Интервью

НБКИ: доля отказов по всем розничным кредитам в ноябре достигла рекордного показателя

Ноябрь оказался рекордным за 2025 год месяцем по доле отказов по всем розничным кредитам. Самый большой рост данного показателя пришелся на ипотеку. Доля отказов по таким кредитам выросла на 17,1 процентных пункта (п.п.), до 69,2% в ноябре прошлого года. Подробнее об изменениях на рынке кредитования за 2025 год и кредитных итогах года россиян читайте в интервью ТАСС с директором по маркетингу Национального бюро кредитный историй (НБКИ) Алексеем Волковым

Алиса Степанова

— Алексей Валентинович, как вы оцениваете динамику потребительского кредитования за 2025 год? Насколько сильно на него влияют экономическая нестабильность, общий спад кредитной активности и ужесточение кредитной политики банков?

— Главное, что можно сказать о рынке розничного кредитования в 2025 году, это то, что он существенно сократился. При этом основной причиной такой динамики стала жесткая денежно-кредитная политика регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. Прежде всего, речь идет о высокой ключевой ставке, а также об ужесточении макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

В этой связи в последнее время мы наблюдаем общее охлаждение спроса на кредиты со стороны граждан (многие заемщики отказываются от кредитов по высоким ставкам), а также ухудшение качества входящего потока заявителей. Это, в свою очередь, заставляет банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов.

Вместе с тем банки усиливают конкуренцию в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга (ПКР) — более 750 из 1000 возможных баллов). По кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%. Однако в условиях высоких ставок эти наиболее качественные заемщики с хорошей кредитной историей и высоким ПКР предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения.

— В середине 2025 года НБКИ фиксировало вдвое меньшую выдачу потребительских кредитов, чем год назад. С чем вы связываете такую динамику?

— Как было сказано выше, хорошие заемщики не спешат за кредитами. Так, граждане с высоким показателем ПКР (более 750 баллов) в 2025 году составили лишь 19% от общего количества заемщиков, тогда как в 2024 году их доля составляла 29%. Таким образом, в структуре спроса на получение банковского кредита доля самых кредитоспособных заемщиков сократилась на 10 п.п. В свою очередь, и банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В конечном итоге число выданных розничных кредитов сокращается, причем в отдельных сегментах в два раза и более по сравнению с 2024 годом.

— Как НБКИ оценивает риск по портфелю потребительских займов и автокредитов на фоне экономической нестабильности и снижения выдач? Ожидается ли рост просрочек?

— Действительно, доля просрочки в 2025 году немного выросла, но это объясняется чисто математическим эффектом. Дело в том, что в 2025 году "вызрела" просрочка первой половины 2024 года, то есть периода рекордной выдачи розничных кредитов, которые не отличались высоким качеством. В свою очередь, после введения регулятором макропруденциальных ограничений и сокращения банками своего аппетита к риску, во второй половине 2024 – начале 2025 года выдача кредитов резко сократилась, хотя их качество и улучшилось. В таких условиях доля просрочки просто не могла не начать расти из-за эффекта замедления кредитования.

В этой связи можем сказать, что в 2025 году банки на фоне ужесточения своих кредитных политик стали чаще обращаться к скоринговым и мониторинговым (триггерным) сервисам НБКИ. Такие инструменты позволяют банкам более дифференцированно подходить к определению лимита и цены кредита в зависимости от риск-профиля заемщика, что особенно важно в условиях текущей конкуренции банков за хорошего заемщика.

В то же время важно отметить, что долгосрочные риски по проблемным кредитам остаются повышенными. Несмотря на некоторое улучшение качества выдаваемых в настоящее время кредитов, этого недостаточно для разворота тренда: рынок по-прежнему остается в состоянии напряженной стабилизации.

— Учитывая, что самозапрет можно снять, и тогда через два дня снова получить кредит, не порождает ли это новые риски (например, спонтанные покупки, кредиты "на всякий случай")?

