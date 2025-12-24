Интервью

Фесиков: в 2026 году пловцы РФ вернут статус одной из лучших команд Европы

Бронзовый призер Олимпийских игр — об итогах Кубка Сальникова, возвращении Евгения Рылова и Александре Овечкине

Даниил Сорокин

Сергей Фесиков © Даниил Сорокин/ ТАСС

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью ТАСС подвел итоги года для российских пловцов и обозначил планы сборной России на 2026 год.

— Подведите итоги Кубка Сальникова, который завершился 21 декабря. Как прошел последний турнир уходящего года?

— Я очень рад тому, что соревновательный сезон завершается. Кубок Сальникова был финальным турниром для наших спортсменов. Шикарные заплывы, соревнования, два дня очень насыщенной борьбы, где лидеры действительно проявили себя.

— Кто из спортсменов себя ярко проявил?

— Удивили Паша Самусенко, он сделал хет-трик в плавании на спине (победил на трех дистанциях — прим. ТАСС). Я хочу отметить, что это большой шаг вперед для него, он проявил себя как многогранный специалист в плавании на спине, не только спринтер. Показал феноменальный результат на дистанции 100 м и в целом уровень результатов поднял. Значит, он правильно сделал подготовку с тренером, и я хочу их поздравить.

Андрей Минаков, несмотря на то что не смог выступить в полной программе на чемпионате России, показал прекрасные секунды на дистанции 100 м баттерфляем, приблизился к своим лучшим результатам и на 100 м вольным стилем тоже был хорош. Егор Корнев показал классный результат в заплыве на 50 м вольным стилем. В пятницу он был расстроен, что не удалось улучшить результат чемпионата России, но все равно ему принадлежит лучшее время сезона в мире.

— Сравнивались ли как-то результаты Кубка Сальникова с результатами прошедшего без нас чемпионате Европы в Польше?

— Наша сборная выглядела бы очень достойно на чемпионате Европы. Мы точно могли рассчитывать на большое количество медалей. Но это заочная борьба, а мы будем ждать очной международной встречи и надеемся, что в 2026 году чемпионат Европы станет ключевым. Вся подготовка будет строиться с акцентом на него.

— Поставлены ли уже какие-то цели на чемпионат Европы на длинной воде?

— Сейчас спортсмены находятся в фазе подготовки к следующему сезону. Тренерский штаб во главе с Андреем Геннадьевичем Шишиным построил цикл подготовки на лето 2026 года с учетом чемпионата Европы. Я уверен, что спортсмены там будут в полной боевой готовности и вернут себе статус одной из лучших команд Европы.

— В этом году мы вернулись на международную арену на большой воде. На ваш взгляд, насколько этот опыт будет полезен при подготовке к следующим стартам?

— Я больше чем уверен, что опыт чемпионата мира и всех первенств, которые мы прошли, станет фундаментом для того, чтобы ничего не бояться, придаст некой злости и уверенности двигаться вперед. Задачи у нас высокие, мы понимаем, что 2026 год будет подготовкой к 2028 году, когда состоятся Олимпийские игры. Мы все хотим там быть, рвемся туда и жаждем побед.

— В этом году было побито много рекордов России, Европы и мира на юношеском уровне. Как вы оцените сейчас резерв нашей сборной?

— У нас неплохой резерв, который выступал на первенствах Европы и мира. Ребята зарядились, выехав на соревнования, которых им не хватало. Они получили эмоции и стимул. Они уже стартуют не просто так, а в статусе победителей. Сейчас на российских турнирах они конкурируют с ребятами из основной команды, звездами, блиставшими на взрослом чемпионате мира в Сингапуре.

Миша Щербаков, побеждавший на первенствах Европы и мира, уже конкурирует с призерами чемпионата мира. Но нет предела совершенству. У нас есть и другие классные ребята: Георгий Яковлев, Гриша Вековищев. По мере того, что они блистали в летнем сезоне, они показали хорошие секунды на короткой воде. Наша задача — поднимать резерв, уровень результатов, а самое главное — помогать раскрывать потенциал. Нужно, чтобы этот резерв дошел до Олимпийских игр и в будущем составил костяк основной сборной.

— Недавно Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения со всех юных спортсменов, в том числе вернуть гимн и флаг. Как вы восприняли эту новость?

— С одной стороны, я был этому очень рад, потому что возврат флага и гимна в спорте — это огромное событие для всей страны. С другой стороны, хочу отметить, что пока только рекомендация. Когда выйдут официальные правила допуска наших спортсменов, когда разрешат выступать с гимном, флагом и гербом, тогда это будет большая победа. Уверен, наши спортсмены будут побеждать и петь гимн.

— Спортсменом года в России был признан пловец Кирилл Пригода. О чем это говорит?

— Это говорит о том, что плавание — вид номер один в стране. Как бы мы ни любили футбол, но самый лучший и эстетичный вид спорта — это плавание, и Кирилл тому пример. Он получил заслуженную награду. Кирилл находится в составе сборной больше 15 лет, мотивирует ребят. Вместе с Климентом Колесниковым они составляют костяк национальной команды. Я очень рад за Кирилла, он заслужил звание "Спортсмен года". Это первый раз, когда пловца выделили в таком формате, и я надеюсь, что точно не последний.

— Многие также считают, что спортсменом года мог стать Александр Овечкин, побивший рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге.

— Александр Овечкин — легенда, про которую снимут не один фильм, и я уверен, что уже снимают. Он перебил достижение Уэйна Гретцки, вписал себя в историю и застолбил не только за собой, но и за всей страной место в истории мирового хоккея. Смотря на амбиции Александра, его игру, как он продолжает биться и забивать, уверен, этот рекорд будет увеличиваться.

— Евгений Рылов сообщал, что хочет вернуться к соревнованиям. Насколько реально его возвращение?

— Мы недавно с ним виделись. Он действительно возвращается к подготовке. К апрелю-июню пообещал быть в полной боевой готовности. Все в руках Евгения. И, конечно, его появление в финале Кубка России и на чемпионате страны замотивирует молодых спортсменов на новые свершения. Хочу пожелать ему труда, собрать себя воедино.

— В целом как бы вы оценили итоги года для российского плавания?

— Мы проделали большую комплексную работу, но выделить я бы все равно хотел спортсменов, что они не побоялись, двигались международным путем. Этот задел нужно оставить. Год был интересным, но следующий должен стать еще лучше. Хочу пожелать ребятам двигаться только вперед и рассчитывать на то, что лучшие секунды и результаты у них впереди.

— Какие у федерации планы на ближайшее время?

— В январе у нас будет три выездных мероприятия. Основной состав сборной отправится в Таиланд, также параллельно будет идти сбор на "Озере Круглом". Для пловцов на открытой воде планируется горная подготовка в Армении. В феврале будет подготовка на "Озере Круглом", начнутся этапы Кубка России, в апреле — финал Кубка России. Этот старт будет квалификационным на чемпионат Европы и единственным отборочным — на первенство Европы среди юниоров. Затем будет серия международных стартов Mare Nostrum. В июне пройдет чемпионат России, который станет вторым квалификационным турниром на чемпионат Европы.

Что касается сборной по открытой воде, то там тоже планируется ряд соревнований. Планируем выступить на этапах Кубка мира, Кубка Европы. У нас много планов, и председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин делает все, чтобы мы могли двигаться дальше, открывать новые горизонты и побеждать