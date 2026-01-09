Интервью

Зима, мода, бани, научпоп: чем еще удивит туристов Петербург в 2026 году

Планами и прогнозами на наступивший год в интервью ТАСС поделился председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич

Александра Подервянская

Евгений Панкевич © Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

— Евгений Викторович, как Санкт-Петербург встречает Новый год в туристическом смысле? Что отличает именно эти зимние каникулы?

— Мы всегда готовимся к новогодним праздникам. Если раньше, лет 10 назад, мы работали на то, чтобы бороться с "низким" сезоном, то сегодня мы усиливаем и "высокий" летний сезон, и "высокий" зимний каникулярный период. Есть два знаковых мероприятия, которые делает комитет по развитию туризма. Первое — это Фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед". В этом году он проходит в четвертый раз и работает дольше на семь дней — до 14 января. Так же, как и второе наше мероприятие в Кронштадте — рождественское представление, которое проводится на Якорной площади перед собором. Оно тоже будет доступно на неделю дольше. Эти мероприятия полюбились горожанам и уже успели стать туристической традицией, когда люди приезжают специально.

Мы понимаем, что событийный туризм сегодня — это инструмент для усиления "высокого" сезона и зимнего "высокого" периода. При этом каждому событию нужно разное время — от 2 до 5-7 лет, — чтобы стать таким постоянным "магнитом".

Наши коллеги, в первую очередь комитет по культуре, вместе с музеями, театрами и другими учреждениями подготовили большую программу. И мы видим, что турист нас активно выбирает на зимние каникулы, и наша задача — этот формат усиливать.

— Что нового ждет туристов в этом зимнем сезоне?

— Мы с 2025 года создали новый маркетинговый формат и представляем Санкт-Петербург с октября по апрель как "Сезон премьер". Это такой период, о котором раньше было принято говорить как о "несезонном". Мы же говорим о том, что это сезон премьер во всех отношениях: в событийном плане, с точки зрения различных выставок, театральных постановок. Каждый для себя может выбрать что-то свое, поскольку наш город — это бесконечное количество маршрутов. Каждый маршрут в Санкт-Петербурге можно пройти минимум четыре раза, и он может быть представлен абсолютно по-разному. Нам же нужно заниматься распределением потоков, делать разную интересную "упаковку" этих маршрутов и давать бизнесу возможность встраиваться, зарабатывать и привлекать еще больше гостей.

Одним из новых предложений стал запуск зимней навигации по Неве. В декабре компания "Астра-Марин" запустила первый рейс пассажирского судна ледового класса "Шустрый бобер", открыв тем самым новые возможности для зимних водных прогулок. Прошлой зимой была премьера, в этом году будет второй сезон: когда лед встанет, коллеги из компании "Нева-Тревел" представят прогулки на судах на воздушной подушке. Тогда была тренировка, а в этом году они уже полноценно готовы выйти. Главное, чтобы зима не подвела, и мы очень ждем, что это будет востребовано как у наших гостей, так и у иностранных туристов. Для всех это интересно. Это эмоциональный продукт в первую очередь, и тем он по-своему хорош: он дает уникальную добавочную стоимость.

— Какие направления туризма получили новый импульс в 2025 году?

— Если подводить итоги, в 2025 году мы запустили большое количество маршрутов, но не все успели, честно скажу. Отдельно занимались экологией. Нам повезло, что у нас есть пригородные районы в черте города, где Петербург можно показывать с непривычной для многих стороны. У нас уже есть целый ряд экотроп, которые разрабатываются на охраняемых природных территориях и в других зонах (их создают наши коллеги из комитета по природопользованию). Мы их все ввели в единый туристический формат — и на сайте Visit Petersburg, и на других наших основных носителях.

В этом году мы также начали работать над другим нашим продуктом — научно-познавательным туризмом. Он перспективный и фактически является новым измерением классического формата. Это не менее интересно, чем пойти в музеи. Плюс есть многие закрытые лаборатории, интересные вузы — неслучайно открытие этого сегмента мы провели именно в РГПУ им. А. И. Герцена. Уже порядка 15 площадок мы добавили в этом году. Но у нас комплексная задача — облегчить вход туда туроператорам, сделать из этого полноценный туристический поток в будущем, чтобы все было продумано и организовано: от экскурсии до питания.

