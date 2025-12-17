Интервью

Главврач Кремлевской поликлиники: жить до 120 лет реально уже сейчас

В день векового юбилея ФГБУ "Поликлиника №1" Управления делами президента Российской Федерации ее главный врач Елена Ржевская в интервью ТАСС рассказала, как стать пациентом знаменитой "Кремлевки", почему Первую поликлинику называют Дворцом здоровья, кто и зачем придумал диспансеризацию, как прожить до 120 лет и что обязательно нужно сделать перед Новым годом

Вероника Романенкова

Елена Ржевская © ФГБУ "Поликлиника №1" Управления делами президента РФ

Совершив Октябрьскую революцию, большевики взялись не только за строительство социализма. Одной из первых забот для них стала организация медицинской помощи — общей для всех и особой — для руководства страны. Кремлевская медицина обслуживала узкий круг лиц, для которого подбиралось все самое лучшее — врачи, оборудование, помещения. Этот принцип сохранился и по сей день, только испытать, как он работает, теперь на себе может любой желающий.

— Елена Васильевна, все слышали выражение "кремлевская медицина". А что это такое — в трех словах?

— На первом месте слово "качество". Второе — индивидуальный подход. А третье — самопожертвование врачей. Они не просто работают — сгорают. К нам очень многие стремятся попасть на работу — престижно. Нет, квартиры здесь не дают, но возможностей для работы очень много — высококвалифицированный коллектив, лучшее оборудование, развитие в профессии.

— При этом обслуживание в Первой поликлинике доступно и для простых пациентов "с улицы"?

— У нас есть так называемый прикрепленный контингент — 14 тыс. человек — госслужащие, депутаты, на которых есть госзаказ. Это около 60% от общего количества пациентов, все остальные — коммерческие по разным программам. Многие тщательно изучают, к какому врачу пойти, приезжают специально на "имя". И не только из Москвы. И даже не только из России. Среди наших пациентов есть и королевские особы, ежегодно прибывающие на осмотр.

— Сегодня исполняется 100 лет Поликлинике №1, но заботой о здоровье руководителей страны занимались и раньше. Как появилась кремлевская медицина?

— Правительственной или придворной медицине несколько веков. Но после революции 1917 года в Советском государстве многое приходилось создавать с нуля. В том числе и новые принципы организации здравоохранения, которых еще не было нигде в мире. В марте 1918 года советское руководство переехало в Москву, которая вновь обрела статус столицы. В Москве была тяжелейшая эпидемиологическая ситуация, сам Кремль, где в первое время после переезда жила вся "верхушка", находился в плачевном состоянии.

Чтобы бороться с инфекциями, нарком здравоохранения Николай Семашко и управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич подготовили документы о санитарном надзоре в Кремле. С тех пор Управление санитарного надзора Кремля несколько раз меняло названия, а в 1953 году стало тем самым знаменитым 4-м Главным управлением при Минздраве СССР, функции которого теперь выполняет Главное медицинское управление Управления делами президента Российской Федерации.

— А как появилась Поликлиника №1?

— Официальная история начинается в 1925 году, когда амбулатория при Кремлевской больнице, работавшая с 1918 года, получила статус самостоятельного медучреждения и стала называться "Кремлевская поликлиника". Со временем пациентов становилось все больше, возникла идея о переезде из Кремля.

— И где "прописалась" Кремлевская поликлиника?

— В 1923 году решили построить здание для Кремлевской больницы и амбулатории на Воздвиженке. Но количество пациентов продолжало расти, росла и сама поликлиника, поэтому решили строить еще одно здание — в переулке Сивцев Вражек. Место специально подобрали недалеко от Кремля. За строительство взялись в 1937 году, но его пришлось приостановить с началом Великой Отечественной войны. Работы возобновились в 1945 году. Тогда проект был доработан: пятиэтажное здание с улучшенной отделкой, просторными вестибюлями и кабинетами, широкими коридорами. Это должен был быть настоящий дворец — Дворец здоровья!

Интерьер оформлялся изысканными материалами: мрамором, гранитом, бронзовыми и медными светильниками и люстрами, все по индивидуальному заказу. Внутренняя отделка проектировалась в стиле классицизма, чтобы соответствовать дворцовой обстановке. Но самое главное — лучшее в мире медицинское оборудование. Первых пациентов Дворец здоровья принял 25 декабря 1950 года, так что у первого корпуса тоже юбилей — 75 лет. Позже были построены еще два корпуса — 12-этажный в 1972 году и еще один в 1987 году.

— Переходя из корпуса в корпус, как будто путешествуешь по времени — настолько интерьеры характерны для годов, в которые создавались...

