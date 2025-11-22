Интервью

Глава Якутии: доставка грузов дронами станет привычной для жителей в ближайшие 5–10 лет

Вопросы развития транспортной инфраструктуры Якутии и повышение ее в целом транспортной доступности имеют значение не только для Дальнего Востока и Арктической зоны России, но для и всей страны. О главных вызовах, стоящих перед крупнейшим регионом России в условиях вечной мерзлоты, рассказал глава Якутии Айсен Николаев

— Айсен Сергеевич, в октябре проекты Якутии по строительству Ленского моста и развитию Якутска были одобрены на штабе под председательством Марата Хуснуллина. Из 10 млрд 4,7 млрд рублей направят на строительство мостового перехода через реку Лену. Скажите, удастся ли завершить строительство, как ожидалось, в 2028 году, какие работы запланированы на следующий год и будут ли дополнительные инвестиции в наступающем году в этот проект?

— Работы по строительству Ленского моста идут согласно утвержденному графику. Сегодня на обеих сторонах реки Лены развернута крупная строительная инфраструктура — работают бетонные заводы арктического исполнения, технологические площадки, сотни специалистов и десятки единиц техники.

Всего под каждый пилон будет установлено по одному коффердаму, всего будут три. Уже выполнена первая опора, собран первый из трех коффердамов для главных пилонов моста, идет сборка второго. Такая технология позволяет бурить сваи прямо под водой в сухом пространстве. Вывод двух из трех коффердамов в русло реки запланирован на июнь 2026-го — сразу после ледохода при высокой воде. Для России это будет первый опыт применения такой технологии в мостостроении.

Параллельно ведутся работы по отсыпке правобережного подхода, устройству фундаментов левобережной эстакады и свайных оснований опор правобережной эстакады. Уже готово 150 из 920 свай.

Мы полностью сохраняем целевой срок завершения строительства — 2028 год. Это зафиксировано в проекте и подтверждено правительством России. В следующем году планируем приступить к монтажу пролетных строений и устройству русловых опор с применением коффердамов.

Сметная стоимость строительства, утвержденная Главгосэкспертизой России, составляет 131 млрд рублей в ценах 2022 года. Финансирование ведется строго по графику за счет внебюджетных, региональных и федеральных средств. До конца года проект будет профинансирован за счет казначейского инфраструктурного кредита на 4,7 млрд рублей. Также прорабатываем вопрос опережающего федерального финансирования в объеме 1,3 млрд рублей.

— Для каких видов транспорта проезд по мосту через Лену будет платным?

— Платным мост будет только для грузового транспорта, для легковых автомобилей и пассажирских автобусов проезд будет бесплатным. Экономическая модель рассчитана таким образом, чтобы покрывать расходы исключительно за счет грузопотока и транзитных перевозок, при этом не создавая дополнительной нагрузки на жителей региона.

Мы изначально исходили из принципа: мост — это инфраструктура для жизни, а не коммерческий барьер, он обеспечит круглогодичное сообщение и ускорит экономическое развитие Якутии.

— Как в целом распределится финансирование по проекту моста, какую часть средств направят от федерального центра, какую — из региона? Есть ли у инвестора проблемы с финансированием на фоне дорогих заемных средств?

— Проект Ленского моста реализуется по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Федеральный центр обеспечивает со своей стороны поддержку в виде субсидий, казначейских и инфраструктурных кредитов. Республика отвечает за подготовку территории, выкуп земельных участков, строительство подъездных дорог и инженерной инфраструктуры. Частный инвестор занимается проектированием, строительством и последующей эксплуатацией моста.

Все стороны выполняют свои обязательства. Несмотря на непростую финансовую ситуацию в стране, инвестор подтверждает готовность к финансированию — механизм ГЧП обеспечивает проекту устойчивость и предсказуемость.

Благодаря решениям правительства и личной поддержке Владимира Владимировича Путина Ленский мост включен в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Ленский мост — не просто транспортный объект, а стратегическая основа будущего роста Якутии и всего Дальнего Востока.

— В Якутии создается целостная экосистема развития беспилотной авиации. Запущен проект по беспилотной доставке "Воздушная переправа". Он позволяет оформлять через местный маркетплейс отправку посылок весом до 10 кг. Какие новые направления планируете запустить в дальнейшем? Какая поддержка от фонда и властей региона будет оказана инициаторам проекта? Есть ли интерес у других регионов к запуску подобных проектов?

— Проект "Воздушная переправа" стартовал в июле и соединил воздушным мостом Якутск и поселок Нижний Бестях (находится на противоположном берегу реки Лены — прим. ТАСС). Он продемонстрировал новые возможности логистики для жителей, бизнеса и республики в целом. Так, Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами.

13 ноября, в День инноваций Республики Саха (Якутия), стартовал второй этап проекта. Почему именно сейчас? Потому что период ледостава — один из самых сложных для транспортного сообщения, так как традиционные пути переправы либо недоступны, либо сопряжены с высокими рисками.

Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это существенно сократит логистические издержки, включая время доставки грузов, в два-три раза, уменьшит стоимость по сравнению с другими маршрутами.

"Воздушная переправа" ярко демонстрирует то, как современные технологии способны преобразовать нашу жизнь. Мы нацелены на то, чтобы наш проект открыл новые возможности в сфере логистики, чтобы приносил пользу жителям и бизнесу, способствуя развитию всей республики.

— Кроме того, сеть супермаркетов "Вкусвилл" тоже начинает доставлять заказы по воздуху с помощью дронов, и первым регионом, где действует доставка, станет Якутия. Как вы считаете, возможно ли, что в будущем дронами будут отправлять еду и лекарства в труднодоступные места и в условиях непогоды? Насколько далекая это перспектива?

— Прямо сейчас в рамках проекта "Воздушная переправа" через приложение Boon Market можно заказать продукцию сети супермаркетов "Вкусвилл" как наземным путем, так и с помощью БПЛА.

Это исключительно важный и своевременный вопрос, который касается нашего с вами ближайшего будущего. Беспилотные технологии для Якутии — не просто модное новшество, а стратегическая необходимость. Она в ближайшие 5–10 лет кардинально изменит качество жизни в республике.

Для региона с нашими огромными расстояниями, суровым климатом и сложной транспортной логистикой дроны станут настоящим прорывом. Они способны преодолевать бездорожье, работать в сложных метеоусловиях и доставлять грузы туда, куда сегодня можно добраться только вертолетом.

Станет ли доставка грузов дроном такой же привычной, как вызов такси? В ближайшие 5–10 лет для межпоселковых перевозок, особенно в труднодоступных районах, это станет стандартной практикой. Мы уже сегодня активно тестируем и внедряем грузовые беспилотные маршруты. Надеюсь, что через несколько лет житель отдаленного поселка сможет заказать необходимые товары или запчасти, и они будут доставлены ему дроном в кратчайшие сроки. Это коснется почтовых отправлений, малогабаритных грузов и товаров первой необходимости.

Теперь о самом главном — медицине. Возможность экстренной доставки медикаментов в отдаленные арктические поселки — это не просто перспектива, а одна из наших ключевых целей. Когда речь идет о спасении человеческой жизни, счет идет на минуты. Беспилотник сможет за час доставить в фельдшерский пункт ампулу с жизненно важным препаратом или партию вакцин, на что у традиционного транспорта ушли бы сутки, а то и больше. Это не вопрос удобства, это вопрос спасения жизней.

Сегодня уже невозможно представить контроль за ЛЭП, мониторинг паводковой ситуации и лесных пожаров без БПЛА. Таким образом, через 5–10 лет беспилотник для жителя Якутии станет привычным и незаменимым помощником. Это будет технология, которая обеспечивает безопасность, доступность товаров и, самое главное, доступность качественной и своевременной медицинской помощи. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это будущее наступило как можно скорее.

— "Агломерация Тикси — Найба становится ключевым узлом Северного морского пути. Главным проектом станет глубоководный морской порт в Найбе, который откроет новые возможности для логистики, промышленности и занятости жителей арктических районов", — говорили вы. Здесь построят глубоководный порт согласно плану развития 15 опорных населенных пунктов Арктической зоны на период до 2035 года. Какие задачи порт будет решать, какая инфраструктура появится вокруг него?

— Морской порт Найба выполнит ряд стратегических задач, которые направлены на укрепление экономики Якутии и стабильное развитие потенциала всей Арктической зоны.

Между морскими портами Сабетта (на берегу полуострова Ямал — прим. ТАСС) и Певек нет круглогодичного глубоководного морского порта как для захода атомного, торгового, военного флота, так и способного принимать грузы и суда на отстой и ремонт. Новый порт Найба в Якутии заполнит критический пробел между этими портами. Его можно использовать не только для гражданских, но и для военных нужд — для базирования кораблей ВМФ и пограничной службы ФСБ.

В свою очередь, морской порт Тикси в Якутии может быть востребован как базовый пункт управления инфраструктурой в восточной части Севморпути, обеспечивать надежность и безопасность судоходства. Развитие порта сыграет большую роль в обеспечении национальной безопасности и обороны, национальных интересов России в Арктике. Также он может стать опорной точкой в развитии Восточной Арктики и имеет потенциальный статус морского порта двойного назначения.

Учитывая роль морского порта Тикси в развитии Севморпути, разрабатывается проект расширения его границ со строительством глубоководного морского порта в селе Найба. Также мы видим порт точкой роста для Якутии и драйвером для развития ряда смежных отраслей — промышленное освоение Арктической зоны РФ, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и реализация крупных проектов, таких как Кючусский кластер и АСММ.

Кроме того, сам проект несет важное социальное значение, поскольку он улучшит качество жизни местного населения. Он расширит экономические возможности республики и будет стимулировать интеграцию северных районов Якутии в общероссийскую экономику.

