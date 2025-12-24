Интервью

Глава Хабаровского края: мы перезагрузили работу с инвесторами

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью ТАСС о достижениях региона за минувший год и о главных вызовах на ближайшую пятилетку. Поделился планами по крупнейшим стройкам, включая запуск погранперехода на границе с Китаем и возведение атомной станции, пояснил, почему нужно пересобрать туристическую отрасль региона, как край будет выстраивать сотрудничество со странами БРИКС и ЕАЭС и чем так понравилась местная икра американцам

— Вслед за президентом подведем итоги года. Каким был 2025 год для Хабаровского края? Как в целом меняется инвестиционная активность в крае на фоне изменений ключевой ставки? Какие отрасли удерживают темпы?

— Первая задача, которую я увидел для себя на посту губернатора края, — это перезагрузка работы с инвесторами. И те, кто готов вкладываться в развитие региона, должны получать лучшие условия. За каждым инвестпроектом я закрепил ответственных — от заместителей глав муниципальных образований до вице-губернаторов и зампредов правительства. Переформатировали агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций. Оно стало по-настоящему "одним окном" для инвесторов. Перезагрузили инвестиционный совет, договорились с бизнесом вести публичное обсуждение проектов. И я могу сказать, что за девять месяцев инвестиции в основной капитал составили 400 млрд рублей. Это больше, чем за 2024 год, тогда было 387 млрд.

— А какой ожидаете объем по итогам года и в 2026 году?

— Честно, мы замахиваемся на большую сумму — до 500 млрд. Рассчитываем перешагнуть эту планку. Получится или нет? Я пока осторожничаю. На следующий год нацеливаемся превысить 550 млрд. Но опять же, это сложная задача.

Развитие инфраструктуры Восточного полигона, например, зависит от федеральных средств. Третий этап у нас только планируют продолжить, и все зависит от наполнения федерального бюджета. Гидрометаллургический кластер переработки дважды упорных золотоносных руд хотим разместить на тихоокеанском побережье. Предложили построить его группе "Полиметалл" — проект аналогичный Амурскому гидрометаллургическому комбинату в городе Амурске. Сейчас это прорабатывается. Можно было бы сразу вырабатывать золото и направлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но у группы есть и к нам вопросы: сможем ли мы обеспечить железнодорожную ветку, портовую инфраструктуру?

Строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении в Нанайском районе — очень рассчитываем, что комбинат не только выйдет на проектную мощность в 2026 году, но и продолжатся следующие этапы развития меднодобывающего и медноперерабатывающего производства.

Всего в регионе насчитывается 112 инвестиционных проектов на сумму более чем 2,6 трлн рублей. Акцент делаем на тех направлениях, которые идут в рост, исходя из биржевых котировок. Это добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства. Почему? Потому что зачем нам делиться маржинальностью с другими странами, в том числе с дружественным Китаем.

IT-технологии и связь выросли на 6%. Наращиваем транспорт. Уже в высокой степени реализация проекта "Амурбас" по сборке автобусов. Запуск планируется в следующем году. Энергетика в крае выросла на 11%.

— Какие ключевые проекты по энергетике?

— Строительство ТЭЦ-4, которая придет на смену отработавшей свое 70-летней ТЭЦ-1, постараемся завершить в конце 2026 года. Стоимость проекта — почти 87 млрд рублей. И что важно — полностью российское оборудование.

Сейчас на площадке занято более 1,5 тыс. специалистов и 100 единиц техники. ТЭЦ-4 полностью будет работать на природном газе, это существенно сократит выбросы различных газов, сажи и золы, а значит, хабаровский воздух станет намного чище.

Атомная электростанция — 250 млрд рублей как минимум. Предложили под нее площадку возле озера Киотеми в Хабаровском районе, есть еще одна площадка под Комсомольском-на-Амуре. Решаем вопрос о сдвиге сроков влево. Энергия нужна уже сегодня. Этот проект также сильно зависит от наполнения федерального бюджета. Без Федерации мы его не осилим.

