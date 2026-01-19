Интервью

Глава Минтранса Никитин: стараемся облегчить ситуацию для пассажиров при "коврах"

О новых международных авиамаршрутах и направлениях высокоскоростных поездов, судьбе "Сапсанов" после запуска ВСМ, поддержке РЖД, связи и интернете в поездах и возможности повышения скорости на автодорогах в интервью ТАСС рассказал министр транспорта России Андрей Никитин

Елена Карьгина, Диана Загртдинова

Министр транспорта России Андрей Никитин © Пресс-служба Минтранса

— Какие основные задачи вы ставите на 2026 год?

— Нам важно обновить транспортную стратегию. Расширяем ее горизонт до 2050 года. Стратегия 2021 года отражала тренды того времени, но не могла предугадать новые вызовы, геополитические изменения, развороты транспортных потоков и взрывной рост технологий в области беспилотного транспорта. Новый документ должен это учесть.

Минтранс проводит масштабный сбор и анализ предложений по стратегии от всех заинтересованных сторон — от граждан до экспертов. Наша цель — создать единую, современную и независимую транспортную систему, которая должна быть удобной для семей, безопасной и эффективной. Очень важно перейти от развития отдельных видов транспорта к развитию мультимодальных технологий, транспорт должен работать как единое целое.

Нарастим в 2026 году мощность морских портов на 56 млн т, улучшим условия судоходства на внутренних водных путях. Почти на 10% увеличим пропускную способность приоритетных автомобильных пунктов пропуска. Продолжим развитие железнодорожных полигонов страны, опорной сети аэропортов и Северного морского пути.

Один из приоритетов — приведение дорожной сети в норматив. Уже достигнут значительный прогресс: доля федеральных трасс в надлежащем состоянии составляет 74,1%, региональных дорог — 55,7%. К 2030 году мы должны привести в норматив 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог, и эта работа ведется при активной поддержке вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина.

В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Основные усилия направим на завершение работ, ведущихся прямо сейчас на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

Планируем активно внедрять искусственный интеллект, цифровые технологии и беспилотные решения, и базовой мерой станет в том числе переход к электронным транспортным документам.

— Что именно будет регулировать новый закон о транспортной политике?

— Подход к транспорту как к единой системе, логику транспортно-экономического баланса. Он впервые определит политику транспортного комплекса, понятийный аппарат и создаст фундамент транспортного права, правовые основы для внедрения новых технологий, управления логистикой, развития мультимодальных перевозок и поддержки инноваций, включая беспилотные. Будет четкое разграничение полномочий между федеральным центром, регионами и муниципалитетами.

"Мы верим в перспективу авиаотрасли"

— Какие прогнозы на этот год по авиаперевозкам?

— В 2025 году самолетами перевезено более 108 млн пассажиров. По нашим прогнозам, в 2026 году пассажиропоток сохранится на уровне 2025 года, но не исключаем рост за счет иностранных перевозчиков и открытия закрытых сейчас аэропортов. С точки зрения российских компаний у нас есть определенные ограничения. Наши авиакомпании провели огромную работу: они научились ремонтировать свои самолеты в России, создали, по сути, целые заводы по их обслуживанию, ради чего раньше летали за рубеж. У нас серьезный технологический рывок, но тем не менее парк не прирастает. Поэтому говорить о значимом росте авиаперевозок будет неоправданно.

Мы точно не вернемся к ситуации, когда за счет закупок иностранного флота российский флот не производился. Мы будем делать ставку на отечественные самолеты. Но в производстве, например, сейчас нет российского широкофюзеляжного самолета для дальних перелетов, и его точно придется где-то покупать.

Мы однозначно верим в перспективу и нашу масштабную программу по строительству и реконструкции аэродромов сокращать не будем. Уверены, что динамика авиаперевозок в конечном счете будет положительной — может быть, не в 2026 году, а в 2027-м.

Авиакомпании готовы покупать российские самолеты, идет серьезная работа по контрактации. С нашей стороны задержек не будет: как только коллеги их будут производить, мы с удовольствием будем покупать.

— Какие нам ждать новые международные маршруты в 2026 году?

