Глава АТОР: россияне в 2025 году стали чувствительны к стоимости отдыха
— Если подвести итоги, каким был 2025-й для внутреннего туризма?
— Главной тенденцией внутреннего туризма в 2025 году стала очень разнонаправленная динамика в разных регионах и общее замедление спроса. По предварительным оценкам, в 2025 году россияне совершили около 90 млн поездок по стране. Работа наших аналитиков и данные турагрегаторов подтверждают, что спрос в сегменте организованного туризма снизился примерно на 10%, в то время как количество запросов и бронирований у агрегаторов увеличилось примерно на столько же, если не больше. Причем увеличение происходит в том числе за счет тех вариантов размещения, которое туроператоры не предлагают — квартиры, апартаменты, небольшие частные отели и т. д. И это показатель чувствительности к стоимости.
Что касается регионов, то список самых популярных направлений не изменился: Краснодарский край, Москва и область, Санкт-Петербург, Кавминводы и Калининград. Больше всего в минувшем году потерял Краснодарский край — 15%. В первую очередь, из-за экологической катастрофы в Анапе. Анапа в 2024 году приняла 5,5 млн туристов, а в 2025 году — только около 2 млн. Безусловным лидером по приросту турпотока стал Крым — спрос на него увеличился почти на 67%. Также прирост наблюдался в республиках Северного Кавказа, Санкт-Петербурге (+7%), Калининградской области (+5%), устойчивым оставался спрос на Москву и Подмосковье (+4%).
— Насколько открытие аэропорта Симферополя могло бы увеличить турпоток в Крым?
— Прямые рейсы в курортные регионы — всегда увеличение потока. В случае с Крымом как минимум +15% в годовом исчислении.
— Сколько российских туристов в 2025 году посетили зарубежные страны?
— По оценке аналитиков АТОР, классический туристический поток, не считая транзит и частные поездки, показал прирост около 25%, достигнув примерно 17,5 млн человек. Около 11,3 млн из них совершили свои поездки с помощью туроператоров. Это сопоставимо с показателями доковидного 2019 года, когда турпоток составил около 12 млн.
Согласно предварительным итогам 2025 года, топ-5 — это Турция, ОАЭ, Китай, Египет и Таиланд. Наибольший прирост в минувшем году показал Вьетнам, где количество турпоездок выросло на 200%, а также Египет (+35%), Садовская Аравия (+31%), Китай (+29%), Марокко (+29%), Япония (+75%), ОАЭ (+23%). Главными аутсайдерами стали Венесуэла (-35%) и Иран (-42%), в первую очередь, из-за геополитической обстановки. При этом данные по Турции, ОАЭ и Китаю включают транзит, поскольку эти направления являются популярными транзитными хабами для путешественников со всей России.
Скорее всего, основная пятерка лидеров во выездном туризме не изменится. Однако на распределение спроса в 2026 году может повлиять Китай — отмена виз в эту страну стимулировала наших путешественников: количество российских туристов выросло в 2025 году почти на 30% и составило 2,45 млн человек. Возможно, Китай займет еще более высокую строчку в первой пятерке. Уже сейчас для жителей Дальнего Востока Китай, по сути, является направлением номер один. Исходя из сегодняшних показателей и прогнозов, Китай может в следующем году догнать Египет и ОАЭ и даже опередить их, хотя вряд ли достигнет показателей Турции.
Вьетнам стал туристическим прорывом прошлого года — рекордные показатели спроса, прирост колоссальный, правда, от низкой базы 2024 года, когда еще не было прямых рейсов. Однако для того, чтобы условно "догнать и перегнать" Таиланд, надо будет в течение года вырасти еще в 2-2,5 раза. Пока наши аналитики не видят таких перспектив.
— Насколько популярны у россиян туры в КНДР?
— Популярным это направление никак нельзя назвать. За три квартала 2025 года в КНДР с туристической целью въехали 4,05 тыс. россиян. Это очень мало, хотя и почти в три раза больше, чем в 2024 году. Непростая транспортная доступность, необходимость получения визы, а также довольно высокие цены на поездки не способствуют увеличению туристического потока в эту страну.
