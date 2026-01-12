Интервью

Глава Роскачества: русская кухня должна быть признана мировым культурным наследием

О том, какие ГОСТы планируется разработать и принять в 2026 году, что собирается исследовать Роскачество, сколько на рынке фальсификата и как меняются винные предпочтения россиян, в интервью ТАСС рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов

Александра Шамбилова

Максим Протасов © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

— Мы обсуждали разработку ГОСТа на шаурму. Будет ли он принят до конца 2025 года?

— Начнем с того, что работа над этим стандартом вызвала очень живой интерес и у экспертов, и у потребителей. На текущий момент мы завершаем доработку первой редакции ГОСТа, учитывая все конструктивные замечания и предложения, которые поступили в ходе публичного обсуждения. Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Хочу подчеркнуть, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают.

— Вы сообщали о планах разработать ГОСТ на готовую еду. На какой стадии он находится?

— Готовая еда — один из наших ключевых фокусов на ближайший период, как в части стандартизации, так и области внедрения систем пищевой безопасности и мониторинга качества готовой продукции. И для этого есть веские причины. Сегодня мы фактически имеем дело с двумя разными, но стремительно растущими отраслями: классическим общепитом и ретейлом, который активно осваивает готовую кулинарию. Сегмент показывает впечатляющий рост — по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, за первые девять месяцев текущего года оборот отрасли готовой еды вырос на 32% в денежном выражении. Укрепление спроса фиксируют и торговые сети: только в магазинах группы X5 продажи готовой еды в январе — ноябре увеличились на 39% в денежном выражении. В общепите также наблюдается активный рост: по данным Росстата, за 2020–2024 годы объем продаж в этой категории увеличился в 2,4 раза, а по итогам 2025 года он может впервые превысить 4 трлн рублей. Такой масштаб требует единых и четких правил.

Совместно с Минпромторгом России в рамках Технического комитета 347 "Услуги торговли" уже подготовлена и размещена для публичного обсуждения первая редакция национального стандарта. К его обсуждению привлечен максимально широкий круг экспертов — от представителей торговых сетей и общепита до технологов и, конечно, ассоциаций производителей и обществ защиты прав потребителей.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не только разрабатываем нормативный документ: мы уже сейчас активно работаем над улучшением качества и снижением рисков в данной отрасли. Значительное количество производителей готовой еды, включая собственные производства крупнейших розничных сетей, уже проходят у нас внедрение, аудит и регулярную сертификацию систем пищевой безопасности на основе принципов ХАССП (система управления рисками на производстве пищевой продукции — прим. ТАСС). Мы помогаем им разрабатывать и эффективно применять эти системы, а затем контролируем их работу. Это системная практика, которая реально повышает безопасность продукции на полках. Уверен, что скоро на большинстве продуктов готового питания будет указано, что на производящем их предприятии внедрены принципы ХАССП и это "проверено Роскачеством".

— Какие ГОСТы планируется принять в следующем году? Какие планируется начать разрабатывать?

— Если говорить о ближайших планах, то в следующем году мы планируем утвердить новую редакцию стандарта по классификации предприятий торговли. Отрасли и применяемые ею технологии активно развиваются, поэтому обновленный стандарт будет включать актуальные типы и характеристики торговых объектов, что соответствует современным реалиям рынка. Также у нас запланирована серьезная работа по направлению стандартизации, нацеленной на продвижение продукции отечественного производства. Это наша мера поддержки импортозамещения и развития локализации.

Отдельно выделю три важные инициативы. Первая — это разработка национального стандарта на русскую кухню. Мы ведем эту работу на базе международного стандарта ISO (международная организация по стандартизации — прим. ТАСС) по национальным кухням, внимательно изучая успешный опыт таких стран, как Италия, Таиланд и другие. Наша цель — зафиксировать и сохранить аутентичность, качественные критерии и традиции русской кулинарии, создав для них понятный и современный нормативный каркас. Уверен, что русская кухня должна быть официально признана международным сообществом мировым культурным наследием, как это недавно произошло с итальянской кухней.

