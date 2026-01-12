НБКИ: доля отказов по всем розничным кредитам в ноябре достигла рекордного показателя
— Алексей Валентинович, как вы оцениваете динамику потребительского кредитования за 2025 год? Насколько сильно на него влияют экономическая нестабильность, общий спад кредитной активности и ужесточение кредитной политики банков?
— Главное, что можно сказать о рынке розничного кредитования в 2025 году, это то, что он существенно сократился. При этом основной причиной такой динамики стала жесткая денежно-кредитная политика регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. Прежде всего, речь идет о высокой ключевой ставке, а также об ужесточении макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).
В этой связи в последнее время мы наблюдаем общее охлаждение спроса на кредиты со стороны граждан (многие заемщики отказываются от кредитов по высоким ставкам), а также ухудшение качества входящего потока заявителей. Это, в свою очередь, заставляет банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов.
Вместе с тем банки усиливают конкуренцию в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — более 750 из 1000 возможных баллов). По кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%. Однако в условиях высоких ставок эти наиболее качественные заемщики с хорошей кредитной историей и высоким ПКР предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения.
— В середине 2025 года НБКИ фиксировало вдвое меньшую выдачу потребительских кредитов, чем год назад. С чем вы связываете такую динамику?
— Как было сказано выше, хорошие заемщики не спешат за кредитами. Так, граждане с высоким показателем ПКР (более 750 баллов) в 2025 году составили лишь 19% от общего количества заемщиков, тогда как в 2024 году их доля составляла 29%. Таким образом, в структуре спроса на получение банковского кредита доля самых кредитоспособных заемщиков сократилась на 10 п.п. В свою очередь, и банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В конечном итоге число выданных розничных кредитов сокращается, причем в отдельных сегментах в два раза и более по сравнению с 2024 годом.
— Как НБКИ оценивает риск по портфелю потребительских займов и автокредитов на фоне экономической нестабильности и снижения выдач? Ожидается ли рост просрочек?
— Действительно, доля просрочки в 2025 году немного выросла, но это объясняется чисто математическим эффектом. Дело в том, что в 2025 году "вызрела" просрочка первой половины 2024 года, то есть периода рекордной выдачи розничных кредитов, которые не отличались высоким качеством. В свою очередь, после введения регулятором макропруденциальных ограничений и сокращения банками своего аппетита к риску, во второй половине 2024 – начале 2025 года выдача кредитов резко сократилась, хотя их качество и улучшилось. В таких условиях доля просрочки просто не могла не начать расти из-за эффекта замедления кредитования.
В этой связи можем сказать, что в 2025 году банки на фоне ужесточения своих кредитных политик стали чаще обращаться к скоринговым и мониторинговым (триггерным) сервисам НБКИ. Такие инструменты позволяют банкам более дифференцированно подходить к определению лимита и цены кредита в зависимости от риск-профиля заемщика, что особенно важно в условиях текущей конкуренции банков за хорошего заемщика.
В то же время важно отметить, что долгосрочные риски по проблемным кредитам остаются повышенными. Несмотря на некоторое улучшение качества выдаваемых в настоящее время кредитов, этого недостаточно для разворота тренда: рынок по-прежнему остается в состоянии напряженной стабилизации.
— Учитывая, что самозапрет можно снять, и тогда через два дня снова получить кредит, не порождает ли это новые риски (например, спонтанные покупки, кредиты "на всякий случай")?
— Сомневаюсь. Такое поведение возможно в период кредитного "бума", когда условия кредитования у каждого банка с каждым месяцем становятся все лучше. Сейчас же на кредитном рынке период заморозки, ставки очень высоки и обслуживание кредитов бьет по карману.
К тому же взять кредит "на всякий случай" у любого гражданина в таких условиях вряд ли получится. Во-первых, давайте вспомним, что граждане с ПДН более 50% практически отсечены от кредитного процесса в связи с макропруденциальными ограничениями. А действительно качественные заемщики воспользуются кредитом по таким условиям только в случае крайней необходимости. Таким образом, две достаточно многочисленные группы граждан в кредитном процессе сейчас практически не участвуют.
— Как влияет изменение ключевой ставки и процентных ставок банков на кредитную активность? Увидели ли вы, что снижение ставок стимулировало рост потребкредитования? Или макроэкономическая неопределенность все же сильнее?
— Основное влияние на розничное кредитование в 2025 году все-таки оказывали именно высокие ставки. А например в автокредитовании еще и рост утилизационного сбора. В то же время нынешнего снижения ключевой ставки до 16,5% пока недостаточно для того, чтобы на кредитный рынок вернулись качественные заемщики.
— С учетом сокращения выдач автокредитов, меняется ли структура розничного кредитования в сторону потребительских и иных кредитов?
— Действительно, выдача автокредитов в 2025 году существенно сократилась по сравнению с 2024 годом. Однако в необеспеченном потребительском кредитовании она сократилась еще больше. Поэтому доля обеспеченных кредитов (ипотека и автокредиты) в структуре портфеля розничных кредитов за 10 месяцев 2025 года выросла на 3 п.п., до 64% (наибольший рост показала ипотека — на 2,1 п.п., до 56,7%). Соответственно, доля необеспеченного кредитования (кредиты наличными и кредитные карты) за этот период сократилась на такую же величину.
— Как изменилось отношение банков к оценке кредитных историй заемщиков в 2025 году? Ужесточили ли требования к заемщикам?
— Конечно же ужесточили, по описанным выше причинам. Аппетит к риску у банков находится на очень низком уровне. Это можно проследить по динамике отказов по кредитным заявкам. Так, доля отказов по всем розничным кредитам достигла рекордного за последнее время показателя — 82,6% в ноябре 2025 года. При этом сильнее всего за прошедший год данный показатель вырос в ипотеке — на 17,1 п.п., до 69,2% в ноябре 2025 года (в ноябре 2024 года он составлял 52,1%). Затем следуют POS-кредиты — рост доли отказов за год вырос на 9,4 п.п., до 89,5%, а на автокредиты и потребкредиты (кредиты наличными) — на 6,2 п.п., до 82,5% и на 4,9 п.п., до 76,5% соответственно.
— Смотря на рынок 2026 года, какие тенденции вы считаете наиболее вероятными?
— Здесь можно оперировать только гипотезами и предположениями, чего делать не хотелось бы. Однако с большой долей уверенности можно сказать, что в случае существенного снижения ключевой ставки рынок розничного кредитования будет ждать период оживления. Особенно в сегменте обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитования), где накопился значительный отложенный спрос.
В случае снижения ключевой ставки также можно ожидать роста рефинансирования, прежде всего, ипотечных кредитов. Особенно взятых по высоким ставкам в последние 1,5 года. А после окончания периода супердоходных депозитов с большой долей вероятности можно предположить переток значительного объема средств со вкладов граждан в досрочное погашение ипотечных кредитов. По крайней мере, так происходило практически всегда в предыдущие периоды снижения ключевой ставки с высоких уровней.
Для банков это означает, что каким бы ни был сейчас спрос на кредиты, крайне важно сохранять клиентскую базу, особенно в сегменте клиентов с высокими значениями ПКР. Именно эти заемщики в период более низких ставок будут рефинансировать свои кредиты и обращаться за новыми. Поэтому банки уже сейчас настраивают системы мониторинга НБКИ в своих процессах и нарабатывают практику использования новых видов скорингов НБКИ: банкротства и взятия потребительского кредита или кредитной карты.