Строительство АЭС включено в генеральную схему объектов электроэнергетики до 2042 года. Мощность станции — два энергоблока по 600 МВт. Ввод в эксплуатацию соответственно в 2041 и в 2042 годах, при этом есть поручение президента, которое Владимир Владимирович Путин дал Росатому: рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию нашей атомной АЭС с 2037 года.

— Вы упомянули добычу полезных ископаемых, какие планы по золоту?

— По итогам года планируем побить рекорды по добыче золота и выйти на 32 т 400 кг. Это 115% к 2024 году. Аккуратно заглядывая в будущий год, скажу, что на 2026-й план еще немного выше — 32 т 450 кг. Также в 2026-м ожидаем рост почти на 40% по меди благодаря разработке Малмыжского месторождения.

— Одна из ключевых строек в Хабаровском крае — это создание погранперехода на Большом Уссурийском острове, по которому пролегает граница с Китаем. Есть ли сложности по этому проекту?

— Сложности есть с тем, что подрядчики пытаются раздуть объем поставляемого песка. Мы им это делать не дадим. Я не вижу здесь сложности для региона, я вижу здесь сложности для ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета. Будет установлено, что это недобросовестное раздувание смет, — посадят их всех в тюрьму.

А касаемо работы, то набрали хороший темп строительства дороги к будущему пункту пропуска. Это действительно так. Подрядчик уложил все нижние слои на 52%, активно работает на участках, где возводятся мосты. Задача — как можно скорее подготовить основную дорогу к погранпереходу, чтобы можно было доставлять материалы для строительства пункта. Асфальт укладывать будем уже после того, как появится сам объект, чтобы не разрушить покрытие.

Другой подрядчик делает отсыпку основания под фундамент пункта пропуска. Полностью уже подготовили песчаную подушку и насыпь. Сейчас идут приемо-сдаточные работы. Мы планировали этот объем работ на два года, сделали, как и обещали, за полгода. И в начале следующего года, когда откроется финансирование Минтранса и Росгранстроя, уже пойдет следующий этап работ, то есть строительство самого перехода. Причем я попросил типовой грузо-пассажирский погранпереход, который уже построен в Амурской области — Кани-Курган, — перенести сюда и построить такой же здесь. Это будет легче, это будет быстрее. Сроки должны быть синхронизированы с китайской стороной. Очень рассчитываю на то, что в конце 2027 года мы погранпереход увидим.

— Как оцениваете активность бизнеса в части насыщения территории инвестпроектами?

— Что касается проектов, то тут необходимо устранить ряд инфраструктурных ограничений. Решаем эту задачу вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики — здесь в помощь режим ТОР. На очереди последнее согласование для запуска распоряжения правительства России.

Привлекаем на остров инвесторов. Среди проектов — национальный центр "Россия", парк Дружбы народов, российско-китайский технопарк, транспортно-логистический комплекс, четырехзвездочный клубный отель со спа и яхт-клубом.

Земля на острове плодородная, поэтому будем перенимать опыт соседей из КНР: запускаем площадки рисоводства, выращивания ягод и фруктов в закрытом грунте.

— В связи с планируемым запуском пункта на острове в непосредственной близости к Хабаровску актуальным становится и развитие инфраструктуры самого города. И в первую очередь интересно, как реализуется масштабный проект "Хабаровск-сити"?

— Кстати, очень хорошо идем в части реализации проекта "Хабаровск-сити". Там очень много закрытых работ. Утвержденные дорожные карты, как мне докладывают, реализуются.

"Хабаровск-сити" объединит жилые дома, офисы государственных корпораций и банков, гостиничные комплексы, концертные залы, современные общественные пространства. Сердцем деловой застройки станет специализированный конгрессно-выставочный комплекс.