Вторая — мы инициируем разработку стандартов на продукцию с такими особыми свойствами, как безглютеновые и безаллергенные продукты. Важно, чтобы заявления "не содержит" на упаковке не были голословными, а подтверждались лабораторными и клиническими испытаниями. В связи с уходом из нашей страны международных органов по сертификации в этой сфере мы также уже готовим запуск отечественной добровольной сертификации, чтобы потребитель мог быть абсолютно уверен в выборе безглютеновой и безаллергенной продукции.

Третья — это наше новое стратегическое направление, связанное с развитием инфраструктуры качества в стране. Большинство аналогичных Роскачеству структур в других странах мира проводят сертификацию предприятий своих стран на требования международных стандартов семейства ISO 9000 "Системы менеджмента качества" (СМК), а также экологических стандартов. Теперь этим видом деятельности займется и Роскачество, для этого мы заключили партнерство и вошли в состав участников одного из лидеров рынка сертификации в ЕАЭС — органа "Русский эксперт". Это не просто формальность. К сожалению, сегодня для некоторых предприятий сертификация СМК стала проформой и не подтверждает реального внедрения эффективных систем управления. Наша задача — проводить максимально объективные, тщательные и практико-ориентированные аудиты. Мы привносим в эту сферу наши высочайшие стандарты прозрачности и доверия, опыт диагностики эффективности деятельности предприятий, полученный в рамках работы по правительственной премии в области качества, а "Русский эксперт" — глубокую экспертизу в таких чувствительных отраслях, как медицина и ОПК. Ведь для любой организации внедрение СМК — ключевой фактор роста производительности и конкурентоспособности, а в конечном счете — прямой путь к улучшению качества продукции и услуг, а также жизни граждан.

— Роскачество активно развивает направление стандартизации и классификации в туризме. Какие новые стандарты планируются и как продвигается работа по присвоению звезд средствам размещения?

— Вы правы, это одно из наших стратегических и очень востребованных направлений. На фоне активного развития внутреннего туризма запрос на понятные, проверенные критерии качества для отдыхающих только растет. Если говорить о текущих результатах, то звезды Роскачества уже получили более 150 отелей из самых разных регионов страны. И это не просто оценка — мы создали для этих отелей отдельную систему продвижения, в том числе на международном рынке. Это своеобразный знак доверия, который помогает гостиницам привлекать более взыскательных гостей, а туристам — делать осознанный выбор, понимая, за что именно они платят.

В следующем году у нас на повестке — утверждение двух действительно значимых и современных стандартов. Первый — это ГОСТ, регламентирующий критерии для размещения с домашними животными, pet-friendly-туризм. Мы видим огромный запрос со стороны путешественников, и бизнес должен понимать, что под этим подразумевается не просто формальное разрешение, а целый комплекс условий: от специального оснащения номеров до продуманной инфраструктуры на территории. Второй — это национальный стандарт на устойчивый (ответственный) туризм. Мир давно движется в эту сторону, и Россия не может оставаться в стороне. Стандарт будет включать критерии по бережному отношению к окружающей среде, минимизации экологического следа, поддержке локальных сообществ и сохранению культурного наследия. Мы ожидаем, что оба этих ГОСТа будут утверждены в следующем году, задав новые, актуальные ориентиры для всей индустрии гостеприимства.

Таким образом, наша работа в сфере туризма строится по двум ключевым векторам: это ежедневная практическая работа по оценке и продвижению уже существующих отелей через систему звезд и одновременно — опережающая разработка стандартов, которые определяют будущее отрасли, отвечая на вызовы времени и запросы современных путешественников.

— Не планируется ли пересмотр ГОСТа на школьную форму? Судя по отзывам в интернете, представленные варианты людям не понравились.

— Пересмотр самого ГОСТа не планируется. Здесь важно разделить понятия. Тот комплект формы, который разошелся в соцсетях и вызвал дискуссии в интернете, — это лишь пример изделия, которое может быть изготовлено по ГОСТу производителем. Сам стандарт не регламентирует и не может регламентировать цвет, фасон или дизайн. Эти вопросы определяются на уровне образовательных организаций, с учетом их уставов и традиций. Наш стандарт содержит исключительно требования к материалам, из которых должна быть изготовлена школьная форма. И эти требования направлены на безопасность, гигиеничность и износостойкость — то, что в первую очередь волнует родителей при выборе одежды своему ребенку.

