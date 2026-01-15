Интервью

Директор департамента ЦБ: 2026 год станет годом серьезной трансформации МФО

Директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков в интервью ТАСС рассказал о нововведениях для микрофинансовых организаций (МФО) с этого года и в чем заключаются основные риски на рынке микрозаймов

— Илья Александрович, как вы считаете, каковы будут основные тенденции на рынке МФО в 2026 году, если ориентироваться на итоги этого года?

— 2026 год станет годом серьезной трансформации микрофинансового рынка. Вступают в силу сразу несколько значимых нововведений, которые направлены на ограничение закредитованности граждан и устранение недобросовестных практик на рынке МФО. Одно из них — ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. С октября этого года начнется переходный период по введению этой нормы. На первом этапе МФО не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью потребительского кредита (ПСК) свыше 200% годовых. А уже с апреля 2027 года вступят в силу ограничения "один заем в руки" с ПСК свыше 100% годовых. Кроме того, между такими займами будет установлен трехдневный период охлаждения.

Это должно остановить практики втягивания граждан в долговую спираль с использованием "цепочек займов", когда с каждым новым займом долг человека растет как снежный ком. Кроме того, уже с 1 января 2026 года МФО при оценке долговой нагрузки клиентов не смогут принимать во внимание доходы "со слов" заемщика. Они должны будут или требовать официальное подтверждение доходов, или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. Это позволит исключить практику, когда МФО обходят макропруденциальные лимиты: они искусственно улучшают показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, завышая его доход до нескольких миллионов рублей при том, что сумма займа может быть 10–20 тыс. рублей.

Соблюдение новых правил потребует от компаний пересмотра подходов к оценке заемщиков и исключения практик, которые приводят к закредитованности граждан. С 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний также вступит в силу обязанность при заключении договора в онлайн-формате идентифицировать заемщиков с использованием Единой биометрической системы, что может серьезно повлиять на доступность услуг для граждан. Мы видим, что рынок уже начал готовиться к работе в новой регуляторной среде. Рынок займов постепенно охлаждается. В этом году мы ожидаем продолжения этого тренда.

— Насколько выросла доля крупнейших МФО в общем объеме выданных займов в 2025 году? Не приведет ли эта концентрация к рискам для конкуренции и росту стоимости займов для конечных заемщиков?

— Топ-10 МФО сейчас занимают около 70% в общем объеме выданных займов. В сравнении с 2024 годом мы действительно фиксируем рост концентрации рынка. Крупные игроки набирают силу, небольшим компаниям все сложнее подстроиться под рыночные условия и адаптироваться к новым регуляторным требованиям. В этой ситуации мы наблюдаем скорее обострение конкуренции среди крупных игроков за качественного клиента. Крупные МФО, имея значительный запас капитала, предлагают клиентам более выгодные условия. Это способствует снижению ставок на рынке в целом.

До недавнего времени на рынке МФО дифференциация процентных ставок практически отсутствовала. Корреляция между уровнем ПСК и риском невозврата займа не прослеживалась. Компании, имея возможность выдавать займы под максимально возможные проценты, не предлагали пониженные ставки качественным заемщикам.

Мы планомерно вводили нормы, которые стимулировали бы МФО дифференцировать процентные ставки. С октября 2024 года для займов с ПСК 250%+ введены дестимулирующие резервы на возможные потери и повышающие коэффициенты риска. Это оказывает давление на капитал МФО и делает выдачу дорогих займов экономически невыгодным. Все эти факторы в комплексе уже привели к некоторой дифференциации ставок. С апреля 2026 года эти меры начнут действовать для займов с ПСК 150%+. Такие регуляторные изменения будут способствовать формированию непрерывной ценовой линейки, и это позволит надежным заемщикам получить заем на более выгодных условиях.

— Как вы думаете, что следует доработать в законодательной части для работы МФО?

— Рынок МФО сегодня — это три основных направления: потребительские займы для граждан, POS-кредитование и займы на крупные покупки, а также сегмент займов для бизнеса. В каждом из этих направлений рынок ждут новации. В этом году мы планируем выделить на рынке три категории компаний: компании предпринимательского финансирования, компании розничного финансирования и микрофинансовые организации. В зависимости от вида этих организаций для них будут дифференцированы лимиты на проведение отдельных операций и пруденциальные нормы.

Такая дифференциация основана на том, что профиль риска в трех предлагаемых сегментах сильно различается. С одной стороны, это разный уровень просрочки по портфелям займов, с другой стороны — разный вклад сегментов в закредитованность граждан. Сегментация рынка направлена на стимулирование деятельности компаний, предоставляющих займы гражданам и бизнесу под умеренную процентную ставку, а также исключение негативных практик на рынке потребительских микрозаймов. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается.