Уже приступили к работе — всего запланировано четыре этапа. Возведено ограждение, отсыпана территория, размещены временные здания и сооружения, устроено электроснабжение и освещение, перевезено с территории застройки 415 гаражей из 1 160, работы будут продолжены в 2026 году. Срок комплексного развития территории — девять лет. Жилая застройка планируется в объеме около 128,3 тыс. кв. м, деловая — почти 59,4 тыс. Будет возведена школа микрорайона Строитель на 1 100 мест. Сейчас по ней проходит ряд экспертиз, которые показывают, насколько построенная ранее бетонная конструкция сможет выдержать строительство или ее нужно будет ломать и делать заново (школу в микрорайоне Строитель начали возводить в 2022 году, строительство заморожено, были возбуждены уголовные дела — прим. ТАСС).

— На ВЭФ звучала идея строительства двух новых развязок, появятся ли они, началось ли проектирование или другие какие-то шаги в этом направлении?

— Вместе с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения вырабатываем максимально комфортные для города решения. Уже есть предложения по созданию транспортной развязки Калинина — 65-летия Победы общей протяженностью более 2,5 км. Впоследствии при необходимости планируем привлечь московский институт "Мостранспроект".

— Что с межвузовским кампусом? Проект проблемный.

— Огромный проект. Не все было гладко с концессионером. Соглашение решением суда по иску прокуратуры расторгнуто, землю вернули государству в конце этого года.

Проект кампуса был пересмотрен, сейчас соответствует обновленным национальным проектам России, будет сфокусирован на поддержке технологической трансформации и инфраструктурного обеспечения края и всего Дальневосточного округа.

Будет 90 тыс. кв. м застройки вместо 152 тыс. Согласовали задания на проектирование по всем объектам, концепцию одобрили на заседании градсовета, на завершающей стадии переговоры c потенциальным концессионером — компанией "Инфратех-Хабаровск №3".

Сама стройка, я рассчитываю, начнется во второй половине 2026 года. Проект пока еще не прошел экспертизу, поэтому это зависит скорее не от воли губернатора, а все-таки от успешной зашиты в госэкспертизе. Проект многообразный, сложный. Это не просто дом, это большое количество кампусов, общежитие.

Первым этапом будет построено именно общежитие на 2,5 тыс. мест. Объект завершат в 2028 году. Вторым — учебные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс и технопарк. Все это будет построено в 2030 году.

Мы привлекли к проекту ведущие институты, с которыми уже заключили соглашения. Это МАИ, МФТИ, МГТУ имени Баумана, МГИМО и Финансовый университет при правительстве России. С учреждениями будем вырабатывать единые решения, единые образовательные программы. Студенты смогут получать сразу два диплома.

В краевой столице реализуются и другие значимые инфраструктурные проекты, которые должны сделать город комфортнее и повысить его туристическую привлекательность. Это и создание объединенной набережной Амура, благоустройство бульваров, парков, дамбы Южного округа, других объектов.

— Не считаете, что туристическая отрасль провальна в крае?

— С туризмом плохо. Мы не смогли пока сделать регион привлекательным в этой части. У нас есть въездной туризм, но при этом он не глобальный.

Необходимо расширение инфраструктуры. Для меня совершенно очевидно, что ее откровенно не хватает. В Хабаровском крае, к сожалению, нет ни одного спа-отеля, у нас существенная нехватка гостиниц. Работаем над тем, чтобы увеличить количество туристических троп, чтобы они были интересными. Именно это все явилось, не буду скрывать, сутью моих претензий к министерству туризма края. В этом году был вынужден освободить от должности министра туризма и, по сути, в ручном режиме пересобирать и отрасль, и непосредственно министерство. Почему? Пока не получилось именно региональный продукт продвинуть. Разовые инициативы, к сожалению, не дали возможности реализоваться в системе.

Нужно вести работу от крупных вопросов, связанных с логистикой, до благоустройства территории. Поэтому на следующий год, например, запланировано благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске. Начнем в следующем году, завершим в 2027-м. Приступили к реконструкции пятого этапа набережной, дамбу Южного округа хотим облагородить к сентябрю будущего года.

