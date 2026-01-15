Интервью

Глава СК Бастрыкин: за 15 лет добились возмещения ущерба от преступлений на 1 трлн рублей

15 января Следственный комитет России отмечает 15-летие со дня образования. За эти годы было расследовано почти 1,5 млн уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. О том, как изменилась преступность за эти годы, как раскрываются преступления прошлых лет, о борьбе с коррупцией, расследовании преступлений украинских боевиков, современных следователях и новых технологиях в интервью ТАСС рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Татьяна Хан

​​​​​— Александр Иванович, думаю, никто не будет спорить, что Следственный комитет России состоялся как самостоятельная структура. А как изменилось следствие за 15 лет? С чем вам пришлось столкнуться впервые?

— Создание нового ведомства само по себе стало не только серьезным вызовом, но и знаковым событием в развитии отечественной правоохранительной системы. Ведь руководство страны не случайно приняло решение вернуть к жизни концепцию независимого следствия, которая была впервые реализована еще при императоре Петре I. Оно определялось стремлением вывести следствие на качественно новый уровень и эффективно реагировать на возникшие угрозы и вызовы, с которыми столкнулась наша страна на очередном этапе исторического развития.

Вместе с коллегами, которые составляли основной костяк ведомства на начальном этапе, мы хорошо понимали первоочередные задачи. Это прежде всего борьба с коррупцией, сокращение числа нераскрытых преступлений прошлых лет, защита прав потерпевших, а также возмещение ущерба, причиненного преступлениями. На это и был сделан упор. Нам удалось сформировать слаженную систему следствия и криминалистических подразделений, обладающих передовой техникой и современными методиками. Создан ведомственный экспертный центр, позволяющий оперативно проводить сложные экспертизы и не затягивать сроки следствия.

На принципиально новых подходах был организован процесс работы с обращениями граждан, расширены возможности для их подачи, усовершенствованы подходы к обработке. Главное — реально услышать людей, вникнуть в их проблемы и предпринять все возможное для их решения. Поэтому я поручил уделить пристальное внимание расследованию преступлений, совершенных в социальной сфере. Здесь и права детей-сирот, и вопросы аварийного жилья, и проблемы дольщиков, и невыплата заработной платы, и многое другое. И с такими подходами постепенно стало повышаться доверие общества к Следственному комитету России.

Инициировали ряд важных изменений в уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах, связанных с защитой прав потерпевших, порядком проведения следственных действий, возмещением ущерба, криминализацией ряда правонарушений. Все это позволило не только нашим, но и следователям других ведомств повысить эффективность своей работы.

Вместе с тем, осознавая наличие кадрового вопроса, предприняли шаги к формированию системы ведомственных образовательных учреждений, которые уже готовят квалифицированные кадры для нашего ведомства. На сегодняшний день это три академии и несколько кадетских корпусов.

При этом мы стараемся постоянно совершенствовать деятельность Следственного комитета России с учетом современных вызовов и запросов общества. Только так можно добиваться хороших результатов и двигаться дальше.

— Следственный комитет расследует самые тяжкие преступления. Можно проследить, как трансформировалась преступность в течение этого периода? Каких преступлений стало меньше, а каких больше?

— Анализ следственной практики показывает, что за 15 лет стало меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и убийств. Если в 2011 году было расследовано более 8 тыс. и 12 тыс. таких преступлений соответственно, то к 2024 году этот показатель снизился практически вдвое. Почти в шесть раз сократилось количество расследованных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, что также свидетельствует о серьезной декриминализации преступной деятельности незаконных вооруженных формирований. Количество преступлений против половой неприкосновенности, в частности изнасилований и насильственных действий сексуального характера, осталось приблизительно на том же уровне, что и ранее, но их раскрываемость приблизилась к 100%. Вместе с тем стало выявляться и расследоваться больше фактов взяточничества. Только за девять месяцев прошедшего года расследовано 5,4 тыс. фактов получения взяток и 6,3 тыс. фактов дачи взяток, что в два раза выше показателей 2011 года.

