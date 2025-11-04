Интервью

Главный архитектор Приморья: механизм КРТ позволит создавать качественное жилье XXI века

Антон Глушков рассказал о том, как механизм комплексного развития территории начинает использоваться во Владивостоке и как создается жилье XXI века

Антон Глушков © Диана Пермитина/ Правительство Приморского края

Точечная городская застройка постепенно устаревает. Ей на смену пришел новый тренд — механизм комплексного развития территории (КРТ), когда вместо отдельного дома для людей создается современное жилье с необходимой социальной инфраструктурой. О том, как этот механизм начинает использоваться во Владивостоке и как создается жилье XXI века рассказал ТАСС главный архитектор Приморского края Антон Глушков.

— Механизм КРТ — это относительно новое веяние в градостроительной сфере. Расскажите об основных его преимуществах.

— Действительно, в отличие от существовавших долгое время точечных застроек, в России сейчас начался активно применяться механизм комплексного развития территории. На сегодняшний день КРТ — это механизм, который позволяет нам делать комплексную благоустроенную среду, в которой сразу одновременно появляется и социальная инфраструктура, детские сады, школы и так далее. То есть это не голая застройка с отдельными домами, а полностью комплексное, качественное жилье XXI века.

— Чем КРТ отличается от точечной застройки?

— Инвестор ведет застройку под жестким и четким контролем государства — с точки зрения качества и благоустройства среды. Это позволяет добиться прогнозируемого результата застройки, которая обеспечена всей необходимой инфраструктурой. С момента заселения жителей они получают благоустроенную среду, в которой уже полноценно работают и социальные объекты инфраструктуры — детские сады, школы, инженерная и транспортная инфраструктура.

— Во Владивостоке уже реализуются несколько проектов с механизмом КРТ, недавно анонсировались проекты развития на улице Тунгусская-Тюменская и улице Юмашева. Расскажите о них.

— Те проекты, которые стартуют сегодня во Владивостоке, показывают как раз-таки потрясающие качественные примеры этого самого подхода. Мы видим, что на улице Тунгусская-Тюменская будут благоустроены дома, которые долгое время имели туалеты на улицах. Это семь многоквартирных домов — более 200 человек, которые живут сейчас в тех условиях, которые мы не можем назвать на сегодняшний день комфортными, качественным и так далее. Эти люди постоянно боятся протечек, аварийного разрушения зданий и так далее. И на этой территории мы не просто создадим новое жилье, мы создадим среду.

— Насколько масштабный это проект? Какое комплексное строительство мы здесь увидим помимо жилых домов? Школа, парковки, парки?

— Данный проект будет домом для более чем двух тысяч жителей, которые сразу же, с первого дня получат детский сад, школу начальных классов, надземные переходы через улицу Шилкинская для того, чтобы дети могли спокойно и безопасно ходить. А также большой многоуровневый паркинг для автомобилей тех, кто приезжает гулять в Нагорный парк и проживает в доме. При этом значительная часть этой территории остается зеленой. Более 20% — это парковые территории, которые также будут создавать зеленые коридоры.

— Эти парковые зоны будут доступны только для местных жителей, или это будет новая точка притяжения в городе?

— Надо отметить, что все проекты очень грамотно интегрируются в окружающую среду. То есть это не закрытая территория, обнесенная забором, — это территория, которая непосредственно связана с прилегающими парковыми, зелёными и остальными жилыми зонами. В частности, проект на Тюменской будет связан с Нагорным парком и фактически будет продолжать зеленый коридор, зеленый бульвар, который будет идти дальше на восток.

— Это получается коренное изменение облика территории. На улице Юмашева столь же масштабные планы?

— Объект КРТ Юмашева предполагает благоустройство существующего трамвайного кольца, будут замены рельсы, будут благоустроены все остановочные комплексы. Все торговые палатки, которые там находятся, будут заменены полноценным настоящим фермерским рынком, на который хотелось бы ходить каждый день и покупать там свежие продукты в качественных санитарных условиях.

Данный проект будет благоустраивать не только территорию кольца, но и дальше прилегающую территорию ко входу в парк Минного городка. Фактически мы создаем новую благоустроенную городскую среду при входе в парк Минного городка.

— Получается, что первые проекты станут своего рода ориентиром, показательными о том как работает механизм КРТ?

— Эти оба проекта стартовали практически одновременно и, соответственно, будут для нас показательным элементом. При этом финансирование работ прилегающих территорий будет произведено за деньги инвестора.

Автор Анастасия Забелина