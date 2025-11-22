Интервью

Экс-солист Enigma Эндрю Дональдс: не сдаваться, верить в себя и заниматься музыкой

Экс-солист группы Enigma Эндрю Дональдс выступит с концертами в России: 23 ноября в московском КЗ "Москва" и 25 ноября в петербургском клубе "А2". В интервью ТАСС ямайский певец рассказал о ностальгии по российской столице, о желании посотрудничать с Григорием Лепсом и своем отношении к попыткам отмены русской культуры, заявив, что именно культурное разнообразие делает мир интересным

Никита Башмаков

Солист группы Enigma Эндрю Дональдс © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

— Первый раз в Москве вы были около 10 лет назад. Нравится ли вам город сегодня, наблюдаете ли какие-либо изменения?

— Да, я был в Москве, наверное, уже больше 10 лет назад. И Москва такая же, она не сильно изменилась — фантастический город. Один из прекраснейших городов в мире, особенно ночью, и точно одно из ностальгических мест для меня. Я всегда рад вернуться в этот город спустя годы и всегда ищу возможность для выступления в Москве.

— Помимо выступлений есть ли у вас другие планы в России в этот раз?

— Нет, после тура я планирую вернуться домой к семье, потому что начинаются рождественские праздники, рождественские каникулы, и я хочу это время провести с семьей, с друзьями и ощутить рождественское настроение в кругу семьи.

— Какой совет вы могли бы дать молодым музыкантам?

— Главный совет, который я бы хотел дать молодым музыкантам, — самое главное — постоянно практиковаться и тренироваться. Ты должен посвятить себя музыке, ты должен быть в нее погружен. Ментально быть сильным, верить в себя, никогда не разочаровываться в себе.

Идти своим путем, верить в то, что однажды ты обязательно достигнешь своей цели, станешь тем, кем ты хочешь. И еще раз — ты должен постоянно практиковаться, заниматься и улучшать свои профессиональные навыки. Нельзя сдаваться

Если ты сдашься, ты никогда не узнаешь, кем бы ты мог стать и чего бы ты мог достичь. Поэтому никогда не сдаваться, верить в себя и много заниматься музыкой.

— Хотелось бы вам сделать совместную работу с российским исполнителем?

— Я уже поработал с Максимом Фадеевым. Наверное, хотел бы поработать с Григорием Лепсом. Посмотрим, никогда не знаешь, что может случиться и куда может привести судьба. Я не загадываю, и каких-то конкретных планов у меня пока нет, но все возможно.

— Как вы думаете, есть ли что-то общее между жителями Ямайки и России?

— Есть схожие качества между ямайцами и россиянами — поэтому у нас хорошие взаимоотношения между странами. Одно из первых — это то, что в приоритете у нас семья: и россияне, и ямайцы — семейные люди. У нас похожие ценности — и семейные, и жизненные. На Ямайке такие же крепкие мужчины, как и в России. Русские пьют водку, ямайцы пьют ром. Очень похоже чувство юмора — и русские, и ямайцы любят и умеют хорошо шутить.

— Каких русских музыкантов слушают на вашей родине?

— Я не знаю никого из современных популярных российских артистов, которые популярны на Ямайке. Известны только классические композиторы. Хотя среди современных исполнителей такого нет, но ямайская популярная музыка и российская — они чем-то похожи в своей направленности.

— Последние несколько лет мы наблюдаем попытки отменить русскую культуру. Как вы относитесь к таким ограничениям искусства?

— Я не думал на эту тему глубоко, но мне кажется, что не важно, культура какой страны: Африки, России, Ямайки, Китая, Бразилии или другой, — каждый должен понимать и уважать различия в культуре, в цвете кожи. Все это разнообразие и делает наш мир интересным. Хорошо было бы заниматься образовательными вопросами, изучать культуры других стран и народов, любить и уважать друг друга.

— Смотрели ли вы русские фильмы или, может быть, читали наши книги? Что вам запомнилось?

— Я очень занятой человек, поэтому я не смотрю кино и телевизор. У меня много русскоговорящих родственников, вокруг меня все время присутствует русская речь, и мы часто смотрим советские фильмы, картины бывших республик Советского Союза. Мы смотрим много комедий, ТВ-шоу. Я тоже смотрю, хотя ничего не понимаю, но вижу их смех и наслаждение, и мне увлекательно наблюдать, как они общаются на другом языке.

— Вы до сих пор холосты. Ищете ли вы в России свою спутницу?

— Я был несколько раз в отношениях. У меня есть дети от этих отношений, которые сейчас взрослые, и я не знаю, где я могу встретить свою вторую половину и как это может произойти. Я не сижу и не думаю об этом. Я считаю, что главная моя задача сейчас — давать людям великую музыку и большие концерты, делиться своим внутренним миром, душой и тем талантом, которым меня наградил Всевышний. Я не задумываюсь, как это отразится на моей личной жизни, потому что сейчас для меня более важно — делиться с аудиторией музыкой и гармонией.

— В одном из интервью вы говорили, что планируете уйти из музыки в бизнес. Могли бы вы рассказать нам о ваших планах?

— Я уже занимаюсь недвижимостью. У меня есть несколько апартаментов, я вкладываюсь в это направление. Если придет время, когда я закончу с музыкой... но, мне кажется, вряд ли такое когда-либо наступит — я уверен в том, что буду выступать до своего конца. Конечно, меньше, чем сейчас, — с возрастом будет тяжелее. Но возможно, что я сфокусируюсь на недвижимости, потому что я считаю, что лучше в жизни иметь хорошую недвижимость в прекрасном месте, чтобы наслаждаться миром и иметь высокое качество жизни. Я пока совмещаю выступления и недвижимость. Может быть, если мне попадется очень талантливый начинающий артист, я смогу помочь, поддержать его, поделиться своим опытом и возможностями для того, чтобы тот реализовал свои мечты.