— Сколько уголовных дел было расследовано за 15 лет? Сколько человек было привлечено к уголовной ответственности? Какой ущерб удалось возместить?

— СК России за 15 лет направил в суд почти 1,5 млн уголовных дел. В качестве обвиняемых по этим делам привлечено 1,6 млн лиц. Сумма возмещенного на стадии следствия ущерба составляет более 1 трлн рублей. А в целях обеспечения компенсации причиненного ущерба и исполнения приговоров наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 900 млрд рублей.

— 15 лет назад, наверное, сложно было представить, что вашим подчиненным придется расследовать преступления о незаконных методах ведения войны. Вы их расследуете с 2014 года, с момента начала конфликта в Донбассе. Сколько всего таких дел возбуждено, сколько украинских военнослужащих уже осудили? Сколько человек признаны потерпевшими и каков ущерб от преступлений киевского режима?

— Совершенно верно. К тому же надо учитывать, что масштабы преступлений киевского режима значительно возросли с тех пор. С 2014 года возбуждено 8,8 тыс. дел в отношении 2 240 лиц. Это представители военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и иностранные наемники. В результате агрессии киевского режима убито 7 184 мирных жителя, 21 тыс. человек получили ранения. Признано потерпевшими 132 тыс. человек.

Установленный следствием ущерб от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории новых субъектов РФ составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов — свыше 146 млрд рублей.

На данный момент завершено расследование 898 уголовных дел по обвинению 1 212 военнослужащих ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Судами по существу рассмотрено 802 уголовных дела, обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 069 украинских военнослужащих. Они осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников.

— Киевский режим ежедневно атакует российские регионы. Сколько уголовных дел уже возбуждено о ракетных атаках и атаках БПЛА на российские регионы? Сколько регионов подвергалось таким атакам? Удается ли установить украинских военачальников, которые отдают эти приказы?

— С начала специальной военной операции возбуждено 4 338 уголовных дел по фактам украинских обстрелов артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотных летательных аппаратов на территории 44 субъектов Российской Федерации, расположенных вне границ СВО, а также вторжения в августе 2024 года на территорию России.

Следствием зафиксировано свыше 11 тыс. обстрелов и террористических атак указанных территорий. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В результате данных преступных действий установлена гибель 1 074 мирных жителя, из них — 39 детей, ранения различной степени тяжести получили 5 181 человек, из них — 328 несовершеннолетних. По всем перечисленным фактам также возбуждены уголовные дела.

В ходе расследования этих преступлений мы принимаем меры к установлению всех причастных к их совершению лиц, включая командиров подразделений ВСУ, отдающих приказы о совершении атак. В частности, заочно осуждены командир 19-й отдельной ракетной бригады Украины Федор Ярошевич, командир 19-й отдельной ракетной бригады Ростислав Карпуша, командир 7-й бригады тактической авиации Евгений Булацик, командир 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковник Владимир Кравченко и ряд других лиц. Они отдавали подчиненным незаконные приказы о нанесении ракетных ударов по территории России. Продолжаем устанавливать и иных лиц, причастных к этим преступлениям.

— Что показало расследование уголовных дел о вторжении ВСУ на территорию Курской области?

— Мы установили, что украинские вооруженные формирования в 2024 году вторглись на территорию региона для совершения терактов, запугивания мирного населения, уничтожения гражданских объектов. Следствием задокументированы случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным целям, а также конкретные факты убийств местных жителей украинскими боевиками. В результате этих преступлений погибло 445 человек, ранено 553 мирных жителя. Следственным комитетом завершено расследование 279 уголовных дел в отношении 413 лиц, причастных к этим бесчеловечным деяниям. В отношении 371 украинского военнослужащего уже вынесены приговоры судов.

— Какие еще преступления киевского режима или совершенные с его подачи вы расследуете?