— Продолжим работать над открытием рейсов в Малайзию. Намерены увеличить число международных направлений из Краснодара, планируется расширение полетов в Саудовскую Аравию. Oman Air планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полетов в Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, в конце 2025 года начал рейсы с курорта Салала в Москву.

Со всеми дружественными странами мы находимся в очень активной переговорной позиции.

— Ждать ли открытия рейсов в Малайзию в 2026 году?

— Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет.

— А в Саудовскую Аравию российские компании полетят?

— В основном летать будут саудовские компании. Базовая задача российских перевозчиков — внутрироссийские полеты. Но мы думаем, что иностранные компании будут совершать и полеты внутри России. Мы тоже этим занимаемся. Каботаж сейчас нормативно разрешен, поэтому ждем.

— Насколько выросли перевозки из России в Китай после введения безвизового режима и какой прогноз на следующий год?

— Мы видим достаточно серьезный рост. За 11 месяцев по железной дороге перевезено 34 тыс. человек, у нас с 2024 года курсируют поезда из Суйфэньхэ в Гродеково. Я думаю, что ж/д перевозки будут расти, динамика хорошая.

За 10 месяцев авиаперевозки выросли до 1,3 млн человек по сравнению с 950 тыс. за весь 2024 год — рост почти в 1,4 раза. С середины декабря компании РФ увеличили частоту полетов в Пекин, открылись рейсы в Гуанчжоу. Весной 2026 года в планах возобновление рейсов в Шанхай.

— Если говорить о самолетах, как обстоят дела с регулированием овербукинга?

— Минтранс считает недопустимым отказ от перевозки в связи со "сверхбронированием". Мы с авиакомпаниями, общественностью и ведомствами ищем решение проблемы овербукинга, приемлемое для всех сторон. Работаем над изменениями в законодательство, которые обеспечат защиту прав пассажиров, в том числе устанавливая размеры положенных им компенсаций.

Важно учитывать и интересы авиакомпаний, понимая, под каким давлением они находятся — на них налагают серьезные обязательства с точки зрения затрат те же "ковры". Но ситуация по овербукингу требует решения. Думаю, в ближайшее время мы такие решения найдем. В ряде стран, например, компании не сами определяют, кто в таких случаях не полетит, а предлагают пассажирам принять это решение в обмен на компенсацию. Но размер компенсации должен быть справедливым.

— Как сейчас обстоят дела с закрытиями аэропортов? Есть ли понимание ущерба компаний от "ковров"?

— Называются разные цифры. Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов. Обратите внимание, что "ковры" стали переноситься легче, чем раньше. Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине и посмотреть, как мы можем облегчить ситуацию для пассажиров. Например, сделали фонтанчики с питьевой водой, детские островки. Я очень благодарен руководству аэропортов, Росавиации и компаниям. Сейчас это гораздо легче переживается, авиация научилась взаимодействовать с железными дорогами, стали назначаться дополнительные поезда. Конечно, пассажирам задерживающихся рейсов все равно приходится непросто. Но мы стараемся.

— Стоит ли ждать в ближайшее время открытия закрытых сейчас аэропортов?

— Я надеюсь, да.

Как поддержат РЖД

— Говоря об РЖД, какую погрузку ждете в 2026 году?

— Погрузка в 2025 году составила 1,1 млрд т, при этом экспорт в восточном направлении вырос на 6%. В 2026 году ожидаем точно не ниже и в принципе рассчитываем, что будет некоторый рост за счет повышения эффективности перевозок.

В целом сейчас динамика по погрузке разнонаправленная — где-то есть падение, где-то рост. При этом однозначный рост видим в части перевозок по международным транспортным коридорам в дружественные страны, то есть у нас товарооборот растет. Видим, что есть некий дисбаланс между автомобильными и железнодорожными перевозками. Будем принимать меры. Одна из основных мер по восстановлению погрузки — переключение перевозки грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт. Это также позволит снизить нагрузку на дорожную сеть.

И конечно, будем поддерживать РЖД с точки зрения мероприятий по привлечению грузов.