— Для нас это принципиальный момент — мы очень дорожим всем, что имеем. Сохраняем, поддерживаем, реставрируем. В первом корпусе не заменили ни одной оконной рамы, ни одной двери, на своих местах те же медные ручки и вентиляционные решетки.

Читайте также

Борьба с ожирением и телемедицина. Что входит в новую стратегию развития здравоохранения

Особая гордость — картины, переданные в дар поликлинике. Мы заботимся об их сохранении. Вот недавно отдали на реставрацию раму двухметровой работы "Ленин на охоте". Среди полотен встречаются настоящие шедевры. К юбилею составили полноценный каталог.

— Не подумываете о галерее?

— Нет. Хорошо, что картины висят в коридорах, в кабинетах врачей. Их все видят. А музей у нас уже есть. Он посвящен истории кремлевской медицины.

— Такой антураж как-то способствует выздоровлению, позитивному настрою?

— Вполне возможно. Пациентам нравится просто отдохнуть в холлах. Есть пациенты, которые приходят завтракать в наше кафе. А есть те, кто записывается на прием к врачу только на пятницу, потому что... по пятницам в нашей столовой готовят фирменные беляши.

— Люди годами и десятилетиями лечатся здесь. А есть ли среди пациентов долгожители?

— У нас пять столетних пациентов. И их стараемся окружить особой заботой — наблюдаем на дому, закрепили тех врачей, которых они сами выбрали.

— Долголетие — национальный приоритет и в России, и в Китае, например. На ваш профессиональный взгляд, насколько реально достичь цели по продолжительности жизни в 120 лет?

— Абсолютно реально. Наш контингент уже опережает все средние показатели по стране. Намного опережает.

— За счет чего?

— Прежде всего это обязательная диспансеризация. Раннее выявление онкологии — продолжительность жизни сразу же увеличивается. Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано выявлен, а дальше — профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию. Мы в Кремлевской поликлинике этот цикл замкнули, создали отделение реабилитации.

— Когда же можно будет рассчитывать, что люди будут жить до 120 лет?

— Я думаю, что уже можно рассчитывать.

— Уже сейчас?

— Да, уже сейчас. Если правильно питаться, следить за здоровьем, ходить на диспансеризацию — не только когда уже "жареный петух", а когда понимаешь: что-то немножко изменилось. И конечно, критические точки. Надо знать свою наследственность, какие заболевания были у вас в роду. Даже не надо генетический паспорт делать. Просто нужно вспомнить, у мамы, у папы спросить, от чего бабушка умерла, от чего дедушка, прадедушка. Это же элементарно. Когда знаешь, какие заболевания были в роду, ты уже знаешь — мне надо вот это и вот это проверять. Так что я думаю, если так подходить к здоровью, можно вполне замахнуться и на 120 лет.

— Само понятие диспансеризации — это же тоже идея кремлевской медицины и Кремлевской поликлиники?

— Да, мало кто знает, но диспансеризация зародилась в Первой поликлинике. Еще в 1922 году были организованы первые регулярные медосмотры всех прикрепленных пациентов. В 1930-е годы в поликлинике впервые в амбулаторной практике началось активное врачебное наблюдение за пациентами с некоторыми опасными заболеваниями — малярией, раком, гипертонической болезнью. Кстати, именно в те годы была создана единая история болезни.

С 1940 года впервые в мировой амбулаторной практике диспансеризация включается в план работы поликлиники, но воплотить идею помешала война. Реализацией занялись уже после Победы.

В 1967 году начальником 4-го Главного управления при Минздраве СССР стал Евгений Чазов. Он соединил разрозненные элементы диспансерного наблюдения и создал единую систему диспансерного ведения пациентов. А с 1977 года поликлиника перешла к всеобщей диспансеризации прикрепленного контингента

Была разработана и схема наблюдения и посещения лечащего врача после тех или иных заболеваний: после инфаркта — каждый месяц, при гипертонической болезни — два раза в квартал. Такая система позволила существенно снизить частоту сердечно-сосудистых катастроф у людей трудоспособного возраста. И еще раз подчеркну: такой подход к профилактике позволил увеличить продолжительность полноценной жизни тех, кто проходит диспансеризацию. Мы настаиваем, что диспансеризация нужна не только людям в возрасте, особенно в наше время стрессов и недосыпания.

Сегодня у нас есть эффективная система обследований, мы можем при регулярной диспансеризации обнаружить не только сами заболевания на ранних стадиях, но и определить предрасположенности каждого человека к ним. Хотя врач не способен повлиять на такие факторы риска, как возраст и генетика, он может научить пациента правильному образу жизни, чтобы свести к минимуму вероятность развития большинства болезней.

