Глава движения "Здоровое Отечество": сегодня рынок вейпов в РФ выходит из-под контроля

Вейпинг стал эпидемией среди детей и подростков, при этом бизнес чувствует себя безнаказанным. Какие меры нужны, чтобы молодое поколение чаще выбирало ЗОЖ, а не курение, насколько необходим запрет вейпов и что реализуется уже сейчас в этом направлении, рассказала в интервью ТАСС председатель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская

Валерия Родионова

Екатерина Лещинская © Арина Антонова/ ТАСС

— Как вы относитесь к запрету вейпов?

— Движение "Здоровое Отечество" выступает за запрет вейпов. Нашу инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства понимает, насколько это важно, в рамках Форума "Россия — спортивная держава" он сразу дал соответствующее поручение правительству. Это вопрос здоровья нации и будущего поколения. Надо, чтобы каждый государственный институт проделал необходимую работу — правительство, Госдума, региональные власти. Мы не дадим спустить на тормозах поручение главы государства.

— Почему это важно и необходимо?

— Сегодня рынок вейпов в России выходит из-под контроля: по общедоступным данным, до 70–90% продукции являются контрафактом, такие цифры подтверждают и наши антивейп-рейды. Зачастую вейпы продаются без маркировки и рядом со школами. Существующие меры регулирования не работают, а ситуация усугубляется. Вейпинг стал эпидемией среди подростков, а бизнес, наживающийся на здоровье детей, чувствует себя безнаказанно. Поэтому только полный запрет никотинсодержащей продукции способен реально изменить ситуацию и защитить здоровье наших граждан, прежде всего детей и подростков.

— Вы реализуете проект "Антивейп", каких результатов удалось достичь?

— Проект "Антивейп" — это системная инициатива нашего движения, объединяющая общественные рейды, просветительскую работу, юридическую экспертизу и продвижение законодательной инициативы по полному запрету вейпов в России. За время реализации проекта активисты "Здорового Отечества" провели более 2 тыс. рейдов в 52 субъектах страны, направили свыше 1 тыс. жалоб в территориальные управления Роспотребнадзора. По итогам этих обращений было принято около 750 процессуальных решений, включая закрытие торговых точек, нарушавших закон. А всего с начала проекта подготовлено и направлено более 5 тыс. обращений.

Но наша задача — не наказание, а просвещение. Мы делаем акцент на профилактике и позитивных изменениях. Проводим акции по обмену вейпов на яблоки, организуем креативные просветительские инициативы с участием футбольного арбитра, который символично показывает курильщикам "желтую карточку"

Эти форматы вызывают улыбку, вовлекают и дают результат — люди сами сдают вейпы, благодарят и признаются, что впервые задумались о своем здоровье.

Сегодня уже более 20 регионов заявили о своей готовности запретить вейпы на своей территории. Это подтверждает, что проект "Антивейп" стал не просто общественной кампанией, а реальной движущей силой, объединившей общество и власть ради здоровья будущего поколения.

— Какие меры нужно принимать, чтобы молодежь не начинала курить?

— Главное — не просто запрещать, а заменить привычку чем-то полезным и модным. Молодежь должна видеть альтернативу: спорт, активный отдых, самореализацию. Подростковый организм максимально уязвим к вредным привычкам. В связи с этим в школах и вузах нужно не просто говорить о вреде никотина, а формировать осознанный выбор. И важно вовлекать также родителей в такую работу, ведь зачастую именно дома начинается разговор о здоровье.

Сколько у нас было случаев, когда сами родители разрешали своим детям вейпить, и такое пугает. Также нужно рассказывать о рисках вейпинга, показывать, что происходит с организмом и легкими, рассказывать про случаи взрывов устройств в руках во время курения.

— Действительно ли основные принципы ЗОЖ закладываются в нас еще с детства?

— Да, абсолютно. Все начинается с семьи и школы. Если ребенок видит, что родители ведут активный образ жизни, занимаются спортом, не курят, это становится нормой. Главное — поддерживать в ребенке здоровые начинания и ограничивать своих детей от влияния вредных привычек.

— Наблюдается ли стремление к здоровому образу жизни у молодежи в РФ в настоящее время?

— Знаете, как у любой медали есть две стороны, так и отношение к здоровому образу жизни двояко, особенно у молодежи. Я знаю многих активных, энергичных и интересующихся здоровыми трендами ребят. Но я также знаю и подростков, восприимчивых к вредным привычкам из-за того, что они попали не в ту компанию или у родителей не было времени заниматься их воспитанием. В связи с этим важно уделять большое внимание сегодняшней молодежи, поддерживать здоровые тренды и спортивные инициативы на государственном уровне.