— Какие меры поддержки РЖД рассматриваются? Налоговые льготы, тарифные решения, ФНБ?

— Небольшие тарифные решения, определенные переносы по платежам страховых взносов, например, но не льготы. Возможность задействования средств Фонда национального благосостояния не рассматриваем. РЖД предстоит большая работа с банками по кредитной нагрузке.

— Говорят, еще здание они хотят продать свое.

— Да, это правда. Инвестпрограмма построена таким образом: есть набор обязательных мероприятий, а ряд мер будет зависеть от экономической ситуации и определенных обстоятельств.

— А индексация грузовых тарифов рассматривается?

— Плановая будет. Дополнительную индексацию грузотарифов РЖД на 2026 год обсуждаем, но в рамках мер, направленных на устранение проблемных ситуаций на сети железных дорог. Это повышение транспортной безопасности и снижение пробега порожнего состава.

Если говорить о стоимости билетов для пассажиров, я думаю, что они все больше будут привержены динамическому ценообразованию: цена на билет будет зависеть от спроса и времени покупки, и эта модель будет развиваться.

В 2025 году динамическое ценообразование в регулируемом государством сегменте позволило сохранить уровень продаж и повысить доступность билетов в период низкого спроса за счет увеличения стоимости продаж в летний сезон. Однако, в отличие от коммерческого сегмента, увеличение цен перевозчиком имеет определенные ограничения и не может быть осуществлено без соразмерного снижения стоимости в период низкого спроса.

Куда пойдут "Сапсаны" и высокоскоростные поезда

— Как обстоят дела с проектом ВСМ?

— Стройка идет по всем направлениям, очень активно. 2025 год стал решающим — мы перешли от проектной стадии к практической реализации. На пилотном участке Крюково — Тверь развернуты основные строительные работы, формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений. Создаются мощности по выпуску ключевых компонентов, которые проходят испытания и сертификацию. Наш подход не копирование, а создание собственной системы — от инфраструктуры до подвижного состава. Создается новая отрасль, где будет последовательно расширяться локализация и закрепляться российские стандарты. Строительство ВСМ находится на личном контроле вице-премьера Виталия Геннадьевича Савельева, под руководством которого выстроена эффективная система управления этим масштабным проектом.

— Правильно понимаем, что дневных поездов между Петербургом и Москвой — не только "Сапсана", но и "Авроры" — после запуска ВСМ не будет?

— Конечно. С вводом в эксплуатацию линии ВСМ организация движения поездов "Сапсан" и "Аврора" действительно будет изменена. А ж/д сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом выйдет на новый уровень по всем параметрам — скорости, комфорту и качеству сервиса.

— Куда они пойдут?

— "Аврора" и "Сапсан" продолжат работать и будут перераспределены на другие направления. Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления. Это позволит усилить транспортную сеть регионов и обеспечить доступ к современному подвижному составу там, где спрос на такие перевозки стабильно высок.

— И потребует переоборудования?

— Мы об этом тоже будем думать. Есть поручение президента к марту подготовить логику дальнейшего развития ВСМ.

— А вы уже понимаете, какой маршрут будет вторым?

— Сейчас специалисты изучают все пассажиронагруженные направления, где это возможно. Теоретически ВСМ можно построить везде, но ведь фонды и банки не станут финансировать неэффективные проекты, и тогда это будет убыточная история, требующая госсубсидирования.

Есть неочевидные, но возможные маршруты, например между агломерациями: из Хабаровска во Владивосток или Новосибирск. Высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1 500 км. Нужно смотреть, насколько экономически оправданны ВСМ до Ростова, например. Строительство магистрали до Сочи может быть одним из самых капиталоемких. Здесь большие расстояния и рельеф усложняют проект.

Где будут использовать биометрию

— Если говорить о посадке в поезда и самолеты по биометрии, когда это станет нашей реальностью?

— На ж/д транспорте проводится тестирование технологии. Выбрана группа, на которой осуществляется проверка ее эффективности. Планируем, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году, после чего оценим результаты для возможного масштабирования.