— Реагируем на все факты преступлений в отношении российских граждан, а также посягательств на наши загранучреждения. Расследованы уголовные дела о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах, а также на Российский центр науки и культуры в 2018 году и на российского посла в Польше в 2022 году. Обвинение фигурантам предъявлено заочно, некоторым уже вынесены приговоры судов.

Незамедлительно реагируем и на незаконные решения со стороны должностных лиц Украины и некоторых международных организаций в отношении наших граждан.

Недавно был заочно вынесен приговор суда в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, которые приняли незаконные решения в отношении граждан Российской Федерации. Уголовное законодательство в полной мере позволяет привлекать к ответственности иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян.

Привлекаем к ответственности и граждан России, которые встали на путь пособничества спецслужбам Украины. Например, к 12 годам лишения свободы приговорен Максим Семенов, который, действуя по наводке представителей украинских спецслужб, поджег объект компании мобильной связи, а также военно-транспортный вертолет. Не менее строг закон и к другим лицам, совершившим аналогичные преступления.

— Киевский режим использует подростков для совершения терактов и диверсий. Сколько несовершеннолетних привлечено к ответственности по этим статьям? Опишите социальный портрет несовершеннолетних преступников, совершающих подобные преступления? На ваш взгляд, как можно профилактировать подобные случаи?

— За последние три года межрегиональными следственными управлениями на транспорте привлечены к уголовной ответственности 159 несовершеннолетних, причастных к совершению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

Анализ расследуемых случаев показывает, что портрет несовершеннолетнего диверсанта неоднозначен. Есть подростки из неполных семей, без системного увлечения спортом и с ограниченным кругом общения, погруженные в интернет-среду и состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Они ведомы и склонны к антисоциальному образу жизни и поведению. Но в то же время практика показывает, что террористический акт может совершить и молодой человек, воспитанный в благоприятных бытовых условиях, обеспеченный материально и окруженный родительским вниманием и заботой.

Вербовкой таких несовершеннолетних занимаются, как правило, из-за рубежа. Злоумышленники совершали нападения на объекты инфраструктуры в основном за обещанное им материальное вознаграждение. При этом многие исполнители не получали деньги вовсе, либо реально полученная сумма была мизерной. Есть и такие примеры, когда исполнители действовали под воздействием дезинформации, считая, что сотрудничают с правоохранительными органами и исполняют их поручения.

В целях предотвращения вовлечения школьников в террористическую и диверсионную деятельность сотрудниками ведомства проводится масштабная профилактическая работа. Через средства массовой информации и социальные сети несовершеннолетним разъясняется опасность общения с незнакомцами в интернете. Офицеры СК России посещают образовательные учреждения и детско-подростковые организации, рассказывают об ответственности за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, демонстрируют профилактические видеоролики.

Надо отметить, что эта тема очень широко обсуждалась в обществе. И в итоге был принят закон, ужесточающий ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или иное вовлечение несовершеннолетнего лица в диверсионную и террористическую деятельность, а также подготовку несовершеннолетнего лица в целях совершения преступлений диверсионной и террористической направленности. Подобные изменения законодательства очень своевременны.

— Удалось ли снизить число преступлений, связанных с фейками об армии и дискредитацией российских военнослужащих? Как вы выявляете эти преступления?

— Такая тенденция есть, видим незначительное снижение количества таких преступлений. В частности, если в 2022 году было возбуждено 183 уголовных дела по факту распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, то в 2024 году их было 140, за девять месяцев 2025 года возбуждено 115 дел. Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, то в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 таких дела соответственно, а за девять месяцев 2025 года — в два раза меньше. Всего в суд начиная с 2022 года направлено 325 уголовных дел о распространении ложной информации и 125 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. Эти преступления совершаются путем опубликования соответствующих данных в интернете. Поэтому и выявляются они в том числе путем анализа открытых источников. Но надо понимать, что многие из тех, кто их совершает, делают это из-за рубежа, поэтому процессуальные решения в отношении них принимаются заочно. Суды также заочно рассматривают такие дела. Если лица, в отношении которых имеются приговоры, вернутся в Россию, такие решения судов будут приведены в исполнение.

