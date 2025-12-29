Интервью

Председатель правительства Сахалинской области: санкции не остановили развитие региона

Сахалинская область в 2025 году достигла рекордных инвестиций со стороны частного бизнеса в регион. О том, как этого удалось добиться, влиянии санкций на экономику, мерах социальной поддержки населения, а также о том, как развиваются нефтегазовая и рыбная отрасли, ТАСС рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик

— Алексей Васильевич, конец года — ответственный период для органов власти. На местах и на федеральном уровне подводятся итоги, оцениваются риски, доходы и расходы, корректируются программы развития. В последнее время эта задача осложнена санкционным давлением со стороны недружественных стран. Исходя из этого, расскажите, пожалуйста, каким был 2025 год для Сахалинской области. И каким будет 2026 год?

— Действительно, Сахалинская область ощущает действие санкций. Возможно, даже сильнее, чем другие регионы. Наш бюджет почти на 60% формируется за счет нефтегазовых доходов, а соответствующую отрасль санкции затрагивают в первую очередь. В таких условиях область живет уже несколько лет. Несмотря на это, мы активно реализуем проекты развития и совершенствуем социальную сферу.

Строим взлетно-посадочную полосу, которая позволит принимать самолеты всех типов, модернизируем Корсаковский морской порт на юге Сахалина.

Мы обеспечиваем все региональные меры поддержки населения. Их у нас более 200. Это, наверное, самый большой социальный пакет в стране. В 2025 году мы даже ввели новые меры поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Теперь наши бойцы бесплатно получают участки под строительство жилья. Если же свободной земли с дорогами, газом и электроэнергией в нужном районе нет, выплачиваем компенсацию.

Несколько месяцев назад выросли процентные ставки по ипотеке и многим людям пришлось воздержаться от покупки жилья. Мы решили поддержать участников СВО и молодые семьи и ввели выплату 400 тыс. рублей. Эти средства можно использовать в качестве первоначального взноса при оформлении Дальневосточной ипотеки. Выплату уже получили 144 воина и 540 молодых семей.

Мы лидируем по темпам расселения аварийного фонда. В ближайшие два года новоселами станут еще около 9,5 тыс. человек. На этом в Сахалинской области будет выполнена программа ликвидации жилья, признанного аварийным после начала 2017 года.

В этом году ввели в строй 2 школы, в селах заработали 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 амбулатории. В последние дни 2025 года откроем центр хирургии на 35 коек в Южно-Сахалинске, а в следующем введем в строй еще 5 поликлиник.

В 2026 году на социальные нужды мы направим 53% программных расходов. Все региональные обязательства перед жителями области будут выполнены. Продолжим строить и ремонтировать школы, детские сады, медицинские учреждения, дороги и жилье, реализовывать проекты развития. Это позволит сохранить высокий уровень защищенности жителей области, обеспечить стабильность и дальнейшее развитие экономики.

— За счет чего вам удается решать все эти задачи: и развивать экономику, и реализовывать столь многочисленные меры поддержки?

— В первую очередь это результат грамотного управления, четкого понимания целей и задач, которые стоят перед руководством области.

Как я уже говорил, Сахалинская область — регион нефтяной. Считается, что властям подобных территорий не надо заботиться о доходах. Между тем стоит упасть ценам на нефть и газ, и приток средств ослабевает. Поэтому обязательно нужно создавать благоприятные условия для бизнеса, а мы постоянно ведем эту работу.

В области действует обширный список мер поддержки инвесторов. Сокращены сроки оформления земельных участков для создания производств, подключения новых объектов к электро- и газоснабжению. Мы держим на контроле ход всех инвестиционных проектов, при любых проблемах стараемся подставить плечо, помочь. Например, на открытые заседания инвестиционного совета под руководством губернатора Валерия Лимаренко может прийти любой бизнесмен, рассказать о своей проблеме и получить поддержку. То есть создана обстановка общей заинтересованности в результате.