— Какой сейчас уровень фальсификации на рынке? Как изменилась картина за год?

— Картина, как всегда, неоднородна. Уровень фальсификации сильно зависит от товарной категории. Начну с хорошего: к благополучным категориям по итогам исследований 2025 года можно отнести минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью — там с фальсификатом ситуация благополучная, и в этих группах достаточно много товаров получило государственный Знак качества.

Теперь о проблемных зонах. С 2024 года мы ведем системную работу по очищению рынка меда. И она дает результат: за год уровень фальсификации меда подмесом глюкозного и мальтозного сиропов в категории удалось снизить с 94 до 50%. Это прорыв, но останавливаться рано. В 2026 году мы продолжим мониторинг, чтобы добиться полной прослеживаемости "от улья до полки". Важным шагом стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда, которая объединяет честных производителей и продавцов.

Еще одна проблемная категория этого года — сыр в пицце. В 45% проверенных образцов мы обнаружили не заявленные в составе растительные жиры. Отдельно отмечу оливковое масло. Поскольку это нетрадиционный для России продукт, и с точки зрения законодательства для этой категории есть, скажем так, возможности для недобросовестных производителей и импортеров обмануть потребителя, риски фальсификации не малы. Наше исследование показало признаки фальсификации в 47% образцов — в основном это были незаявленные примеси к оливковому более дешевых масел.

И наконец, БАДы. Исследование добавок с омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15 до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству.

— Вы уже сертифицируете веганскую продукцию и сказали выше о планах по сертификации безглютеновой продукции. Расскажите об этом.

— Да, мы активно развиваем направление сертификации продукции растительного происхождения. Это нишевый, но растущий рынок, и нашей задачей было создать импортозамещенную и признаваемую в мире отечественную систему сертификации. На сегодняшний день сертифицировано уже более 100 наименований веганской продукции, которые получают поддержку в их реализации в торговых сетях. Ожидаем, что до конца 2025 года еще более 15 производителей получат наши сертификаты соответствия на веганские и вегетарианские товары. Более того, мы планируем запустить сертификацию веганской косметики. В отношении безглютеновой продукции — мы уже получаем первые запросы от производителей и готовим соответствующие процедуры. Рынок растет, и мы намерены способствовать его организованному и качественному развитию.

— Мы ранее обсуждали органический рынок, вы делаете в этом направлении большую работу. Какие ключевые итоги и прорывы можно подвести по итогам 2025 года по этой части?

— Год был исключительно продуктивным. Можно сказать, что рынок российской органики демонстрирует не просто рост, а качественный скачок. Во-первых, рекорд в сертификации. За 2025 год нами было выдано более 120 новых органических сертификатов. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Если перевести на живой язык — в среднем мы выдавали по одному сертификату каждые три дня. Это говорит о колоссальной активности и готовности бизнеса работать по самым строгим стандартам.

Во-вторых, география. К числу органических регионов России в этом году присоединились семь новых субъектов: Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Псковская, Мурманская, Брянская области и Республика Карелия. Теперь таких регионов уже 60. Это доказывает, что органическое земледелие — это не удел нескольких "образцовых" территорий, а общенациональный тренд с огромным потенциалом.

В-третьих, международное признание и интерес. Мы сертифицировали первых производителей органической продукции из Словении, ЮАР, Индии и Китая, которые теперь поставляют свою продукцию на наш рынок. Кроме того, совместно с Минсельхозом России мы подписали дорожную карту по признанию российских органических сертификатов за рубежом. Это системная работа по интеграции наших стандартов в мировую систему, и она уже дает плоды. Яркий пример — запуск первого онлайн-магазина в Китае, где представлена российская органика, веганская, халяльная продукция и товары со Знаком качества.

В-четвертых, разнообразие. На полках появились новые органические категории, которые раньше были редкостью: кокосы, лимоны, тыквенное масло, финики и такие культуры, как однозернянка. Ассортимент становится по-настоящему богатым.