— В 2025 году ЦБ неоднократно указывал на рост просроченной задолженности в сегменте микрозаймов. Какие меры, помимо ограничения долговой нагрузки, сейчас рассматривает регулятор для сдерживания этого тренда?

— Для сокращения просрочки необходимо повысить качество оценки рисков на этапе одобрения заявки в МФО. Несмотря на обязанность рассчитывать показатель долговой нагрузки и соблюдать макропруденциальные лимиты, МФО используют разные способы, чтобы нивелировать эти требования. Например, как я уже говорил, завышая доход заемщика для искусственного улучшения ПДН. Мы, в свою очередь, вносим изменения в регулирование этой сферы. С июля 2025 года МФО не применяют вмененную оценку доходов заемщика на основе его расходов по кредитам и займам. С нового года отменяется заявительный порядок оценки дохода. В качестве альтернативы официально подтвержденным доходам сохранится только возможность использовать среднедушевой доход в регионе проживания заемщика.

С июля 2027 года для расчета ПДН можно будет использовать только официальные доходы. Все это приведет к повышению качества оценки закредитованности и, как следствие, снижению уровня риска и просрочки. Большое значение будет иметь и введение ограничений на количество одновременно действующих займов. Неконтролируемый рост долга будет ограничен. При этом мы предполагаем, что в начале действия ограничений может быть даже рост просрочки в целом по рынку. Ведь "цепочки" займов позволяют компаниям камуфлировать невозврат заемщиком долга — более половины займов в их составе формально никогда на просрочку не выходили. Но когда переоформление таких займов будет запрещено, они выйдут из серой зоны, что может привести к росту просрочки на балансе МФО.

— Ранее вы упоминали о схемах с использованием "технических" МФО для обхода ограничений. Удалось ли в 2025 году существенно сократить количество таких схем и в чем была основная сложность борьбы с ними?

— Действительно, есть практики, когда МФО создают сразу несколько компаний, чтобы подстраховать себя от исключения из реестра или использовать их для нивелирования существующих норм. Именно поэтому для эффективного исключения практик втягивания заемщика в долговую спираль и устранения "цепочек" займов мы распространяем норму "один заем в руки" на весь рынок, не ограничиваясь практиками перекредитования внутри каждой отдельно взятой МФО.

— А как вы относитесь к периодическим призывам запретить МФО, которые звучат в Госдуме?

— Запрет МФО — это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан. Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг. И не надо забывать, что МФО — это не только короткие займы "до зарплаты". Это также POS-кредитование и займы на крупные покупки, которые я уже упоминал. Причем этот сегмент развивается очень активно. Это, наконец, кредитование малого бизнеса. Запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке. На это и будут направлены меры, о которых я говорил.

— Банк России анонсировал пилот по созданию специализированных ипотечных МФО для финансирования объектов "ипотечных ножниц". В каких именно регионах планируется запустить этот пилот в первую очередь и почему?

— Ипотечные микрокредитные компании (МКК) начали работать с 22 октября 2025 года. Главная цель их создания — это повышение доступности жилья в регионах. Банк России осуществляет надзор и ведет реестр таких компаний. Сейчас там четыре организации. Реестр опубликован на нашем официальном сайте. Важно, что Банк России не определяет "географию запуска" ипотечных МКК — каждый субъект Российской Федерации сам принимает решение о необходимости ее создания в своем регионе.

— Какие конкретные ограничения по заемщикам, объектам и ставкам будут установлены для таких ипотечных МФО, чтобы избежать повторения рисков, характерных для рынка микрозаймов?

— Для ипотечных МКК уже на старте заложен базовый набор регуляторных требований. Ипотечная МКК должна на 100% принадлежать субъекту Российской Федерации. При этом в одном регионе может быть только одна ипотечная МКК. До 31 марта 2026 года для таких МКК действует мораторий на применение ограничения ПСК по ипотечным займам, чтобы позволить новым компаниям адаптироваться к рыночной конъюнктуре.

Мы исходим из того, что окончательная настройка регулирования должна произойти после накопления правоприменительной практики. Однако в случае выявления существенных недостатков в их деятельности или систематических нарушений законодательства мы можем в соответствии с законом установить дополнительные требования и оперативно скорректировать их работу.

— Как вы оцениваете состояние МФО на рынке сейчас и какие планы у ЦБ на 2026 год по их развитию?

— Наши нововведения в регулировании рынка МФО нацелены на то, чтобы компании работали открыто, честно и не использовали практики, направленные на обход законодательства, вводящие граждан в заблуждение и ведущие к наращиванию их закредитованности. Мы ожидаем, что рынок отреагирует на нововведения трансформацией своих бизнес-процессов, переосмыслением подходов к оценке качества заемщиков, корректировкой скоринг-моделей, а не поиском вариантов обхода новых норм. Это важно для формирования позитивного имиджа рынка и для его будущего.