Это большой продукт, который мы долгие годы будем развивать. И нам очень понравилось, что у нас впервые, наверное, за все время произошла большая стыковка именно туристического бизнеса и ректоратов вузов. В следующем сезоне мы также продолжим это делать.

В 2026 году мы уже проговорили с "Росконгрессом" с точки зрения именно поддержки сегмента научно-познавательного туризма: мы хотим принять участие в Конгрессе молодых ученых в Сириусе именно с туристическим стендом. Понятно, что это отраслевое мероприятие, но там есть и открытые дни. Именно на таком масштабном событии мы хотим показать различные продукты, связанные с просветительским, познавательным туризмом.

— Как обстоят дела с "Модным маршрутом", запуск которого анонсировал комитет?

— "Модный маршрут" полностью не успели в 2025 году запустить, запустим в 2026-м — мы уже "разогрели" публику. Начнем с Петроградской стороны — это будет практически весь Большой проспект. Это российские бренды, которые там сконцентрированы: у каждого своя история, интересные команды, которые не только продают одежду, но и рассказывают про разные социальные проекты.

Мы этот маршрут сделали уже наполовину, представили вместе с командой "Яндекса" в рамках нашего "Сезона премьер". Мы хотим сделать отдельно большой пресс-тур, где журналисты познакомятся с модельерами и держателями этих проектов. И, конечно же, без культурно-исторической части здесь не обойтись: едва ли не каждый дом на Большом проспекте интересен. Туда также можно подключить гастрономию. Новый причал на реке Карповке тоже входит в "модный маршрут". То есть можно прогуляться по Петроградской стороне и затем сесть на кораблик.

Но нельзя сказать, что мы только на этом остановимся. Мы будем добавлять и другие локации: центр, "Пассаж" и многие другие исторические проекты. Это должен быть симбиоз именно современных команд, занимающихся модой, а также сувенирной продукцией. Для нас важно, чтобы что-то крафтовое, сделанное местными на нашей территории, турист увозил в конце своего путешествия и этими эмоциями делился дальше.

Задача туризма сегодня — использовать креативные подходы, достижения креативных индустрий именно в туристическом продукте. Как нам кажется, это будет одной из ключевых задач на 2026–2027 годы, и у нас это уже получается.

— Важным событием для отрасли в этом году стал форум "Travel Hub. Приезжай. Зима". Обсуждение касалось многих тем, включая привлечение иностранных туристов и тренд на зимнюю экзотику. Отдельное внимание привлекла и тема банного туризма. Получит ли развитие это направление в Северной столице, по вашему мнению?

— В форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима" в этом году приняли участие 5 тыс. человек плюс онлайн-просмотры. Было представлено много регионов, много участников от бизнеса. Была очень насыщенная программа, за что нас даже критиковали — очень много было мероприятий. Нас, кстати, поддержал [известный радиоведущий] Сергей Стиллавин, за что ему огромное спасибо. Он уже дал согласие стать амбассадором нашего форума и будет с нами работать дальше.

Банный туризм в этом году впервые появился в повестке форума. Мы думаем, что эта тема будет звучать и на следующем форуме. Для Петербурга она тоже интересна и актуальна: сюда входят и банный, и санаторный туризм. У нас есть классические банные институции Ленинграда и Санкт-Петербурга — это легендарное наследие. Туда можно просто прийти на экскурсию, если не на процедуры. Да и в принципе сегодня здоровый образ жизни — это модно и востребовано.

Очень здорово, что такая секция у нас появилась. Это одна из таких микрониш, наверное, но она приобретает популярность. У бань много, можно сказать, фанатов и болельщиков, и мы считаем, что это однозначно надо поддерживать.

— Какие ожидания и перспективы по въездному туризму?

— Следующий год — это тренд международной повестки. Президент Владимир Путин объявил "безвиз" для китайских туристов в Россию, мы готовимся к этому процессу. Уже в феврале мы представим обновленные форматы кампаний по продвижению для туристов из Китая и Индии. Они, в принципе, и сейчас работают, но мы с коллегами хотим их обновить. Мы будем с точки зрения сервиса и информационно подсказывать, как ориентироваться, потому что это всегда особая категория путешественников: они хотят путешествовать с комфортом, к которому привыкли.

