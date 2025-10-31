Интервью

Фигуристка Дина Хуснутдинова: увидела Тутберидзе — и сердце замерло

Спортсменка — о переезде из Казани в Москву, спорте и личной жизни

Вероника Советова

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

Нынешним летом команда фигуристов Этери Тутберидзе пополнилась новой спортсменкой — Диной Хуснутдиновой. Как и Алина Загитова, завоевавшая под руководством Тутберидзе олимпийское золото, девушка переехала в Москву из Казани. Спортсменка рассказала ТАСС о том, как ей дался переезд, чем сильны девушки команды Тутберидзе, и о своих долгосрочных планах в спорте.

— Дина, ваш переход в группу Этери Тутберидзе стал заметным событием в межсезонье. Расскажите немного о себе.

— Родилась я в Заинском районе. Папин брат — хоккейный тренер, так я просто оказалась на коньках — поставили, но до семи лет я не очень хотела заниматься, а вот потом дело пошло — прыгнула первый аксель. Родители серьезно вовлеклись в этот процесс, и так я оказалась в Казани — у тренера Надежды Владимировны Заякиной.

— А летом — в Москве, у Тутберидзе. Это было ваше решение? Родителей? Тренера?

— Это было обоюдное решение — и мое, и тренера. Мы решили переехать в Москву и поехать на просмотр к Этери Георгиевне. После юниорских прокатов я сразу осталась в Москве и на следующий день уже поехала на просмотр. Мы понимали, что надо развиваться, идти вперед, показывать новый уровень. Я должна была переходить во взрослую категорию, и, чтобы показать более достойное катание, мы и решили перебраться в Москву.

— Не пугали "страшилки" про Этери Георгиевну — что строгая, что жесткая дисциплина и контроль за питанием?

— Нет. Я была к этому готова. Конечно, знала, что будет нелегко. Но без дисциплины никуда — только через нее можно достичь результата. Когда я первый раз увидела Этери Георгиевну, сердце, конечно, замерло. Но на первой тренировке оказалось не страшно. Думала, что будет хуже. Было просто волнительно, но я справилась.

— Как прошло знакомство с ней?

— Мы вышли на тренировку, нас раскатывал Даниил Маркович Глейхенгауз. А потом пришла Этери Георгиевна, мы в этот момент уже прыгали. Я сделала ей поклон, а затем она начала давать задания. Вот так и познакомились.

— Я услышала от вас на турнире в Магнитогорске фразу: "Она меня взглядом настраивает на прокат". Это правда? Зрительный контакт с ней действительно столь действенный?

— Ее взгляд просто завораживает и настраивает так, что ты просто идешь и делаешь.

— Что принципиально нового для вас оказалось в группе Тутберидзе? Познав внутреннюю кухню ее штаба, сделали вывод, в чем причина ее успеха?

— Опять же — дисциплина. Каждый день нужно делать то, что не получилось вчера, усложняться, преодолевать лень, расти. Смотришь, как работают другие девочки, — и сам заводишься. Думаешь: "Я что, хуже? Я тоже смогу".

— Кто у вас сейчас в группе главный тренировочный ориентир, за которым вы стремитесь?

— Да за всеми. У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе.

— Хорошо. Ну, например, Аделия Петросян — в чем ее главное качество?

— Она боец. Я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе — и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг.

— А Соня Акатьева?

— Соня очень артистичная. Она вкладывает душу в свои программы. А еще она очень теплый, добрый человек, у которого всегда найдется для тебя хороший совет.

— Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова?

— У Маргариты просто железный характер. Базылюк — одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она — прыгает. Это вызывает восхищение. У Алисы такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет.

— Кажется, у вас в группе нельзя быть недисциплинированной?

— Да, скорее всего именно так.

— Вы уже с тройным акселем пришли в группу, что дальше?

— Да, я с прошлого года на этапах Гран-при показываю тройной аксель. Четверной тулуп у меня пока не восстановлен. Были проблемы с пахом, не всегда могла хорошо его напрыгивать. Но сейчас могу сказать, что стабилизировала его в группе Этери Георгиевны. И, конечно, надеюсь уже на ближайших стартах его показать.

— На другие четверные планы есть?

— Пока нет, надо сначала этот до ума довести.

— Есть ли цели по результатам? Или как всегда — планы только на чистое катание?

— Цель — кататься чисто, расти от старта к старту, показывать высокий уровень. Не гнаться за местами, потому что это — мой первый взрослый сезон. Главное сейчас — улучшаться.

— Какую часть вашей жизни сейчас занимает фигурное катание?

— 99 процентов.

— А оставшийся один процент куда тратите?

— На вечер после тренировок — ужин и сон. Иногда в выходной, если он есть, можно что-то порисовать или расслабиться.

— В Москву вы переехала с семьей?

— Пока живу с папой. Первые две недели жили здесь и с мамой, и с папой, но в Казани у меня сейчас сестра — мама с ней. В будущем, возможно, переедем всей семьей.

— Насколько болезненно прошел переезд? Все-таки это вопрос привязанностей, друзей, привычек.

— Было тяжело, конечно. Я шесть лет жила и тренировалась в Казани, привыкла к той атмосфере. Но я благодарна родителям за возможность — это огромный шаг для всей семьи.

— Кто вас вдохновляет в фигурном катании?

— Когда я начинала, то не особо увлекалась фигурным катанием и всем, что с ним связано. Но я хорошо помню Олимпиаду-2018, я болела тогда за Алину Загитову, Женю Медведеву и Машу Сотскову. Но особенно за Алину — она всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться, как она. Постоянно пересматриваю ее прокаты.

— Любимая программа Загитовой?

— "Кармен".

— А из зарубежных кто вдохновляет?

— Нравится Эмбер Гленн и ее тройной аксель. В ее возрасте прыгать ультра-си — это сильно.

— Эмбер 25 лет. А вы готовы отдать фигурному катанию столько лет?

— Да, если позволит здоровье. Я хочу долгую карьеру.