— Действительно, преступность уходит в Сеть. Какие преступления в основном совершаются в интернете? Как удается их раскрывать?

— Рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является сопутствующим фактором технического прогресса. Ситуация требует регулярного совершенствования средств и методов противодействия со стороны правоохранительных органов. Мы наблюдаем тенденцию, что в онлайн-формат переходят общеуголовные преступления, направленные в основном против собственности. Всего с 2022 года нашим ведомством расследовано 34,5 тыс. преступлений, связанных с использованием ИКТ. Причем большинство из них (9 096) — это хищения. На втором месте преступления в сфере экономической деятельности (5 854), на третьем — в сфере оборота наркотиков (4 040).

При этом злоумышленники пользуются возможностью трансграничного совершения преступлений из юрисдикции недружественных стран с использованием средств анонимизации. Самым новым вызовом для следователей является применение преступниками искусственного интеллекта для совершения противоправных действий. Например, для подделки голоса и изображения человека при телефонных разговорах с предполагаемой жертвой.

Для раскрытия таких преступлений следователи применяют различные технологии по деанонимизации пользователей в интернете. В частности, в специализированном подразделении ГСУ по расследованию киберпреступлений используются самостоятельно разработанные программные решения по распознаванию лиц, имеются возможности для аналитики больших массивов данных и поиска информации, исследования цифровых следов. Активно применяется программа Росфинмониторинга, позволяющая отслеживать криптовалютные операции. Также налажено взаимодействие с крупнейшими IT-компаниями России, в ходе которого определяются пути решения сложных технических вопросов, возникающих в ходе расследования. Мы продолжим развивать эту сферу деятельности.

— Александр Иванович, вы одним из первых стали во всеуслышание бить тревогу из-за ситуации с нелегальной миграцией. Многие ваши предложения воплотились в законы. На ваш взгляд, сейчас ограничений достаточно для противодействия нелегальной миграции?

— Проблема эта действительно серьезная, но важно, что мы на нее своевременно обратили внимание и начали принимать меры. В дальнейшем законодателем был принят большой блок нормативных правовых актов, в том числе с учетом высказанных нами предложений. Также принята новая концепция миграционной политики, учитывающая современные условия и факторы. Сейчас дело за правоприменительными структурами. Важно, чтобы все эти нововведения реально заработали, а уже спустя определенное время мы сможем оценить ситуацию и понять, насколько они оказались эффективными.

Но вопрос преступности мигрантов остается актуальным. За последние три года Следственным комитетом России расследовано 13,1 тыс. таких преступлений. Мы продолжим принимать меры по выявлению и расследованию подобных фактов, а при необходимости дополнительно сформулируем предложения, направленные на улучшение ситуации.

— Летом 2025 года суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и их пособников. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации все еще продолжается. Какие меры по установлению их местонахождения принимаются?

— Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организаторов преступления. В этих целях следователи и оперативные службы активно взаимодействуют с правоохранительными органами Таджикистана и других государств.

— В СМИ сообщалось о пресечении незаконных действий лиц, которые в аэропорту Шереметьево совершали преступления в отношении участников СВО. На данном этапе могли бы официально рассказать о работе следствия по этому делу?

— По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. Объектом преступного посягательства его участники в основном избирали военнослужащих — участников СВО, которые следовали через аэропорт Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость оказанных услуг по частному извозу, женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая тех переводить им значительные суммы денежных средств. Кроме того, в состав преступного сообщества входили иные лица, совершавшие грабежи и вымогательства у потерпевших, которые отказывались платить добровольно, а также сотрудники органов правопорядка. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске. Сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, устанавливается. Расследование продолжается.