— Есть ли предпосылки роста цен на отдых в Турции, Египте, ОАЭ, Вьетнаме, Китае, Таиланде в 2026 году?
— Все зависит от курса валют и от ценовой политики самих стран. Довольно сложно сейчас что-то прогнозировать. На данный момент предпосылок нет, но все может измениться. Однако необходимо отметить, что стоимость стала особенно значима для наших туристов. Поэтому, не дожидаясь изменения курса рубля и иных обстоятельств, туристы активно бронируют лето по акциям раннего бронирования. Надо сказать, что глубина продаж в целом увеличилась не только во выездном туризме, но и во внутреннем. И главный мотиватор и в том, и в другом случае — желание приобрести тур по более низкой цене.
— Насколько остро сейчас стоит проблема непринятия долларов старого образца за рубежом?
— Совершенно непонятная проблема, которая где-то есть, где-то нет. У нас в обменниках так называемые старые доллары, выпущенные до 2006 года, меняют по заниженному курсу. Так же происходит в ОАЭ. В Турции, Таиланде и Китае их не принимают вовсе. В Египте есть вероятность найти обменник, где их примут. При этом в США и Европе проблемы со старыми долларами нет совсем.
— Какие страны ЕС после отмены мультивиз все равно продолжают их выдавать?
— Пока слишком мало времени прошло, чтобы достоверно утверждать, что какие-то страны продолжают выдавать многократные визы. Напомню, что такая рекомендация была включена в 19-й пакет санкций, вступивший в силу в ноябре 2025 года. Могу сказать, что консульства наиболее популярных европейских стран — Италии, Франции, Испании, Греции, Венгрии, Кипра — выдают визы по вполне прозрачным и понятным правилам. Думаю, что ближе к середине 2026 года будет ясность касательно строгости применения рекомендации об отмене многократных виз.
— Сократили ли россияне траты на отдых в 2025 году?
— Туроператоры отмечают сокращение средней продолжительности тура по России на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. Также стали чаще заказывать отели без питания. Российские путешественники в 2025 году стали очень чувствительны к стоимости. В то же время одной из доминирующих тенденций стало увеличение доли премиального сегмента практически во всех видах туризма (внутренний, въездной, выездной).
— Из каких стран в основном приезжали иностранные туристы в Россию в прошлом году?
— В первую очередь, это Китай, арабские страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, а также Индия, Турция, страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Индонезия). В последние месяцы 2025 года уже наметился существенный рост турпотока из Китая и стран Ближнего Востока, вероятно, в 2026 году он продолжится.
Согласно предварительным итогам, в 2025 году в Россию прибыло 877,6 тыс. туристов из Китая, это примерно половина всего въездного турпотока. Рост турпотока из Китая составит, по прогнозам, от 15% до 30% в зависимости от региона и сезона. Что касается Ближнего Востока, Саудовская Аравия показала рост примерно в 20%, скорее всего, такие темпы сохранятся. Индия выросла на 30%. Безвизовый режим для туристов из Индии будет иметь сильное влияние на въездной туризм.
— Какие проблемы необходимо решить в РФ, чтобы иностранным туристам было удобно и комфортно здесь находиться?
— Для того, чтобы удобно и комфортно — отсутствие проблем со связью, понятная инфраструктура, беспроблемные платежи в том или ином виде, отсутствие проблем с логистикой и транспортом. Но, на мой взгляд, важнее, чтобы туристам из разных стран захотелось к нам приехать. А для этого нужен продукт и его продвижение. Продуктом занимаются туроператоры, которые за последние годы изучили потребности наших гостей и смогли создать вполне разнообразное предложение.
— Можно ли назвать отдых в России для иностранных туристов премиальным?
— В России, безусловно, сформировался премиальный сегмент туристического рынка, который растет с каждым годом. Очевиден запрос на индивидуальные туры и поездки в малых группах по 10-15 человек, особенно со стороны туристов новых направлений — с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Увеличивается и спрос на сложные маршруты, например, в Арктику, на Байкал и Камчатку. Однако в Россию приезжают разные люди с разным уровнем доходов и запросов, есть разный уровень туристических услуг. Поэтому говорить о полном преобладании в России сегмента премиум и об исключительно премиальном характере отдыха, конечно, не приходится.