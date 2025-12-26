Интервью

Зампред правления Сбербанка Попов: на рынке наметилось оживление инвестиционного спроса

Снижение ключевой ставки дало импульс для оживления инвестиционного спроса и корпоративного кредитования, которое, как ожидается, продолжится и в 2026 году. И хотя ситуация с долговой нагрузкой крупных заемщиков также в целом остается управляемой, банки продолжают искать альтернативные формы финансирования. Так, Сбербанк запустил кредиты в драгметаллах и изучает возможности кредитования компаний под залог криптовалюты. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампред правления банка Анатолий Попов

Рита Шпилевская

— Как вы оцениваете долговую нагрузку крупнейших заемщиков? Вызывает ли она опасения? Что можно сказать о платежной дисциплине и качестве портфеля? Есть ли крупные реструктуризации? Какие отрасли наиболее уязвимы?

— Я бы охарактеризовал текущую ситуацию как рабочую. Реструктуризации традиционно есть, но они не носят массовый характер. Долговая нагрузка, как и весь спектр финансовых показателей компаний, анализируется нами на постоянной основе, мы регулярно проводим стресс-тесты. В начале 2025 года мы ставили перед собой цель удержать долю потенциально проблемных кредитов — а их мы определяем по внутренним, крайне консервативным стандартам — на имеющемся на тот момент уровне. Но нам даже удалось добиться небольшого, но тем не менее снижения этого показателя, примерно в пределах 1%. Наиболее уязвимыми остаются экспортно ориентированные отрасли, на которые оказывают давление как сильный рубль, так и беспрецедентное количество введенных санкций.

— Какие прогнозы по динамике корпоративного кредитования на начало 2026 года? Можно ли говорить об устойчивом росте?

— Сейчас Сбер растет быстрее рынка. Преобладает спрос со стороны крупных и крупнейших клиентов — малому и среднему бизнесу сложнее кредитоваться в условиях высоких ставок в экономике и жесткого регулирования.

Клиенты в основном заинтересованы в оборотном кредитовании, но есть и некоторые признаки оживления инвестиционного спроса, что свидетельствует прежде всего о высокой степени адаптации. Надеемся, что этот тренд продолжится и в 2026 году. Традиционно мы не ожидаем высокой активности кредитования в первом квартале 2026 года. Прогнозируем динамику на уровне 1–1,5%. Способствовать росту инвестиционной активности будет дальнейшее снижение ключевой ставки. 19 декабря Банк России, как мы и прогнозировали, снизил ставку до 16% годовых, а к декабрю 2026 года мы ожидаем увидеть ставку 12% годовых.

— Как меняется валютная структура депозитов и кредитов юрлицам? Какая доля недружественных валют в портфелях? Какие мягкие валюты набирают популярность, введение каких новых активов рассматривается?

— В 2025 году мы продолжали снижать долю долларов и евро в кредитном портфеле. Сохраняет свою востребованность кредитование в юанях и золоте, но объем операций существенно ограничен наличием соответствующей ликвидности.

В то же время мы предлагаем нашим клиентам разнообразные альтернативные формы финансирования. Так, с начала 2024 года на фоне высоких рублевых ставок и ограниченной валютной ликвидности мы наблюдаем повышенный спрос со стороны производителей драгметаллов на кредиты в металле. Помимо кредитования в золоте, ставшего уже классическим инструментом, в этом году банк выдал первые кредиты в серебре и платине. Особенность таких кредитных продуктов в том, что средства предоставляются не в твердой валюте, а в граммах металла. В серебре, например, мы выдали 65 т металла. Погашать такой кредит клиент может поставкой банку физического металла или денежными средствами. Банк сформировал портфель кредитов в драгметаллах в объеме, эквивалентном более 200 млрд рублей. Сейчас мы смотрим в сторону кредитования и в других металлах, например в палладии.

— А как меняется доля кредитов по плавающей ставке?

— Конечно, наметившийся тренд на снижение ключевой ставки влияет на долю кредитов, выданных под плавающую ставку. В 2025 году этот показатель находился на рекордно высоком уровне — 70–75%.

— Когда в 2026 году стоит ожидать оживления инвестиционного кредитования?

— Мы связываем оживление инвестиционного кредитования с темпами снижения ключевой ставки — сейчас это самый важный фактор. По нашим оценкам, оптимальная ключевая ставка для возобновления инвестиционных программ для предприятий находится на уровне 10–12%. При этом часть проектов предприятия могут начать реализовывать при ключевой ставке на уровне 12–14%.

— Ранее вы говорили, что в 2026 году рынок ожидает не менее пяти IPO. На ваш взгляд, не слишком ли это слабая динамика?