— Судя по сообщениям пресс-службы о ваших поручениях: разобраться, провести проверку по жалобам людей, — складывается ощущение, что Следственный комитет — это последняя инстанция, куда приходят за помощью. На что чаще всего жалуются люди? Много ли уголовных дел возбуждено по сообщениям СМИ и блогеров? И почему вы многие проверочные материалы и расследование уголовных дел берете под свой личный контроль?

— Граждане действительно все чаще обращаются в Следственный комитет. Если в 2011 году в ведомство поступило 245,6 тыс. обращений, то в 2024 году их было 650 тыс. Причем за указанный период почти в четыре раза увеличилось количество обращений, поступающих в центральный аппарат, — с 69 тыс. до 259 тыс. Всего за время работы в СК России рассмотрено 5,5 млн обращений, из них 2 млн — в центральном аппарате ведомства. Я всегда призывал подчиненных оценивать ситуацию не по формальным докладам, а лично вникать в проблемы граждан, проводить приемы, выслушивать людей.

Мной лично было проведено 303 приема, это почти 4 тыс. граждан. Например, после обращения граждан в СК России в регионе местными властями оперативно были приняты меры по ремонту школ в Новосибирской области, которые находились в непригодном состоянии. Жителей аварийного дома из Вологодской области в короткие сроки расселили в жилье маневренного фонда после нашего вмешательства и расследования уголовного дела. Детям-сиротам из Республики Крым помогли отстоять их право на получение жилья. Заявителям из Нижегородской и Челябинской областей содействовали в получении лекарственного обеспечения для детей-инвалидов. По обращениям обманутых дольщиков из Краснодарского края активизировали расследование и привлекли недобросовестных застройщиков к ответственности, а также к восстановлению нарушенных прав граждан.

Руководители всех уровней проводят личные приемы на местах. Если говорить о том, какие проблемы преимущественно озвучивают люди, то это прежде всего вопросы социальной сферы, но нередки также темы соблюдения прав военнослужащих и лиц, потерпевших от преступлений.

По материалам, распространенным в СМИ, в том числе в интернете и социальных сетях, зарегистрировано 7 586 сообщений о преступлениях, возбуждено более тысячи уголовных дел.

Мы принимаем все возможные меры, чтобы помочь людям. Именно такое требование у меня к подчиненным. И мы продолжим эту практику.

— Одно из направлений деятельности ведомства — расследование преступлений прошлых лет. С какими делами с самым большим сроком давности пришлось работать следователям? И самое главное — как их удается раскрывать спустя столько лет?

— После создания Следственного комитета мы получили из органов прокуратуры огромный массив уголовных дел о нераскрытых преступлениях, это порядка 200 тыс. По нашей инициативе были созданы межведомственные аналитические следственно-оперативные группы по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. В рамках таких групп ведется системная работа по анализу материалов приостановленных уголовных дел, изучению вещественных доказательств. Назначаются повторные экспертизы по изъятым следам с применением современных технологий. За годы существования ведомства раскрыто 94 тыс. таких преступлений, а виновные привлечены к ответственности. Среди них 10 тыс. убийств, 5 тыс. фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, и более 6 тыс. половых преступлений.

Конечно, все знают о громких делах. Например, нашим сотрудникам удалось раскрыть убийство Игоря Талькова в Санкт-Петербурге — за его совершение заочно осужден Валерий Шляфман. Привлечен к ответственности за серию убийств женщин так называемый ангарский маньяк, причем дополнительные эпизоды его преступлений устанавливаем до сих пор. Привлекаются к ответственности и участники организованных преступных сообществ. Например, в ГСУ СК России завершены следственные действия в отношении ряда участников преступного сообщества Рубена Татуляна, действовавшего с 1998 года. Сам он находится в международном розыске. В 2002 году ими совершено покушение на убийство журналиста Золовкина, освещавшего в СМИ информацию о криминальной деятельности Татуляна, в 2012 году — убийство генерального директора сети отелей и ресторанов "Кипарис" в Сочи.