В итоге Сахалинская область уже несколько лет подряд занимает четвертую строчку в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), а наш губернатор возглавляет комиссию госсовета по инвестициям.

Работа по привлечению инвестиций приносит результат. По итогам 2025 года сумма вложений на Сахалине и Курилах должна превысить 400 млрд рублей. Это рекордный показатель. В прошлом году он составил 355 млрд рублей. Замечу, 90% вложений — это средства частного бизнеса. Важную роль играют и преференциальные режимы территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Курильских островов. Их резиденты за год инвестировали свыше 22 млрд рублей.

— В какие сферы экономики вы стремитесь привлекать средства?

— Прежде нефтегазовый комплекс был вне конкуренции. Но за несколько лет мы смогли повысить привлекательность отраслей, не связанных с добычей углеводородов. Это строительство, логистика, туризм, рыбопромышленный комплекс, добыча угля.

Если же говорить в целом, мы постоянно ищем возможности для развития экономики и используем их. Вот один пример: прежде многие сервисные операции для наших нефтегазовых компаний выполнялись за границей. Это для нас невыгодно. Поэтому мы начали создавать площадку для сервисов в Южно-Сахалинске. Это решение было принято еще до начала обострения отношений с Западом. Но оно попало в точку.

С началом СВО вопрос независимости отрасли от зарубежных партнеров и поставщиков стал очень актуальным. Наш нефтегазовый индустриальный парк с его сервисами оказался очень востребованным. Сегодня в нем работают 13 резидентов. Уже идет поэтапный ввод второй очереди. За последнее время резиденты запустили 4 объекта, среди них первый на Дальнем Востоке центр по обслуживанию иностранных газотурбинных установок. Мы уже отремонтировали агрегат "Дженерал электрик" на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В дальнейшем в центре можно будет обслуживать оборудование из других регионов.

— А как сегодня себя чувствует островная нефтегазовая отрасль?

— Несмотря на уход иностранных партнеров, работа в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" продолжается в плановом порядке.

Перспективы нашей нефтегазовой отрасли связаны в первую очередь с проектом "Сахалин-3". Входящее в его состав Южно-Киринское месторождение (шельфовое газоконденсатное месторождение в Охотском море — прим. ТАСС) должно стать одним из основных источников газа для Дальнего Востока. Об этом президент России заявил в ходе Восточного экономического форума.

На Сахалине растет добыча угля. В 2024 году наши компании выдали 17 млн т топлива. Предполагается, что в 2025 году результат будет выше — 18 млн т угля. Это результат технического перевооружения и модернизации.

— Есть ли потенциал развития у рыбной промышленности Сахалина и Курил?

— Прежде всего будущее отрасли связано с наращиванием перерабатывающих мощностей.

Сахалинские рыбаки добывают в год около 800 тыс. т водных биоресурсов. Еще недавно значительная часть уловов уходила за границу в мороженом виде. Причина — нехватка отечественных мощностей по глубокой переработке рыбы. Наши рыбаки увозили за границу сырье, там же оставалась и добавленная стоимость.

Поэтому мы стали наращивать мощности. Построили 7 рыбоперерабатывающих комплексов. Например, осенью запущено предприятие на юге Сахалина, еще одно производство создается на острове Шикотан. Сегодня наш регион входит в тройку лидеров Дальнего Востока по потенциалу береговых перерабатывающих производств. Вырос экспорт продукции глубокой переработки: фарша сурими — на 43,5%, рыбной муки — на 35%, рыбьего жира — на 29%.

— Для развития экономики нужны специалисты. В случае Сахалинской области — нефтяники, инженеры-строители, энергетики и многие другие. Как вы собираетесь решать эту проблему?

— Мы привлекаем высококвалифицированные кадры из других регионов. Предлагаем хорошую зарплату, помогаем с жильем. По такой схеме, например, работаем с медиками. В итоге за 5 лет обеспеченность врачами выросла на 19%. Сегодня этот показатель составляет 60,4 специалиста на 10 тыс. человек, почти на треть выше, чем в среднем по России.