Отдельно отмечу огромный интерес потребителей. Более 175 тыс. человек приняли участие в народном голосовании за лучший органический бренд в рамках Национального органического конкурса. Это колоссальная цифра, которая показывает реальный запрос и вовлеченность людей. Параллельно активно развивается и направление "зеленой" продукции. В этом году мы выдали более 40 таких сертификатов, сертифицировали первого зарубежного производителя "зеленой" продукции из Казахстана и запустили новые категории, включая "зеленую" косметику и фрукты. Итог 2025 года — это переход от этапа становления к этапу зрелости и динамичной экспансии российского органического рынка как внутри страны, так и за ее пределами.

— Вы рассказывали, что доля российского вина на полках растет. Как проходит работа с сетями? Есть ли планы по работе с винотеками?

— Работа ведется планомерно. В конце 2024 года мы с Минпромторгом и Минсельхозом России запустили в Москве регулярный аудит представленности российского вина в торговых сетях для формирования соответствующего рейтинга. В 2025 году подводили итоги ежеквартально, а к концу года расширили аудит на ключевые регионы: Краснодарский край, Новосибирскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область и другие. Результаты показательны: наиболее широко российское вино представлено в гипермаркетах, где его доля может достигать 50%. А вот в винотеках картина иная — там в среднем только около 12% российских наименований, а минимальные значения доходят до 6–7%. Это точка роста.

Важно, что к осеннему этапу нашей регулярной акции "Дни российских вин" подключилось почти в 2,5 раза больше отдельных винотек и сетей, чем годом ранее. На их площадках проводятся мастер-классы и дегустации, чтобы знакомить потребителей с качественным отечественным продуктом, вошедшим в "Винный гид России". Мы уверены, что в результате доля российского вина на полках всех торговых точек страны должна превысить 50%.

— Есть ли изменения в винных предпочтениях россиян?

— Тренды очень интересные. Во-первых, продолжает расти доверие к отечественному вину. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 57% россиян положительно его оценивают, а 27% считают более качественным, чем зарубежное.

Во-вторых, мы несколько лет наблюдаем сдвиг предпочтений в сторону более легких, менее алкогольных красных и белых вин. Растет интерес и к безалкогольным винам, что, безусловно, связано с общим трендом на здоровый образ жизни. Также все больше потребителей выбирают вина с меньшим содержанием сахара. Это подтверждает и статистика: доля полусладких вин в производстве за три квартала упала с 49,8 до 46,5%.

И третий заметный тренд — рост популярности вин, особенно игристых, в малой таре и альтернативной упаковке, например в жестяных банках. Это удобный формат, и спрос на него может расти при надлежащем качестве. Мы учитываем это и в рамках "Винного гида России" отдельно исследуем вина в такой упаковке.

— Есть ли какие-то изменения в сфере кибербезопасности? Какие новые тенденции мошенников вы можете выделить? Есть ли какие-то специфичные схемы на Новый год?

— Видим несколько важных положительных тенденций. Во-первых, это практически завершенный переход на отечественное программное обеспечение как в бизнесе, так и среди граждан. Во-вторых, консолидация данных наших соотечественников внутри страны, что серьезно осложняет доступ к ним как зарубежным IT-гигантам, так и международным хакерским группам.

Но и угрозы эволюционируют. Центр цифровой экспертизы Роскачества отмечает, что мошенники стали массово использовать контент, созданный искусственным интеллектом. Если раньше люди научились осторожничать при звонках из "банка", то теперь они часто теряются, когда мошенники пишут от имени родственников или друзей, якобы попавших в беду. Появились и схемы сбора критической информации о гражданах под видом безобидных опросов, чтобы затем с помощью ИИ разработать персонализированную атаку. Например, чтобы похитить все сбережения и даже "угнать" недвижимость.

С каждым годом мошенники не просто умнеют — они становятся все изощреннее и безжалостнее, используя самые современные технологии против россиян. Центр цифровой экспертизы работает на опережение, постоянно выявляя и пресекая новые схемы практически в режиме реального времени. Яркий пример — ежегодный ажиотаж вокруг новых iPhone. Мошенники действуют молниеносно: буквально через неделю после релиза iPhone 17 наши эксперты обнаружили более 20 фейковых сайтов, где под видом предзаказа у людей пытались украсть в среднем до 200 тыс. рублей. И это не просто информирование граждан о новых схемах обмана — это спасенные сбережения конкретных людей.