— За 2025 год три российские компании вышли на IPO. Ожидаем, что в следующем году сможем успешно закрыть через Сбер не менее пяти. В приоритете — качество сделок, а не их количество. Важнее — широкий спрос на участие в IPO со стороны институциональных инвесторов и, следовательно, высокая ликвидность бумаг на вторичных торгах. Эмитенты уже готовы и просто ждут подходящего рыночного окна. В основном наш пайплайн представлен клиентами из финансового сектора, потребительских товаров, информационных технологий, здравоохранения, а также горнорудными компаниями.

— Как ведет себя кредитный портфель застройщиков — есть ли риски стагнации в 2026 году? Как это повлияет на цены на жилье и что вы от них ждете в следующем году? Есть ли разница по регионам в части динамики портфеля?

— Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 32% и на 1 декабря составляет 7,0 трлн рублей. Мы ожидаем, что новостройки в 2026 году подорожают на 5–6%.

В разрезе регионов мы наблюдаем сопоставимую динамику: в Москве прирост остатка ссудной задолженности с начала года составил 31%, в Санкт-Петербурге — 37%, в городах-миллионниках и сопутствующих агломерациях мы приросли в среднем на 30%, в остальных регионах — на 44%. В 2026 году, согласно нашим ожиданиям, портфель прирастет на 16%.

При этом по действующим договорам, с учетом всех движений остатка по кредитам, ожидается постепенное выбывание портфеля — почти 1 трлн рублей в остатке). Основной прирост будет сформирован за счет выдач по новым заключенным кредитам, это плюс 2 трлн рублей в остатке.

— Осенью вы предлагали ввести стандарт применения рассрочки на новостройки. Ваше предложение нашло отклик в ведомствах и ЦБ? Как можно сейчас оценить популярность рассрочки для покупки квартир?

— Рассрочка как инструмент всегда существовала, но после отмены льготной ипотеки во второй половине 2024 года ее популярность удвоилась. В последние годы доля продаж в рассрочку составляла 15–20%, и максимальную долю таких продаж мы зафиксировали в четвертом квартале 2024 года на уровне 44%. Это был пик, и с тех пор мы наблюдаем постепенное снижение использования рассрочки.

Сейчас мы совместно с регулятором обсуждаем вопрос предоставления рассрочки после завершения строительства на квартиры, купленные по договорам долевого участия. Сегодня эта практика законодательно запрещена. Квартира, купленная на этапе строительства согласно 214-ФЗ должна быть полностью оплачена до ввода дома. Использование длинных рассрочек, начинающихся на этапе строительства и продолжающихся годами после ввода здания, вызывает определенную дискуссию.

Вместе с тем мы видим, что динамика снижения ключевой ставки уже оказывает влияние на долю рассрочек и оживляет рынок ипотеки. По проектам в Сбере доля продаж в рассрочку в третьем квартале 2025 года снизилась до 37% по сравнению с 44% в четвертом квартале 2024 года. А выдача ипотеки в четвертом квартале показала заметное оживление. Дальнейшее снижение ключевой ставки продолжит уменьшать долю продаж в рассрочку.

— Как можно охарактеризовать ситуацию с трансграничными платежами бизнеса?

— Сбер предлагает разнообразные маршруты для расчетов с международными контрагентами в различных валютах более чем в 120 странах мира, включая Китай, Индию, Беларусь и другие. Все существующие механизмы международных расчетов доступны нашим клиентам: прямые расчеты через корсчета или через партнерские банки, расчеты через платежных агентов и иные механизмы. Подбор оптимального маршрута и окончательная стоимость платежа зависят от различных факторов: страны, товара, суммы и валюты. У Сбера есть собственная безопасная IT-платформа, которая может автоматически подбирать способ платежа в зависимости от страны, суммы и валюты.

— В этом году большое внимание было уделено индийскому направлению, у Сбера там есть филиал. Расскажите о результатах работы и о том, как Сбер будет развивать бизнес в Индии.

— Для нашего филиала в Индии это был результативный год. Большая часть платежей проводится в нацвалютах. За год число клиентов, открывших расчетные счета в рупиях в Сбере, выросло в 3,5 раза. Мы помогаем индийскому и российскому бизнесу налаживать сотрудничество — в перечне партнеров, с которыми мы ведем переговоры и которые готовы поставлять товары в Россию, сейчас 6 тыс. индийских компаний, и этот список постоянно пополняется.

Сбер видит большой потенциал на индийском направлении, мы продолжаем развивать бизнес в этой стране. В ближайшие несколько лет мы планируем увеличить сеть офисов Сбера в Индии минимум на 10 новых точек. Это позволит повысить комфорт и скорость обслуживания клиентов в этой дружественной стране.