— Сомневаюсь. Такое поведение возможно в период кредитного "бума", когда условия кредитования у каждого банка с каждым месяцем становятся все лучше. Сейчас же на кредитном рынке период заморозки, ставки очень высоки и обслуживание кредитов бьет по карману.

К тому же взять кредит "на всякий случай" у любого гражданина в таких условиях вряд ли получится. Во-первых, давайте вспомним, что граждане с ПДН более 50% практически отсечены от кредитного процесса в связи с макропруденциальными ограничениями. А действительно качественные заемщики воспользуются кредитом по таким условиям только в случае крайней необходимости. Таким образом, две достаточно многочисленные группы граждан в кредитном процессе сейчас практически не участвуют.

— Как влияет изменение ключевой ставки и процентных ставок банков на кредитную активность? Увидели ли вы, что снижение ставок стимулировало рост потребкредитования? Или макроэкономическая неопределенность все же сильнее?

— Основное влияние на розничное кредитование в 2025 году все-таки оказывали именно высокие ставки. А например в автокредитовании еще и рост утилизационного сбора. В то же время нынешнего снижения ключевой ставки до 16,5% пока недостаточно для того, чтобы на кредитный рынок вернулись качественные заемщики.

— С учетом сокращения выдач автокредитов, меняется ли структура розничного кредитования в сторону потребительских и иных кредитов?

— Действительно, выдача автокредитов в 2025 году существенно сократилась по сравнению с 2024 годом. Однако в необеспеченном потребительском кредитовании она сократилась еще больше. Поэтому доля обеспеченных кредитов (ипотека и автокредиты) в структуре портфеля розничных кредитов за 10 месяцев 2025 года выросла на 3 п.п., до 64% (наибольший рост показала ипотека — на 2,1 п.п., до 56,7%). Соответственно, доля необеспеченного кредитования (кредиты наличными и кредитные карты) за этот период сократилась на такую же величину.

— Как изменилось отношение банков к оценке кредитных историй заемщиков в 2025 году? Ужесточили ли требования к заемщикам?

— Конечно же ужесточили, по описанным выше причинам. Аппетит к риску у банков находится на очень низком уровне. Это можно проследить по динамике отказов по кредитным заявкам. Так, доля отказов по всем розничным кредитам достигла рекордного за последнее время показателя — 82,6% в ноябре 2025 года. При этом сильнее всего за прошедший год данный показатель вырос в ипотеке — на 17,1 п.п., до 69,2% в ноябре 2025 года (в ноябре 2024 года он составлял 52,1%). Затем следуют POS-кредиты — рост доли отказов за год вырос на 9,4 п.п., до 89,5%, а на автокредиты и потребкредиты (кредиты наличными) — на 6,2 п.п., до 82,5% и на 4,9 п.п., до 76,5% соответственно.

— Смотря на рынок 2026 года, какие тенденции вы считаете наиболее вероятными?

— Здесь можно оперировать только гипотезами и предположениями, чего делать не хотелось бы. Однако с большой долей уверенности можно сказать, что в случае существенного снижения ключевой ставки рынок розничного кредитования будет ждать период оживления. Особенно в сегменте обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитования), где накопился значительный отложенный спрос.

В случае снижения ключевой ставки также можно ожидать роста рефинансирования, прежде всего, ипотечных кредитов. Особенно взятых по высоким ставкам в последние 1,5 года. А после окончания периода супердоходных депозитов с большой долей вероятности можно предположить переток значительного объема средств со вкладов граждан в досрочное погашение ипотечных кредитов. По крайней мере, так происходило практически всегда в предыдущие периоды снижения ключевой ставки с высоких уровней.

Для банков это означает, что каким бы ни был сейчас спрос на кредиты, крайне важно сохранять клиентскую базу, особенно в сегменте клиентов с высокими значениями ПКР. Именно эти заемщики в период более низких ставок будут рефинансировать свои кредиты и обращаться за новыми. Поэтому банки уже сейчас настраивают системы мониторинга НБКИ в своих процессах и нарабатывают практику использования новых видов скорингов НБКИ: банкротства и взятия потребительского кредита или кредитной карты.