Наряду с этим наши следователи и криминалисты в регионах подняли еще очень много уголовных дел о преступлениях, которые оставались нераскрытыми десятилетиями. Например, в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела по обвинению 67-летнего мужчины в убийстве двух лиц и изнасиловании, совершенных более 40 лет назад, — в данном случае экспертиза, проведенная в СЭЦ СК России, позволила установить значимые для идентификации преступника данные на сохранившихся в деле вещественных доказательствах. В Курганской области расследована серия убийств, совершенных в 1980–1990-х годах. В Костромской области раскрыто двойное убийство 1984 года. В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском, Краснодарском, Пермском краях, Карачаево-Черкесской Республике, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Иркутской, Челябинской, Кировской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской, Смоленской, Псковской, Томской, Кемеровской областях есть примеры раскрытия и расследования преступлений, совершенных более 25 лет назад. Именно так реализуется принцип неотвратимости наказания.

— С 2022 года СК РФ приступил к созданию следственных органов на территории Донбасса и Новороссии. Эта работа уже завершена, полностью ли они уже интегрированы в российское следствие с учетом того, что там не было таких отдельных структур? Как много следователей в настоящее время работает на этих территориях?

— Сейчас в четырех исторических регионах действуют полноценные подразделения Следственного комитета России. Здания следственных управлений и их подразделений обеспечены всем необходимым для работы. Приняты усиленные меры безопасности.

Кадровую основу этих управлений составили сотрудники ведомства, которые ранее проходили службу в других регионах — 653 человека сменили место службы. Но есть и выпускники ведомственных академий, восемь человек решили начать свой профессиональный путь именно в Донбассе. В четырех субъектах проходят службу более 700 человек, из них 350 следователей. Многие обеспечены служебным жильем, семьям оказывается помощь в устройстве детей в образовательные учреждения и организации досуга.

Те, кто сюда приехал, понимают, что речь идет не просто о службе в непростых условиях. Для многих это особая миссия — защитить народ Донбасса и восстановить справедливость. И как показывает практика, именно в таких условиях, преодолевая трудности, формируются очень сплоченные коллективы. Это уже в полной мере можно сказать о сотрудниках подразделений в Донбассе и Новороссии.

— В 2025 году Россия праздновала 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Следственный комитет принимает участие в сохранении памяти о подвиге советского народа. Какие меры СК принимает для борьбы с преступлениями, связанными с осквернением мемориалов и демонтажем памятников, в том числе в странах Запада?

— Власти некоторых стран быстро забывают о значимых событиях. На фоне царящей на Западе антироссийской риторики там пытаются дискредитировать нашу страну, переписать историю, забыв о роли советского народа-победителя, освободившего эти страны от фашизма. Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств. Остальные повреждены русофобами и националистами. По данным фактам СК России возбуждено 164 уголовных дела. За совершение таких преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 255 иностранных граждан. В их числе — заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас, государственный секретарь Госканцелярии Эстонии Таймар Петеркоп, министр культуры Литвы Симонас Кайрис и другие. Мы продолжаем тщательно следить за происходящими событиями, в том числе за рубежом, и давать правовую оценку подобным фактам преступных действий, посягающих на историческую память и наши традиционные духовно-нравственные ценности.

— В последние несколько лет практически ни дня не обходится без сообщений о задержании чиновников, в том числе высокого ранга. Это значит, что страна погрязла в коррупции или началась масштабная борьба с коррупционерами? Вы понимаете, что движет этими людьми, которые умудряются расхищать бюджетные средства даже в условиях СВО?

— На мой взгляд, ими движет желание обогатиться любым путем, а еще иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности. И отсутствие совести. Мы неустанно работаем над тем, чтобы избавить их как от заблуждений, так и от наворованного, а заодно и народ от их присутствия на период лишения свободы.

В частности, завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Установлено, что Булгаков в составе организованной преступной группы в 2024 году совершил хищение денежных средств, принадлежавших АО "Петербургская сбытовая компания", на сумму более 49 млн рублей посредством завышения стоимости контракта, заключенного с ФГБВОУ "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" Министерства обороны Российской Федерации. Уже завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки на сумму более 80 млн рублей.