И все же особое внимание уделяем местным кадрам. Эта работа ведется по нескольким направлениям. Сейчас в Тихоокеанском медицинском университете (ТГМУ) по целевым договорам обучаются около 170 студентов и ординаторов. После окончания вуза все они будут работать на Сахалине и Курилах. Также на Сахалине недавно открылся филиал медицинского университета, в нем уже учатся 28 первокурсников.

Мы выстраиваем целостную систему подготовки кадров со школьной скамьи. Открываем "Точки роста" и "Кванториумы", обновляем компьютерные классы. В образовательном центре "Сахалинтех Алаид" талантливые дети готовятся к поступлению в островной университет. На его базе в Южно-Сахалинске в рамках национального проекта "Наука и университеты" при поддержке президента России создается кампус "Сахалинтех". Студенческий городок на 1,5 тыс. мест уже сдали, в 2027 году запустим научно-образовательный центр.

Задача кампуса — готовить высококвалифицированные кадры по заказам наших передовых компаний, которые работают в наиболее наукоемких отраслях, таких как добыча нефти и газа, новая энергетика, информационные технологии, освоение ресурсов Мирового океана. То есть нашей молодежи предстоит обеспечивать техническую и технологическую независимость страны. В процессе учебы студенты будут выполнять практические задания будущих работодателей, выдавать новые решения. В итоге из вуза на предприятия придут готовые специалисты, а выпускники получат работу в перспективных компаниях.

Еще одно направление кадровой политики — работа с ветеранами СВО. У нас запущена программа "Герои Сахалина и Курил". Она призвана помочь воинам построить успешную карьеру. Обучение прошли уже около 50 человек. Вскоре они придут на работу в органы власти, крупные компании.

— На Сахалине быстро меняется облик городов и сел: больше ухоженных домов, благоустроенные дворы, уютные общественные пространства, а в местной афише — список культурных мероприятий на любой вкус. Это закономерность или все-таки результат целенаправленной работы?

— Одна из главных проблем всего Дальнего Востока — отток населения. Зачастую люди ищут вдали от родины не только заработок, но и более комфортную жизнь, насыщенную культурными и другими интересными событиями.

Поэтому мы стремимся как можно быстрее дать нашей молодежи возможность получить образование и сделать карьеру на Сахалине и Курилах. Облагораживаем города и села, открываем общественные пространства и площадки для творчества, строим спортсооружения, делаем более доступной первичную и высокотехнологичную медицинскую помощь. И это работает. В этом году у нас впервые за долгое время отмечен миграционный прирост российских граждан. Это студенты, которые возвращаются домой с дипломами, квалифицированные специалисты, приглашенные для работы в рамках наших инвестиционных проектов и в социальной сфере. Всего более 2 тыс. человек. На первый взгляд, это немного, но для Сахалинской области, где проживает около 460 тыс. человек, прирост очень серьезный.

— Какое событие для вас стало символом 2025 года?

— Недавно вся страна праздновала две важные даты: 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие Победы над милитаристской Японией. Сахалинская область стала местом последних боев Второй мировой войны. В августе 1945 года советские десантники штурмом взяли остров Шумшу с мощными укреплениями и разбили превосходящие силы японских милитаристов. Здесь же произошло сражение наших воинов с вражескими танками. Место боя словно застыло во времени. Танки так и стоят там, где были подбиты.

Этим летом по поручению президента на Шумшу открыт первый этап военно-исторического мемориального комплекса. С этим событием связан примечательный факт: оборудование для Огня Памяти на острове монтировал инженер Юрий Даценко, ветеран специальной военной операции, участник кадровой программы "Герои Сахалина и Курил". Для меня это яркий символ преемственности поколений, готовности наших современников защищать Родину по примеру предков.

Беседовала Алина Соловьева