Необходимо развивать детско-юношеский и массовый спорт, работать с федерациями спорта. Мы второй год подряд проводим масштабное спортивное шествие на ВДНХ, чтобы показать на всю страну сильных и смелых ребят, которые идут в едином строю, прославляя свою спортивную дисциплину. И сегодня главное, чтобы целевые отчисления на развитие спорта в адрес федераций и лиг не прекращались даже на несколько месяцев, иначе это может затормозить глобальные, я бы даже сказала, инфраструктурные перемены в российском спорте, которые не так давно начались.

— Как вы считаете, нужно ли повышать возраст, при котором допустима продажа алкоголя?

— Да, движение "Здоровое Отечество" за повышение возраста продажи алкоголя крепче 16 градусов до 21 года. Этот шаг уже обсуждался на государственном уровне, и он оправдан. Организм до 21 года особенно уязвим для алкоголя и никотина. Если будет следующая встреча с президентом, я обязательно подниму и этот вопрос. Надо понимать, что повышение возрастного порога — это логичный шаг в общей политике защиты молодежи, а если добавить правильную просветительскую работу, чтобы подростки понимали, что данное повышение направлено на сохранение их здоровья, то у нас бы точно была самая здоровая нация в мире.

— Как вы думаете, за последнее десятилетие стали ли люди здоровее?

— Можно сказать, что интерес к здоровому образу жизни имеется. Но люди не стали здоровее, просто медицина шагнула дальше. Вместе с этим многие заболевания чаще стали встречаться у молодых людей. Так, диабет помолодел почти в два раза: с 50–60 до 25–35 лет. Именно поэтому мы бьем тревогу. Неочевидной, но самой опасной угрозой для молодежи является риск развития предиабета, состояния, предшествующего сахарному диабету второго типа. И вейпы сегодня становятся новой причиной развития этого серьезного заболевания.

— Насколько, по вашим данным, россияне готовы менять свои привычки ради здоровья?

— По нашим наблюдениям — готовы, люди все чаще выбирают прогулку вместо кальяна, фитнес вместо пива по вечерам, а осознанное питание вместо фастфуда. Просто нужна поддержка государства, работодателей и общества — например, введение выходного дня для сдачи норм ГТО, о чем мы направили предложение в правительство России. Государство должно создавать условия и поощрения за активный образ жизни населения.

— Какие меры необходимо предпринимать, чтобы россияне меньше употребляли алкоголь и курили, а больше занимались спортом и уделяли внимание своему здоровью?

— Все работает в комплексе: необходима и информационная политика, и инфраструктура, и мотивация.

Нужно ограничить рекламу вредных привычек, развивать массовый спорт, ввести налоговые льготы и бонусные программы для тех, кто ведет ЗОЖ

Мы сейчас разрабатываем новую инициативу создания "Здоровых карт" совместно с банками, где будет запрет на покупку табака и алкоголя, но — бонусы за фитнес, медицинские услуги и спорттовары.

— Есть ли у вас успешные примеры регионов или сообществ, где удалось добиться ощутимых изменений?

— Представители движения "Здоровое Отечество" вовлечены в работу межведомственных комиссий по здоровому образу жизни в Севастополе, республиках Карелия и Коми. Мы активно транслируем важность запрета вейпов и имеем полную поддержку в молодежных парламентах Башкирии, Крыма и Татарстана. Благодаря нашим антивейп-рейдам удалось добиться соблюдения действующего законодательства продавцами вейп-шопов в Коми.

К сожалению, наши рейды не всегда встречают с большой радостью, продавцы и представители магазинов зачастую угрожают, запугивают наших активистов. При этом чем больше нарушений, тем агрессивнее продавец, поэтому повторный мониторинг позволяет добиться исправления ситуации. А в некоторых регионах нас даже благодарили представители правоохранительных органов за нашу работу.

— Каких принципов здорового образа жизни вы придерживаетесь сами?

— Я стараюсь быть примером для своих друзей и своей семьи. Мне важно мотивировать команду и активистов движения "Здоровое Отечество", поэтому стараюсь быть в авангарде всех наших спортивных и общественных инициатив. Мы формируем здоровую корпоративную культуру, играем всей командой в волейбол, ходим на стретчинг. А я лично каждый день начинаю с зарядки, стараюсь больше ходить пешком, не курю, не употребляю алкоголь и нахожу время для спорта — даже в плотном графике. Но главное — не фанатизм, а гармония и осознанность, уделяю время себе. Здоровье — это не мода, а уважение к себе, к своим близким, к своей команде и к своей стране.