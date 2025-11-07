Интервью

Ксения Шойгу: цель, чтобы триатлоном в России занимались 50 тысяч человек

Руководитель федерации триатлона — о развитии этого вида спорта в нашей стране

Игорь Лазорин

© Игорь Лазорин/ ТАСС

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу в интервью ТАСС на полях форума "Россия — спортивная держава" рассказала о количестве триатлонистов в России, онлайн-забегах, справках для участия в соревнованиях, а также планах триатлонистов на зиму.

— Вы встречались с представителями Бахрейна и Китая. О чем договорились?

— Бахрейн и Китай — наши давние партнеры. Китай еще и самый массовый международный участник в One Run. Поэтому хочется расширять с ними сотрудничество. И одна из инициатив, которую мы обсуждали достаточно активно и договорились до конца декабря написать стратегию проведения мероприятия и согласовать ее, — это онлайн-забеги. Потому что все провинции и города в Китае не охватить, на это уйдет большое количество времени. А если делать большое массовое мероприятие в онлайн-формате, это позволит кратно увеличить число участников. Подобные онлайн-мероприятия вообще родом из Китая, когда были ограничения по COVID-19 и все люди взаимодействовали только в онлайн-пространстве. Что такое онлайн-забег? Это когда участник самостоятельно, где угодно пробежал какую-либо дистанцию, отправил со своего трекера фотографию и в качестве награды получил медаль, майку. И мне кажется, что в странах с большой плотностью населения, таких как Китай, необходимо идти именно таким путем.

Помимо этого, мы обсуждали Гонку Героев. Коллеги пока не знакомы с этим форматом, но мы обещали поделиться видео с наших мероприятий. Также мы говорили о перспективах участия в подобных активностях спонсоров и рекламодателей. Огромное количество китайских компаний уже сейчас выступают спонсорами массовых мероприятий в России. Поэтому международное участие для них стало интереснее. Китайские производители автомобилей, телефонов, другой бытовой техники могут быть спонсорами обеих стран. Это для нас является самым сложным вопросом в международной повестке, если говорить про массовый спорт. Даже не политика, а именно наличие спонсоров и их заинтересованность в поддержке таких спортивных мероприятий. Ну а если китайские спонсоры уже поддержали мероприятие в России, участие в международных мероприятиях у себя дома видится логичным.

По Бахрейну немножко другая ситуация, они очень хотят развивать разные форматы, и здесь мы предложили создать план и стратегию на пять лет, для того чтобы пробовать разные форматы: гонки, заплывы, заезды на велосипедах, другие мероприятия, такие как спортивные фестивали, соревнования по кросс-фиту, которые у нас проходят под эгидой Лиги Героев. В следующем году мы планируем провести в Бахрейне первую гонку и первый заплыв. Этот формат также является международным, потому что первый заплыв вне нашей страны у нас был в Бразилии. Было очень забавно, когда мы презентовали стратегию и локациями стали Муром и Бразилия. Это было неожиданно, но при этом вызывало некоторую гордость по поводу географического масштаба мероприятий. Теперь география станет еще шире и распространится и на Бахрейн.

— Как оцените летний триатлонный сезон?

— Летний сезон мне очень понравился, потому что было много стартов. Хотелось бы охватывать новые локации, мне кажется, что это вполне реалистично. Для этого будем помогать развиваться местным стартам, ведь люди, которые выступают в родной локации — любимой и хорошо знакомой, — показывают лучшие результаты. Будем стараться в рамках грантовой программы Федерации триатлона России поддерживать именно региональные старты. Оправдал ожидания и IRONSTAR. Надеюсь, что мы все-таки сделаем в России больше стартов в следующем году, в то же время я поздравляю проект с выходом на международную арену — они сделали первый старт в Египте. Ну а мы отчаянно, каждый из нас по-своему, боремся за то, чтобы вернуть в Сочи историческую трассу триатлона: из центра города в Красную Поляну и обратно. Очень ждем следующий сезон.

В этом году дети меня приятно удивили. Если три года назад мы начинали в масштабе 1,5 тыс. участников, то сейчас это вдвое больше — 3 тыс. детей поучаствовали в 11 мероприятиях. В следующем году мы рассчитываем принять 3,9–4 тыс. детей. Приоритет сейчас я вижу в повышении участия и конкуренции среди юниоров. Ведь это во многом стимулирует и медальность, и конкуренцию на стартах, а значит, спортсмены демонстрируют большую выносливость и мотивацию.

— А сколько сейчас вообще человек занимается триатлоном в России?