Под Новый год мошенники особенно активны. Наше главное правило для граждан: быть предельно осторожными с любыми новыми контактами, не переходить по ссылкам от незнакомцев, особенно если те присылают "ваше фото" или "срочную информацию" с переходом по ссылке.

Но наша работа не ограничивается реакцией на инциденты. В 2025 году мы запустили уникальное масштабное исследование, которое перевернет представление россиян об индустрии видеоигр. Эксперты Роскачества вскрывают скрытые манипуляции, с помощью которых разработчики "подсаживают" игроков на постоянные траты. Уже проверено более 20 топовых игр в жанрах РПГ и "три в ряд", и картина тревожная: все без исключения игры используют психологические уловки. И это только начало. Мы уже готовимся к исследованиям других жанров, и, уверен, нас ждет еще много откровений. Наша цель — не запугать, а вооружить пользователя знаниями, потому что в цифровом мире осведомленность — это главная линия обороны.

— Какие основные итоги исследований в этом году? Как вы в целом можете оценить уровень качества российской продукции?

— Если подводить общий итог, то Роскачество продолжает играть ключевую роль в формировании потребительского доверия и стимулировании производителей к выпуску качественной продукции. За 2025 год мы исследовали более 1,2 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодня государственным Знаком качества маркировано уже 258 товаров — это лучшие образцы, которым можно доверять. Важный показатель: нарушения обязательных требований в этом году мы зафиксировали менее чем в 20% исследованных товаров. Это меньше по сравнению с предыдущим периодом.

В фокусе нашего внимания в 2025 году были несколько новых направлений. Мы углубились в исследование товаров на маркетплейсах, в том числе детских, и тех категорий, где есть правовые пробелы. Например, спортивное питание. Мы начали проверять ранее не изученные, но востребованные потребителями категории, такие как цикорий, сухофрукты, оливковое масло. Продолжили работу по импортозамещению, оценив, например, качество сыра и бытовой химии отечественного производства. И конечно, провели повторные исследования ключевых категорий, чтобы оценить динамику изменения их качества.

— Какое исследование для вас показало самые необычные результаты? Был ли продукт в 2025 году, который шокировал количеством нарушений?

— Практика показывает, что даже в, казалось бы, простых категориях результаты могут быть неожиданными. В 2025 году массовые нарушения выявились в категориях, связанных с сыром. Во-первых, это сыр в пицце, где в 45% образцов нашли неуказанные растительные жиры. Во-вторых, это сыр с плесенью. Казалось бы, премиальная молочная категория, но 95% проверенных товаров имели те или иные нарушения обязательных требований. В 35% мы обнаружили бактерии группы кишечной палочки, что недопустимо. Для этого продукта фальсификация нехарактерна, но вопросы к чистоте производства и соблюдению технологий возникли серьезные.

Еще одна шокирующая категория — спортивное питание, а именно порошковый протеин. Нарушения были в 94% товаров! Основная проблема — недостоверная маркировка по составу (БЖУ, сахар, добавки). Более того, выяснилось, что не весь протеин является полноценным источником белка: его содержание в продуктах варьировалось от 11 до 84%. Это говорит о необходимости жесткого контроля в этой активно растущей отрасли.

— Какие планы по исследованиям есть на следующий год? Планируете ли исследовать майонез?

— Майонез в планах на 2026 год не стоит. Среди пищевых продуктов в фокусе будут товары из базовой потребительской корзины, готовая кулинария в торговых сетях и общепите, лапша быстрого приготовления. И снова займемся спортивным питанием: в следующем исследуем гейнеры (высококалорийная продукция, которую используют для набора мышечной массы — прим. ТАСС).

Из непродовольственных товаров планируем исследовать противогололедные материалы, наполнители для туалетов животных, пятновыводители и средства для посудомоечных машин, парфюмерно-косметическую продукцию, а также товары легкой промышленности, в том числе для детей и подростков.