Но первоочередное — это все-таки логистика. Нужно открыть аэропорт Комсомольска-на-Амуре (в настоящее время аэропорт в частной собственности — прим. ТАСС). Идем в этом направлении, президент поддержал мое предложение о передаче региону здания аэропорта. Мы его не просто возьмем, мы его реконструируем. И это позволит иметь короткое плечо доставки туристов на горнолыжный комплекс "Холдоми".

Рядом с Хабаровском продолжится развитие спортивно-туристического комплекса "Хехцир". Была встреча с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Он согласился поддержать ряд наших проектов, в том числе и "Хехцир". Подъемник, который там поставлен, — это старый подъемник. Поэтому он часто ломается, находится на техническом обслуживании. Пытаемся решить вопрос с финансированием нового подъемника на соседнем склоне. В целом нужно активно продвигать нашу зиму в стране и на рынках Китая. Снега точно хватит на всех.

— Понятно, что край активно развивает сотрудничество с Китаем. А как строится взаимодействие с другими странами БРИКС, с ЕАЭС?

— Во время недавнего визита в Индию президент отмечал, что в БРИКС нас объединяют традиционные ценности, на базе которых наши цивилизации существуют уже сотни, а может быть, тысячи лет. Для Хабаровского края — форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе — сотрудничество с БРИКС и ЕАЭС заложено как на уровне истории и географии, так и в современной геополитике. Китай — наш ключевой партнер в БРИКС. И в этом году наши отношения получили новый импульс. Хабаровск для китайского бизнеса — точка, где готовы работать фактически по всем основным направлениям. Предложения по развитию сотрудничества мы представили в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Гуандун, Шэньси, в Пекине. Товары региональных производителей начали распространяться через маркетплейсы.

Китайские коллеги тоже рассматривают вопросы захода в Хабаровский край, в том числе по сборочному производству, по машиностроению. В ЕАЭС Беларусь и Казахстан — наши ключевые партнеры. На всех этих рынках мы начали продвигать продукцию под брендом "Сделано в Хабаровском крае". Кстати, мы первое место в России занимаем по региональной экспортной программе.

С Индонезией идет обмен компетенциями по кораблестроению, их интересует наша продукция нефтепереработки, пищевая продукция, в том числе рыба. У них много рыбы, но она другая.

Икрой из Хабаровского края недавно, как выяснилось, заинтересовались и в Америке. Ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал президенту Дональду Трампу.

Чем севернее рыба добывается, тем больше у нее жиров, аминокислот, тем она более полезна. Поэтому наша рыба одна из лучших, а то и лучшая в мире. Ну и, соответственно, все производные.

— Трамп то есть попробовал лучшую в мире икру?

— Конечно. Спасибо производителям, молодцы и группа компаний "Невада", которая быстро поставила товар. Я могу сказать, что это все делалось именно через механизмы "Сделано в Хабаровском крае".

Но Америка не предмет нашего геополитического интереса в части продажи товаров. А страны Азиатско-Тихоокеанского региона, безусловно, да. И мы хотим поставлять рыбу туда.

Страна разворачивается на Восток, и с Западом в ближайшие годы мы близки не будем. И продукцию туда поставлять не будем. Экспортные отношения будут развиваться со странами АТР, и от того, насколько большими мы сможем сделать "ворота" в этот регион, зависит преуспевание и края, и России.

— Какими видите главные вызовы на ближайшие пять лет для края?

— Неоднократно говорил о наших логистических преимуществах, но они же для нас одновременно и вызовы. Ведь их нужно закреплять и развивать. Появляются альтернативы, можно сказать, конкуренты для нас: Северный морской путь, выходы в Китай через Монголию или другие регионы страны — Амурскую область и Республику Тыва. Поэтому необходимо сохранять конкурентные преимущества. Среди козырей — уже упомянутые пункт пропуска на Большом Уссурийском, программа развития судоходства, модернизация БАМа и Транссиба, портовых мощностей.

Ни одно начинание невозможно реализовать без человека, его рук и, конечно, желания трудиться на благо отечества. Люди — главное богатство. И мы должны создавать условия, чтобы здесь хотелось работать и жить.

Беседовала Евгения Летта