На завершающей стадии находится расследование уголовного дела в отношении бывших председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, председателя Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Алексея Куделина и прокурора Пролетарского района города Ростова-на-Дону Романа Агапова, обвиняемых во взяточничестве. При этом Золотарева уже осуждена по другому делу.

Установлены обстоятельства коррупционного преступления, совершенного бывшим губернатором Рязанской области и сенатором Российской Федерации Николаем Любимовым. Одна из полученных им взяток на сумму 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, другие взятки в размере 12 млн и 8 млн рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

В суде рассматривается уголовное дело о получении взяток на 21 млн рублей заместителем губернатора Брянской области Александром Петроченко от предпринимателя за общее покровительство при заключении государственных контрактов на поставку комплексов автоматической фиксации административных правонарушений.

Также завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим первым заместителем начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрием Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей.

Завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве.

Это лишь отдельные примеры, всего же с 2011 года направлено в суд 147 тыс. уголовных дел о коррупции в отношении 160 тыс. обвиняемых. По таким делам возмещено 77 млрд рублей причиненного ущерба, наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 225 млрд рублей.

— И как искоренить такие преступления?

— Нужны комплексные меры. В первую очередь это изменение общественного сознания. Мы должны стремиться к тому, чтобы у людей сформировалось внутреннее неприятие коррупционного поведения и даже такой возможности. Требуются и изменения в законодательстве. Причем помимо ужесточения ответственности нужны механизмы, которые будут исключать потенциальный контакт между сторонами, которым обоюдовыгодно коррупционное поведение. Не исключено, что в будущем подобные системы внедрят в практику в разных сферах, и допускаю, что искусственный интеллект тоже сможет сыграть определенную роль в их работе. Пока же необходимо продолжать постоянную профилактику на разных уровнях. В любом случае искоренение коррупции — это длительный процесс, требующий объединения усилий всего общества и государственных институтов.

— Какие новые технологии помогают вам в расследовании преступлений? Чем сегодня пользуются криминалисты для выявления следов преступников и установления подозреваемых? Используют ли следователи искусственный интеллект в своей работе? Он еще не применяется для составления обвинительных заключений?

— Наша система криминалистики на протяжении 15 лет активно движется вперед вместе со следствием. Внедряются новые образцы техники, в НИИ криминалистики вместе с учеными из ведущих вузов продолжают разрабатываться методики расследования отдельных видов преступлений, а также проведения определенных следственных действий. По многим направлениям удалось значительно шагнуть вперед. На сегодняшний день в распоряжении криминалистов имеется значительный арсенал технических средств, предназначенных для обнаружения и изъятия любых видов следов на месте происшествия. Это приборы гео- и гидролокации, металлопоиска, источники криминалистического света, эндоскопы, средства поиска взрывчатых веществ, БПЛА и многое другое. Использование инструментов видеоаналитики позволяет улучшать видеозаписи для идентификации значимых объектов. С учетом роста количества преступлений в интернете при помощи технических средств и программного обеспечения мы имеем возможность работать с большими объемами данных, что дает результаты при расследовании преступлений с применением ИКТ.

Только за последние пять лет следователи-криминалисты приняли участие в проведении 860 тыс. осмотров мест происшествий, обысков, проверок показаний на месте и иных следственных действий.

Что касается искусственного интеллекта, есть определенные наработки по его применению для выявления определенных закономерностей преступного поведения на основе анализа вводимых данных из материалов уголовных дел. Зная возможности современных систем искусственного интеллекта, технически объединить текст по определенному алгоритму они вполне смогут, если ввести необходимые данные. Однако я убежден, что в любом случае применение искусственного интеллекта должно происходить под контролем человека. Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека.

— Какой он, современный следователь? Изменился ли он за 15 лет? Как вы готовите будущих следователей и криминалистов?

