Голутве. Особенно при Армене Медведеве, который был главным редактором Госкино СССР. Именно при нем началось формирование современной кинематографии.

Он понимал систему не формально, а изнутри. Когда не было рынка, не было кинотеатров, пиратство процветало и, если уж честно, воровали все, но я — нет (улыбается). Но именно через этот хаос Медведев смог запустить институциональные процессы, благодаря которым появились продюсерские компании, началась их капитализация, сформировались первые оборотные средства.

Постепенно отрасль окрепла: стало не нужно воровать — появились деньги, появилась возможность реинвестировать. Я, например, снял фильм "Настройщик" на доходы от "Бумера". Министерство культуры помогало, но гораздо меньшими средствами. Просто изменилась парадигма. В 1990-е годы все выживали, а в начале 2000-х годов начали реально рисковать, инвестировать, брать кредиты, закладывать квартиры. Это и было настоящим развитием индустрии — живой, рыночной, самостоятельной.

— Почему ты считаешь, что сейчас "система" не работает?

— Потому что исчезла настоящая экспертиза. Все упирается в то, кто читает сценарии и принимает решения. Сегодня это часто люди случайные, с очень поверхностным пониманием профессии. Попробуй спросить у любого члена экспертного совета, где он учился — чаще всего услышишь название какой-нибудь новой киношколы. А чему там научат, если не преподают настоящие мастера — Хлебников, Попогребский, Велединский? Таких школ — единицы, а киношкол в Москве больше двадцати. Дилетантизм сегодня стал системным. Есть, конечно, продюсеры, у которых в компаниях работают сильные редакторы, — например, у Игоря Толстунова. Эти люди умеют читать, умеют отличить хорошее от плохого, не пропустят халтуру. Но таких — очень мало.

— Как можно было бы изменить ситуацию?

— Все очень просто: при тех, кто распределяет деньги, должны работать не "экспертные советы", а настоящие редакционные коллегии — как это было при Госкино СССР. Там сидели профессионалы, люди с опытом и пониманием сути кинопроцесса. Решения принимались не по ведомственным интересам, а по творческим причинам. Тогда кино было системой, которая воспитывала вкус, ответственность и профессионализм. А сейчас — это лотерея, где дилетанты решают судьбы фильмов, не имея ни инструментария, ни внутреннего критерия.

— Совсем недавно был опубликован список фильмов, рекомендованный для просмотра в школе. Как ты считаешь, какие фильмы стоит показывать детям?

— Обязательно "Тот самый Мюнхгаузен", "Ключ без права передачи", "Розыгрыш", "Большая перемена". Советская классика — талантливая, умная, человечная. Этого уже достаточно, чтобы воспитывать вкус и понимание добра.

— А из современного кино что бы ты показал старшеклассникам?

— Например, "Войну" Алексея Балабанова. Дети сейчас очень взрослые, они все понимают.

— Сейчас очень многие режиссеры снимают ремейки, сиквелы, возвращаются к старым сюжетам. Как ты к этому относишься?

— Очень плохо. Просто отвратительно. Чтобы сделать ремейк, нужно, чтобы оригинал был великим. А зачем снимать ремейк неудачного фильма? Это же бессмысленно.

— Но ведь бывают случаи, когда ремейк оказывается даже лучше оригинала — в кино, в музыке…

— Почти никогда. Таких примеров — единицы. Но проблема даже не в этом. Все начинается с момента принятия решения. Люди просто не знают, что снимать. От безрыбья начинают воровать — либо прямым образом берут чужой сюжет, либо делают ремейк, либо "осовременивают" старую историю, выдавая это за новинку.

Читайте также

Стивен Кинг одобрил! Что ожидать от сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?

Иногда за этим стоит личный мотив: вот режиссер влюблен в определенный тип героини, хочет рассказать историю про такую женщину, но придумать оригинальный сюжет не может. Тогда он начинает подгонять чужой материал под себя, красить, адаптировать. Но это же путь в никуда. Нельзя просто "купить права" и думать, что от этого появится искусство.

А вообще причина простая: сценарный голод. Настоящих, сильных, живых историй — катастрофически мало. Поток сценариев, который валится на продюсеров и режиссеров, чудовищен по количеству и беден по содержанию. Их тысячи, но из них почти нечего снимать. Вот и появляются ремейки — не от вдохновения, а от отчаяния.

— Тебе когда-нибудь предлагали снять ремейк одного из ваших фильмов? Согласился ли ты на это?

— Конечно, предложения были. Но речь не о прямом ремейке — я согласился на другой формат. Сейчас я работаю над проектом под рабочим названием "Бумер. Начало" — не ремейк, а приквел, история, основанная на моем личном опыте с криминальным миром: взросление, спорт, молодой человек, стремление уйти с улицы и какая-то недостижимая мечта. Это прежде всего личная история, а не попытка перепаковать старую картинку.

Я сейчас работаю с набросками — по сути собираю отдельные эпизоды, фрагменты, которые потом станут каркасом будущего сценария. Дальше я буду работать с соавторами — у меня сейчас двое разных авторов, с ними мы попытаемся нарастить на этот "скелет" полноценное "мясо", превратить наброски в сюжетную линию и драматургию.

— О чем в целом эта история?

— Это личная история, основанная на моем опыте и опыте моих сверстников: человек, который по природе не желал и не был способен попасть в криминальную среду, тем не менее оказывается в ней плотно и надежно. "Бумер" — про людей несколько моложе меня; это не гангстеры в голливудском смысле, это уличные ребята — "жизнь такая". Для меня это очень четкая структура, почти учебник по написанию сценария.