В декабре мы вместе с туроператором "Интурист" провели большой тур по городу для иранских коллег. У нас отложенный спрос на Иран в этом году — это январь–февраль. Также "безвиз" с Саудовской Аравией, Оманом, Марокко. У нас много международных партнеров, с которыми мы будем работать, и мы уже практически сверстали выставочные планы — поедем с гастролями на туристические выставки.

— В каких зарубежных странах планируете продвигать Петербург в новом году?

— Это, конечно, Китай, Индия, Вьетнам — мы всегда представляем там международные проекты. Это Саудовская Аравия и, наверное, Катар — в конце года. Мы представляем там и стенд, и турпродукты. Культурную программу всегда интегрируем так, чтобы она была заметна. Все маршруты, которые готовим, и наш "Сезон премьер" тоже там презентуем. Для туроператоров проведем отдельные сессии. В первую очередь для нас важно качество того, что мы предлагаем, поэтому мы сосредоточимся на создании содержательного продукта для всех категорий гостей.

У нас всегда много экспонентов на роуд-шоу, и многие наши коллеги-музейщики заинтересовались — в частности, Русский музей и музей-заповедник "Петергоф". В 2026 году мы помимо туроператоров и отельеров добавляем именно музеи. Все музейные команды, которые занимаются выставочными и международными проектами, мы приглашаем принимать участие в наших роуд-шоу. Мы сделаем отдельную рассылку для федеральных и городских музеев.

— Перезапуск кампаний по продвижению для туристов из Китая и Индии связан с тем, что именно из этих стран вы ожидаете наибольший турпоток?

— Конечно, да. Это связано с тем, что мы эти программы давно не визировали с точки зрения перезагрузки туризма, и интересно посмотреть, как это будет работать сегодня. Любая такая программа — это прежде всего обучающий материал для бизнеса, погружение в нюансы работы с аудиторией, раскрытие привычек, предпочтений, сервисных моментов. Мне кажется логичным, что на базе нашего Центра компетенций, который работает при поддержке Министерства экономического развития, запустить в 2026 году международный курс, где бизнес будут готовить именно к приему разных категорий туристов. У нас, кстати, с этим материалом очень качественно умеет работать аэропорт Пулково.

В любой такой системе должен быть проработан маркетинг: специальные наклейки, сувениры и прочее. У нас есть патент на туристический метабренд Петербурга в целом, и там как раз для Китая уже есть все материалы, созданные совместно с профессиональными переводчиками, их можно внедрять.

— Будет ли расширяться номерной фонд?

— Турпоток растет и продолжит расти, и мы всегда должны быть к этому готовы. Поэтому должна расти туристическая инфраструктура — как отельная, так и развлекательно-познавательная, конгрессно-деловая. У нас в городе с этим проблем сегодня нет, как и нет серьезных проблем с загрузкой. Конечно, есть пиковые даты, но мы видим, что поток плавно распределяется.

О планах по номерному фонду: в 2026 году ожидается ввод минимум трех классических гостиниц с общим номерным фондом в 616 единиц. В их числе — отель "Сага" (четыре звезды) на 170 номеров возле Казанского собора. Проект реализуется путем реконструкции здания билетных железнодорожных касс на канале Грибоедова. На Воскресенской набережной, на пересечении с проспектом Чернышевского и Шпалерной улицей, в здании XIX века анонсировано открытие новой пятизвездочной гостиницы на 144 номера. Также ожидается, что в 2026 году начнет работать гостиница "Лахта Тауэрс" на 302 номера в Приморском районе — районе "новой туристской географии". Кроме того, 2026 год станет годом запуска масштабных апарт-проектов: ожидается ввод в эксплуатацию почти 6 тыс. апартаментов.

— И, подытоживая, каким будет этот туристический год для Петербурга?

— Мы с оптимизмом смотрим в 2026 год. Ждем российских туристов, ждем иностранных гостей, прежде всего из Китая. Уверен, что международный туризм будет расти, но более точные прогнозы мы сможем озвучить в конце первого квартала.

Петербург всегда готов встречать все категории гостей и отвечать всем предпочтениям и запросам, показывать возможные проекты и продукты и делать это в разнообразной и необычной подаче. Наша главная задача — обеспечить качественный сервис, потому что он напрямую влияет на эмоциональное состояние путешественника.