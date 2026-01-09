Интервью

Посол Ирана в РФ: Тегеран не станет уклоняться от серьезных переговоров с США

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в специальном интервью ТАСС по итогам 2025 года рассказал о расширении военного сотрудничества с Россией, поделился сроками реализации железной дороги на участке «Решт-Астара» и высказался о перспективах переговорного процесса с США по иранской ядерной программе в новом году

Рамина Рустамова

Посол Ирана в России Казем Джалали © Артем Геодакян/ ТАСС

— Как вы оцениваете итоги прошедшего года в диалоге двух стран, какие ключевые задачи и наиболее перспективные проекты стоят перед странами в новом 2026 году?

— Прежде всего, спасибо за этот важный вопрос. Важный момент, на который нам всем необходимо обратить внимание, заключается в том, что, во-первых, ирано-российские отношения являются действительно всеобъемлющими; то есть мы находимся в наилучшем историческом состоянии отношений в политических, экономических, культурных, военных сферах и сфере безопасности. Во-вторых, отношения во всех упомянутых мною областях характеризуются позитивной и расширяющейся тенденцией. В наших двусторонних отношениях реализуется несколько крупных проектов, включая транспортный коридор «Север-Юг».

За прошедший год была решена большая часть проблем, связанных со строительством железной дороги на участке «Решт-Астара», данный участок в настоящее время является узким местом проекта. Основной вопрос — приобретение земельных участков — будет полностью решен к концу марта текущего года. Еще одним важным направлением наших двусторонних отношений является поставка российского газа из Ирана, которая находится на завершающей стадии и близится к завершению. Отмечаю беспрецедентную всестороннюю поддержку, оказанную нашими странами друг другу в 2025 году на всех международных форумах. В этом году в Иране прошел форум «Неделя российской культуры». Отношения в военной области и безопасности также расширяются, здесь неуместно говорить о деталях такого сотрудничества.

— Стоит ли рассчитывать, что участок «Решт-Астара» транспортного коридора «Север—Юг» будет построен в 2026 году?

— Проект строительства железной дороги на участке «Решт-Астара», будучи недостающим звеном Западной ветки МТК «Север-Юг», является одним из важнейших проектов в двусторонних отношениях, данный проект активно продвигается властями двух стран на самом высоком уровне. К счастью, в прошлом году мы наблюдали хороший прогресс в продвижении этого проекта. Было подписано приложение к инженерным изысканиям. Значительно продвинулась работа по приобретению земельных участков под проект, и уже выделено для строительства более 100 километров. Процесс приобретения продвигается в ежедневном режиме, и, по словам Иранской стороны, приобретение земель будет завершено к концу текущего иранского года, что соответствует третьей декаде марта. Подписание Договора о реализации также находится на завершающей стадии, и стороны достигли соглашения по большинству его пунктов. В ближайшие несколько месяцев мы перейдем к этапу реализации и эксплуатации проекта, завершение которого может занять от 3 до 4 лет. Стороны продемонстрировали серьезное намерение завершить этот проект как можно скорее, реализация которого станет важным шагом на пути к повышению пропускной способности и эффективности коридора.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал деструктивные планы Запада «разорвать» каспийскую «пятерку» (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан, Туркмения — прим. ТАСС) и диктовать в регионе свои решения. Фиксирует ли Тегеран тревожную активность внерегиональных игроков на Каспии? Какие усилия «пятерка» намерена предпринять для противодействия?

— Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость сохранения рамок сотрудничества исключительно между пятью странами. Подход Тегерана, как и подход Москвы, основан на принципе, согласно которому безопасность и управление ресурсами Каспийского моря должны осуществляться прикаспийскими государствами без вмешательства со стороны внерегиональных и иностранных держав.

Пять прикаспийских государств реализуют несколько направлений сотрудничества для решения этой проблемы: укрепление региональных институтов сотрудничества — таких как периодические встречи министров иностранных дел и саммиты прикаспийских прибрежных государств с целью координации действий в области безопасности, охраны окружающей среды и экономики; разработка общих правовых рамок — на основе «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», подписанной в 2018 году, для предотвращения военного присутствия в море государств, не являющихся прикаспийскими; усиление координации в сфере морской безопасности — проведение совместных учений и патрулирования для противодействия контрабанде, экологическим угрозам и подозрительным действиям; расширение регионального экономического сотрудничества — в областях транзита, энергетики и рыболовства, с целью снижения зависимости от иностранных игроков.

Скоординированная региональная дипломатия — попытка представить единую позицию против давления Запада и предотвратить политические разногласия между странами Каспийского моря. Иран, как и другие члены «каспийской пятерки», стремится поддерживать региональную сплоченность и предотвращать чрезмерную интернационализацию проблем Каспийского моря, а продолжение сотрудничества между этими пятью странами рассматривается в качестве основного инструмента противодействия предполагаемой западной повестке дня.

— Каковы перспективы иранской ядерной программы в новом году? Оптимистичен ли Тегеран в отношении договороспособности США на этом направлении?

— Исламская Республика Иран, как член Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), продолжит свою мирную ядерную деятельность. Стратегическая доктрина Ирана в ядерной сфере основана на религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности. Иранцы никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

— Каковы ваши прогнозы в отношении двустороннего товарооборота и туристической отрасли в будущем году? Войдет ли Иран в пятерку самых посещаемых российскими туристами стран?

— Мы обязательно будем прилагать усилия, направленные на развитие туристических связей между двумя странами. Учитывая нынешний уровень взаимодействия в этой области, мы стараемся и надеемся, что число туристов, приезжающих в Иран из России, значительно увеличится.