— Но жизнь преподносит новые факторы риска. Например, пандемия коронавируса. Чему она вас научила?

— Ковид повлек много осложнений... И больше всего, по нашим наблюдениям, это неврология и проблемы с суставами. Неврологи и травматологи после ковида — одни из самых востребованных врачей. Даже думаем увеличивать количество травматологов. Мы ведь привыкли, что на первом месте кардиология, потому что контингент — это госслужащие с высокой нагрузкой и стрессами, а тут травматологи потребовались...

— А какие-то оргвыводы из пандемии сделали?

— Мы, наверное, были первым медучреждением, которое правильно отреагировало на ковид и полностью перешло на обслуживание именно по ковиду. Все врачи вне зависимости от специализации были перепрофилированы в бригады, все работали. Здесь мне помог опыт Сочи (в 2011–2014 годах Е.В. Ржевская после более 20 лет работы врачом возглавляла Управление здравоохранения администрации Сочи — прим. ТАСС), потому что, когда готовились к Олимпиаде, моделировали разные экстренные ситуации, составляли планы на случай эпидемии — как брать анализы, как вакцинировать, как "отсекать" носителей и закрывать какие-то блоки или целые здания. Поскольку вакцинацию от ковида у нас проходили многие послы других государств, пригласили преподавателя английского, чтобы улучшить знание языка у персонала.

— Теперь ковид ушел, и можно вздохнуть с облегчением?

— Ковид есть и сегодня, есть и другие вирусы и инфекционные заболевания. Так что сотрудники Поликлиники №1 по-прежнему понедельник начинают одинаково — сами сдают анализы.

— До сих пор?

— А как же? Мы же не можем рисковать здоровьем наших пациентов. А коллектив у нас очень большой, все распространяется очень быстро, поэтому тест обязателен для всех. С этим у нас очень строго!

Читайте также

Михаил Мурашко: здоровье матери и ребенка сегодня — в фокусе внимания

— И насколько велик коллектив?

— 1 360 человек. Мы самая большая поликлиника в Европе. Еще одна подобная есть только в Австралии.

— Проблем с кадрами нет?

— Сейчас острой проблемы, как было в 90-е годы, нет. Но есть жесткие требования. Нам нужны не просто лучшие специалисты, а чтобы глаз горел. Когда я пришла на это место (в 2015 году — прим. ТАСС), средний возраст врачей был 69 лет, сейчас — 43, многие — кандидаты и доктора наук, каждый год сотрудники защищают диссертации.

— Нынешние выпускники медвузов соответствуют "кремлевским стандартам"?

— Самое хорошее медицинское образование в мире — в России. Много раз в этом убеждалась, когда еще ездили на научные конференции на Запад.

— Сейчас как-то поддерживается сотрудничество с другими странами?

— С Европой совсем нет. Только чисто по-человечески между собой общаемся с коллегами. Они жалуются, что без русских на симпозиумах стало неинтересно, скучно.

— А с дружественными странами?

— Тут есть другие нюансы. Например, в Китае ведь совершенно другая медицина, очень много их традиционных вещей, которые нельзя применить по нашим стандартам.

— Зато собственные стандарты сохраняются, судя по ассортименту в аптеке при поликлинике...

— Раньше таких аптек, которые сами готовили препараты по рецепту, было множество, но от них постарались избавиться — не прибыльно. Мы свою, открывшуюся в 1919 году, сохранили. У нас по-прежнему можно купить "те самые" порошки, микстуры, капли — от кашля, для сна, "от нервов", "кремлевский бальзам" для заживления ран.

— Известно, что есть некие чудодейственные "кремлевские кремы"...

— Есть. Кремы и другие средства по уходу за кожей. Они натуральные, с небольшим сроком годности и должны храниться в холодильнике. Женщины их очень любят. А не так давно стали делать линейку средств и для мужчин.

— Сейчас уже все начали готовиться к Новому году. Какие медицинские советы вы могли бы дать — что нужно сделать перед праздником и что не делать во время длинных каникул?

— Во время каникул можно делать все, что хотите. Что душа просит, то и делать. Главное — отдохнуть.

— Многие стараются похудеть к Новому году...

— Каждый решает для себя сам, но я всегда говорю, что в конце года вы точно должны сходить на УЗИ, посмотреть внутренние органы и, самое главное, сделать гастроскопию и колоноскопию. Сейчас это все под седацией, во сне, никаких неприятных ощущений. Потом уже для души можно и к стоматологу.

— Не к косметологу, не к парикмахеру, не в ателье?

— Нет-нет-нет! Надо такие глобальные задачи ставить себе, понимаете? Вот этот осмотр — глобальная задача на декабрь.