— Если говорить об общей статистике, то порядка 30 тыс. человек. Конечно, хотелось бы, чтобы эта статистика перевалила за 50 тыс., — это большая стратегическая планка до конца следующего олимпийского цикла. Триатлон, на мой взгляд, — лучший вид спорта. Потому что не бывает старых триатлетов, не бывает толстых триатлетов. Вы по мне можете судить. Помимо этого, конечно, это все-таки спорт взрослых, не надо рвать с места. А когда все говорят о том, что "там надо бежать 42 км!", — зачем сразу бежать 42 км? Есть разные дистанции: например, на августовском мероприятии, на Дне физкультурника, на длинной дистанции 2026 года в Москве, в следующем году, будет и спринт, и олимпийская дистанция, и половинка, и целая длинная дистанция.

В этом году мы опробовали разные дистанции и разные сопутствующие мероприятия. Те, кто пока не занимаются триатлоном, могут проехать, проплыть, пробежать отдельно. Такая возможность добавляет массовости, интереса аудитории. Вот такими форматами мы привлекаем людей. Ну и, конечно же, будет история про видеоформат, потому что и на сессии, которую я модерировала, говорили про IT-технологии, развитие платформы по массовому спорту, которую мы сейчас активно совместно с Ростелекомом, Минцифрой и Минспортом развиваем. Уверена, что в конце 2026 года мы уже увидим первую версию. В связи с этим необходимо производить как можно больше видеоконтента о том, как правильно начинать заниматься, как не допускать ошибок и сберечь здоровье. Это важно, потому что физкультурники часто не могут найти единого достоверного источника, как сберечь здоровье, но при этом улучшить свою форму или о том, как подготовиться к участию в каком-то мероприятии.

— Вы отметите юбилей забега. Что планируете?

— Да, 10 лет. Раньше я думала о людях, которые говорили, что работают на одном месте 35 лет, что они делают что-то невероятное. А сейчас вдруг поняла, что я сама уже 13 лет занимаюсь массовым спортом, что это 10-й забег. Мы решили, что надо сделать его абсолютно необычным, и, конечно, медали здесь будут особенными. Но пока мы не определились с дизайном. Есть разные варианты. И мы приняли решение, что мы объявим конкурс: любой желающий сможет нам прислать (в мой Telegram-канал, на сайт, на электронную почту, указанную на сайте) свой эскиз медали. Прием предложений будет длиться две недели. А потом проведем голосование и определим несколько лидеров и будем выбирать из их вариантов. А те, например, 10 человек, за которых проголосует большинство, получат безлимитный годовой абонемент на все наши мероприятия — куда хочешь, туда записывайся. Я все-таки надеюсь, что люди, которые будут участвовать в конкурсе дизайна медали, все-таки у нас участвуют, ну или хотя бы их знакомые участвуют, чтобы абонемент пригодился именно для активного участия.

— Есть ли какие-то обновления по наболевшей истории со справками для массового спорта?

— Вы знаете, да. Недавно было несколько круглых столов, один из них проходил в Госдуме. По-прежнему у нас существуют вопросы между Минспортом и Минздравом, потому что Минздрав говорит, что нельзя, не проверив группу здоровья, допускать людей на мероприятия. Минспорт говорит, что чем больше они занимаются, тем меньше они болеют, и это в том числе экономия для работодателя. Мы уже хотя бы обнаружили точки соприкосновения в том, что сейчас активно внедряется диспансеризация, как это было в Советском Союзе. Все новое — это хорошо забытое старое. И хотелось бы, чтобы медосмотры проводились регулярно.

Тогда результаты диспансеризации уже могут обеспечить допуск к участию в мероприятиях. Можно сделать направление результатов диспансеризации через "Госуслуги". Это будет шагом в преодолении барьера для участия людей в массовом спорте. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы увидим послабление.

— Где триатлонисты будут зимой?

— Во-первых, нас, конечно, ждут арабские страны. У нас есть партнеры в арабских странах: в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, и здесь есть уважаемые организации — T100 и Challenge тоже, если мы говорим про международных организаторов, которые активно развивают сотрудничество с Россией и принимают российских атлетов. В этом нет сложности, которую мы испытывали ранее, за что я благодарю World Triathlon, безусловно. И можно ездить и участвовать в зимнем триатлоне. Я планирую в этом году первый раз поучаствовать в зимнем триатлоне, пока еще не выбрала старт, но, мне кажется, это очень интересная вещь, которая позволит, так сказать, расширить границы.

Ну и стандартно лыжники летом едут на велосипеде и бегают триатлон, триатлеты зимой бегают на лыжах. Здесь наша уважаемая федерация лыжная, безусловно, не останется у нас наедине только с лыжниками, еще, конечно, будет на массовых мероприятиях и триатлетов.