— Прежде всего, стоит отметить, что за 15 лет значительно обновился кадровый состав нашего ведомства. И это абсолютно нормальный процесс. Сейчас у нас очень много молодых специалистов. Средний возраст следователей составляет 34 года.

Если же говорить о качествах, то прежде всего следователь — это профессионал, который готов выполнить свой служебный долг в любое время. Он должен быть преданным своему делу и обладать высокой нравственной стойкостью. Чтобы люди доверяли правоохранительным органам, надо внимательно относиться к каждому человеку, особенно оказавшемуся в беде и обратившемуся к нам за помощью.

Готовим будущую смену мы сами. В СК России пять кадетских корпусов и три академии, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе и Луганске. Кроме этого, по всей стране действует 203 профильных кадетских класса. Мы стремимся оказать помощь в получении качественного образования детям, оставшимся без попечения родителей, а также поддержать семьи наших воинов. На данный момент в ведомственных образовательных организациях проходят обучение 1 232 кадета, из которых 340 сирот и 269 детей участников СВО, а также 1 177 курсантов, среди которых 229 сирот и 113 детей участников СВО.

Кроме того, для социальной поддержки участников специальной военной операции в ведомственных академиях по заочной форме обучения обучается 31 человек из их числа. Еще шесть участников СВО обучаются очно.

На данный момент 893 выпускника образовательных учреждений ведомства уже проходят службу в Следственном комитете России.

— Вы много внимания уделяете патриотическому, нравственному воспитанию молодого поколения. По вашему мнению, что должно входить в школьную программу "Разговоры о важном"?

— В ходе "Разговоров о важном" затрагиваются ключевые темы, связанные с традиционными ценностями, 80-летием Победы, служением Отечеству, морально-нравственными категориями, различными сферами деятельности. Подготовлены очень качественные видеоматериалы к этим темам. Но, на мой взгляд, главное, чтобы этот процесс не был формальным. Каждый педагог, который непосредственно занимается со школьниками, должен найти подход к ученикам, заинтересовать их и сделать так, чтобы дети в полной мере внутренне осознавали эти категории.

На встрече с представителями культуры я обращал внимание на произведения о поступках наших героев специальной военной операции. Сейчас снимают очень много достойных документальных фильмов. Вместе с тем не хватает художественных фильмов о подвигах наших бойцов. Считаю, что такие произведения надо вводить и в "Разговоры о важном".

— Вас сложно назвать равнодушным человеком. Как вам удается не выгорать в такой сложной работе?

— Как я уже сказал, наша главная задача — расследование уголовных дел и защита прав потерпевших. Как руководитель ведомства я стараюсь сам вникнуть в конкретные ситуации, которые обсуждаются на наших оперативных совещаниях, личных приемах граждан либо о которых появляется информация в публичном поле. Речь идет о проблемах, где мы должны отреагировать без промедления. Конечно, лучшим вариантом развития событий становятся ситуации, когда принятые нами меры достигают цели, закон и справедливость торжествуют. Это самые приятные моменты в работе. Они лишний раз доказывают, что приложенные тобой усилия помогают склонить в нашем непростом мире чашу весов в сторону добра, помочь людям, отстоять правду. И это компенсирует все затраченные силы. Поэтому, пока у нас столько дел, лично мне о профессиональном выгорании рано говорить.

Но, безусловно, работа в следствии — это сложный труд, хотя и очень интересный. И нагрузка во многих подразделениях у нас весьма высокая. Поэтому мы организуем для сотрудников спортивный и культурный досуг. Это помогает переключить внимание. Ведомством регулярно проводятся спартакиады по многим видам спорта. Также действует культурный центр, проводится много различных мероприятий: спектакли, литературные вечера, творческие встречи. У нас появились ведомственные организации для оздоровительного отдыха сотрудников. Все это помогает им восполнить силы, получить заряд бодрости и духовной пищи, а также сплотить коллектив и мотивировать его для достижения новых высот в работе.