Эксперименты по биометрии в 2026 году будут и на поездах, и на самолетах. Что касается поездов, я думаю, сначала будем пробовать технологии в пределах Москвы, возможно, на пригородных направлениях.

"Аэрофлот" с Минцифры и центром биометрических данных участвует в эксперименте по внедрению биометрии на всем процессе от регистрации до посадки пассажира в Пулково. Реализация пилота намечена на март 2026 года, по итогам примем решение о целесообразности применения технологии.

В Москве биометрия может начать применяться первой в Шереметьево.

— На каком этапе сейчас разработка появления интернета в поездах? Когда можно ожидать его появления?

— Качество мобильной связи и интернета в пассажирских поездах планомерно улучшается в первую очередь на наиболее востребованных линиях. Среди них Москва — Петербург, Москва — Нижний Новгород, линии к курортам юга и другие. Для этого проводятся новаторские эксперименты — от работы со спутниковой связью до использования железнодорожных сетей связи. Например, проведено испытание технологии программируемой универсальной сим-карты (Multisim).

Приоритетным остается повышение уровня комфорта пассажиров и эффективности работы поездного персонала за счет создания устойчивой и высокоскоростной цифровой среды в поездах. Однако на данном этапе подобные проекты требуют большого количества не только человеческих, но и технических ресурсов. Поэтому говорить о сроках реализации повсеместно пока преждевременно.

— Какие планы у министерства по развитию портовой инфраструктуры?

— В 2026 году планируем нарастить мощность портов Северо-Запада на 15,5 млн т, в том числе за счет ввода терминала по перевалке удобрений в Усть-Луге "Еврохима", терминала "Усть-Луга" компании "Новотранс Актив" и Высоцкого зернового терминала.

Прирост на востоке ждем 13,2 млн т. В 2026 году здесь введут контейнерный терминал во Владивостоке и угольный терминал "Порт Эльга". На азово-черноморском направлении увеличение составит 6,4 млн т благодаря реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе. Также в 2026 году ждем ввода перевалочного комплекса аммиака и удобрений "Тольяттиазота".

В 2026 году планируем поэтапное введение во временную эксплуатацию отдельных объектов Багаевского гидроузла с учетом их готовности. Это позволит на два года раньше повысить пропускную способность Нижнего Дона на 3 млн т, до 18 млн т. В режиме временной эксплуатации в 2026 году будет запущен Городецкий гидроузел в районе Нижнего Новгорода.

Нужно ли увеличивать скорость на дорогах

— Планирует ли Минтранс в среднесрочной перспективе новые крупные проекты строительства федеральных автодорог?

— Перед нами стоит задача к 2030 году построить не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов. В 2025 году мы построили 19 объектов, в том числе в Твери, Гудермесе, Нижнекамске и Набережных Челнах. В ближайшее время начнется строительство обходов Махачкалы, Грозного и южного обхода Краснодара. Начали проектирование нового скоростного обхода Санкт-Петербурга.

— Как сообщалось, в следующем году появятся новые маршруты для беспилотных авто. Какие автодороги будут задействованы?

— Приоритет здесь отдаем грузовому транспорту. Сейчас на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков, и их количество планируется увеличить до 111 в 2026 году и до 313 к 2028 году. Они ездят по М-11 "Нева" и по ЦКАД. В 2026 году планируется запуск на М-12. Автономные грузовики могут увеличить суточный пробег вдвое: как показал эксперимент, такая машина проехала 1 600 км от Петербурга до Казани всего за 24 часа. Очевидно, что пока внедрение автономного транспорта проще на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.

— Вопрос к вам как к главе Минтранса и водителю. Видите ли вы смысл увеличить максимально разрешенную скорость на платных дорогах с нынешних 130 км/ч?

— Нет. Потому что с нештрафуемым порогом скорости 20 км/ч эти 130 км/в превращаются практически в 150 км/ч. Я считаю, что 150 км/ч — это более чем достаточно. Скорее вопрос о другом. Например, по "Тавриде" максимально разрешенная скорость сейчас составляет 90 км/ч. И мы будем рассматривать возможность повышения скорости на некоторых участках — до 110–120 км/ч. Объективно это возможно.