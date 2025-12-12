Интервью

Алексей Ковалев: Олимпиада без российских хоккеистов мне неинтересна

Тренер сборной "Россия 25" — о Кубке Первого канала, Играх-2026 и работе в "Спартаке"

Рустам Шарафутдинов

Алексей Ковалев © Петр Ковалев/ ТАСС

Тренер команды "Россия 25", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев перед Кубком Первого канала по хоккею в Новосибирске в интервью ТАСС рассказал, что надеется еще поработать в главной команде страны с Александром Радуловым и Никитой Гусевым. Он оценил перспективы Ивана Демидова и юного Александра Жаровского в Национальной хоккейной лиге, а также рассказал, что ему удалось улучшить в игре "Спартака" перед уходом из этого клуба.

— Вы играли в Кубке Первого канала, когда турнир в основном проводился в Москве. Как вам атмосфера этих соревнований в регионах?

— Да все то же самое. Конечно, когда ты тренер, то ощущения немного другие. Когда ты приходишь игроком, то есть какие-то переживания, хочешь выступить хорошо, показать себя. Когда ты уже тренер, то тебе просто нравится быть в этой обстановке. Здесь дело не в том, где такой турнир проходит, так как везде все хорошо организовано — в Москве, Сибири или где-то еще. Всегда приходит много зрителей, и наверняка так будет и в этот раз. У нас хоккей любят, особенно в Сибири.

— Может ли Кубок Первого канала своей атмосферой полноценно заменить международные соревнования, куда сборную России пока не допускают?

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

— У нас есть и иностранные команды, которые можно привлечь. Есть много возможностей, чтобы можно было посмотреть талантливых ребят, вместе играющих в одной сборной. Это можно сравнить с тем, когда музыканты собираются с нуля и уже друг друга понимают с первой ноты. Так что тут интересен сам процесс, когда видишь, как ребята понимают друг друга. Понятно, что есть те, кто уже играет в одном клубе, но в основном тут много ребят, которые вместе не выступали, и интересно посмотреть, как они могут сыграть в одной команде.

— В предварительном составе на турнир изначально были Александр Радулов и Никита Гусев. Нет ли сожаления, что не удастся на турнире здесь с ними поработать?

— Я думаю, что такая возможность мне еще представится.

— Наверняка вы будете смотреть игры Олимпиады, учитывая участие в них игроков НХЛ. Будете следить за матчами по телевизору или постараетесь быть на месте событий?

— Это зависит от того, будет ли такая возможность. У меня нет особо такого интереса смотреть такие соревнования без участия нашей сборной. На Олимпиаде есть немало других видов спорта, которые интересно смотреть. Я обычно люблю смотреть на наших лыжников, фигуристов.

— А если смотреть хоккей на Играх с профессиональной точки зрения?

— Ну я это все проходил, испытал на себе. В плане тренерской работы я всегда смотрю на это с точки зрения и игрока. Мне нужно понимать чувства игроков, что им дать, что подсказать, чем помочь. Поэтому что-то подсматривать у кого-то нет необходимости. У меня есть свое видение хоккея и как помочь ребятам.

— Верите ли вы в то, что НХЛ может не привести своих игроков на Олимпиаду в случае проблем с инфраструктурой Игр? Насколько возможно, что в лиге могут вместо Олимпиады организовать какое-то свое соревнование?

— Тяжело на этот вопрос ответить. Даже на знаю, как там будут выходить из этой ситуации.

"Допускаю, что клубы НХЛ и КХЛ когда-нибудь сыграют друг против друга"

— Вы пять лет играли в "Монреале". Можно ли говорить, что для игроков Александр Жаровского и Ивана Демидова этот клуб НХЛ сейчас является идеальной организацией в плане их развития, так как в ней доверяют молодым?

— Там вообще хороший клуб. Как я понимаю, они придерживаются такой линии, чтобы собрать команду под большие цели, надеются что-то выиграть. Там пытаются создать команду на много лет вперед из молодых ребят, которые обобьются со временем. Для этого берут молодых, чтобы они быстро привыкали к тому хоккею. Тот же Демидов уже стал практически звездой. В наши времена, когда ты приезжал туда, тебя часто отправляли в фарм-клуб, никакой возможности не давали. Поэтому нужно было пробиваться, доказывать, что ты не для фарм-клуба, а для основной команды.

— Президент ФХР Владислав Третьяк говорил о том, что федерация хочет пригласить на Кубок Первого канала "Вашингтон" после окончания специальной военной операции. Насколько это возможно, если бы клуб НХЛ в декабре отправился в другую страну с учетом того, что в конце 70-х годов на турнир на приз газеты "Известия" приезжали клубы ВХЛ?

— Я не думаю, что в НХЛ на это пойдут во время сезона. У команд длинные перелеты, они и так играют через день, иногда и каждый день, это большая нагрузка на игроков. Мне кажется, всегда можно вернуть то, что было раньше, когда команды НХЛ приезжали к нам, а потом мы ехали туда играть. Такое всегда возможно, почему нет.

— Как вам кажется, продолжит ли Артемий Панарин, с которым вы хорошо знакомы, карьеру в НХЛ, учитывая окончание его контракта в следующем году?

— Зная его, у него планы всегда меняются. Он может сказать, что это его последний сезон, и затем он вернется. А потом он еще поиграет год или два. Ты не можешь знать его планы, это может зависеть от семейных обстоятельств. Могут быть какие-то еще варианты. Но мне мало верится, что после этого сезона он закончит в НХЛ и вернется в Россию. Думаю, он там еще поиграет.

"В "Спартаке" давал возможность играть в большинстве многим ребятам"

— Какие у вас дальнейшие планы после турнира?

— Пока предложений никаких конкретных нет. Когда меня убрали из "Спартака", в этот же день был звонок из "Шанхая". Это все, что было. На данный момент никто со мной не связывался. Буду, наверное, работать в сборной, найду чем заняться.

— Многие болельщики "Спартака" удивились новости о вашем уходе из команды. Насколько неожиданным стал уход из "Спартака", предвещало ли что-либо и как это вообще произошло?

— Просто позвонили и сказали, что расторгают со мной контракт. Конечно, это было неожиданно. Чувствовалось, что что-то будет, но я не думал, что это могло быть связано со мной. У нас все бывает — никогда не знаешь, откуда это произойдет.​

— В прошлом сезоне у "Спартака" были проблемы с реализацией большинства, тогда как перед вашим уходом команда была по этому показателю в числе лидеров. Что удалось поменять в этом плане?

— Я просто начал искать немного другой подход к большинству. Так как состав наполовину поменялся, нужно было нарабатывать новые связки. Со многими игроками я уже работал, знал, что от них ждать. Для новых игроков нужно было немного времени. Я не концентрировался на девяти-десяти игроках, а работал со всеми нападающими, давал возможность всем. Особенно молодым ребятам, таким как [Александр] Беляев, [Данил] Пивчулин, который до сих пор здорово играет. Там растут хорошие ребята, они растут, им просто надо было дать возможность, что я в этом году и сделал.