В долгосрочном плане комплексного развития агломерации Тикси — Найба общий объем финансирования всех мероприятий оценивается более чем в 34,7 млрд рублей. Туда вошло также обустройство до 2031 года автозимника продленного действия. Его проложат на участке Усть-Куйга — Найба по проекту строительства круглогодичной дороги "Яна", "Восточный меридиан". Также от трассы "Колыма" планируется построить еще автозимники продленного действия с участием недропользователей.

Ожидается, что "Восточный меридиан" объединит в единый комплекс месторождения серебра, золота, цинка и вольфрама с формируемым в Арктике новым Кючусским кластером.

— Ввод порта Найба в эксплуатацию намечен на 2029 год, сейчас все ли работы ведутся по графику? Какой объем средств из каких источников будет привлечен для реализации проекта? Готов ли частный бизнес инвестировать в строительство терминала Найбы?

— Благодаря поддержке президента России Владимира Путина агломерация Тикси — Найба включена в комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов АЗРФ.

В настоящий момент идет активная совместная работа с проектными организациями по разработке технико-экономического обоснования проекта. Одновременно необходимо обновление декларации, которая утверждена в 2021 году, с учетом изменений грузовой базы и текущей ситуации в стране.

Чтобы определить оптимальное местоположение будущего порта, Якутия сотрудничает с госкорпорацией "Росатом" по выполнению гидрографических исследований в Хараулахской бухте в Булунском районе. Завершение всей подготовительной стадии намечено на 2027 год, после чего начнется непосредственное строительство порта.

— Товарооборот Якутии с КНР уже достиг в этом году $2 млрд. Стимул к дальнейшему ее расширению — строительство транспортного коридора "Север — Юг" от порта Тикси через Якутию вплоть до границы с Китаем — мостового перехода Джалинда — Мохэ в Амурской области. Насколько вам кажется реалистичным этот проект, какой он может потребовать объем средств и готова ли Москва участвовать в нем?

— Сегодня проект по возобновлению работы смешанного пункта пропуска Джалинда — Мохэ — в активной фазе реализации. Имеется взаимопонимание с Амурской областью и Китайской Народной Республикой по дальнейшим шагам.

Переход обеспечит поэтапное увеличение объемов вывоза экспортных грузов. На начальном этапе планируется вывоз до 1,5 млн тонн в год, включая уголь в контейнерах Open Top. Далее по ходу расширения мощностей объемы последовательно будут наращиваться — с целью достижения потенциальной пропускной способности до 5 млн тонн в год, в перспективе — до 20 млн тонн в год.

В данный момент начаты работы по реконструкции железной дороги Сковородино — Рейново протяженностью 67 км. Прорабатываются параметры совмещенного мостового перехода с Китайской Народной Республикой и создание совместной рабочей группы с участием "Железных дорог Якутии".

Кроме грузоперевозок, восстановление пункта пропуска откроет большие перспективы для развития туризма. У жителей республики появится возможность выхода в Китай кратчайшим наземным маршрутом, что сделает поездки более доступными и удобными. Проект также позволит снять нагрузку на Восточный полигон, распределить грузопотоки более равномерно и повысить устойчивость всей логистической цепочки, снижая риски перегрузок и задержек в ключевых узлах.

Проект поддержали Минтранс России и РЖД. Согласно расчетам, общая стоимость первого этапа составит 5,7 млрд рублей.

— Компания "Эльга" начала строительство второго пути на Тихоокеанской железной дороге (ТЖД). Планируется ли увязка проекта с развитием Северо-Восточного транспортного коридора? Предполагается ли использование инфраструктуры ТЖД для вывоза грузов других компаний, работающих в Якутии?

— В этом году введена в эксплуатацию первая частная железная дорога страны — Тихоокеанская, которая напрямую ведет от Эльгинского месторождения до нового строящегося порта Эльга. Этот порт станет одним из крупнейших по грузообороту на всем российском побережье Тихого океана.

Появление прямого круглогодичного маршрута поставки угля от Эльгинского месторождения к ключевым потребителям повышает эффективность добычи, ускоряет отгрузку и снижает логистические издержки. Для Якутии это означает рост экспортного потенциала и укрепление позиции на международных рынках.

Таким образом, формируется база для развития новых проектов в промышленности, логистике и сфере сервисных услуг, повышается инвестиционная привлекательность. Ожидаемый рост грузопотока принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет, создаст новые рабочие места, даст импульс строительству дорожной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры. Для жителей республики — это новые возможности трудоустройства и повышение качества жизни.

Что касается Северо-Восточного транспортного коридора, хотелось бы отметить, что Тихоокеанская железная дорога и наши железнодорожные проекты Джалинда — Мохэ и Нижний Бестях — Магадан стратегически взаимодополняют друг друга, укрепляя инфраструктурный каркас Дальнего Востока. Так, проект Джалинда — Мохэ открывает прямой выход из Якутии в Китай, а ТЖД обеспечивает выход к мировым морским маршрутам. В совокупности с развитием БАМа и внутренних магистралей эти проекты формируют новую транспортную модель Дальнего Востока — гибкую и ориентированную на связь России со странами Азии.